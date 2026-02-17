Adani sází 100 miliard dolarů na AI. Indie chce být novým globálním datovým centrem
Indický konglomerát Adani Group otevírá jednu z největších investičních kapitol své historie. Do roku 2035 plánuje vložit 100 miliard dolarů do výstavby datových center napájených obnovitelnou energií a připravených na éru umělé inteligence, píše agentura Bloomberg. Cílem je jediné: proměnit Indii v klíčový uzel globální AI a cloudové infrastruktury.
Podle vlajkové společnosti Adani Enterprises má tato částka během příští dekády „katalyzovat“ dalších 150 miliard dolarů investic do výroby serverů, pokročilé elektrické infrastruktury a navazujících sektorů. Trh reagoval okamžitě – akcie firmy po oznámení posílily až o 3,1 procenta.
Historický zlom
Zakladatel a předseda skupiny Gautam Adani mluví o historickém zlomu. „Svět vstupuje do revoluce inteligence hlubší než jakákoli předchozí průmyslová revoluce,“ uvedl v prohlášení. Druhý nejbohatší muž Asie tak zdvojnásobuje sázku na segment, kde vlády i korporace po celém světě utrácejí biliony dolarů v závodě o AI infrastrukturu.
Strategie zapadá do širší ambice premiéra Naréndry Módího učinit z Indie globální centrum umělé inteligence. Země zároveň hostí AI Impact Summit, jednu z významných světových akcí v oboru, které se účastní špičky technologického světa včetně Sundara Pichaie z Alphabetu a Sama Altmana z OpenAI.
Partnerství s Googlem
Adani už mezitím rozjíždí konkrétní projekty. Společný podnik AdaniConnex uzavřel partnerství s Googlem, který investuje zhruba 15 miliard dolarů do výstavby AI infrastrukturního hubu ve Visakhapatnamu na jihu Indie. Jde o dosud největší investici Googlu na rychle rostoucím indickém trhu.
Klíčovou roli v celé strategii má hrát energie. Skupina plánuje datová centra napájet ze svých obnovitelných zdrojů. Dceřiná společnost Adani Green Energy rozvíjí v oblasti Khavda na západě Indie projekt o výkonu 30 gigawattů, přičemž více než 10 GW je již v provozu.
Současně konglomerát investuje desítky miliard dolarů do rozšiřování portfolia zelené energie, jehož součástí má být i jeden z největších bateriových úložných systémů na světě.
Adani tak propojuje dvě klíčová témata současných trhů – masivní rozvoj AI infrastruktury a transformaci energetiky. Pokud se plán podaří, může se Indie během příští dekády zařadit mezi hlavní globální centra datové a výpočetní kapacity.
