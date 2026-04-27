Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Dalibor Martínek: Výdaje na obranu? Vrtění psem v podání Babiše a Pavla

Dalibor Martínek
Debata o tom, jestli by se Česko vojensky ubránilo protivníkovi, je bezpředmětná. Česko se historicky neubránilo ani Němcům, ani Rusům. Prezident Pavel aktuálně prohlásil, že Česko neplní výdaje na obranu, k nimž se zavázalo. Má pravdu. Vůbec to však nesouvisí se schopností země ubránit se.

Podle Pavla je dostatečná obranná síla nejlepším způsobem, jak zamezit možné agresi cizího státu. Má pravdu. Nicméně, myšlenka, že by větší zbrojení zajistilo Česku větší jistotu existence, je iluze. Fakt je ten, že Česko prostě jen musí utratit víc peněz za zbraně, aby ho v případě nouze vůbec někdo přišel podpořit.

V Česku se vede „ostrá“ debata o výdaje na zbrojení. Na jedné straně premiér Babiš, který tvrdí, že Česko zbrojí dost, nebo že bývalý premiér Fiala málo zbrojil. Na druhé straně prezident Pavel, který tluče na buben, výdaje na obranu jsou malé.

Jen politická hra

Ve skutečnosti se oba zdánliví rivalové, Babiš a Pavel, kteří se nyní na tenkém politickém ledě baví o účasti prezidenta na summitu NATO v Turecku, vzácně shodují. Oba vědí, že Česko musí zbrojit, utrácet peníze za zbraně, ale že je to vlastně jenom politická hra.

Češi si historicky vydobyli svůj prostor ve středu Evropy. Kdo nebyl ve středověku brutální, neměl šanci. Češi si místo získali, vlci v rouše beránčím. Ale udržet si tento prostor, na to musí země s deseti miliony obyvatel využít jiné prostředky než kupovat rakety. Musí vést jemnou diplomacii, zejména s Němci.

Jemná diplomacie, to je s prvkem Macinka možná větší výzva pro vládu než zbrojení.

Koncert velmocí neskončil, viz. Írán. V jednadvacátém století se znovu uspořádává světový řád. Češi do toho kupodivu ještě mohou trochu mluvit. Máme jakousi takovou veřejnou debatu o vojenských výdajích. Podle Pavla jsou nedostatečné a země se tím pádem stává křehčí, potenciální obětí dravců, Putina. Podle Babiše jsou výdaje na obranu v pořádku. Prý má plán, postupně se budou zvyšovat.

Filip Turek

Politika

Výroky poslance Motoristů Filipa Turka o úřednících jako parazitech jsou nepřijatelné, omluva zazněla, shodli se po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO), vnitra Lubomír Metnar (ANO) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Schillerová na novinářský dotaz uvedla, že by se jí výrok mohl dotknout osobně, protože léta byla úřednicí, ale Turek jí vysvětloval, že nemluvil o úřednících obecně. O víkendu se Turek v debatě televize Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich jeho slova dotkla.

ČTK

Rozumný člověk těžko může věřit slovům, že Babiš má plán v oblasti výdajů na zbrojení. Babiš může mít tak maximálně plán v oblasti marketingu své osoby v souvislosti s udržením se u moci. Pavel zase tlumočí české veřejnosti poselství západních zemí. Kupujte naše zbraně, my se na vás při případné krizi nevykašleme.

Babiš bude muset pustit chlup

Který názor je víc pragmatický, Babišův, nebo Pavlův? Oba asi tak stejně. Česko je pod tlakem NATO, aby utratilo více peněz na zbrojení. Přestože se Babiš kroutí, raději by přidával svým voličům, důchodcům, bude muset pustit chlup. Země proto například nakoupila z Tchaj-wanu tisíce dronů za víc než dvě miliardy korun. Co ty stroje budou dělat do doby, než přijde válka s Ruskem, těžko říct. Asi budou ve skladech. A technologický vývoj mezitím půjde dál.

Babiš je s Pavlem ve větší shodě, něž by bylo na první pohled znát. Peníze utrácíme. Na programu jsou další velké zakázky, stíhačky F-35, bojová vozidla CV90 ze Švédska za šedesát miliard korun. Zbrojní nákupy neusínají. Není moc jasné, o co se vlastně Babiš s Pavlem kolem zbrojení přetahují. Ať závazky o procento plníme či ne, bezpečnostní pozice Česka je pořád stejná. Máme zbraně na skladu, válka nikde. Debata o zbrojení je vrtění psem. Pavel prostě chce letět na jednu besedu.

Petr Pavel
Česko neplní obranné závazky vůči NATO ani vojenské kapacity, které alianci slíbilo zajistit. Pokud by se stejně chovaly všechny členské státy, kolektivní obrana NATO by byla nefunkční, prohlásil na konferenci CNN Prima News Money Money Money prezident Petr Pavel. Dostatečná obranná síla je podle něj přitom nejlepším způsobem, jak odradit případnou agresi.

Česko podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) letos nesplní závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu. Pavel zároveň upozornil, že slíbené obranné kapacity pro NATO země plní jen zhruba z 50 procent.

Prezident varoval, že svět je dnes nejblíž otevřenému vojenskému konfliktu od konce druhé světové války. Právě dostatečná odstrašující síla je podle něj nejlepší prevencí. „Chceme dát najevo, že jakákoli agrese vůči nám se nevyplatí,“ uvedl. To podle něj vyžaduje nejen připravenou armádu, ale i silný stát, dostatek financí a společnost ochotnou se bránit.

Pavel zároveň podotkl, že by si Česko mělo s NATO vyjasnit, jaké výdaje může aliance uznat jako obranné. Za relevantní považuje například investice do páteřních dopravních tahů využitelných pro přesuny vojenských jednotek. Pochybuje ale, že by NATO uznalo za obranný výdaj stavbu nové vojenské nemocnice v Praze, jak naznačil Babiš.

„V České republice máme tři vojenské nemocnice, které plně pokryjí potřebu naší armády i podpory hostitelského státu, pokud bychom poskytovali logistickou podporu přesouvajícím se silám,“ řekl prezident. Debata by se podle něj měla vést o skutečných obranných schopnostech státu. „Protivníka neodradí nemocnice, která bude stát za deset let, ale dobře vycvičené jednotky, které budou k použití na písknutí,“ dodal.

Prezident upozornil na to, že přinejmenším v posledním desetiletí byly výdaje na obranu u většiny evropských členů NATO nedostatečné. Aliance se dohodla na plánovaném zvýšení výdajů na pět procent HDP, z toho 3,5 procenta by mělo jít na přímé vojenské schopnosti a 1,5 procenta na infrastrukturu využitelnou i pro obranné účely. „Ale tím se snažíme dostat na úroveň, na které už jsme měli být,“ zdůraznil Pavel.

Podle něj bude potřeba vydávat na obranu víc nejméně deset let, aby se napravily nedostatky z minulosti. „Musíme se dostat na úroveň, kdy budeme moct říci, že jsme schopni efektivně bránit náš kontinent,“ řekl prezident. Podle něj musí být evropské země v NATO rovnocenným partnerem Spojených států, co se vojenských schopností týče.

Zprávy z firem

nst

Summit NATO se blíží

O výdajích na obranu i plnění vojenských závazků se bude jednat i na letním summitu NATO v Ankaře. Pavel očekává, že pro Česko nemusí být jednání příjemné. Přesto zopakoval, že chce zemi na summitu zastupovat. Zdůraznil, že mandát určuje vláda a že v tomto směru není s kabinetem v rozporu. Členové vlády přitom uváděli, že do Ankary pojede Babiš s dalšími ministry.

Prezident také zdůraznil význam neformální části summitu. Právě tam se podle něj povede klíčová debata o evropské i globální bezpečnosti. „Tam bude důležité být, protože se bude řešit, jakým směrem se bude bezpečnost ubírat a jak budeme reagovat,“ uvedl.

Prezident Petr Pavel

Názory

Michal Nosek

Česká pošta má nového šéfa. Zachraňovat ji má manažer z Tchiba

Česká pošta v Praze
Generálním ředitelem České pošty ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) jmenoval bývalého ředitele společnosti Tchibo pro střední a východní Evropu Richarda Hodula. Ve funkci jej schválila vládní Komise pro personální nominace. Ministerstvo vnitra to oznámilo na síti X.

Hodul ve funkci nahradil Miroslava Štěpána, kterého Metnar na začátku roku odvolal kvůli špatnému hospodaření podniku. Následovalo výběrové řízení, ze kterého ale vhodný kandidát nevzešel. Ministerstvo poté vybíralo z několika oslovených manažerů.

Hodul v minulosti řídil obchodní řetězec Sportisimo a přes 20 let působil ve společnosti Tchibo, ze které odcházel z pozice ředitele pro střední a východní Evropu.

Podle nového generálního ředitele pošta není v dobrém stavu a má před sebou komplexní transformaci, která z ní má udělat konkurenceschopný podnik. Konkrétní kroky chce představit až po svém nástupu.

Ztráta přes miliardu

Pošta za loňský rok vykázala podle Metnara bez majetkových operací ztrátu přes jednu miliardu korun. Předloni to bylo 1,25 miliardy korun. Balíkové služby vykázaly ztrátu 2,5 miliardy korun. Pro letošní rok pošta plánovala ztrátu přes dvě miliardy korun a hromadné propouštění. Nová dozorčí rada přijala kroky k ozdravení podniku. Chce zachovat pobočkovou síť i zhruba 19 tisíc zaměstnanců. Zastavila prodej Balíkovny i hlavní budovy v Jindřišské ulici v Praze.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN)

Názory

Stanislav Šulc

Česká pošta se podle Metnara dostala do problémů mimo jiné kvůli loňské novele poštovního zákona, která zvýšila maximální úhradu nákladů na základní služby z 1,5 na dvě miliardy korun. Zvýšení platby ale podléhá nové evropské notifikaci, která podle náměstka ministra Lukáše Klučky může trvat dva roky. To by znamenalo, že by se pošta dostala do platební neschopnosti. Ministerstvo proto hledá s Českým telekomunikačním úřadem a Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže cestu, jak poště hradit alespoň původní 1,5 miliardy korun ročně, které již dříve Evropská komise schválila.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

