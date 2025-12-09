Investice do zahraničních nemovitostí roste. Nejčastější mýty a rizika podle expertů
Češi si plní sen o bydlení u moře či na horách – a investice do zahraničních nemovitostí nikdy nebyly populárnější. Spolu s boomem ale rostou i mýty, které mohou kupující nepříjemně překvapit. Co je dobré vědět dřív, než podlehnete lákavým nabídkám v Dubaji, Španělsku či Rakousku?
Touha po vlastním apartmánu u moře, horské chatě na zimní úniky nebo investičním bytě, který si „na sebe vydělá“. To vše žene Čechy k nákupu nemovitostí v zahraničí. Trh s realitami za hranicemi roste už několik let, ale společně s ním rostou i mýty, které mohou zkomplikovat cestu.
Dubaj: investiční hit, kde „daňová nula“ neplatí pro všechny
Dubaj je magnet. Luxusní resorty, ikonické projekty, silná poptávka, a navíc výhodný kurz koruny, díky kterému lze nakupovat až o 13 procent levněji než loni. „Pro českého rezidenta to neplatí,“ upozorňuje Jan Rejcha. Zjednodušeně řečeno: Dubaj sice žádnou daň nevybírá, ale Česká republika ano. A nová smlouva o zamezení dvojího zdanění, platná od ledna 2025, znamená, že příjem z pronájmu v SAE se zdaňuje v Česku v plné výši.
K tomu připočtěte service charges (15–30 AED/m² ročně), které umí citelně snížit výnos, různé úrovně kvality mezi developery a nutnost licence pro krátkodobé pronájmy. Dubaj je výnosná, ale vyžaduje dobrou orientaci.
Rakousko: místo, kde nezáleží jen na tom, co kupujete, ale jak to smíte používat
Rakousko je pro Čechy realitní srdcovkou mezi destinacemi „bez moře“. Jenže zdejší realitní trh je specifický: každá nemovitost má přesně definovaný způsob využití. A ten je potřeba brát vážně. „Stává se, že k nám přijdou lidé a zjistí, že si koupili nemovitost, kterou nemohou používat způsobem, jaký plánovali,“ říká Olga Muchová z Relloxu.
V Rakousku totiž existují tři jasně dané režimy užívání nemovitostí. Prvním je hlavní bydlení, u kterého se předpokládá skutečné trvalé užívání vlastníkem. Druhým je turistický pronájem, kdy majitel může nemovitost využívat jen omezenou dobu v roce a po zbytek času ji musí poskytovat k pronájmu prostřednictvím profesionální správy. A třetí kategorií je volnočasové bydlení, tedy nejvolnější a zároveň nejvzácnější režim, který umožňuje nemovitost užívat dle vlastního uvážení bez významnějších omezení.
Španělsko: nové zákony, turistické licence a mýtus zvaný okupas
Španělsko je dlouhodobě jedním z nejžádanějších realitních trhů. A právě tady proběhla zásadní legislativní změna: novela ze dne 3. 4. 2025 upravila krátkodobé pronájmy i pravidla týkající se nechvalně známých okupas.
Pro investory má tato změna několik zásadních dopadů. Ke krátkodobému pronájmu je nyní nutné získat souhlas tří pětin vlastníků SVJ, což může být v některých domech komplikací. Je také potřeba počítat s tím, že obce a autonomní společenství mají vlastní pravidla, která se mohou výrazně lišit. Nejbezpečnější volbou proto zůstávají projekty, kde je turistický pronájem výslovně povolen už v územním plánu, a tedy nabízí největší právní jistotu i do budoucna.
V případě okupas není realita tak dramatická. Jde o jev týkající se jen promile nemovitostí a nová legislativa výrazně zrychluje zásah policie i soudní řízení. V praxi se problém téměř netýká resortů a komplexů, kam dnes míří většina zahraničních kupujících.
Itálie: pozor na „komerční plochu“, která umí zmást
Itálie nabízí moře, jezera, hory, historii i ikonický životní styl. Ale také několik specifik, která zahraniční kupující často překvapí. Jedním z nich je způsob uvádění plochy. Zatímco v Česku jsme zvyklí na čistou obytnou plochu, v Itálii se často pracuje s plochou „komerční“, která zahrnuje zdi, terasy nebo podíly na společných prostorách. Výsledkem je, že skutečná obytná plocha bývá menší, než by podle inzerátu čekali.
Stejně důležitá je i katastrální kategorie. „Stává se, že nemovitost vypadá jako byt, ale v katastru je vedena třeba jako sklad,“ říká Martina Salvel z Relloxu. A takový prostor nemusí být možné pronajímat ani legálně používat k bydlení.
Chorvatsko: azurové moře ano, improvizované stavby už méně
Chorvatsko je pro české investory srdeční záležitost. Přesto má místní trh svá úskalí, především u starších objektů, kde se stále objevují části postavené bez povolení.
Je také potřeba počítat s daňovými rozdíly. U starších nemovitostí se daň z převodu platí vždy, zatímco u novostaveb záleží na tom, zda je prodávající plátcem DPH od toho se odvíjí, zda se daň hradí, či nikoliv. A pokud investor plánuje krátkodobé pronájmy? Potřebujete souhlas 60 procent vlastníků SVJ, což může být v praxi rozhodující.
Polsko: lákavý trh s atraktivní možností vrácení DPH
Polsko se rychle posouvá mezi nejzajímavější trhy ve střední Evropě. A jedním z hlavních důvodů je možnost vrácení 23procentní DPH u novostaveb určených k pronájmu. Ale pozor, proces není tak jednoduchý, jak se může zdát.
„Nestačí mít českou firmu a čekat, že se DPH samo vrátí,“ upozorňuje David Katrenčík. Polské zákony mají vlastní logiku a například i fyzická osoba se tu může stát plátcem DPH. Bez znalosti místních podmínek může investor snadno udělat chybu.
