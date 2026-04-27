Dalibor Martínek: Výdaje na obranu? Vrtění psem v podání Babiše a Pavla
Debata o tom, jestli by se Česko vojensky ubránilo protivníkovi, je bezpředmětná. Česko se historicky neubránilo ani Němcům, ani Rusům. Prezident Pavel aktuálně prohlásil, že Česko neplní výdaje na obranu, k nimž se zavázalo. Má pravdu. Vůbec to však nesouvisí se schopností země ubránit se.
Podle Pavla je dostatečná obranná síla nejlepším způsobem, jak zamezit možné agresi cizího státu. Má pravdu. Nicméně, myšlenka, že by větší zbrojení zajistilo Česku větší jistotu existence, je iluze. Fakt je ten, že Česko prostě jen musí utratit víc peněz za zbraně, aby ho v případě nouze vůbec někdo přišel podpořit.
V Česku se vede „ostrá“ debata o výdaje na zbrojení. Na jedné straně premiér Babiš, který tvrdí, že Česko zbrojí dost, nebo že bývalý premiér Fiala málo zbrojil. Na druhé straně prezident Pavel, který tluče na buben, výdaje na obranu jsou malé.
Jen politická hra
Ve skutečnosti se oba zdánliví rivalové, Babiš a Pavel, kteří se nyní na tenkém politickém ledě baví o účasti prezidenta na summitu NATO v Turecku, vzácně shodují. Oba vědí, že Česko musí zbrojit, utrácet peníze za zbraně, ale že je to vlastně jenom politická hra.
Češi si historicky vydobyli svůj prostor ve středu Evropy. Kdo nebyl ve středověku brutální, neměl šanci. Češi si místo získali, vlci v rouše beránčím. Ale udržet si tento prostor, na to musí země s deseti miliony obyvatel využít jiné prostředky než kupovat rakety. Musí vést jemnou diplomacii, zejména s Němci.
Jemná diplomacie, to je s prvkem Macinka možná větší výzva pro vládu než zbrojení.
Koncert velmocí neskončil, viz. Írán. V jednadvacátém století se znovu uspořádává světový řád. Češi do toho kupodivu ještě mohou trochu mluvit. Máme jakousi takovou veřejnou debatu o vojenských výdajích. Podle Pavla jsou nedostatečné a země se tím pádem stává křehčí, potenciální obětí dravců, Putina. Podle Babiše jsou výdaje na obranu v pořádku. Prý má plán, postupně se budou zvyšovat.
Výroky poslance Motoristů Filipa Turka o úřednících jako parazitech jsou nepřijatelné, omluva zazněla, shodli se po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO), vnitra Lubomír Metnar (ANO) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Schillerová na novinářský dotaz uvedla, že by se jí výrok mohl dotknout osobně, protože léta byla úřednicí, ale Turek jí vysvětloval, že nemluvil o úřednících obecně. O víkendu se Turek v debatě televize Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich jeho slova dotkla.
Rozumný člověk těžko může věřit slovům, že Babiš má plán v oblasti výdajů na zbrojení. Babiš může mít tak maximálně plán v oblasti marketingu své osoby v souvislosti s udržením se u moci. Pavel zase tlumočí české veřejnosti poselství západních zemí. Kupujte naše zbraně, my se na vás při případné krizi nevykašleme.
Babiš bude muset pustit chlup
Který názor je víc pragmatický, Babišův, nebo Pavlův? Oba asi tak stejně. Česko je pod tlakem NATO, aby utratilo více peněz na zbrojení. Přestože se Babiš kroutí, raději by přidával svým voličům, důchodcům, bude muset pustit chlup. Země proto například nakoupila z Tchaj-wanu tisíce dronů za víc než dvě miliardy korun. Co ty stroje budou dělat do doby, než přijde válka s Ruskem, těžko říct. Asi budou ve skladech. A technologický vývoj mezitím půjde dál.
Babiš je s Pavlem ve větší shodě, něž by bylo na první pohled znát. Peníze utrácíme. Na programu jsou další velké zakázky, stíhačky F-35, bojová vozidla CV90 ze Švédska za šedesát miliard korun. Zbrojní nákupy neusínají. Není moc jasné, o co se vlastně Babiš s Pavlem kolem zbrojení přetahují. Ať závazky o procento plníme či ne, bezpečnostní pozice Česka je pořád stejná. Máme zbraně na skladu, válka nikde. Debata o zbrojení je vrtění psem. Pavel prostě chce letět na jednu besedu.