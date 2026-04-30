Spor mezi Pavlem a Babišem kvůli summitu NATO pokračuje. Hrad zvažuje kompetenční žalobu

Prezident Petr Pavel (vlevo) a premiér Andrej Babiš (ANO)
ČTK

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a premiérem Andrejem Babišem o účast na summitu NATO v Turecku nabírá na síle. Hrad připouští, že pokud vláda prezidentovi cestu zablokuje, může situace skončit až u kompetenční žaloby.

Pokud bude vláda Andreje Babiše (ANO) bránit prezidentovi Petru Pavlovi v cestě na červencový summit Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku, prezidentův poradce Tomáš Lebeda hlavě státu doporučí podání kompetenční žaloby. Lebeda to řekl serveru Novinky.cz. Podle něj vláda nemůže svým rozhodováním bránit prezidentovi ve výkonu pravomocí, které vycházejí z ústavy, zvyklostí i tradičního rozdělení rolí. Podle prezidentova mluvčího Vojtěcha Šeligy je otázka kompetenční žaloby v tuto chvíli hypotetická. Hrad věří v odpovědnost a v dohodu, uvedl.

O účasti na summitu bude prezident jednat s Babišem 8. května. Hlava státu usiluje o vedení delegace, premiér už dříve řekl, že považuje za nelogické, aby prezident jel spolu s vládní delegací.

Lebeda uvedl, že podle ústavy prezident zastupuje zemi navenek a žádná vláda ani žádný jiný ústavní orgán mu nemůže tuto pravomoc odepřít. „Pokud by to vláda chtěla nějakými technickými, organizačními nebo jinými opatřeními obstruovat, nebo se tomu snažit zamezit, pak je nezbytné uvažovat o tom, jak vymoci naplnění ústavy. Tady by pak přicházela v úvahu kompetenční žaloba. Ale pevně věřím, že k tomu vůbec nedojde. Premiér si musí uvědomit, že jeho vláda nemůže blokovat výkon prezidentských pravomocí,“ řekl Lebeda, který je ředitelem odboru vnitřní politiky prezidentské kanceláře.

Dodal, že pokud by se Pavel s Babišem na účasti na summitu nedohodli, podání kompetenční žaloby by prezidentovi „silně doporučil“.

Pavel na začátku dubna v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát na summitu v čele české delegace. Podle Babiše by měla na summitu hájit své postoje a výdaje na obranu vláda, protože má na starosti státní rozpočet. Proti účasti prezidenta opakovaně vystupoval ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Šéf diplomacie od doby, kdy vygradoval spor o jmenování poslance Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu.

Evropa neví, kolik má paliva. Válka s Íránem odhaluje kritickou slabinu
Evropa čelí nečekanému problému: zatímco kvůli válce s Íránem omezuje spotřebu paliv a snaží se předejít jejich nedostatku, ve skutečnosti nemá přesný přehled o tom, kolik energie má k dispozici.

Konflikt na Blízkém východě zvyšuje ceny fosilních paliv a ohrožuje dodávky přes Hormuzský průliv, klíčovou trasu pro ropu a plyn. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí válka Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Americký prezident Donald Trump zároveň připravuje možnost dlouhodobé blokády Íránu, která by mohla globální trhy dále destabilizovat.

„V Evropě máme přehled o dodávkách na květen a červen, co bude dál, se ale odhaduje těžko,“ uvedl šéf společnosti DHL Group Tobias Meyer. „Existují strategické rezervy, ale není jasné, kolik z nich už bylo využito.“

Zatímco státní zásoby ropy a plynu jsou relativně transparentní a členské státy si informace pravidelně předávají, většina paliv se nachází v komerčních zásobách. Ty jsou rozptýlené napříč trhem a firmy o nich sdílejí jen omezené údaje. Úřady tak často nemají dostatek informací k tomu, aby dokázaly včas odhalit případný nedostatek, píše Politico.

Na problém upozornili i ministři z Belgie, Nizozemska a Španělska, kteří vyzvali k lepšímu monitorování trhu v reálném čase. Řecko dokonce navrhlo vytvoření společného komunikačního kanálu mezi členskými státy a Evropskou komisí.

„Máme velmi omezené znalosti o trhu s plynem a ropou,“ uvedl jeden z vysoce postavených úředníků evropského ministerstva energetiky. „Nejsme schopni přesně sledovat, kolik surovin se dostává na trh, kolik se stahuje a kudy proudí.“

Největší nejistota panuje u rafinovaných paliv, jako je nafta nebo letecké palivo. Evropská unie se opírá o data statistického úřadu Eurostat a koordinaci mezi členskými státy, aktualizace jsou ale nepravidelné a často zpožděné.

Evropská komise proto plánuje vytvoření takzvané observatoře paliv, která by sledovala produkci, dovoz, vývoz i zásoby pohonných hmot v celé unii.

Přehledná čísla pouze u plynu

Situaci částečně zpřehledňuje pouze trh se zemním plynem. Po zkušenosti s ruskou invazí na Ukrajinu musí členské státy naplnit zásobníky před zimou alespoň na 90 procent kapacity, což dává úřadům lepší přehled o jejich stavu. Ani zde ale není jasné, jak rychle zásoby ubývají nebo proudí mezi zeměmi.

Podle dostupných údajů většina států EU na začátku roku splňovala požadavek na minimálně devadesátidenní zásoby ropy a ropných produktů. Aktuální stav ale zůstává nejasný. „Víme, kolik by měly mít, ale kolik mají v daný moment, přesně nevíme,“ uvedl další úředník.

Zásoby plynu byly navíc už před vypuknutím konfliktu relativně nízké. Jejich doplňování závisí na obchodnících, kteří obvykle nakupují v létě a prodávají v zimě. Válka s Íránem ale může tento model narušit a zkomplikovat doplňování zásob.

Další komplikací je změna globálních toků energií. Tankery s ropou a plynem nyní častěji míří přímo z Afriky nebo Spojených států do Asie, místo aby byly přesměrovávány z Evropy.

Cena pohonných hmot zůstává vysoká

Satelitní snímky

Některé zásoby lze sledovat i pomocí satelitních snímků, které dokážou odhadnout množství ropy podle výšky hladiny v nádržích. Ani tato metoda ale nepokrývá všechny zásoby, například podzemní sklady v Evropě zůstávají mimo dohled.

U leteckého paliva je přehled ještě horší, protože data vycházejí převážně z dobrovolných hlášení firem. Naopak u některých petrochemických surovin existují pravidelné průzkumy, které poskytují alespoň orientační obrázek.

Paradoxně může Evropa z části krize krátkodobě těžit. Omezení dodávek z Blízkého východu zvyšuje marže evropských petrochemických podniků, pokud dokážou přecházet mezi různými surovinami.

Celkový obraz ale zůstává nejasný. Evropa sice disponuje zásobami, nemá však dostatek dat k tomu, aby přesně věděla, jak dlouho jí vydrží.

Rakouská bankovní skupina Erste Group Bank vstoupila do letošního roku ve velmi dobré kondici. V prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 18 procent na 879 milionů eur, přičemž významnou roli sehrála nejen rostoucí úroková marže, ale také rozšíření aktivit v Polsku. Ještě výraznější dynamiku však předvedla její klíčová dcera na českém trhu, Česká spořitelna.

Skupina Erste letos těží ze silné poptávky po úvěrech ve střední Evropě, a právě český trh patřil mezi hlavní tahouny. Česká spořitelna, která do skupiny patří, v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk o 23,4 procenta na téměř 7,1 miliardy korun a potvrdila tak svou pozici jednoho z nejvýkonnějších pilířů skupiny. Provozní zisk banky vzrostl o 12,8 procenta na 8,8 miliardy korun, když se opřel o solidní růst výnosů napříč klíčovými segmenty.

Hlavním zdrojem růstu zůstávají úrokové výnosy, které dosáhly 10,7 miliardy korun, meziročně o 5,8 procenta více. Banka těžila především z rostoucího objemu úvěrů, ale také z reinvestic splatných dluhopisů a jejich prodejů. Vedle toho se dařilo i poplatkům a provizím, jejichž výnos vzrostl o 5,9 procenta na 3,4 miliardy korun, mimo jiné díky vyšší aktivitě klientů v oblasti investic a pojištění.

Zájem o úvěry roste

Velmi silný byl vývoj úvěrového portfolia. Celkový objem klientských úvěrů vzrostl o více než 9 procent na 1,226 bilionu korun. Tahounem byly především hypotéky, jejichž objem stoupl o více než deset procent, ale solidní růst vykázaly i úvěry firmám a spotřebitelské půjčky. Právě kombinace oživené poptávky domácností a investiční aktivity firem ukazuje na postupné oživování ekonomiky. "Objem úvěrového portfolia vzrostl o devět procent, a to zejména díky trvající poptávce po hypotečních úvěrech (nárůst o 11 procent), desetiprocentnímu růstu firemních úvěrů a kampani v oblasti spotřebitelských úvěrů, díky níž jejich objem překročil hranici 100 miliard korun," sdělil člen představenstva ČS zodpovědný za finanční řízení Attila Sánta.

Rostly i vklady, které se zvýšily o 7,3 procenta na 1,655 bilionu korun. Stabilní depozitní základna tak nadále poskytuje bance dostatek zdrojů pro další úvěrovou expanzi. Náklady sice mírně stouply, zejména kvůli vyšším mzdám, jejich růst však zůstává pod kontrolou a výrazně zaostává za tempem růstu výnosů.

Na úrovni celé skupiny se vedle Česka pozitivně projevil také vstup na polský trh. Banka, dříve známá jako Santander Bank Polska, nyní funguje pod značkou Erste Bank Polska a posiluje regionální postavení skupiny. Erste tak dnes působí na osmi trzích střední a východní Evropy a obsluhuje přibližně 23 milionů klientů.

Z pohledu investorů i analytiků je však klíčové, že právě Česká spořitelna zůstává jedním z nejstabilnějších a nejvýnosnějších trhů celé skupiny. Kombinace silné poptávky po úvěrech, rostoucích výnosů z poplatků a disciplinovaného řízení nákladů naznačuje, že její výkonnost může zůstat vysoká i v dalších čtvrtletích.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

