Putin souhlasí s pozemními ústupky na Ukrajině i se zárukami od Evropy a USA, uvedl Witkoff
Ruský prezident Vladimir Putin souhlasil s tím, aby Spojené státy a Evropa poskytly Ukrajině takové bezpečnostní záruky, které se budou svým charakterem podobat článku 5 smlouvy o Severoatlantické alianci, jenž obsahuje princip kolektivní obrany. Zároveň je ochoten učinit ústupky na dobytých územích na Ukrajině, řekl v televizi CNN americký zmocněnec Steve Witkoff.
„Podařilo se nám získat následující ústupek - Spojené státy mohou nabídnout ochranu podobnou článku 5, což je jeden ze skutečných důvodů, proč chce Ukrajina být v NATO,“ řekl Witkoff s tím, že sám slyšel Putina s tímto krokem souhlasit poprvé, píše agentura Reuters. Witkoff se zúčastnil páteční schůzky na Aljašce mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a Putinem, kteří spolu jednali o ukončení více než tříleté ruské agrese na Ukrajině.
„Rusové u jednacího stolu (v pátek na Aljašce) učinili určité ústupky ohledně pěti regionů (na východě Ukrajiny),“ řekl podle agentury AFP Witkoff. Debaty se soustředí především na Doněckou oblast, kterou mají Rusové pod kontrolou ze 70 procent.
V sobotu přitom britský list Financial Times (FT) informoval, že Putin podmiňuje ukončení ofenzivy na Ukrajině postoupením celé Doněcké oblasti. Americký server Axios pak napsal, že kromě této oblasti Putin požaduje i Luhanskou oblast, kterou už má teď ruská armáda téměř celou pod kontrolou.
V pondělí se Trump chystá ve Washingtonu setkat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Schůzky se zúčastní i někteří evropští lídři. Axios také napsal, že Trump chce v pátek uspořádat summit mezi ním, Putinem a Zelenským.
Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl v televizním rozhovoru řekl, že netvrdí, že mírová dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou je na dosah. Věci se ale pohnuly dost na to, aby byl důvod svolat na pondělí do Washingtonu schůzku s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a evropskými představiteli. V pondělí se bude v Bílém domě jednat o bezpečnostních zárukách, dodal Rubio podle agentury Reuters.
