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newstream.cz Politika Spor o summit NATO pokračuje. Vláda o Pavlovi rozhodne až 22. června

Spor o summit NATO pokračuje. Vláda o Pavlovi rozhodne až 22. června

Petr Pavel
ČTK
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Spor o to, kdo bude Česko zastupovat na summitu NATO v Ankaře, dál pokračuje. Prezident Petr Pavel po dnešní návštěvě jednání vlády uvedl, že rozhodnutí o složení české delegace nepadlo. Na schůzi kabinetu strávil zhruba 20 minut.

Premiér Andrej Babiš podle Pavla zopakoval, že vláda o delegaci na červencový summit rozhodne 22. června. Prezident tak chce počkat, jaký bude výsledek.

„Já si myslím, že už bychom měli ukončit to dlouhé období dohadování, které neprospívá nejenom důvěryhodnosti v České republice, ale i v zahraničí. A proto jsem také tady, abychom si ty pozice vyjasnili a dospěli konečně k nějakému rozhodnutí,“ řekl Pavel po odchodu z úřadu vlády.

Hrad a kabinet se o složení delegace přou už několik měsíců. Pavel na své účasti na summitu NATO trvá. Pro případ, že by ho vláda do delegace nezařadila, má připravenou kompetenční žalobu. Babiš dříve uvedl, že prezident by součástí delegace být neměl. Podle premiéra má české výdaje na obranu na summitu obhajovat vláda.

Prezident pojede do New Yorku

Pavel dnes zároveň ocenil, že ho kabinet schválil jako šéfa české delegace na Valné shromáždění OSN, které se bude v září konat v New Yorku. „A požádal jsem vládu, aby stejně civilizovaně přistoupila i k našemu zastupování na summitu NATO,“ uvedl prezident.

Podle Pavla už před dvěma měsíci navrhl vládě kompromis. Prezident by se podle něj zúčastnil neformální části summitu, která se bude zabývat bezpečností v Evropě a přístupem aliance ke změnám v aktuální bezpečnostní situaci. Premiér spolu s ministry by se naopak zúčastnili oficiální části jednání, kde se má mluvit o výdajích na obranu a jejich plnění. Na tento návrh ale podle Pavla dosud nedostal žádnou odpověď.

Prezident také odmítl představu, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam hlava státu pojede. „Já se přiznám, že opravdu nevidím tu situaci tak, že by vláda měla rozhodovat o tom, kam prezident pojede, nebo nepojede. To je dáno ústavou,“ řekl Pavel.

Podle něj jde spíše o to, zda kabinet vytvoří organizační a administrativní podmínky pro prezidentovu cestu, nebo zda jejich prostřednictvím bude omezovat výkon jeho pravomocí. Pavel dodal, že premiér ho ujistil, že výkon prezidentských pravomocí omezovat nehodlá.

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Aero Vodochody vydělalo rekordní půlmiliardu. Pomohly Skyfoxy i zakázky pro Airbus

Výsledky Aero Vodochody táhl hlavně cvičný letoun L-39 Skyfox.
Profimedia
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Aero Vodochody má za sebou nejlepší rok své novodobé historie. Obrat firmy vzrostl téměř na 6,5 miliardy korun a zisk před zdaněním se zvýšil na rekordních 512 milionů. Výsledky táhl hlavně cvičný letoun L-39 Skyfox.

Český letecký výrobce Aero Vodochody má za sebou nejlepší rok své novodobé historie. Firma loni zvýšila obrat o osm procent na téměř 6,5 miliardy korun. Ještě výrazněji rostl zisk. Před zdaněním dosáhl 512 milionů korun, zatímco o rok dříve činil 102 milionů. To znamená meziroční nárůst o 402 procent.

Výrazně se zlepšila také provozní výkonnost. Adjusted EBITDA, tedy ukazatel očištěný o vybrané mimořádné a nepeněžní položky, vzrostla o 35 procent na 1,1 miliardy korun.

„Rok 2025 byl pro Aero naprosto výjimečný. Dosáhli jsme rekordního zisku, více než zdvojnásobili provozní výsledek, EBITDA překonala hranici jedné miliardy korun a zákazníkům jsme během jediného roku dodali nejvyšší počet letounů Skyfox v historii programu,“ uvedl prezident a předseda představenstva Aera Viktor Sotona.

Skyfox jako hlavní motor

Nejdůležitějším byznysem Aera zůstává program L-39 Skyfox. Ten loni firmě přinesl tržby 3,8 miliardy korun a tvořil 58 procent celkových tržeb. Aero během roku dokončilo a zákazníkům dodalo rekordních 14 letounů.

Firma zároveň naznačuje další expanzi. Podle Sotony vede finální jednání s několika potenciálními zákazníky a v nejbližších týdnech chce oznámit nové zakázky.

„Registrujeme velký zájem z řady zemí, vedeme finální jednání s několika potenciálními zákazníky a zároveň se v následujících týdnech chystáme oznámit nové zakázky, díky nimž se Skyfox dostane na nové kontinenty,“ řekl Sotona.

Podle něj mohou být pro firmu důležité i menší dodávky v jednotkách kusů. Vstup Skyfoxu na africký a severoamerický trh má zvýšit viditelnost letounu a otevřít cestu k dalším zakázkám.

Ozbrojená verze reaguje na bezpečnostní poptávku

Skyfox dnes Aero prezentuje jako univerzální letoun ve své kategorii. Vedle základní cvičné verze firma představila také ozbrojenou variantu kompatibilní se standardy NATO. Premiéra proběhla na Dubai Airshow 2025.

Aero L-39 Skyfox ČTK

Ozbrojená verze má reagovat na současné bezpečnostní potřeby. Díky schopnosti nést moderní výzbroj může podle firmy plnit také úkoly ochrany vzdušného prostoru, včetně nasazení proti bezpilotním prostředkům.

Aero L-39 Skyfox

Ukrajina může dostat české bitevní letouny. Ne od vlády. Aero odhalilo, kdy by mohly vzlétnout

Zprávy z firem

Nejde o vládní dar ani přesun techniky české armády. Výrobce Aero Vodochody připouští, že v případě zájmu Ukrajiny by dokázal dodat první moderní letouny L-39 Skyfox už na začátku příštího roku. Stroje by mohly nahradit diskutované L-159.

ČTK

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Roste i práce pro Airbus a Embraer

Druhým největším pilířem Aera jsou civilní kooperační programy Aerostructures. Jejich tržby loni vzrostly o 24 procent na 1,7 miliardy korun. Firma vyrábí díly především pro Airbus a brazilský Embraer.

U programu Airbus A220 Aero vyrobilo a dodalo 100 kusů náběžných hran křídel. Zároveň se posunulo do role Tier-1 partnera, tedy přímého dodavatele. U transportního letounu Embraer C-390 dodalo téměř sedm kompletních sad strukturálních celků.

„Civilní programy jsou stále důležitějším pilířem našeho podnikání. Meziroční růst o čtvrtinu potvrzuje vysokou důvěru globálních výrobců v naše schopnosti, kvalitu i spolehlivost dodávek,“ uvedl Sotona.

Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu

Pivo je fajn, ale svět by měl Česko znát díky letadlům a výcviku pilotů, říká šéf letecké asociace

Zprávy z firem

Zkušenosti a znalosti, které český letecký průmysl rozvíjel od první republiky nebo ještě dřívější doby, se neztratily. „Vše se podařilo znovu nastartovat, české firmy oživily své schopnosti,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Jiří Protiva, pověřený šéf Asociace leteckého a kosmického průmyslu. „Někdy jsme šli cestou, která dál nevedla, ale dokázali jsme změnit směr,“ dodává.

Jan Žižka

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Servis a opravy překročily miliardu

Výrazně rostla také oblast vojenských programů, generálních oprav, modernizací a podpory provozu. Segment MRO/FOSS dosáhl tržeb 1,06 miliardy korun, což představuje meziroční růst o 22 procent.

Aero loni dokončilo generální opravy letounů pro bulharské letectvo. Ke konci roku zároveň podepsalo víceletou smlouvu s českým ministerstvem obrany na generální opravy letounů L-159 verze T1/T2. Pokračovala také podpora flotily společnosti Draken.

„Opravy, modernizace a podpora provozu vlastních letadel jsou pro Aero strategickou oblastí. Ukazují, že nejsme pouze výrobcem nových letadel, ale dlouhodobým partnerem našich zákazníků,“ doplnil Sotona.

Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš

České motory dominují i v éře dronů. Konkurence nás těžko dožene, říká šéf PBS

Zprávy z firem

Na přelomu tisíciletí se skupina PBS Group, která navazuje na více než 200 let starou brněnskou strojírenskou tradici, zabývala novou vizí. Vyhodnotila si různé signály ze světa a došla k závěru, že velkou budoucnost mají bezpilotní letouny. „Rozhodli jsme se, že naší parketou budou motory právě pro drony,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Milan Macholán, generální ředitel firmy PBS Velká Bíteš.

Jan Žižka

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Aero stojí na třech pilířích

Výsledky za rok 2025 ukazují, že se Aero neopírá jen o jeden produkt. Firma staví růst na vlastním letounu L-39 Skyfox, na civilních dodavatelských programech pro velké světové výrobce a na servisu a modernizacích vojenských letadel.

„Aero dnes není jen firmou s jedním produktem. Máme velmi silný program s vlastním letounem, stabilní kooperační programy pro světové výrobce a stále rostoucí oblast oprav a modernizací letadel,“ uvedl Sotona.

Podle něj tato kombinace dává firmě základ pro další růst a potvrzuje návrat Aera mezi respektované hráče světového leteckého průmyslu.

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Dalibor Martínek

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Česká ekonomika v dubnu ožila. Průmysl zrychlil, stavebnictví táhne bytová výstavba

Průmyslová výroba
ČTK
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Česká ekonomika dostala v dubnu několik povzbudivých signálů. Průmysl po předchozím zpomalování zrychlil růst, stavebnictví dál táhlo hlavně pozemní stavitelství a zahraniční obchod zůstal v přebytku. Data Českého statistického úřadu ale zároveň ukazují, že o jednoznačně silný výkon nejde. V průmyslu dál ubývá zaměstnanců a přebytek zahraničního obchodu se meziročně výrazně snížil.

Průmyslová výroba v dubnu meziročně vzrostla o 1,5 procenta. Po čtyřech měsících zpomalování tak zrychlila z březnových 0,9 procenta. Proti předchozímu měsíci byla průmyslová produkce vyšší o 1,4 procenta.

Růst táhla hlavně výroba motorových vozidel a jejich dílů. Pomohla také výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Podle ČSÚ přispěl k lepšímu výsledku rovněž kovozpracující a chemický průmysl a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků, zejména pro stavebnictví.

Ne všude se ale dařilo. Meziroční pokles statistici zaznamenali v těžbě a dobývání, hlavně u uhlí, a také u oprav a instalací strojů a zařízení. Nižší byla i produkce v potravinářském a nápojovém průmyslu.

Dobrou zprávou pro průmysl jsou nové zakázky. Jejich hodnota v dubnu meziročně vzrostla o 2,7 procenta. Zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,5 procenta, tuzemské o 1,1 procenta. Meziměsíčně byla hodnota nových zakázek vyšší o 3,3 procenta.

„Růst hodnoty nových zakázek v průmyslu podpořila zejména výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Zakázky přibyly i ve výrobě motorových vozidel a také ve výrobě strojů a zařízení, například stavebních strojů,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ Veronika Doležalová.

Naopak objednávky klesly v kovozpracujícím, farmaceutickém, textilním a papírenském průmyslu.

Průmysl zároveň dál propouští. Průměrný evidenční počet zaměstnanců se v dubnu meziročně snížil o jedno procento. Mzdy ale rostly. Průměrná hrubá měsíční mzda v průmyslu byla meziročně vyšší o 5,9 procenta.

Silný růst stavebnictví

Ještě silnější růst ukázalo stavebnictví. Stavební výroba v dubnu meziročně vzrostla o 7,7 procenta, zatímco v březnu podle revidovaných údajů stoupla o 6,4 procenta. Meziměsíčně byla stavební produkce vyšší o 0,6 procenta.

Hlavním tahounem zůstalo pozemní stavitelství, tedy především výstavba budov. Produkce v tomto segmentu meziročně vzrostla o 12,1 procenta. Naopak inženýrské stavitelství, kam patří například výstavba silnic, telekomunikačních nebo energetických sítí, kleslo o 0,4 procenta.

Výrazně přibylo stavebních povolení i zahájených bytů. Úřady v dubnu vydaly 5889 stavebních povolení, meziročně o 14,7 procenta více. Počet bytů, které se začaly stavět, vzrostl téměř o 90 procent na 5100. Dokončených bytů naopak zhruba o desetinu ubylo na 2582.

„Za vysokým růstem počtu zahájených bytů stálo v dubnu kromě rodinných domů také povolení většího množství rozsáhlých bytových komplexů zejména v Praze,“ uvedla vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ Petra Cuřínová.

Nové kanceláře budou vzácné zboží, říká Forejt z Passerinvest Group

Reality

Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.

Dalibor Martínek

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Zahraniční obchod skončil v dubnu přebytkem 6,8 miliardy korun. Výsledek je ale meziročně o 11,5 miliardy korun slabší. Vývoz vzrostl o 5,7 procenta na 434,1 miliardy korun, dovoz ale stoupl rychleji, o 8,9 procenta na 427,3 miliardy korun.

Podle ČSÚ měl kladný vliv na bilanci hlavně obchod se stroji, ropou a zemním plynem. Příznivě se projevil také obchod s elektrickými zařízeními. Naopak negativně dopadl obchod s koksem a rafinovanými ropnými produkty.

„V dubnu vzrostla meziroční hodnota dovozu více než u vývozu, přebytek obchodní bilance se proto snížil,“ uvedla ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ Miluše Kavěnová. Nejvyšší nárůsty dovozu statistici zaznamenali u koksu a rafinovaných ropných produktů a u počítačů, elektronických a optických přístrojů.

Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky

Zprávy z firem

Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.

ČTK

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Ve srovnání s loňským dubnem se zvýšil přebytek obchodu se stroji a zařízeními o 3,6 miliardy korun. Deficit obchodu s ropou a zemním plynem se snížil o 1,8 miliardy korun a deficit u elektrických zařízení klesl o 1,1 miliardy korun.

Celkovou bilanci ale zhoršilo hlavně prohloubení deficitu obchodu s koksem a rafinovanými ropnými produkty o 7,3 miliardy korun. Horší bylo také saldo obchodu s kovodělnými výrobky a přebytek obchodu s motorovými vozidly se meziročně snížil o 2,4 miliardy korun.

Dubnová čísla tak ukazují ekonomiku, která se v některých oblastech zvedá, ale dál naráží na slabší místa. Průmysl roste hlavně díky autům a elektronice, stavebnictví žene výstavba budov a bytových projektů, zatímco zahraniční obchod sice zůstává v plusu, jeho náskok se ale výrazně ztenčil.

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Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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