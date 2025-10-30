Strnadova CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině
Skupina Czechoslovak Group (CSG) zahájila na Ukrajině licenční výrobu velkorážové dělostřelecké munice prostřednictvím místního partnera Ukrajinska bronetechnika (Ukrainian Armor). CSG poskytla licenci, know-how a dodává klíčové komponenty; Ukrajinci vyrábějí těla granátů, provádějí plnění, kompletaci a testování. Projekt podle zástupců CSG představuje „průlomový krok“ v lokalizaci výroby dělostřelecké munice na Ukrajině.
„Jsme hrdí na to, že jsme jednou z prvních západních firem, které dokázaly přenést výrobu velkorážové munice na Ukrajinu,“ uvedl David Chour, místopředseda představenstva CSG. Tiskový mluvčí CSG Andrej Čírtek dodal, že skupina nevlastní na Ukrajině továrnu ani výrobní technologie; licenci a výrobní zodpovědnost převzal ukrajinský partner, který už disponoval potřebným vybavením a mohl relativně rychle zahájit sériovou výrobu.
CSG podle Čírtka na projektu profituje zejména prostřednictvím licenčních poplatků a dodávek vysoce technologických komponent — konkrétně prachových náplní, zapalovačů a iniciátorů — zatímco výroba a obchodní politika zůstávají v gesci ukrajinského partnera. Cílem licenčního modelu byl podle firmy především rychlý přesun výroby; při zvažování společného podniku naráželi právně na složitou kompatibilitu českého a ukrajinského práva, takže transfer licence se ukázal jako efektivnější řešení.
Počáteční kapacita nové linky je stanovena na 100 tisíc kusů munice ráže 155 mm a 50 tisíc kusů ráže 105 mm ročně. Podle plánu by se v následujících letech měla kapacita znásobit; zpočátku bude zhruba polovina výroby lokalizovaná na Ukrajině, cílem je postupně dosáhnout 80procentní úrovně soběstačnosti. V průběhu projektu má být na Ukrajinu přenesena i výroba některých komponent zapalovačů.
Posílení obranných schopností Ukrajiny
„Tato spolupráce je významným krokem k posílení obranných schopností Ukrajiny a diverzifikaci zdrojů dodávek. Každý vyrobený kus munice je pro obranu země zásadní,“ uvedl Vladyslav Belbas, generální ředitel Ukrainian Armor.
Pro Ukrajinu jde podle CSG o první případ, kdy je velkorážová munice vyráběna na jejím území podle zahraniční licence. Projekt tak posiluje domácí průmyslové kapacity a snižuje závislost na dovozu kritických typů munice.
Z české perspektivy označila CSG licenční výrobu za strategický krok k upevnění dlouhodobé pozice společnosti v ukrajinském obranném průmyslu. Projekt zároveň doplňuje aktivity v rámci České muniční iniciativy, která nadále zůstává hlavním mezinárodním kanálem financovaných dodávek velkorážové munice pro Ukrajinu.
Vedle technických a kapacitních výhod přináší projekt i právně-administrativní zkušenost: CSG zdůrazňuje, že výběr licenčního modelu byl motivován snahou urychlit lokalizaci, protože alternativa v podobě společného podniku byla komplikovaná z hlediska ukrajinské legislativy a její kompatibility s právem českým.
Podrobnosti o časovém harmonogramu rozšíření výroby, finančních objemech investice či konkrétních termínech přenosu výroby některých zapalovačových komponent CSG zatím neuvedla. Společné kroky obou partnerských firem nicméně ukazují na rostoucí kooperaci českého a ukrajinského obranného průmyslu v oblasti, která je pro pokračující obranu Ukrajiny klíčová.
