Účet za zkázu. Obnova Gazy vyjde na 1,5 bilionu, trvat může dekády

Pásmo Gazy
ČTK
ČTK
ČTK

Obnova Pásma Gazy bude stát více než 70 miliard dolarů, tedy téměř 1,5 bilionu korun, a mohla by trvat několik desítek let, uvedla Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Válka a blokády v Pásmu Gazy podle zprávy způsobily bezprecedentní kolaps palestinské ekonomiky.

Vojenské operace významně narušily „každý pilíř přežití“, od potravin přes bydlení po zdravotní péči, a uvrhly Pásmo Gazy do člověkem zapříčiněné pohromy, uvádí zpráva. „Nepřetržitá a systematická destrukce vnáší pochybnosti ohledně schopnosti Pásma Gazy stát se opět obyvatelným prostorem a společností,“ cituje agentura AFP ze zprávy.

Zničené město Rafáh Zničené město Rafáh Zničené město Rafáh 13 fotografií v galerii

Hospodářství v Pásmu Gazy se v letech 2023 až 2024 zmenšilo o 87 procent, což vedlo k tomu, že hrubý domácí produkt na obyvatele je 161 dolarů (asi 3370 korun), tedy jeden z nejnižších na světě, uvádí rovněž zpráva UNCTAD.

Válka v Gaze vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci palestinského teroristického hnutí Hamásu při teroristickém útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle nedělních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 69 756 Palestinců a dalších 170 946 zranila. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Od počátku současného příměří, které platí od letošního 10. října, bylo v sutinách nalezeno na 570 těl lidí zabitých při izraelských úderech z uplynulých měsíců.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

