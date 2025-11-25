Účet za zkázu. Obnova Gazy vyjde na 1,5 bilionu, trvat může dekády
Obnova Pásma Gazy bude stát více než 70 miliard dolarů, tedy téměř 1,5 bilionu korun, a mohla by trvat několik desítek let, uvedla Konference OSN o obchodu a rozvoji (UNCTAD). Válka a blokády v Pásmu Gazy podle zprávy způsobily bezprecedentní kolaps palestinské ekonomiky.
Vojenské operace významně narušily „každý pilíř přežití“, od potravin přes bydlení po zdravotní péči, a uvrhly Pásmo Gazy do člověkem zapříčiněné pohromy, uvádí zpráva. „Nepřetržitá a systematická destrukce vnáší pochybnosti ohledně schopnosti Pásma Gazy stát se opět obyvatelným prostorem a společností,“ cituje agentura AFP ze zprávy.
Hospodářství v Pásmu Gazy se v letech 2023 až 2024 zmenšilo o 87 procent, což vedlo k tomu, že hrubý domácí produkt na obyvatele je 161 dolarů (asi 3370 korun), tedy jeden z nejnižších na světě, uvádí rovněž zpráva UNCTAD.
Válka v Gaze vypukla v říjnu 2023 poté, co ozbrojenci palestinského teroristického hnutí Hamásu při teroristickém útoku na jihu Izraele pozabíjeli na 1200 lidí, většinou civilistů, a dalších 251 unesli jako rukojmí. Izrael pak zahájil rozsáhlou vojenskou operaci, při níž jeho armáda podle nedělních údajů ministerstva zdravotnictví v Gaze, ovládaného Hamásem, zabila nejméně 69 756 Palestinců a dalších 170 946 zranila. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, ale podle zahraničních nevládních organizací přes 80 procent obětí byli civilisté. Od počátku současného příměří, které platí od letošního 10. října, bylo v sutinách nalezeno na 570 těl lidí zabitých při izraelských úderech z uplynulých měsíců.
