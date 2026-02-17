Správa železnic ukázala nové Dejvice. Investice za miliardy mění i realitní trh
Zahloubená trať, park místo kolejí a rychlé spojení na letiště. Modernizace železnice mění Prahu 6 a zvedá hodnotu bydlení za její hranicí.
Zveřejněné vizualizace budoucí podzemní stanice Praha-Dejvice nabízejí víc než architektonickou ochutnávku dopravní stavby. Ukazují klíčový díl infrastruktury, který může přepsat nejen spojení centra metropole s Letištěm Václava Havla a Kladnem, ale i cenovou mapu bydlení v celém severozápadním koridoru Prahy.
„Celá stavba zapadá do urbanistické studie Hradčanská. Jedná se o modernizaci úseku Výstaviště – Dejvice, který bude zdvoukolejněn a elektrifikován,“ uvedla Správa železnic.
Projekt Správy železnic, na jehož architektonickém řešení se podílela studia Monolot a dh architekti, počítá s přesunem vlakové dopravy pod zem a s výstavbou nové stanice posunuté blíže k metru Hradčanská. Vznikne tak přímý přestup na linku A.
Tři kilometry pod zemí
Stanice Praha-Dejvice bude součástí zhruba tříkilometrového zahloubeného úseku od Výstaviště po Veleslavín. Náklady dosahují podle posledních odhadů 7,66 miliardy korun, zahájení stavby se plánuje na rok 2027. Vlaky se zanoří už ve Stromovce, projedou podzemní stanicí v Dejvicích a raženými tunely pod Střešovicemi vyjedou zpět na povrch ve Veleslavíně.
Technickou výzvou bylo zejména křížení s tunelovým komplexem Blanka, kde projektanti hledali bezpečný odstup obou staveb.
Zahloubení tratě zároveň odstraní bariéru, která dnes území Prahy 6 rozděluje. V původní stopě kolejí má vzniknout park propojující Letenské sady se Stromovkou. Podzemní řešení navíc odstraní bariérový efekt dnešní tratě, která území dlouhodobě urbanisticky rozděluje.
Navazující úsek modernizace směrem do Veleslavína už získal kladné stanovisko EIA a jeho dokončení se plánuje kolem roku 2030. Následovat mají další části tratě až do Kladna a na letiště.
Modernizace tratě přinese hned několik systémových dopadů: zkrácení cesty z centra Prahy na Letiště Václava Havla zhruba na 25 minut, výrazné navýšení kapacity spojů v příměstském režimu i očekávaný přesun části dojíždějících ze silniční dopravy na koleje. S tím souvisí také vyšší pracovní mobilita mezi metropolí a středočeským regionem, která patří ke klíčovým faktorům dalšího ekonomického rozvoje celé aglomerace.
Koleje jako cenotvorná infrastruktura
Skutečný ekonomický dopad tratě Praha–Letiště–Kladno se ale neodehraje jen v Dejvicích. Dostupnost kolejové dopravy totiž patří mezi nejsilnější faktory růstu cen nemovitostí. Lepší napojení Dejvic na letiště i centrum může podle realitních analytiků zvýšit atraktivitu lokality nejen pro rezidenční výstavbu, ale i kancelářské projekty či služby navázané na mezinárodní mobilitu. Nejvýrazněji se už dnes promítá do realitního trhu na Kladně.
Město, dlouhodobě vnímané jako dostupnější alternativa metropole, zdražuje právě v očekávání kapacitního kolejového spojení. Zatímco před deseti lety se starší byty prodávaly hluboko pod hranicí 30 tisíc korun za metr čtvereční, novostavby dnes běžně překračují dvojnásobek. U lepších projektů se cenovky přibližují okrajovým částem Prahy.
Na infrastrukturní výstavbu reagují i investoři. V Kladně přibývají bytové projekty na brownfieldech i menší rezidenční výstavba. Developeři přitom často vstupují do území v předstihu. Specifickým bonusem je i budoucí kolejové napojení na letiště, které zvyšuje atraktivitu lokality pro zaměstnance leteckého provozu, logistiky i krátkodobé pronájmy.
Srovnání: železnice zdražuje celé pražské zázemí
Kladno přitom není první lokalitou, kde koleje fungují jako cenový akcelerátor. Podobný vývoj je patrný i na dalších železničních radiálách. Beroun těžil z modernizace třetího koridoru. Rychlé spojení na Smíchov a hlavní nádraží nastartovalo developerskou výstavbu a ceny bytů se zde vyšplhaly na 70 až 80 procent pražského průměru.
Ještě výraznější příběh nabízí Říčany. Díky častým příměstským spojům a dojezdu kolem 25 minut patří k nejžádanějším rezidenčním lokalitám v zázemí metropole. Novostavby zde dosahují až 80 až 90 procent pražských cen a limitem trhu se stal nedostatek pozemků.
Růst potvrzuje i Lysá nad Labem, kde hraje roli především vysoká frekvence vlaků. Silná dojížďka podporuje nájemní i vlastnické bydlení.
