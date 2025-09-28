Budou Motoristé jazýčkem na vahách?
Tomio Okamura a Kateřina Konečná se mohou dál těšit na vstup do příští poslanecké sněmovny. Na rozdíl od Voltu. Ústavní soud hodil do koše podnět strany Volt, který vymyslel fígl a najal právníka, aby dokázal, že SDP a Stačilo! jsou nepřiznané koalice a žádal soud, aby zrušil jejich kandidátky. Neuspěl.
Přiznané koalice, nyní je to jen Spolu, musejí ve volbách získat aspoň 11 procent. SPD nebo Stačilo! jenom pět. Takže přiznaná, nebo nepřiznaná koalice? „To, ke kterému ze dvou zmíněných režimů spolupráce se politické strany rozhodnou, je pouze projevem jejich svobodné vůle,“ řekl Josef Baxa, předseda Ústavního soudu. A utnul tak debaty minoritních stran.
Dobrá zpráva je, že se nám premiér Fiala koncem týdne vrátí z dovolené, aby stihl mítink v Jihlavě. Horší zpráva je, že necelé dva měsíce před volbami si Fiala vůbec dopřává dovolenou. Babiš jezdí od města k městu, stihne i devět měst a obcí za den. Vstává brzo. Všude si s lidmi podá ruce. Fiala je na dovolené.
Motoristé se chtějí stát jazýčkem na vahách. To dřív dělali Lidovci. Ti se také motali kolem pěti procent voličů, a byli tak vystrašení z potenciálního volebního neúspěchu, že raději utekli do Spolu. Motoristé jsou stránka nepopsaná. Údajně nechtějí spolupracovat s ANO, s Piráty, s komunisty nebo se Starosty. Moc jiných možností jim tedy nezbývá. Se Spolu béčko ODS vládu neposkládá. Je tedy otázkou, kam se tento mrštný jazýček po volbách přikloní. Pokud se dostane.
Andrej Babiš objíždí při své předvolební kampani jedno město za druhým. Jen v uplynulém týdnu objezdil na dvě desítky obcí. Z Litoměřicka přejel na Zlínsko, všude řečnil, více méně ve stejném duchu. Vláda dělá vše špatně, my to budeme dělat lépe. Vlastně nejde o to, co Babiš lidem říká. Jde o to, že před volbami nelení a jezdí.
Máme za sebou poslední vlnu předvolebních průzkumů. Ty si trochu protiřečí. Zatímco podle STEM/MARK dostane ANO 27,5 procenta hlasů, Kantar to vidí na 33 procent. To je rozdíl větší než statistická chyba. Nikdo nechce hodit hlas bezvýznamné straně, aby tento propadnul. Ale jak se vyznat v průzkumech? Dělají je průzkumné firmy snad na zakázku politických stran? Takové ty strany uprostřed pelotonu jako Starostové nebo SPD, tam to asi bude v klidu. Ale budou Motoristé jazýčkem, nebo nebudou? Od všech agentur schytávají kolem pěti procent, teď jim STEM/MARK přisoudil 7,6. Babo raď.