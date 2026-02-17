Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Adani sází 100 miliard dolarů na AI. Indie chce být novým globálním datovým centrem

Adani sází 100 miliard dolarů na AI. Indie chce být novým globálním datovým centrem

Gautam Adani
ČTK
nst
nst

Indický konglomerát Adani Group otevírá jednu z největších investičních kapitol své historie. Do roku 2035 plánuje vložit 100 miliard dolarů do výstavby datových center napájených obnovitelnou energií a připravených na éru umělé inteligence, píše agentura Bloomberg. Cílem je jediné: proměnit Indii v klíčový uzel globální AI a cloudové infrastruktury.

Podle vlajkové společnosti Adani Enterprises má tato částka během příští dekády „katalyzovat“ dalších 150 miliard dolarů investic do výroby serverů, pokročilé elektrické infrastruktury a navazujících sektorů. Trh reagoval okamžitě – akcie firmy po oznámení posílily až o 3,1 procenta.

Historický zlom

Zakladatel a předseda skupiny Gautam Adani mluví o historickém zlomu. „Svět vstupuje do revoluce inteligence hlubší než jakákoli předchozí průmyslová revoluce,“ uvedl v prohlášení. Druhý nejbohatší muž Asie tak zdvojnásobuje sázku na segment, kde vlády i korporace po celém světě utrácejí biliony dolarů v závodě o AI infrastrukturu.

Massachusettský technologický institut

Lukáš Kovanda: Ekonomy z MIT zaskočilo, jak na umělou inteligenci reagují dluhopisy

Názory

Jak na nezadržitelné posuny v umělé inteligenci reagují dluhopisové trhy? Ekonomy z Massachusettského technologického institutu (MIT) jejich reakce „velmi, velmi překvapila“, jak přiznávají.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Strategie zapadá do širší ambice premiéra Naréndry Módího učinit z Indie globální centrum umělé inteligence. Země zároveň hostí AI Impact Summit, jednu z významných světových akcí v oboru, které se účastní špičky technologického světa včetně Sundara Pichaie z Alphabetu a Sama Altmana z OpenAI.

Partnerství s Googlem

Adani už mezitím rozjíždí konkrétní projekty. Společný podnik AdaniConnex uzavřel partnerství s Googlem, který investuje zhruba 15 miliard dolarů do výstavby AI infrastrukturního hubu ve Visakhapatnamu na jihu Indie. Jde o dosud největší investici Googlu na rychle rostoucím indickém trhu.

Klíčovou roli v celé strategii má hrát energie. Skupina plánuje datová centra napájet ze svých obnovitelných zdrojů. Dceřiná společnost Adani Green Energy rozvíjí v oblasti Khavda na západě Indie projekt o výkonu 30 gigawattů, přičemž více než 10 GW je již v provozu.

AMD

AMD vyzývá Nvidii v Indii. Boj o AI datacentra nabírá na síle

Zprávy z firem

Americká společnost AMD posiluje ofenzivu proti dominantní Nvidii v oblasti čipů pro umělou inteligenci. Ve spolupráci s indickou firmou Tata Consultancy Services (TCS) plánuje v Indii nasadit svou nejnovější technologii datových center pro AI. Partnerství má podpořit vybudování infrastruktury s kapacitou až 200 megawattů.

nst

Přečíst článek

Současně konglomerát investuje desítky miliard dolarů do rozšiřování portfolia zelené energie, jehož součástí má být i jeden z největších bateriových úložných systémů na světě.

Adani tak propojuje dvě klíčová témata současných trhů – masivní rozvoj AI infrastruktury a transformaci energetiky. Pokud se plán podaří, může se Indie během příští dekády zařadit mezi hlavní globální centra datové a výpočetní kapacity.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Výrobci pamětí jsou očima burziánů mašinami na peníze. Jak dlouho ještě?

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Zlato mění investiční status. Čeští dolaroví milionáři ho vracejí do hry jako strategické aktivum

Zlaté slitky
Pixabay
nst
nst

Zlato se v portfoliích českých dolarových milionářů vrací jako strategická složka řízení rizika. Podle J&T Banka Wealth Reportu, který už 15 let sleduje investiční postoje bohatých Čechů a Slováků, roste důvěra ve zlato jako doplňkové aktivum chránící majetek v období geopolitické nejistoty a narušování ekonomických jistot.

Pro movité investory přestává platit tradiční poučka, že zlato vydělává jen při vysoké inflaci nebo propadu akciových trhů. V jejich portfoliích má dnes roli taktického nástroje diverzifikace, jehož podíl obvykle nepřesahuje 10 procent. Nejde o spekulaci na „zlatou horečku“, ale o řízenou alokaci kapitálu.

Z hlediska výnosových očekávání zůstávají čeští dolaroví milionáři spíše konzervativní. Zajímavé zhodnocení zlata letos očekává 18 procent z nich, zatímco 13 procent předpokládá pokles. Ve srovnání s jinými třídami aktiv však zlato zaostává – růstu private equity věří 51 procent milionářů a akciím 44 procent. Ostatní drahé kovy a drahokamy považují za atraktivní jen 3 procenta investorů.

Rok silných výnosů, ale opatrných investorů. Češi dál volí jistotu

Money

Rok 2025 přinesl u podílových fondů překvapivě silné zhodnocení. Průměrný český investor vydělal 5,91 procenta a nejúspěšnější fond dokonce 170 procent. Přesto se chování většiny domácností příliš nezměnilo. Data bank i Asociace pro kapitálový trh ukazují, že Češi dál preferují jistotu, stabilitu a nízké kolísání – i za cenu nižších výnosů.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Generační rozdíl

Výrazný generační rozdíl je patrný u nejmladší skupiny bohatých. Více než třetina z nich očekává, že zlato v následujícím období přinese zajímavý výnos. Vnímají ho jako flexibilní nástroj pro zvládání nestability a rychlou reakci na vývoj globálních trhů. Moderní finanční produkty – například fondy navázané na zlato – umožňují pracovat s alokací bez nutnosti držet fyzický kov.

Za rostoucím zájmem stojí podle průzkumu několik makroekonomických faktorů: masivní nákupy zlata centrálními bankami, oslabování role amerického dolaru jako rezervní měny, obavy ze zmrazování finančních aktiv v souvislosti se sankcemi i rostoucí zadlužení vlád. Investoři zároveň zpochybňují schopnost států splácet závazky bez inflační eroze.

Varování proroka krize: Další pád bitcoinu spustí „smrtící spirálu“

Názory

Kolaps krypta by mohl strhnout i další aktiva. Zlato a stříbro nevyjímaje, varuje známý investor a prorok velké finanční krize Michael Burry.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Až 92 procent českých dolarových milionářů se shoduje, že je nutné počítat s dlouhodobou nepředvídatelností. Fyzické zlato proto vnímají jako likvidní a globálně akceptovatelný prostředek pro případ rychlého přesunu kapitálu či rodiny do zahraničí. Absenci úroku či dividendy berou jako náklad na „pojistku“ proti systémovým rizikům.

Zlato tak přestává být v očích movitých investorů „mrtvou investicí“ a stává se součástí širší strategie ochrany majetku. Cílem už není jen maximalizace výnosu, ale především dlouhodobé uchování hodnoty v prostředí zvýšené volatility globálních trhů.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Zlato i stříbro dosáhly nových maxim

Zajetí Madura rozhýbalo trhy: cena zlata i dalších cenných kovů letí vzhůru

Trhy

ČTK

Přečíst článek

Sto milionů dolarů za roj dronů. Musk míří k dalším miliardám z Pentagonu

Pentagon
ČTK
nst
nst

Elon Musk vstupuje do dalšího velkého obranného projektu. SpaceX a xAI, firmy, které se nedávno dohodly na spojení v transakci oceněné na 1,25 bilionu dolarů, soutěží v utajovaném klání Pentagonu o vývoj hlasově řízené technologie autonomních rojů dronů, uvádí agentura Bloomberg. Ve hře je odměna 100 milionů dolarů a potenciálně mnohem vyšší budoucí kontrakty.

Šestiměsíční soutěž má přinést software, který převede hlasové povely velitelů do digitálních instrukcí a umožní koordinovat více dronů současně – ve vzduchu i na moři. Cílem je autonomní roj schopný samostatně sledovat a zasáhnout cíl. Pentagon otevřeně uvádí, že systémy budou určeny k útočným účelům a že interakce člověka se strojem přímo ovlivní jejich „smrtící účinnost“.

xAI už z obrany inkasuje stovky milionů. Dříve získala kontrakt v hodnotě 200 milionů dolarů na integraci svých technologií do vojenských systémů a v prosinci oznámila nasazení chatbota Grok ve vládních strukturách. Zároveň nabírá inženýry s bezpečnostní prověrkou „secret“ a „top secret“ pro spolupráci s federálními dodavateli.

Massachusettský technologický institut

Lukáš Kovanda: Ekonomy z MIT zaskočilo, jak na umělou inteligenci reagují dluhopisy

Názory

Jak na nezadržitelné posuny v umělé inteligenci reagují dluhopisové trhy? Ekonomy z Massachusettského technologického institutu (MIT) jejich reakce „velmi, velmi překvapila“, jak přiznávají.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Partner Pentagonu

SpaceX je dlouhodobým partnerem Pentagonu při vynášení nejcitlivějších satelitů, dosud se ale soustředila hlavně na rakety, satelity a komunikaci. Nový projekt znamená výrazný posun směrem k softwaru pro útočné zbraně.

Program má pět fází – od vývoje softwaru po testování na reálných platformách. Závěrečná etapa počítá s procesem „od vypuštění po zničení“. Podle dostupných informací mají SpaceX a xAI pracovat na celém řešení společně.

Wall Street

Wall Street se vrací do éry tučných výplat. Kolik si vydělají šéfové největších bank?

Money

Po letech zdrženlivosti po finanční krizi z roku 2008 vyplácí americké banky svým generálním ředitelům rekordní odměny. Šéfové největších bank na Wall Street letos obdrželi roční kompenzace přesahující 40 milionů dolarů, čímž překonali rekordy z let 2006 a 2021.

nst

Přečíst článek

Krok přichází v době, kdy xAI čelí miliardovým dluhům, silné konkurenci a regulačnímu tlaku a generuje výrazně nižší příjmy než SpaceX. Obranné zakázky tak mohou představovat stabilní a vysoce výnosný zdroj financování dalšího vývoje AI.

Pentagon mezitím ve své nové strategii oznámil záměr „uvolnit“ AI agenty pro bojiště – od plánování operací po zaměřování cílů. Pokud Musk uspěje, může získat nejen 100 milionů dolarů ze soutěže, ale především podíl na budoucím trhu vojenské umělé inteligence v hodnotě dalších miliard.

Související

Stanislav Šulc: Elon Musk si chytrými kroky přifukuje jmění a míří k bilionu

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme