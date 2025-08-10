Stane se z Česka lídr v AI? Tu již využívá víc než třetina firem
Využívání umělé inteligence v českých firmách rychle roste. Podle odhadů odborníků s AI aktivně pracuje více než třetina českých podniků a přes milion lidí ji alespoň příležitostně zapojuje do své práce. Nejvíce je umělá inteligence zastoupena ve výrobě, bankovnictví, zákaznické podpoře a marketingu, ale i ve zdravotnictví. Firmy si od ní slibují úsporu nákladů, zrychlení práce a lepší rozhodování.
„Největší rozmach AI vidíme právě teď. Přestává to být doménou jen technologických gigantů a přechází do běžné firemní praxe. I malé firmy dnes běžně využívají AI nástroje k psaní textů, vyhodnocování dat nebo tvorbě strategií,“ uvedl datový ředitel technologické firmy Creative Dock Adam Hanka. Podle něj se firmy, které AI začaly testovat před rokem či dvěma, dnes nacházejí ve fázi jejího plošného zavádění.
AI se v českých firmách nejčastěji podle ředitele elevaty.ai Zdeňka Valuta používá při automatizaci rutinních činností, jako je generování dokumentů, přepis schůzek nebo analýza dat z interních systémů. Například ve výrobě pomáhá rozpoznávat závady, v bankách se uplatňuje při vyhodnocování rizik a odhalování podvodů a v marketingu dokáže navrhovat reklamní texty, vizuály nebo personalizované kampaně.
Umělá inteligence si pomalu přichází pro svět. Zatím jsou vidět jen záblesky budoucí změny. Odnesly to akcie známé jazykové aplikace Duolingo.
Oblíbená aplikace Duolingo zažila divný den. Kvůli Samu Altmanovi
Trhy
Umělá inteligence si pomalu přichází pro svět. Zatím jsou vidět jen záblesky budoucí změny. Odnesly to akcie známé jazykové aplikace Duolingo.
Česko jako regionální lídr?
Podle ředitele České asociace umělé inteligence Lukáše Benzla má Česko potenciál stát se regionálním lídrem v implementaci AI. „Máme silné technologické zázemí, kvalitní univerzity a rostoucí komunitu start-upů i konzultačních firem, které pomáhají AI zavádět. Pokud si Česko zachová otevřený přístup k inovacím a zároveň nastaví rozumná pravidla, může AI výrazně přispět k růstu české ekonomiky.
Speciální oblastí, kde se AI už dlouhodobě a úspěšně využívá, je zdravotnictví. Aktuálně AI využívá více než 60 procent nemocnic v Česku. "Zdravotnictví je oblastí, kde umělá inteligence reálně zachraňuje životy již dnes. Zároveň dává obrovské možnosti predikce," podotkl Benzl.
„Věříme, že budoucnost světa financí je v propojení blockchainu a AI. AI bude potřebovat ke své monetizaci a fungování nějaký rychlejší platební systém, než je tradiční, a to právě nabízí blockchain Jako technologická firma podporujeme používání AI v nejvyšší možné míře. Každý pracovník má přístup k placené verzi AI,“ uvedl ředitel společnosti Coingarage Ota Janda.
Nepodvádějte a nepoužívejte umělou inteligenci, říkali ještě přednedávnem učitelé na čínských vysokých školách studentům. Dnes je naopak povzbuzují, aby tento nástroj využili. Ne k tomu, aby si od stroje nechali napsat celý úkol, ale aby se naučili dobře jej řídit.
Umělá inteligence na čínských univerzitách: od zákazu k povinné dovednosti
Enjoy
Nepodvádějte a nepoužívejte umělou inteligenci, říkali ještě přednedávnem učitelé na čínských vysokých školách studentům. Dnes je naopak povzbuzují, aby tento nástroj využili. Ne k tomu, aby si od stroje nechali napsat celý úkol, ale aby se naučili dobře jej řídit.
Velké firmy podle spolumajitele Lexicon Labs Daniila Shakhovského AI zavádějí s nebývalou rychlostí, ale menší podniky stále váhají kvůli obavám o únik důvěrných dat. „Přesto zaměstnanci novým nástrojům věří natolik, že jim svěřují i citlivé operace. Bez jasného regulačního rámce ale české firmy hrozí ztrátou konkurenceschopnosti a zvýšením bezpečnostních rizik,“ doplnil.
Zájem o AI roste také mezi jednotlivci. „Podle dostupných odhadů používá dnes AI pravidelně několik stovek tisíc až milion lidí v Česku. Některé univerzity a start-upy uvádějí nárůst využití nástrojů jako ChatGPT, Gemini či Copilot o desítky procent jen za poslední rok,“ dodal Valut.
JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.