Obří deal je hotov. EA kupuje skupina investorů za 55 miliard dolarů, mezi nimi i Trumpův zeť

Electronic Arts
ČTK
ČTK
ČTK

Skupina investorů, která zahrnuje Saúdskou Arábii a zetě amerického prezidenta Donalda Trumpa, se dohodla na převzetí amerického vydavatele videoher Electronic Arts (EA) za zhruba 55 miliard dolarů (přes 1,1 bilionu korun). Skupinu tvoří americké investiční společnosti Silver Lake a Affinity Partners a státní investiční fond Saúdské Arábie PIF. Firmu Affinity Partners založil Trumpův zeť Jared Kushner.

Společnost EA je známá například sportovními simulátory a populárními herními sériemi, jako jsou Need for Speed, Medal of Honor, Battlefield a The Sims. Transakci ještě musejí schválit regulátoři a akcionáři EA. Po jejím dokončení budou akcie firmy EA staženy z burzy.

Akcionáři firmy podle dohody obdrží za každou akcii 210 dolarů v hotovosti. Kupní cena tak zahrnuje prémii 25 procent ke čtvrteční závěrečné ceně akcií na burze. V pátek se již v médiích objevily zprávy o možném převzetí, což vedlo k téměř 15procentnímu nárůstu ceny akcií EA.

Šéf společnosti EA Andrew Wilson označil převzetí za projev uznání práce zaměstnanců podniku. Dodal, že firma hodlá nadále posunovat hranice zábavy a technologií a otevírat nové příležitosti. Wilson je výkonným ředitelem společnosti EA od roku 2013 a měl by v jejím čele zůstat i po dokončení převzetí.

„Electronic Arts je mimořádná firma s prvotřídním manažerským týmem a odvážnou vizí do budoucna,“ uvedl Kushner. „Jako někdo, kdo vyrostl při hraní jejich her a nyní si je užívá se svými dětmi, nemohu být vzrušenější z toho, co nás čeká,“ dodal.

Saúdskoarabský investiční fond PIF do herního průmyslu již dříve výrazně investoval a ve společnosti EA vlastní téměř desetiprocentní podíl, napsala agentura Bloomberg. V březnu se fond dohodl, že zaplatí 3,5 miliardy dolarů (zhruba 72,5 miliardy korun) za koupi herní divize vývojářské společnosti Niantic, mezi jejíž tituly patří populární hra pro mobilní zařízení Pokémon Go.

„PIF je velmi aktivním hráčem na videoherním trhu od roku 2022,“ uvedl analytik Andrew Marok ze společnosti Raymond James. „PIF dal jasně najevo, že hodlá rozšiřovat svou herní divizi Savvy Gaming Group a dohoda o převzetí EA by v tomto směru představovala dosud největší krok,“ dodal.

