Nová vláda může být až v prosinci, připustil Babiš

Andrej Babiš a Karel Havlíček
Předseda ANO Andrej Babiš by ocenil, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby znovu poslala návrh státního rozpočtu na příští rok do Sněmovny. Babiš to řekl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Zároveň připustil, že nová vláda, na které se ANO domlouvá s hnutím SPD a Motoristy, může být až v prosinci. Pokud kabinet Petra Fialy (ODS) nepošle návrh rozpočtu do Sněmovny, podle Babiše hrozí, že se do března zastaví například výkupy pozemků pro dálnice.

Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Zástupci končícího kabinetu nevidí důvod návrh do Sněmovny opětovně předkládat, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí.

„Bylo by dobré, kdyby nám pan prezident s tím pomohl a donutil je, aby to dali do Sněmovny. Pan Fiala nám vzkázal, že si máme počkat na naši vládu. No ta asi bude v prosinci,“ řekl Babiš. Podle něj tak hrozí, že se do března zastaví výkupy pozemků pro nové dálnice, Pražský okruh i některé výdaje do zdravotnictví. Babiš také zopakoval svou žádost, aby vznikající kabinet mohl rozpočet řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem.

Pokud se rozpočet neschválí do konce roku, Česko bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.

Ve videu dnes předseda ANO kritizoval také návrh úhradové vyhlášky na příští rok, která stanoví platby od zdravotních pojišťoven. Babišovi vadí, že by výdaje veřejného zdravotního pojištění mohly výrazně převýšit příjmy. Vyhlášku musí ministerstvo zdravotnictví vydat do konce října, podle úřadu se na ní ještě pracuje. Už dříve návrh dokumentu kritizovaly také odbory, které žádají navýšení platů a mezd ve zdravotnictví o deset procent.

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

Ohledně výsledků sněmovních voleb v Česku nejprve panoval opatrný optimismus, už po deseti dnech se ovšem ukazuje, jak moc byl předčasný, napsal slovenský list Sme o skládání vládní koalice vítězným hnutím ANO Andreje Babiše s Motoristy a SPD. Podle listu Denník N se v Praze rozhoduje o setrvání Česka v civilizaci, kterou Slovensko po volbách už opustilo.

ČTK

Přečíst článek

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

David Ondráčka: Český surrealismus. V současné situaci může být Babiš kotvou zdravého rozumu

Názory

Absurdní výsledek současné situace může být, že Babiš se stane kotvou zdravého rozumu a pragmatismu. Oproti úplným šílencům a amatérům, co ním mohou sedět ve vládě, Okamurovcům a Motoristům, bude působit jako poslední dospělý v místnosti, co brzdí jejich šílené nápady.

David Ondráčka

Přečíst článek

Zbraním se daří. České zbrojovce loni meziročně vzrostl čistý zisk na miliardu

České zbrojovce loni meziročně vzrostl čistý zisk na miliardu
Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, vykázala loni zisk po zdanění téměř 1,033 miliardy korun. Meziročně byl asi o 120 milionů korun vyšší. Podnik z Uherského Brodu na Uherskohradišťsku loni zaznamenal výnosy z prodeje vlastních výrobků, služeb a zboží přesahující šest miliard korun. O rok dříve byly přibližně 5,85 miliardy korun.

Loňské tržby i hospodářský výsledek jsou druhé nejvyšší v historii České zbrojovky. Rekordní byl v tomto ohledu pro podnik rok 2022. „V roce 2024 jsme naše produkty dodali zákazníkům v 96 zemích světa. Výrazné úspěchy jsme zaznamenali v Západní i Východní Evropě, velký potenciál vidíme například v regionu Australasie. Na druhé straně jsme čelili výzvám spojeným s omezeným přístupem na klíčové trhy, jako jsou Brazílie, Thajsko a Kanada,“ uvedl ve výroční zprávě generální ředitel firmy Jan Zajíc.

USA jako klíčový trh

Klíčovým trhem pro Českou zbrojovku zůstávají Spojené státy americké, kam podnik doručil přibližně 40 procent v minulém roce prodaných zbraní. Tržby z prodeje ozbrojeným složkám firmě loni meziročně vzrostly o 11,1 procenta, zatímco tržby v komerčním sektoru o čtyři procenta poklesly. K růstu hospodářského výsledku podniku podle jeho představitelů dále přispěla stabilizace cen energií a příznivý vývoj kurzu koruny. Vliv na nárůst prodejů měly i novinky, mezi něž patřily modely pistole CZ Shadow 2 Target a pušky CZ Bren 3, stejně jako modernizace dosavadního portfolia, například pistole CZ P-09 Nocturne.

Společnost loni pokračovala ve zkracování délky vývoje nových produktů i zrychlování dodávek výrobků k zákazníkům. „Díky tomu jsme si udrželi konkurenceschopnost. I nadále musíme stavět na inovacích ve výzkumu a vývoji, které jsou nezbytným předpokladem pro tvorbu moderních, kvalitních a ergonomických produktů poskytujících střelecký komfort,“ uvedl Zajíc.

Aktiva společnosti na konci roku 2024 dosahovala téměř 6,52 miliardy korun. Vlastní kapitál byl více než 3,13 miliardy korun, dlouhodobé závazky zhruba 1,93 miliardy korun. Česká zbrojovka patří mezi největší soukromé zaměstnavatele ve Zlínském kraji. Na konci loňského roku zaměstnávala 1322 lidí, o rok dříve jich bylo o 18 více.

Současná akciová společnost Česká zbrojovka vznikla v roce 1992. Historie zbrojní výroby v Uherském Brodě však sahá až do 30. let minulého století. Skupina Colt CZ Group SE, její jediný akcionář, je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Sídlí v České republice, výrobní závody má v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává přibližně 4000 lidí.

Bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv

Dmitrij Medveděv hrozí Trumpovi, zmiňuje i jaderný útok

Politika

Případná dodávka amerických střel Tomahawk Ukrajině může skončit špatně pro všechny, včetně prezidenta Donalda Trumpa. Uvedl to bývalý ruský prezident Dmitrij Medveděv. Podle médií naznačil, že na vypálení tomahawků na ruské cíle by Moskva mohla odpovědět jaderným útokem.

ČTK

Přečíst článek

Podle Míška mají predikční trhy dvojí povahu – jsou „zrcadlem kolektivního očekávání a zároveň novou investiční třídou“. Polymarket už v létě 2025 zaznamenal měsíční objemy přes 1,1 miliardy dolarů, zatímco Kalshi překonal hranici 300 milionů dolarů měsíčně. „Kalshi a Polymarket spravují likviditu přes 1,4 miliardy dolarů a zájem o jejich byznys roste i mezi globálními investory,“ dodává ekonom.

Kalshi, další hvězda na obzoru

Silnou pozici si buduje také Kalshi, první regulovaná americká burza událostí. Ta v posledním investičním kole získala 300 milionů dolarů při valuaci kolem pěti miliard. Nabízí kontrakty na ekonomické, politické i sportovní výsledky a během několika měsíců ztrojnásobila objem obchodů.

Podle Míška vstup ICE do Polymarketu i rostoucí investice do Kalshi naznačují institucionalizaci tohoto segmentu. „Investoři hledají nové formy zhodnocení informací a jejich snadnější monetizaci. Tam, kde je poptávka, se vždy objeví nabídka v podobě nového investičního řešení,“ říká.

Investice s nádechem spekulace

Predikční trhy se stávají novým investičním segmentem, ale zároveň testují hranici mezi investováním a sázením. Zatímco v USA se regulace uvolňuje a přitahuje kapitál velkých hráčů, Evropa zůstává opatrná. Jedno je však jisté, obchodování s budoucností už není jen akademickým experimentem, ale byznysem, kde se hraje o miliardy.

Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC)

„Jste tu zbyteční, máte padáka.“ Trumpova administrativa propustila i „detektivy nemocí“

Politika

Událost představuje další ránu pro Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí, které v posledních měsících zasáhla vlna hromadných odchodů, střelba v jeho sídle v Atlantě a odvolání jeho ředitelky pod tlakem ministra zdravotnictví Roberta F. Kennedyho v srpnu.

ČTK

Přečíst článek

