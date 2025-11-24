Češi vyvíjí střelu s plochou dráhou letu. Dolet má 680 kilometrů a vyhne se detekci

Nový magazín právě vychází!

Česká firma LPP holding je ve finální fázi vývoje nové střely s plochou dráhou letu nazvané Narwhal. Na začátku příštího roku by měla začít sériová výroba, uvedla za společnost LPP holding Martina Tauberová. Střelu, která dokáže zasáhnout cíle na vzdálenost 680 kilometrů a díky letu v nízké výšce se vyhnout detekci, společnost představila minulý týden na veletrhu Dubai Airshow. Upozornil na to server iDnes.

„Mohu potvrdit, že se aktuálně nacházíme ve finální fázi vývoje. Pokud půjde vše podle plánu, sériovou výrobu bychom chtěli zahájit v průběhu prvního čtvrtletí roku 2026,“ sdělila Tauberová. LPP holding se podle ní setkává s pozitivními ohlasy a zájmem o novou střelu. Z taktických důvodů nemůže firma uvádět, s jakými klienty o dodání střel jedná.

Podle Tauberové má vznik a výroba takových systémů v Česku pro Evropu mimořádný význam z hlediska technologické suverenity i posílení evropské obrany.

„Přinášíme zároveň řešení, které je alternativou drahých raketových systémů, jejichž nasazení proti levnějším cílům postrádá ekonomický smysl. Proto pro nás není překvapením, že zájem o naše řešení je velmi výrazný, a to nejen v rámci Evropy, ale z celého světa,“ dodala Tauberová.

Specifika střely firma představila na síti LinkedIn. Narwhal pohání proudový motor řady ZT J a existuje v několika konfiguracích a využívá bojem prověřené technologie. Nejvýkonnější verze dosahuje rychlosti až 750 kilometrů za hodinu a dokáže nést hlavici těžkou až 120 kilogramů.

Střela využívá navigaci založenou na kombinaci satelitního signálu, vizuální navigace a zodolněného rádiového spojení. Díky tomu je podle výrobce odolná vůči rušení a výpadkům jednotlivých systémů. Narwhal je podle firmy určen pro přesné údery na velké a odolné cíle v týlu protivníka a má obstát i v prostředí moderního bojiště.

Americký prezident Donald Trump

Trump po tlaku couvá s mírovým plánem pro Ukrajinu. Není to konečná verze, připustil

Politika

Americký prezident Donald Trump připustil, že jeho současný plán na ukončení války na Ukrajině není jeho poslední nabídkou, informuje agentura Reuters. Šéf Bílého domu se takto vyjádřil poté, co Ukrajina a evropští spojenci USA dali najevo, že americký plán může být základem pro další jednání, ale je na něm třeba ještě dál pracovat.

ČTK

Přečíst článek

Firma chce střely podle serveru iDnes dodávat v podobě rovnou připravené k nasazení, tedy s autopilotem, vizuální navigací, pohonným systémem, bojovou hlavicí a plánovačem misí. LPP holding vyvinula také kluzák pojmenovaný Nightray, který dokáže dopravit 30 kilogramů výbušnin až na vzdálenost 400 kilometrů. Využívá stejný systém navigace a je obtížně detekovatelný. Letos na jaře firma představila autonomní sebevražedné drony.

Střely s plochou dráhou letu létají nadzvukovou nebo vysokou podzvukovou rychlostí. Mají vlastní naváděcí systém, vynikají vysokou přesností. Příkladem jsou například americké střely Tomahawk nebo německé střely Taurus.

LPP holding a.s. je český technologický holding. Jde o uskupení společností sdružující odborné znalosti z vývoje, výroby a integrace ve vojenském i civilním sektoru. Společnosti holdingu jsou aktivní především v odvětvích, jako je letectví, pozemní systémy, umělá inteligence, strojírenství nebo železnice.

