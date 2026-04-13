Babiš: Účast Pavla na summitu NATO není logická

Andrej Babiš
Na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře v červenci pojede určitě vládní delegace, řekl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Neumí si představit, co by tam dělal současně i prezident Petr Pavel, který má v úmyslu delegací vést. Není to podle Babiše logické, ale ani možné z bezpečnostních důvodů. Nositelem zahraniční politiky je navíc vláda a názory prezidenta na některé zahraniční otázky se od kabinetu liší, dodal.

Babiš dnes současně opakovaně řekl, že složení delegace aktuálně není pro vládu tématem, protože se koná až za tři měsíce. Otázku nechce podle něj vláda řešit do jednání ministrů zahraničních věcí a generálního tajemníka NATO Marka Rutteho 20. května ve Švédsku, kde se bude probírat agenda summitu. „My se k tomu vrátíme po tom zasedání ministrů, kdy už přesně budeme vědět, na co se máme připravit,“ uvedl. Jednání je naplánováno na 21. a 22. květen.

Summity NATO v minulosti navštěvovali za ČR jak předsedové vlád, tak prezidenti. Pavel se zatím zúčastnil všech summitů NATO, které se od jeho nástupu do funkce konaly, tedy v roce 2023 ve Vilniusu, ve Washingtonu v roce 2024 i loni v Haagu. Babiš v polovině března řekl, že by měl tentokrát na summit jet on a ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).

Pavel minulý týden v dopisu Babišovi napsal, že hodlá v souladu se svým ústavním postavením stát v čele české delegace. Podle Babiše však Pavel sám v minulosti připustil, že o složení delegace by měla rozhodnout vláda, ale i to, že její zástupci by měli na jednání obhajovat svůj obranný rozpočet a strategii. „Určitě mu (prezidentovi v cestě) bránit nebudeme, určitě se vrátí k názoru, co řekl 4. dubna, že rozhodne vláda,“ řekl.

K obsahu dopisu dnes Babiš prohlásil, že nemá v úmyslu si s prezidentem vyměňovat názory na ústavu přes média. Prezident má podle něj zvláštní zvyk volat mu na dovolenou, přičemž tentokrát to mělo být minutu před zveřejněním dopisu. „Je to nějaký způsob komunikace, já k tomu neříkám nic,“ prohlásil Babiš. Doplnil, že od svého nástupu dělá vše pro dobré vztahy s Hradem.

Pavel v dopisu napsal, že uvítá, pokud se Babiš zúčastní summitu spolu s ním. Babiš dnes zmínil, že si neumí představit společnou delegaci. „Jak to bude vypadat, to tam budeme vystupovat najednou?“ podotkl. Podle předsedy vlády to nedává logiku a odporuje to i bezpečnostním pravidlům.

„Lokální věc“

Ostré Macinkovy výpady vůči hlavě státu podle Babiše vychází z toho, že Motoristé stále nerozchodili Pavlovo odmítnutí jmenovat ministrem poslance Filipa Turka (za Motoristy). Macinka prezidenta označuje za součást opozice, na summit by podle něj také neměl jet, protože nemá v zemi reálný politický vliv. Česko takové chování podle Babiše v cizině nepoškozuje. „Myslím, že v zahraničí to nikdo neřeší, je to lokální věc,“ dodal.

„Původní termín 7. dubna armáda zamýšlela v souvislosti se záměrem spuštění nového YouTube kanálu Armády ČR, který je však v současnosti předmětem interních jednání, aby záměr nového komunikačního kanálu zcela naplnil podmínku koordinované prezentace resortu - včetně například vyřešení duplicity obsahu se současným kanálem Armády ČR a ministerstva obrany. Z tohoto důvodu jej armáda dosud neodvysílala,“ uvedl Pešek.

Autorkou armádního podcastu Kamufláž je mluvčí generálního štábu Anežka Vrbicová, která zmíněný rozhovor vedla. Armáda avizovala 27. března na sociálních sítích, že se v dalším díle mohou posluchači těšit na speciálního hosta v podobě prezidenta, tedy vrchního velitele ozbrojených sil. Díl ale zveřejněn doposud nebyl.

Petr Pavel

„Zvítězila demokracie.“ Pavel reaguje na drtivou porážku Orbána

Politika

Maďarští voliči v parlamentních volbách vyslali podle prezidenta Petra Pavla jasný signál – chtějí změnu. „Zvítězila demokracie. Je to dobrá zpráva pro Evropu,“ uvedl na síti X. Pogratuloval vítězi voleb Péteru Magyarovi a jeho hnutí Tisza a zároveň ocenil, že dosavadní premiér Viktor Orbán bezprostředně uznal porážku a oznámil odchod do opozice.

nst

Přečíst článek

„Bylo to kvůli zásahu z ministerstva obrany,“ uvedl pro Aktuálně.cz jeden z vysoce postavených důstojníků ozbrojených sil. „Nedovolili nám to. Co víc k tomu mám říct,“ dodal další z vojáků z centrálního velitelství.

Vztahy mezi vládou a Hradem jsou aktuálně napjaté. Situace v posledních dnech eskaluje kvůli neshodám ohledně delegace na nadcházející summit Severoatlantické aliance (NATO) v Turecku. Česko chce reprezentovat premiér Andrej Babiš (ANO) společně s ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) a ministrem obrany Jaromír Zůna (za SPD). Na summit chce však jet také Pavel, který se zúčastnil všech dosavadních summitů NATO od zvolení prezidentem.

Nenápadný kašel, zadýchávání nebo únava. Příznaky, které lidé často podceňují. Za nimi se ale může skrývat vážné onemocnění – plicní fibróza. Lékaři varují, že klíčem k úspěšné léčbě je včasný záchyt. Ten dnes stále častěji umožňuje i vyšetření původně určené pro odhalení rakoviny plic. A Češi ve screeningu udávají tempo.

Plicní fibróza patří mezi závažná onemocnění, o kterých se málo mluví, přesto mohou zkrátit život více než některé formy rakoviny. Lékaři ji často odhalí pozdě, nově ji ale pomáhá zachytit i screening plic. Progresivní formy plicní fibrózy mohou vést k nevratnému poškození plic a postupnému zhoršování plicních funkcí. Pacienti mají omezenou schopnost zvládat běžné denní aktivity. Přesto o plicních fibrózách veřejnost stále ví méně než o jiných závažných plicních onemocněních a jejich příznaky (kašel, dušnost či únava) bývají často zaměňovány za jiné zdravotní potíže nebo přirozený projev vyššího věku.

„Plicní fibrózy patří k onemocněním, u nichž se medicínská závažnost dlouho neodrážela v odpovídající míře pozornosti. Přitom ve skupině kuřáků ve věku 55 až 74 let vidíme podobný podíl lidí s potenciálním plicním nádorem i s potenciální plicní fibrózou, v obou případech zhruba mezi 3 a 4 procenty. O to zásadnější je, aby lidé z této rizikové skupiny přicházeli na vyšetření a nechali si zkontrolovat plicní zdraví včas. Stejně důležité pak je, aby pacient nebyl ztracen mezi jednotlivými stupni péče a aby od začátku úzce spolupracovali radiolog, pneumolog i praktický lékař,“ uvedla prof. MUDr. Martina Koziar Vašáková, Ph.D., přednostka Pneumologické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Včasný záchyt rozhoduje

Včasné odhalení je pro pacienty zásadní. Díky rychlému odeslání do specializovaného pracoviště může být zahájena odpovídající léčba. Nové doporučení pro záchyt intersticiálních abnormalit plic (ILA) při CT vyšetření má pomoci odhalit rizikové pacienty dříve, než se jejich onemocnění zhorší a způsobí trvalé poškození.

„Nízkodávkové CT umožňuje zachytit změny na plicích ještě předtím, než se onemocnění klinicky projeví. Pro radiology je proto důležité tyto nálezy systematicky popisovat a správně interpretovat, aby pacient mohl být včas odeslán k dalšímu vyšetření,“ vysvětlil prof. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D., primář Kliniky zobrazovacích metod FN Plzeň a předseda Radiologické společnosti ČLS JEP.

Screening přináší nové nálezy

Opožděná diagnostika však i nadále zůstává jednou z největších bariér skutečně účinné péče. Nové doporučení Národního institutu kvality a excelence zdravotnictví (NIKEZ) pro záchyt ILA v rámci screeningového programu karcinomu plic proto představuje důležitý posun směrem k dřívějšímu rozpoznání rizikových pacientů.

Probíhající screeningový program využívající nízkodávkové CT, který byl primárně vytvořen pro časný záchyt rakoviny plic, nově přináší také příležitost zachytit další závažná (nejen) plicní onemocnění ještě ve fázi, kdy pacient nemusí mít výrazné příznaky.

Z aktuálních dat národního screeningového programu karcinomu plic přitom vyplývá, že z téměř 20 tisíc pacientů, kteří podstoupili vyšetření v období od ledna 2022 do srpna 2025, bylo u 3,1 procenta zjištěno podezření na nález plicní fibrózy. Vedlejší nálezy zároveň nejsou okrajovým problémem. U 72 procent pacientů byl diagnostikován alespoň jeden z vedlejších nálezů.

Čas hraje zásadní roli

Čas je u plicních fibróz klíčový. „Pacient zachycený v časné fázi má výrazně lepší prognózu. Můžeme jej sledovat, včas zahájit léčbu a zpomalit progresi onemocnění. Čas zde hraje zásadní roli,“ uvedla MUDr. Ivana Čierná Peterová, primářka Plicní ambulance a místopředsedkyně výboru České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP.

Včasné rozpoznání plicní fibrózy je pro pacienty klíčové, její progresivní formy výrazně ovlivňují délku života.

Klíčová role praktických lékařů

Spolupráce je podmínkou toho, aby záchyt skutečně vedl k včasné léčbě. Významnou roli v tomto procesu mají také praktičtí lékaři, kteří často bývají těmi, kteří pacienty cíleně oslovují do screeningu, motivují je k zapojení, vysvětlují jeho důležitost a v případě podezření je směřují do další péče.

„Pro primární péči je téma plicních fibróz zatím spíše okrajové a v běžné praxi se o něm stále mluví málo. Pacienti s tímto onemocněním se v ordinaci praktického lékaře zpočátku často jeví jako běžné respirační případy, a právě proto je důležité myslet i na méně časté diagnózy ve chvíli, kdy potíže přetrvávají nebo neodpovídají na standardní léčbu. Včasné rozpoznání podezření a rychlé odeslání pacienta k dalšímu dovyšetření může významně prodloužit dobu, po kterou si zachová kvalitu života,“ dodal MUDr. Norbert Král, přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Pacient se nesmí ztratit v systému

Dobře koordinovaná péče o pacienty s plicními fibrózami nestojí pouze na samotném záchytu, ale především na spolupráci napříč odbornostmi a schopnosti promítnout radiologický nález do dalších kroků v léčbě.

Stejně důležité je dlouhodobé zvyšování informovanosti mezi lékaři i veřejností, aby nepodceňovali nenápadné symptomy a nebáli se řešit přetrvávající dýchací obtíže včas.

„Z pacientského pohledu je velmi důležité, aby cesta k diagnóze nebyla zbytečně dlouhá a nepřehledná. Každé prodlení znamená nejen další nejistotu, ale i čas, kdy se nemoc může dál rozvíjet bez odpovídající péče,“ uvedla Mgr. Petra Adámková.

Česko jde napřed

Česká republika patří mezi první země, které systematicky propojují screening karcinomu plic se záchytem plicních fibróz. Díky tomu je možné onemocnění odhalit dříve, zahájit léčbu a pacientům nabídnout více let kvalitního života.

