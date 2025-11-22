Nikdy nebudeme překážkou míru, zní z Kyjeva

Ukrajina nikdy nebude překážkou míru a její představitelé budou bránit legitimní zájmy ukrajinského lidu a základy evropské bezpečnosti, uvedla ukrajinská prezidentská kancelář. V nadcházejících dnech budou ukrajinští činitelé se spojenci jednat o krocích k ukončení ruské agrese. Složení delegace už podle agentury Reuters schválil prezident Volodymyr Zelenskyj. Agentura AFP napsala, že Ukrajina v příštích dnech ve Švýcarsku povede konzultace s USA o možných parametrech budoucí mírové dohody.
Kyjev čelí tlaku Washingtonu, aby brzy přijal 28bodový návrh na ukončení války, který po konzultacích s ruskými činiteli připravily Spojené státy. Návrh počítá mimo jiné s tím, že Ukrajina přijde o značnou část svého území, početně omezí svou armádu a zaváže se, že nevstoupí do NATO.
Zelenskyj v pátek v reakci na návrh varoval, že nastal jeden z nejtěžších okamžiků ukrajinských dějin. „Ukrajina se může ocitnout před velice těžkou volbou: buď ztráta důstojnosti, anebo riziko ztráty klíčového partnera,“ poznamenal a mluvil také o životě bez svobody, bez důstojnosti, bez spravedlnosti.
Trump chce půlku zisku z ruských peněz. Evropa zuří
Plán amerického exprezidenta Donalda Trumpa využít zmrazená ruská aktiva pro americký zisk vyvolal v Evropě ostré reakce a obavy z narušení citlivých jednání o finanční pomoci Ukrajině. Podle serveru Politico, který získal detaily nového 28bodového amerického návrhu na příměří, počítá Washington s tím, že z investičních výnosů z těchto aktiv by Spojené státy inkasovaly až 50 procent.
Kriticky návrh administrativy prezidenta Donalda Trumpa vnímá i řada evropských činitelů a dalších spojenců, podle nichž vychází příliš vstříc požadavkům Ruska, které válku před třemi a tři čtvrtě lety zahájilo. Kanadský premiér Mark Carney a francouzský prezident Emmanuel Macron se dnes při schůzce na okraj summitu G20 v Jihoafrické republice shodli na tom, že jakákoliv cesta k ukončení války na Ukrajině musí zahrnovat Kyjev, respektovat klíčové ukrajinské zájmy a poskytnout bezpečnostní garance.
Na okraj summitu budou dnes odpoledne o Ukrajině jednat také představitelé Evropské unie, Německa, Francie, Británie, Kanady a Japonska.
Pád Trumpovy spojenkyně. Greeneová rezignuje po obvinění ze zrady
Republikánská politička Marjorie Taylorová Greeneová, která byla kdysi věrnou spojenkyní amerického prezidenta Donalda Trumpa, oznámila rezignaci ze Sněmovny reprezentantů. Stalo se tak po ostré kritice od Donalda Trumpa, který jí nazval zrádkyní, uvedly agentury. Spor se týká například zveřejnění dokumentů ohledně sexuálního delinkventa Jeffreyho Epsteina.
Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní, uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody zastavit zabíjení a zachovat ukrajinskou suverenitu. Kritiky, které se snesly na plán, jsou podle něj nepochopení reality či nedorozuměním.
České hory mění pravidla hry. Luxusní apartmány zdražují, ale staré chaty s vysokými cenami kupující ignorují. Trh se poprvé po letech výrazně tříští.
Český trh rekreačních nemovitostí vstoupil do fáze pozvolné stabilizace. Po několika letech prudkého růstu, vyvolaného pandemií, nízkou nabídkou a silnou investiční poptávkou, rok 2025 přináší zřetelné zpomalení. Ceny sice zůstávají na vysoké úrovni, ale jejich růst se stává selektivním a prohlubují se rozdíly mezi prémiovými a běžnými lokalitami. Zájem kupujících se koncentruje do nejatraktivnějších regionů, zatímco starší, energeticky náročné nebo přeceněné objekty narážejí na nedostatek poptávky.
Z dat realitní sítě RE/MAX vyplývá, že průměrná cena prodaného rekreačního objektu za prvních devět měsíců roku stoupla zhruba o 15 procent na tři miliony korun. Podobné tempo růstu vidíme i u chalup a apartmánů. Ty v prémiových lokalitách často překračují hranici 100 tisíc korun za metr čtvereční. Za těmito čísly se však skrývá trh, který je výrazně proměněný a mnohem více polarizovaný než dříve.
Češi nakupují nemovitosti na severu. Balt je levnější než Mácháč
Zatímco v letech 2020 – 2022 stačilo, aby se nemovitost jednoduše nacházela na horách, a zájemci byli ochotni akceptovat téměř jakoukoli cenu, dnes je situace zásadně jiná. Kupující pečlivěji zvažují reálnou návratnost investice, provozní i energetické náklady a také dostupnost služeb či infrastruktury. Mnohem větší důraz kladou i na technický stav budovy a případnou potřebu rekonstrukce. Svou roli hraje rovněž sezónnost dané lokality a možnost celoroční obsazenosti.
Takže na trhu roste rozdíl mezi nabídkovou a skutečně realizovanou cenou, zejména u méně atraktivních nemovitostí. Objekty, které majitelé ocenili podle vrcholu covidového boomu, často zůstávají na trhu celé měsíce bez jediné nabídky. Rozdíly jsou patrné i napříč regiony.
Architekt Kamil Mrva: V Praze, Brně a pár velkých městech už architektura dýchá
Jeho ateliér působí převážně v Moravskoslezském kraji. Staví rodinné domy, rekonstruuje a revitalizuje brownfieldy. Architekt Kamil Mrva. Loni mu vyšla kniha, ve filmu objíždí v Porsche 911 svoje realizace. Snímek se jmenuje Muž, který sázel domy. A není to nijak nadnesené. Kamil Mrva má se svým ateliérem na kontě pětistovku menších i větších projektů. Většina z nich pak stojí v Moravskoslezském kraji.
Krkonoše si udržují pozici nejžádanější horské destinace v Česku. Ve Špindlerově Mlýně se nové apartmány prodávají mezi 180 až 200 tisíci korun za metr, u špičkových projektů se cena může vyšplhat až na 300 tisíc. Zatímco zcela nové, architektonicky kvalitní a energeticky úsporné apartmány se prodávají ještě před dokončením, starší objekty jsou častým příkladem trhu, který odmítá nadsazené ceny.
Ve Špindlerově Mlýně se nejlépe prodávají jednotky s výhledem na Svatý Petr a apartmány v komplexech nabízejících doplňkové služby, jako je wellness či recepce. Pec pod Sněžkou zažívá rozmach aparthotelů s garantovaným výnosem, což přitahuje investory hledající spíše jistý výnos než vlastní rekreaci. Jánské Lázně těží z celoroční obsazenosti díky lanovce na Černou horu, přičemž zde roste zájem o menší pensiony po rekonstrukci. Naopak v Harrachově je vidět ochlazení u starších chat bez modernizace.
„Někteří majitelé drží ceny, které dnes trh odmítá. Tyto objekty jsou často prakticky neprodejné,“ říká Radek Farkaš z RE/MAX Gold. Tento trend je jasným signálem, že trh se stal mnohem racionálnějším.
Penzion v Kryštofově údolí je na prodej. Kolik stojí citlivě zrekonstruovaná památka s kuchyní na michelinské úrovni
Na první pohled romantická chalupa v Kryštofově údolí. Na ten druhý unikátní investiční příležitost. Penzion, který si už vysloužil pověst vyhlášeného boutique hotelu s kuchyní s ambicí proniknout do Michelinského průvodce, je po rozsáhlé rekonstrukci na prodej. Cena? 55 milionů korun.
Krušné hory: od levné alternativy k investičnímu fenoménu
Krušné hory jsou jedním z nejdynamičtějších regionů posledních let. Ještě v roce 2020 se zde nové apartmány prodávaly kolem 50 tisíc korun za metr. Dnes je běžná cena dvojnásobná, v Božím Daru dokonce přesahuje 130 tisíc.
Klínovec se stal symbolem moderní horské výstavby, kde velké množství nových projektů přitahuje investory z celé republiky. Výrazně roste také zájem německých kupců, což tlačí ceny nahoru. V Božím Daru táhne poptávku zejména možnost celoročního pronájmu. Jáchymov zažívá svou renesanci. Lázeňský provoz zvyšuje zájem o starší domy, které kupující často rekonstruují na menší apartmánové jednotky. V oblasti Plešivce je situace specifická. Nabídka je velmi omezená a většina nových projektů se vyprodá ještě během výstavby. Developeři zde plánují další výstavbu, ale narážejí na limity územního plánování.
„Jsme nad hranicí 100 tisíc korun za metr prakticky ve všech nových projektech,“ říká Radek Gree z RE/MAX 4 You. Krušné hory tak přestávají být vnímané jako dostupná alternativa k tradičním centrům.
Šumava: regulace drží nabídku nízko a ceny vysoko
Šumava zůstává jistotou pro české i zahraniční kupce, ale zároveň je regionem, kde se nejvíce projevují limity nové výstavby. Územní regulace, ochrana přírody a složitá povolovací řízení výrazně omezují vznik nových projektů, což drží ceny v prémiových lokalitách vysoko.
Největší zájem je o Lipno, kde dobře funguje kombinace sportovního vyžití, infrastruktury a kvalitní výstavby. Apartmány s výhledem na jezero patří k nejžádanějším rekreačním nemovitostem v zemi. Železná Ruda je cenově stabilní, ale projekty mimo centrum už začínají zlevňovat, zejména kvůli nižší obsazenosti mimo sezónu.
Kvilda a Modrava představují extrémně omezený trh, chalupy v dobrém stavu jsou prakticky nedostatkovým zbožím. Opačný obrázek nabízí Vimperk a širší okolí, kde jsou ceny o poznání nižší, ale zájem roste pomaleji a nemovitosti zde získávají investory spíše z regionu než z republiky.
Beskydy: nejednotný trh s výraznými rozdíly mezi obcemi
Beskydy patří k regionům s největším cenovým i investičním rozptylem. Zatímco některé obce zažívají pokračující růst poptávky, jiné se potýkají se zpožděnými prodeji a cenovým tlakem. Velké Karlovice těží z popularity místních wellness resortů a cyklostezek – poptávka je zde stabilní i v době zpomalení celého trhu. Čeladná si udržuje pověst jedné z nejprestižnějších obcí, ale tempo prodejů klesá. Ve Frenštátě pod Radhoštěm dochází ke zlevňování starších apartmánových projektů, které už nedokáží konkurovat moderním standardům. Bílá a Staré Hamry lákají kupce především na chalupy v dobrém technickém stavu, protože dostupnost i infrastruktura jsou zde limitující.
„Klienti už nekupují vše za každou cenu. Mnohem více zvažují potenciál i provozní náklady,“ potvrzuje Simike Valigurová z RE/MAX Quality.
Zakázané hory? Ani náhodou. Tahle bouda stojí uprostřed KRNAPu a je dokonale legální
Stavět v Krkonoších je velmi obtížné a téměř nemožné. Investoři musí splnit dlouhý výčet podmínek. Týkají se samotné architektury, tvaru a hmoty novostavby. Obce jim dokonce předepisují povinnou vlastivědnou procházku. A je to logické, jde o stavby v národním parku. Bouda v Malé Úpě architektů OK Plan Architects je ale skvělým příkladem, že to lze.
Nadšenci ve Vilémově opravují podstávkový dům, jenž byl podle památkářů na prahu své životnosti. Opravy trvají několik let, a to za odborného dozoru. Jde totiž o kulturní památku. Majitelé očekávají, že ještě další roky rekonstrukce potrvá, uvedl jeden z vlastníků pro region typického objektu Jakub Cimr. Ústecký kraj se podílel na projektu, jenž měl za cíl podstávkové domy v regionu nabídnout pěším i cyklistům jako další turistický cíl. Na projekt navazuje další, je více zaměřený na spolupráci s německou stranou.
Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.
Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.
Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například sTomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.
Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.
A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.
Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.
Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.
Související
České hory už jen pro bohaté. Apartmán ve Špindlu prodává developer za 34 milionů
Podle dat společnosti MultiSport Češi stále odmítají ten nejlevnější a nejdostupnější lék – pravidelný pohyb. Více než 60 procent obyvatel má nadváhu, přes 40 procent nesportuje vůbec a téměř každé čtvrté dítě je obézní. Obezita už dávno není hrozbou budoucnosti, ale realitou, která se dotýká nás všech. Prognózy navíc varují: do roku 2035 bude obézní každý třetí Čech. Na vině je pohodlný životní styl, nedostatek motivace a prostředí, které pohybu příliš nenahrává. Nejde tedy jen o individuální selhání, ale o problém celé společnosti.
A ten nás bude stát čím dál víc. Výdaje na zdravotní péči v Česku rostou dvakrát rychleji než ekonomika. Mezi lety 2010 a 2022 se téměř zdvojnásobily, zatímco HDP vzrostlo „jen“ asi o tři čtvrtiny. Už dnes přitom léčba obezity a jejích důsledků stojí kolem 30 miliard korun ročně. Do roku 2035 mohou komplikace spojené s obezitou podle odhadů dosáhnout 313 miliard korun ročně – přibližně tolik, kolik stálo zvládnutí pandemie covidu za celé dva a půl roku. A do roku 2050 se má účet vyšplhat až na půl bilionu ročně, což téměř odpovídá celkovým výdajům na zdravotnictví v roce 2022.
Není divu, že část společnosti hledá zkratku. Léky na hubnutí zažívají celosvětový boom. Koupit si přípravek a čekat, až ručička váhy klesne, dnes není nic neobvyklého. Jenže žádná pilulka, nebo dokonce injekce dlouhodobě nenahradí aktivní životní styl.
Biohacking: Jak pečovat o své buňky a zpomalit stárnutí
Buněčné zdraví je základ, na kterém stojí všechno ostatní. Každá buňka je miniaturní živý organismus, který neustále pracuje, opravuje se a komunikuje s ostatními. Lidské tělo se skládá z bilionů buněk, z nichž každá má specializované funkce, které nás udržují naživu a v dobré kondici. Pokud mají buňky dostatek energie, ochrany a prostoru pro opravy, celé tělo je stabilní a výkonné. Když jsou buňky poškozené nebo hůře fungují, může to vést k chronickým onemocněním, předčasnému stárnutí a celkovému snížení kvality života.
Zvlášť alarmující je vývoj u dětí. Podíl obézních teenagerů se od devadesátých let více než zdvojnásobil a dnes má čtvrtina dětí v Česku nadváhu nebo obezitu. To je časovaná bomba, protože děti s kily navíc mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že v dospělosti skončí s vážnými zdravotními komplikacemi.
Je poslední týden prázdnin a rodiče kromě příprav do školy řeší, do jakých kroužků děti zapíší. Možná je proto vhodná chvíle vybrat takový, který je rozhýbe. Do rozhodování však výrazně promlouvají finance. Podle aktuálního průzkumu společnosti Twisto patří cena mezi hlavní kritéria: zohledňuje ji téměř osm z deseti rodičů a pro každého šestého je rozhodující. Rozpočty navíc tlačí zdražování – přes 6 tisíc korun ročně za kroužky už vydává 43 procent rodin, zatímco loni to bylo 39 procent. Pokud si to rodina nemůže dovolit, existuje pomoc: zdravotní pojišťovny přispívají na sport dětí od 500 do 2 tisíce korun ročně, někde i na tábory či školy v přírodě. Podporu poskytují také některá města a nadace. A zapojit se lze i do projektu Darujeme kroužky dětem od České rady dětí a mládeže, který propojuje dárce s rodinami, jež by na volnočasové aktivity jinak nedosáhly.
Biohacking: Restart pro vlasy. Jak vyživit pokožku hlavy a nastartovat růst
Vlasy patří k nejrychleji rostoucím tkáním v lidském těle a jejich kvalita do značné míry reflektuje to, co jíme, jak spíme, jak zvládáme stres i jaké máme hormony. Často se pak jakékoliv nedostatky v životním stylu projeví zpomaleným růstem, nadměrným vypadáváním, lámavostí, ztrátou lesku nebo zhoršenou kvalitou pokožky hlavy. Logikou těla je totiž postavit vlasové folikuly až ke konci svých priorit.
Regionální data ukazují, že problém není všude stejně vážný. Podle únorového šetření Ipsos pro Hero & Outlaw se v Libereckém, Jihočeském a Královéhradeckém kraji pohybuje obezita kolem třetiny obyvatel, zatímco v Praze a v Plzeňském kraji má normální váhu přes dvě pětiny populace. Nejtěžší formy obezity se častěji vyskytují na Olomoucku, Ústecku a Královéhradecku. Společným jmenovatelem těchto regionů jsou nižší příjmy, menší města a vyloučené lokality.
V mezinárodním srovnání je Česko nad průměrem EU: podle Eurostatu má nadváhu 55,4 procenta dospělé populace, zatímco průměr EU je 50,6 procenta. Nejhůře je na tom Malta (62 procent), nejlépe Itálie (41 procent). U nás je situace obzvlášť problematická ve vyšších věkových skupinách: mezi 65–74 lety má nadváhu přes 72 procent Čechů, což patří k nejvyšším hodnotám v EU.
Spoléhat na zázračné pilulky znamená platit stále vyšší účet za nemoci z pohodlnosti. Lepší je vsadit na jednoduché věci: více pohybu, rozumné porce a systematickou podporu aktivního života u dětí i dospělých.
Související
Biohacking: Restart pro vlasy. Jak vyživit pokožku hlavy a nastartovat růst