Strnadova CSG zahájila licenční výrobu velkorážové munice na Ukrajině

CSG, užito se svolením
Skupina Czechoslovak Group (CSG) zahájila na Ukrajině licenční výrobu velkorážové dělostřelecké munice prostřednictvím místního partnera Ukrajinska bronetechnika (Ukrainian Armor). CSG poskytla licenci, know-how a dodává klíčové komponenty; Ukrajinci vyrábějí těla granátů, provádějí plnění, kompletaci a testování. Projekt podle zástupců CSG představuje „průlomový krok“ v lokalizaci výroby dělostřelecké munice na Ukrajině.

„Jsme hrdí na to, že jsme jednou z prvních západních firem, které dokázaly přenést výrobu velkorážové munice na Ukrajinu,“ uvedl David Chour, místopředseda představenstva CSG. Tiskový mluvčí CSG Andrej Čírtek dodal, že skupina nevlastní na Ukrajině továrnu ani výrobní technologie; licenci a výrobní zodpovědnost převzal ukrajinský partner, který už disponoval potřebným vybavením a mohl relativně rychle zahájit sériovou výrobu.

CSG podle Čírtka na projektu profituje zejména prostřednictvím licenčních poplatků a dodávek vysoce technologických komponent — konkrétně prachových náplní, zapalovačů a iniciátorů — zatímco výroba a obchodní politika zůstávají v gesci ukrajinského partnera. Cílem licenčního modelu byl podle firmy především rychlý přesun výroby; při zvažování společného podniku naráželi právně na složitou kompatibilitu českého a ukrajinského práva, takže transfer licence se ukázal jako efektivnější řešení.

Počáteční kapacita nové linky je stanovena na 100 tisíc kusů munice ráže 155 mm a 50 tisíc kusů ráže 105 mm ročně. Podle plánu by se v následujících letech měla kapacita znásobit; zpočátku bude zhruba polovina výroby lokalizovaná na Ukrajině, cílem je postupně dosáhnout 80procentní úrovně soběstačnosti. V průběhu projektu má být na Ukrajinu přenesena i výroba některých komponent zapalovačů.

Posílení obranných schopností Ukrajiny

„Tato spolupráce je významným krokem k posílení obranných schopností Ukrajiny a diverzifikaci zdrojů dodávek. Každý vyrobený kus munice je pro obranu země zásadní,“ uvedl Vladyslav Belbas, generální ředitel Ukrainian Armor.

Pro Ukrajinu jde podle CSG o první případ, kdy je velkorážová munice vyráběna na jejím území podle zahraniční licence. Projekt tak posiluje domácí průmyslové kapacity a snižuje závislost na dovozu kritických typů munice.

Z české perspektivy označila CSG licenční výrobu za strategický krok k upevnění dlouhodobé pozice společnosti v ukrajinském obranném průmyslu. Projekt zároveň doplňuje aktivity v rámci České muniční iniciativy, která nadále zůstává hlavním mezinárodním kanálem financovaných dodávek velkorážové munice pro Ukrajinu.

Vedle technických a kapacitních výhod přináší projekt i právně-administrativní zkušenost: CSG zdůrazňuje, že výběr licenčního modelu byl motivován snahou urychlit lokalizaci, protože alternativa v podobě společného podniku byla komplikovaná z hlediska ukrajinské legislativy a její kompatibility s právem českým.

Podrobnosti o časovém harmonogramu rozšíření výroby, finančních objemech investice či konkrétních termínech přenosu výroby některých zapalovačových komponent CSG zatím neuvedla. Společné kroky obou partnerských firem nicméně ukazují na rostoucí kooperaci českého a ukrajinského obranného průmyslu v oblasti, která je pro pokračující obranu Ukrajiny klíčová.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Kreml: Testy zbraní Burevestnik a Poseidon nejsou jaderné, USA by měly ověřovat fakta

Ruský prezident Vladimir Putin
ČTK
ČTK
ČTK

Zkoušky zbraní Burevestnik (Buřňák) a Poseidon nelze považovat za testy jaderných zbraní, prohlásil mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov. Dodal, že pokud někdo k takovým zkouškám přistoupí, Rusko zareaguje odpovídajícím způsobem. Podle ruské agentury TASS mluvčí reagoval na slova amerického prezidenta Donalda Trumpa, že nařídil obnovit testy amerických jaderných zbraní stejně, jako to činí ostatní jaderné mocnosti. Šéf Bílého domu o svém rozhodnutí informoval poté, co Kreml oznámil úspěšný test střely Burevestnik s atomovým pohonem, která je schopna nést jadernou hlavici, a také zkoušku podvodní zbraně Poseidon, která má podle Moskvy rovněž atomový pohon a také může nést jadernou nálož.

„Doufáme, že pokud jde o testy Burevestnika a Poseidona, byly informace prezidentovi Trumpovi předány správně. V tom smyslu, že to nelze v žádném případě interpretovat jako jaderné zkoušky,“ řekl Peskov. „Pokud (Trump) nějakým způsobem myslel testy Burevestniku (jako jaderné testy provedené nějakou zemí), pak se v žádném případě nejedná o jaderné testy,“ tvrdil mluvčí Kremlu.

Moskva podle jeho prohlášení bude jednat odpovídajícím způsobem, pokud někdo poruší mezinárodní moratorium na zkoušky jaderných zbraní. Ruský prezident Vladimir Putin se tak podle mluvčího vyjádřil už v minulosti. „Prezident Trump ve svém prohlášení zmínil, že jiné země provádějí testy jaderných zbraní. Dosud nám nebylo známo, že by někdo prováděl testy,“ řekl Peskov. Mluvčí Kremlu se podle TASS zároveň nedomnívá, že by Rusko a Spojené státy zahájily nové závody ve zbrojení.

Radioaktivní cunami

Putin ve středu při setkání se zraněnými ruskými vojáky prohlásil, že Rusko úspěšně otestovalo další zbraň s jaderným pohonem nazvanou Poseidon. Agentura Reuters označila zbraň za torpédo, resp. za křížence torpéda a podvodního dronu, agentury AP a AFP použily termín podvodní dron. Zbraň je podle dostupných informací schopna nést jadernou hlavici, jejíž podvodní výbuch u pobřeží má vyvolat radioaktivní cunami. V neděli Kreml oznámil, že Moskva úspěšně otestovala novou mezikontinentální střelu s plochou dráhou letu a s jaderným pohonem označovanou Burevestnik, která je také schopna nést jadernou hlavici.

„Kvůli programům (jaderných) testů jiných zemí jsem dal pokyn ministerstvu války, aby začalo na stejném základě testovat naše jaderné zbraně. Tento proces bude zahájen okamžitě,“ uvedl později Trump v příspěvku na své síti Truth Social, přičemž použil jím zavedený alternativní název Pentagonu. Šéf Bílého domu krok oznámil krátce před setkáním se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem, které se v Jižní Koreji uskutečnilo v noci na dnešek. Nebylo přitom bezprostředně jasné, zda Trump měl na mysli zkušební jaderné výbuchy, nebo letové testy raket schopných nést jaderné hlavice, píše agentura Reuters

Rusko a USA, které mají dohromady podle dostupných informací přibližně 90 procent světového jaderného arzenálu, podepsaly v roce 1996 Smlouvu o úplném zákazu jaderných zkoušek (CTBT), kterou Rusko také ratifikovalo, USA však nikoliv. Putin v roce 2023 podepsal zákon o odstoupení Ruska od ratifikace CTBT. USA podnikly poslední nukleární test v roce 1992, Moskva neprovedla test jaderných zbraní od roku 1990. Žádná jaderná velmoc kromě Severní Koreje neprovedla v posledních více než 25 letech zkušební jadernou explozi.

USA i Rusko dodržují de facto moratorium na testování jaderných hlavic, byť Moskva pravidelně pořádá vojenská cvičení zahrnující systémy schopné nést takové zbraně, poznamenala agentura AFP.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov

Kreml couvá. Po Trumpově příkazu o rozmístění ponorek vyzval ke zmírnění jaderné rétoriky

Politika

ČTK

Přečíst článek

USA rozumí pouze jazyku hrozeb a síly, řekl před cestou za Putinem šéf íránské diplomacie

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Okamura míří do čela Sněmovny. Poslanci koalice podepíší závazek loajality

Šéf SPD Tomio Okamura
ČTK
ČTK
ČTK

Všech 108 poslanců vznikající koalice bude muset podepsat dodatek koaliční smlouvy, ve kterém se zavážou dodržovat vše, co ze smlouvy vyplývá. Tedy i to, že předsedou Sněmovny se stane šéf SPD Tomio Okamura, uvedl server iDNES.cz. Okamurův protikandidát Jan Bartošek (KDU-ČSL) bude mít zřejmě podporu většiny končící vládní koalice, která má ve Sněmovně menšinu. Doplnil, že část jednání má ještě před sebou.

„Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá,“ cituje iDNES.cz místopředsedu ANO Karla Havlíčka. „Máme připravenou koaliční smlouvu a tu podepíšeme. Její součástí je samozřejmě i tato personálie,“ uvedla podle serveru místopředsedkyně ANO Alena Schillerová. Později novinářům řekla, že Okamurova podpora do čela Sněmovny je závazkem koaliční rady.

Závazek všech poslanců budoucí koalice k dodržování koaliční smlouvy stvrzený jejich podpisem pokládá Schillerová za běžnou praxi, která se děla i v předcházejících volebních obdobích. „Je to vždycky věc celého toho klubu. Já na tom nevidím nic, co by se lišilo od těch předcházejících let,“ podotkla.

Koaliční smlouvu budou zástupci ANO, SPD a Motoristů podepisovat v pondělí 3. listopadu, kdy také začne ustavující schůze Sněmovny. O novém vedení dolní komory budou poslanci hlasovat ve středu.

Lidovci, kteří na předsedu Sněmovny navrhnou Bartoška, budou svou strategii hlasování ještě ladit s občanskými demokraty a TOP 09. O podpoře Bartoška už jednali se Starosty, kteří Okamuru nepodpoří.

„Poslanci v pondělí složí slib na svou čest, že budou mandát vykonávat podle svého nejlepšího svědomí. Já apeluji na čest poslanců hnutí ANO. Před volbami jak Andrej Babiš, tak Alena Schillerová vyloučili koalici s Okamurovou SPD. Teď s ním nejen jdou do vlády, ale ještě z něj chtějí udělat třetího nejvyššího ústavního činitele,“ řekl Bartošek.

Podle předsedy Motoristů Petra Macinky si ale Bartošek namlouvá, že není jisté, zda budou všichni poslanci ANO, SPD a Motoristů hlasovat pro Tomia Okamuru na pozici předsedy Sněmovny. „No, jestli něco skutečně jisté je, pak je to fakt, že při tomto hlasování nebude nikdo ze 108 poslanců zmíněných subjektů hlasovat pro pana Bartoška. Bez ohledu na to, kolik dá médiím rozhovorů o tom, že by tím předsedou Sněmovny být chtěl. Chtít může,“ napsal na facebook.

Lidovci podle předsedy klubu Toma Philippa nebudou Bartoška nominovat do volby místopředsedy dolní komory. Uvedl, že k nominacím dalších stran nemají zásadní výhrady, s kandidáty stran končící koalice problémy nemají.

Sněmovna by měla mít podle představ vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů sobě čtyři místopředsedy, tedy o dva méně než v minulém volebním období. Dvě místa připadnou podle těchto plánů budoucím vládním stranám a dvě budoucím opozičním stranám, konkrétně ODS a hnutí STAN. Občanští demokraté chtějí do volby navrhnout opět Jana Skopečka, hnutí STAN oznámilo už dříve nominaci předsedy Starostů Víta Rakušana. Hnutí ANO navrhne Patrika Nachera, který by se měl následně stát prvním místopředsedou dolní komory. Motoristé ohlásili nominaci stranického místopředsedy Jiřího Bartáka, který v minulosti pracoval skoro tři desetiletí v Celní správě.

Předseda Motoristů Petr Macinka (vlevo) a jejich čestný prezident Filip Turek (vpravo)

Babiš se chystá legitimizovat ten nejhorší extrém, který na české politické scéně existuje, píší Slováci

Politika

ČTK

Přečíst článek
