Penzion v Kryštofově údolí je na prodej. Kolik stojí citlivě zrekonstruovaná památka s kuchyní na michelinské úrovni
Na první pohled romantická chalupa v Kryštofově údolí. Na ten druhý unikátní investiční příležitost. Penzion, který si už vysloužil pověst vyhlášeného boutique hotelu s kuchyní s ambicí proniknout do Michelinského průvodce, je po rozsáhlé rekonstrukci na prodej. Cena? 55 milionů korun.
„Jde o výjimečnou nemovitost, která kombinuje historickou hodnotu s moderním provozem,“ říká realitní makléř Jan Bareš z kanceláře The Estate Brokers, která prodej zastupuje.
Kořeny domu sahají až do 16. století, dnešní podoba je výsledkem pozdějších přestaveb v 17. a 18. století. Velká rekonstrukce z roku 1818 zanechala v domě viditelné stopy, včetně tesařského signování letopočtu na dubovém portálu hlavních dveří. V roce 1953 byla chalupa prohlášena kulturní památkou a jejím posledním obyvatelem byl akademický malíř Mojmír Preclík. Po jeho odchodu objekt chátral, dokud se ho neujali manželé Hoškovi. Ti vsadili na pečlivou rekonstrukci, která skloubila památkovou hodnotu s dnešními nároky na komfort a provoz.
Boutique hotel s duší
Výsledek? V přízemí funguje restaurace, pekárna a malý obchůdek. V patře vzniklo pět apartmánů a v přestavěné stodole další ubytovací kapacita pro deset hostů. Celkem tedy penzion zvládne pojmout několik desítek klientů, aniž by ztratil intimní atmosféru.
Velkou přidanou hodnotou je i kuchyně. Lokální suroviny, fermentace, vlastní chléb, pivo z nedalekého pivovaru – to vše dělá z návštěvy gastronomický zážitek, který podle Bareše má ambici dostat podnik na stránky Michelinského průvodce.
Investice do zážitku
Kryštofovo údolí je od roku 2004 vesnickou památkovou zónou. Dřevěný barokní kostel, místní orloj nebo muzeum betlémů lákají turisty po celý rok. V okolí je hustá síť turistických a cyklostezek, v zimě pak běžkařské tratě. Liberecký ski areál je vzdálený jen 13 minut jízdy.
„Tahle nemovitost je víc než jen penzion. Je to zážitek – a tím pádem i podnikatelská příležitost,“ shrnuje Bareš. „V Česku je jen málo míst, která mají tak silný příběh, gastronomii na této úrovni a současně dobře fungující ubytovací kapacitu.“
