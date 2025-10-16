Nová vláda může být až v prosinci, připustil Babiš
Předseda ANO Andrej Babiš by ocenil, kdyby prezident Petr Pavel přiměl končící vládu, aby znovu poslala návrh státního rozpočtu na příští rok do Sněmovny. Babiš to řekl ve videu zveřejněném na sociálních sítích. Zároveň připustil, že nová vláda, na které se ANO domlouvá s hnutím SPD a Motoristy, může být až v prosinci. Pokud kabinet Petra Fialy (ODS) nepošle návrh rozpočtu do Sněmovny, podle Babiše hrozí, že se do března zastaví například výkupy pozemků pro dálnice.
Vláda na konci září poslala do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun. Mezitím ale skončilo volební období, nová Sněmovna se návrhem už nemůže zabývat. Zástupci končícího kabinetu nevidí důvod návrh do Sněmovny opětovně předkládat, když s ním formující se nová koalice nesouhlasí.
„Bylo by dobré, kdyby nám pan prezident s tím pomohl a donutil je, aby to dali do Sněmovny. Pan Fiala nám vzkázal, že si máme počkat na naši vládu. No ta asi bude v prosinci,“ řekl Babiš. Podle něj tak hrozí, že se do března zastaví výkupy pozemků pro nové dálnice, Pražský okruh i některé výdaje do zdravotnictví. Babiš také zopakoval svou žádost, aby vznikající kabinet mohl rozpočet řešit s vrchním ředitelem rozpočtové sekce ministerstva financí Karlem Tyllem.
Pokud se rozpočet neschválí do konce roku, Česko bude hospodařit v rozpočtovém provizoriu. V takové situaci by byl měsíční limit výdajů stanoven na jednu dvanáctinu celkových ročních výdajů letošního roku.
Ve videu dnes předseda ANO kritizoval také návrh úhradové vyhlášky na příští rok, která stanoví platby od zdravotních pojišťoven. Babišovi vadí, že by výdaje veřejného zdravotního pojištění mohly výrazně převýšit příjmy. Vyhlášku musí ministerstvo zdravotnictví vydat do konce října, podle úřadu se na ní ještě pracuje. Už dříve návrh dokumentu kritizovaly také odbory, které žádají navýšení platů a mezd ve zdravotnictví o deset procent.
