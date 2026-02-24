Vyberte si z našich newsletterů

Každý pátý Čech věří Trumpovi. A může si koupit i jeho osušku za cenu víkendového pobytu

Donald Trump má svou propagaci skvěle propracovanou
Michal Nosek
Dle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd si 20 procent Čechů udržuje pozitivní názor na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro tyto příznivce však existuje víc než jen politická podpora. Svou loajalitu mohou dát najevo i jinak – nákupem prémiově naceněného propagačního zboží z jeho oficiálního e-shopu.

Názor Čechů na Donalda Trumpa se meziročně zhoršil. Zatímco loni v březnu ho podle průzkumu CVVM hodnotilo negativně 64 procent lidí, letos už 75 procent. Podíl kladných hodnocení klesl z 28 na 20 procent.

Kritičtější jsou zejména vzdělanější a mladší lidé. Ve věku do 30 let hodnotí Trumpa „rozhodně záporně“ více než 60 procent dotázaných, zatímco mezi lidmi nad 65 let je to 27 procent. Vyšší podíl pozitivních názorů se objevuje u voličů ANO, SPD a Motoristů, ani v těchto skupinách však nepřesahuje 50 procent.

A tak zatímco tři čtvrtiny Čechů hodnotí působení Donalda Trumpa negativně, pětina veřejnosti zůstává věrná. A právě tato loajální menšina představuje zajímavý ekonomický segment.

Kašmírový svetr i miska pro psa

Oficiální Trump Store totiž nabízí široké portfolio produktů. Od klasických červených kšiltovek za zhruba 50 dolarů přes trička kampaně „Trump 2028“ až po luxusní bytové doplňky. Mezi nimi vyniká značková osuška s podobiznou současného šéfa Bílého domu, jejíž cena se pohybuje na úrovni kratšího pobytu v českém penzionu. Pro fajnšmekry, kteří hledají nový módní doplněk, nabízí Trumpovo tržiště mimo jiné i svetr z kašmíru za téměř 12 tisíc korun. A na své si přijdou také majitelé pejsků. Jejich čtyřhonému nejlepšímu příteli mohou nadělit misku za lidových 1275 korun. Politická identita se zde mění v prémiový lifestyle produkt.

FOTOGALERIE: Jak se propaguje Trump

V prostředí, kde důvěra v politiku výrazně klesá, zůstává jedno jisté. Trumpův merchandising funguje. V prostředí, kde důvěra v politiku výrazně klesá, zůstává jedno jisté. Trumpův merchandising funguje. V prostředí, kde důvěra v politiku výrazně klesá, zůstává jedno jisté. Trumpův merchandising funguje. 8 fotografií v galerii

Trumpův merchandising dlouhodobě funguje jako paralelní byznysový kanál postavený na silné značce a polarizaci. Čím vyhraněnější jsou postoje, tím stabilnější je poptávka. Produkty nejsou jen suvenýrem, jsou veřejným vyjádřením příslušnosti. Zákazník nekupuje bavlnu nebo plast, ale symbol.

Z obchodního hlediska jde o ukázkový model monetizace politické značky. Kritika může sílit, preference kolísat, ale loajální jádro zákazníků zůstává ochotné utrácet. V prostředí, kde důvěra v politiku výrazně klesá, zůstává jedno jisté. Trumpův merchandising funguje.

Americkou příručku politického marketingu si otevřel i český premiér Andrej Babiš a nalistoval kapitolu Donald Trump. Místo „Make America Great Again“ tak nabízí červené kšiltovky se svými iniciálami, místo sloganu o velikosti národa mikinu „Lowkey Alpha“. Jsou to o poznání méně okázalé produkty, které mají oslovit především mladé voliče. Otázkou zůstává, kolik toho svého zboží na rozdíl od Trumpa prodává.

