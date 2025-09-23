Trump v projevu pustil do OSN. Ukončil jsem sedm neukončitelných válek, prohlásil
OSN podle amerického prezidenta Donalda Trumpa financuje útoky na západní země a jejich hranice podporou migrace. OSN má invaze zastavovat, ne je financovat, prohlásil dnes Trump na Valném shromáždění OSN, kde světovou organizaci opakovaně tvrdě kritizoval. Řekl také, že Evropa je ve vážných problémech, protože do ní proudí „nelegální přistěhovalci“, a nikdo s tím nic nedělá. Vaše země jdou do pekla, řekl.
Trump ve svém projevu k prezidentům a šéfům vlád z celého světa kritizoval světovou organizaci také za to, že mu nepomohla a ani nenabídla pomoc, když se snažil ukončit některé války ve světě. OSN má podle něj obrovský potenciál, ale ani se nepřibližuje jeho naplnění.
„Ukončil jsem sedm neukončitelných válek,“ prohlásil Trump, podle něhož zatím nikdo, ani žádná země, nic takového v tak krátké době nedokázali. „Škoda, že jsem to musel udělat já, spíše než OSN,“ řekl Trump, který zmínil konflikty mezi Izraelem a Íránem, Arménií a Ázerbájdžánem či Kongem a Rwandou. Světová organizace mu ale podle jeho slov ani telefonicky nenabídla pomoc s finalizací mírových dohod.
„Každý říká, že bych měl dostat Nobelovu cenu za mír za každý jeden z těchto úspěchů,“ poznamenal dále. „Mně nejde o získávání cen, ale o záchranu životů,“ podotkl pak Trump, který velkou část projevu strávil tím, že chválil sebe a svou vládu, která USA dovedla do „zlatého věku“.
Dopisy plné silných slov
OSN podle něj umí psát dopisy plné silných slov, ale jsou to prázdná slova a prázdná slova neukončí války. „Jediné, co vyřeší války, je akce,“ míní.
V další části projevu označil nekontrolovanou migraci za největší problém dnešní doby. „Vaše země ničí (migrace),“ řekl mimo jiné delegátům s tím, že USA se trend podařilo zvrátit. Například v Evropě ale podle něj politická korektnost brání tomu, aby s tím někdo něco dělal. OSN podle něj zase nese zodpovědnost, protože dává na pomoc migrantům finance a humanitární pomoc.
Dvouocasé monstrum
Evropu také kritizoval v souvislostí se snahami o ochranu klimatu, když mimo jiné poznamenal, že kontinent chce zřejmě vybít všechny krávy. „Miluji Evropu, miluji obyvatele Evropy. A nerad vidím, jak je ničena energií a migrací — tím dvouocasým monstrem, které ničí vše, co mu přijde do cesty,“ uvedl.
Tvrzení o změnách klimatu označil za „největší podvod, jaký byl kdy spáchán na světě“. V neposlední řadě americký prezident vyjádřil přesvědčení, že měl ve všem pravdu. Jak ale poznamenává agentura AP, klimatické změny skutečně vedly k tomu, že se zvyšují hladiny moří, zesiluje intenzita bouří a výrazně stoupají náklady na rekonstrukci po přírodních katastrofách.
Světové organizaci, zřejmě v lehké nadsázce, vyčetl také na začátku projevu nefungující čtecí zařízení a jezdící schody, které se s ním a jeho manželkou Melanií zasekly. „To jsou dvě věci, které jsem od Organizace spojených národů dostal: Špatné jezdící schody a špatný teleprompter,“ poznamenal.
Trumpův velmi sledovaný projev před Valným shromážděním je podle agentury DPA prvním od roku 2019, kdy zde vystoupil během svého prvního volebního období.