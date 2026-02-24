Velvyslanci ve službách MAGA? Trumpovi muži rozdmýchávají spory v Evropě
Napětí mezi Spojenými státy a několika evropskými zeměmi se vyostřuje. Francie i Belgie si předvolaly americké velvyslance kvůli jejich výrokům a zásahům do domácí politiky. Paříž navíc po odmítnutí schůzky přerušila kontakty s americkým velvyslancem Charlesem Kushnerem, píše Bloomberg.
Zatímco velvyslanec v Bruselu Bill White se na předvolání belgického ministerstva zahraničí dostavil, jeho pařížský protějšek Kushner výzvu francouzských úřadů ignoroval. Francouzská vláda následně omezila jeho kontakt s vládními představiteli.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot uvedl, že Francie nepřijímá, aby cizí státy zasahovaly do jejího politického života, a zdůraznil, že předvolání velvyslance je běžným krokem, pokud je potřeba vysvětlení.
Spory v Belgii i Polsku
V Belgii vyvolal White kontroverzi poté, co obvinil zemi z antisemitismu v souvislosti s vyšetřováním případu rituální židovské obřízky v Antverpách. Požadoval zastavení řízení proti třem osobám podezřelým z provádění zákroku bez potřebné lékařské kvalifikace. Belgický ministr zahraničí Maxime Prévot jeho výroky označil za nebezpečné dezinformace.
White rovněž pohrozil vízovými restrikcemi vůči lídrovi středolevé strany Vooruit Conneru Rousseauovi, který na sociálních sítích přirovnal americkou imigrační agenturu ICE k nástupu nacismu a Trumpa k Hitlerovi. Po dalším jednání však White své hrozby stáhl.
Belgický premiér Bart de Wever prohlásil, že není úkolem velvyslance zasévat rozkol v národní politice.
Napětí se nevyhnulo ani Polsku. Americký vyslanec Tom Rose oznámil přerušení kontaktů s předsedou polského parlamentu Włodzimierzem Czarzastým kvůli jeho výrokům o prezidentu Trumpovi. Rose uvedl, že urážky americké hlavy státu komplikují vztahy s polskou vládou. Polský premiér Donald Tusk se Czarzastého zastal a vyzval ke vzájemnému respektu mezi spojenci.
Kritika i kvůli sociálním sítím
Francouzská vláda se zároveň kriticky vymezila vůči využívání sociálních sítí, zejména platformy X, kterou američtí diplomaté používají k veřejným vyjádřením. Podle Paříže je nutné chránit veřejný prostor a demokratickou debatu před vnějšími zásahy.
Napětí přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump otevřeně podporuje některé evropské populistické lídry, včetně maďarského premiéra Viktora Orbána. Evropské vlády, které se vůči domácím populistickým hnutím vymezují, tak čelí rostoucím diplomatickým třenicím se zástupci Washingtonu.