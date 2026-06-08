Spor o summit NATO pokračuje. Vláda o Pavlovi rozhodne až 22. června
Spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře, dál pokračuje. Prezident Petr Pavel po dnešní návštěvě jednání vlády uvedl, že rozhodnutí o složení české delegace nepadlo. Na schůzi kabinetu strávil zhruba 20 minut.
Premiér Andrej Babiš podle Pavla zopakoval, že vláda o delegaci na červencový summit rozhodne 22. června. Prezident tak chce počkat, jaký bude výsledek.
„Já si myslím, že už bychom měli ukončit to dlouhé období dohadování, které neprospívá nejenom důvěryhodnosti v České republice, ale i v zahraničí. A proto jsem také tady, abychom si ty pozice vyjasnili a dospěli konečně k nějakému rozhodnutí,“ řekl Pavel po odchodu z úřadu vlády.
Hrad a kabinet se o složení delegace přou už několik měsíců. Pavel na své účasti na summitu NATO trvá. Pro případ, že by ho vláda do delegace nezařadila, má připravenou kompetenční žalobu. Babiš dříve uvedl, že prezident by součástí delegace být neměl. Podle premiéra má české výdaje na obranu na summitu obhajovat vláda.
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Prezident pojede do New Yorku
Pavel dnes zároveň ocenil, že ho kabinet schválil jako šéfa české delegace na Valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. „A požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO,“ uvedl prezident.
Podle Pavla už před dvěma měsíci navrhl vládě kompromis. Prezident by se podle něj zúčastnil neformální části summitu, která se bude zabývat bezpečností v Evropě a přístupem aliance ke změnám v aktuální bezpečnostní situaci. Premiér spolu s ministry by se naopak zúčastnili oficiální části jednání, kde se má mluvit o výdajích na obranu a jejich plnění. Na tento návrh ale podle Pavla dosud nedostal žádnou odpověď.
Prezident také odmítl představu, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam hlava státu pojede. „Já se přiznám, že opravdu nevidím tu situaci tak, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam prezident pojede, nebo nepojede. To je dáno ústavou,“ řekl Pavel.
Podle něj jde spíše o to, zda kabinet vytvoří organizační a administrativní podmínky pro prezidentovu cestu, nebo zda jejich prostřednictvím bude omezovat výkon jeho pravomocí. Pavel dodal, že premiér ho ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.
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