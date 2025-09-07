Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Reality Penzion v Kryštofově údolí je na prodej. Kolik stojí citlivě zrekonstruovaná památka s kuchyní na michelinské úrovni

Penzion v Kryštofově údolí je na prodej. Kolik stojí citlivě zrekonstruovaná památka s kuchyní na michelinské úrovni

Butikový hotel Bezové údolí je na prodej
Užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Na první pohled romantická chalupa v Kryštofově údolí. Na ten druhý unikátní investiční příležitost. Penzion, který si už vysloužil pověst vyhlášeného boutique hotelu s kuchyní s ambicí proniknout do Michelinského průvodce, je po rozsáhlé rekonstrukci na prodej. Cena? 55 milionů korun.

„Jde o výjimečnou nemovitost, která kombinuje historickou hodnotu s moderním provozem,“ říká realitní makléř Jan Bareš z kanceláře The Estate Brokers, která prodej zastupuje.

Kryštofovo Údolí je jedno z nejpůvabnějších zákoutí Libereckého kraje, které leží na severní straně Ještědského hřbetu. Původní název obce Holundergrund, tedy Bezové údolí, se stal inspirací k pojmenování usedlosti a nově vzniklého resortu. Unikátní roubený dům ze 16.století patří mezi jednu z osmi zachovaných křížových chalup v Česku. 53 fotografií v galerii

Kořeny domu sahají až do 16. století, dnešní podoba je výsledkem pozdějších přestaveb v 17. a 18. století. Velká rekonstrukce z roku 1818 zanechala v domě viditelné stopy, včetně tesařského signování letopočtu na dubovém portálu hlavních dveří. V roce 1953 byla chalupa prohlášena kulturní památkou a jejím posledním obyvatelem byl akademický malíř Mojmír Preclík. Po jeho odchodu objekt chátral, dokud se ho neujali manželé Hoškovi. Ti vsadili na pečlivou rekonstrukci, která skloubila památkovou hodnotu s dnešními nároky na komfort a provoz.

Boutique hotel s duší

Výsledek? V přízemí funguje restaurace, pekárna a malý obchůdek. V patře vzniklo pět apartmánů a v přestavěné stodole další ubytovací kapacita pro deset hostů. Celkem tedy penzion zvládne pojmout několik desítek klientů, aniž by ztratil intimní atmosféru.

Velkou přidanou hodnotou je i kuchyně. Lokální suroviny, fermentace, vlastní chléb, pivo z nedalekého pivovaru – to vše dělá z návštěvy gastronomický zážitek, který podle Bareše má ambici dostat podnik na stránky Michelinského průvodce.

Vila v Troji se prodává za téměř 200 milionů korun

OBRAZEM: Jak vypadají a za kolik se prodávají nejdražší vily v Praze?

Reality

Různá místa a odlišné architektonické styly. Přesto mají tyto vily něco společného. A sice to, že patří k těm nejdražším nemovitostem na pražském realitním trhu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Investice do zážitku

Kryštofovo údolí je od roku 2004 vesnickou památkovou zónou. Dřevěný barokní kostel, místní orloj nebo muzeum betlémů lákají turisty po celý rok. V okolí je hustá síť turistických a cyklostezek, v zimě pak běžkařské tratě. Liberecký ski areál je vzdálený jen 13 minut jízdy.

„Tahle nemovitost je víc než jen penzion. Je to zážitek – a tím pádem i podnikatelská příležitost,“ shrnuje Bareš. „V Česku je jen málo míst, která mají tak silný příběh, gastronomii na této úrovni a současně dobře fungující ubytovací kapacitu.“

Architekt Radan Hubička v pražské Babě se svým týmem navrhl velkorysou vilu.

Výjimečná vila na Babě je na prodej. Prodává ji kontroverzní podnikatel

Reality

Pražská vilová čtvrť Baba patří mezi ty nejatraktivnější pražské lokality. A stejně tak vily, které tam stojí. Jedna z těch novějších je teď na prodej.

pej

Přečíst článek

Apartmán na Sardinii

Co se dá koupit za pět milionů? V Praze garáž, v Chorvatsku nový apartmán s výhledem na moře

Reality

Co a kde se dá koupit za pět milionů korun? Například v Praze se za takovou sumu dá v lepší případě pořídit jen hodně malý byt, v okresních tuzemských městech se s ní dá skoro rozmáchnout. Ve Špindlu za stejnou částku nelze koupit nic, v Rakousku už malý apartmán, v Chorvatsku i byt v novém developerském projektu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Zleva: Filip Šejvl, Petra Nehasilová a Dalibor Martínek

Filip Šejvl: Už i investoři utíkají z Prahy. Kupují byty v Říčanech nebo Berouně

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek

Budoucnost stavebnictví? 3D tisk. O českou technologii je zájem i v zahraničí

Autobusová zastávka v Bratislavě vznikla pomocí 3D tisku
Užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Investiční skupina Purposia Group získala poloviční podíl ve firmě Coral Construction Technologies (Coral), která se specializuje na automatizaci stavebnictví pomocí 3D tisku betonu. Do projektu se Purposia zapojuje prostřednictvím své stavební divize HSF System. Coral cílí na miliardový obrat.

Pilotní realizací nové spolupráce je stavba kostela Nejsvětější Trojice v Neratovicích. Dominantou svatostánku architekta Zdeňka Fránka bude věž vysoká téměř 23 metrů, jejíž tvar je inspirován gotickými madonami. Díky technologii Coral 3DCP, která tiskne přímo z klasického betonu, vznikne konstrukce během několika dní – oproti měsícům tradiční výstavby. Technologie nevyžaduje bednění, šetří až 70 procent materiálu a umožňuje realizovat tvary, které jsou běžnými metodami prakticky nerealizovatelné.

7 fotografií v galerii

„Nejtěžší práce na stavbách musí postupně převzít stroje. Trh už dlouho trpí nedostatkem lidí ochotných tuto práci vykonávat. Automatizace je cesta, jak obor posunout dál,“ říká Jan Hasík, předseda představenstva Purposia Group.

Coral vznikl oddělením od společnosti ICE Industrial Services, kterou vlastní podnikatel Tomáš Vránek pod MTX Group. Technologie Coral už byla využita nejen v Česku - například při stavbě první 3D tištěné restaurace na světě - ale i v zahraničí, od 3D tištěných domů v Lucembursku po modulární obranné systémy na Ukrajině.

„Naše řešení nemá konkurenci. Je patentované, efektivní, estetické a globálně využitelné. Potenciál růstu počítáme ve stovkách milionů korun ročně,“ dodává Vránek.

Kostel v Neratovicích navrhl architekt Zdeněk Fránek.
video

V Neratovicích se začne stavět kostel. Věž se vytiskne na 3D tiskárně a na staveništi se nesmí klít

Reality

Už za tři roky by v Neratovicích měl stát kostel. Tedy nejenom kostel, ale i klubovny či společenský sál.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Coral plánuje miliardový obrat do pěti let a již nyní je o technologii zájem z USA, Kanady, Mexika, Kostariky a Velké Británie. Společnost nabízí nejen 3D výstavbu, ale i prodej tiskáren a tisková práva, přičemž její patenty a know-how nemají na trhu globální konkurenci.

Spojení MTX Group a HSF System kombinuje automatizační know-how, stavební zkušenosti a pilotní realizace, čímž vzniká komplexní platforma pro inovativní stavební projekty. „Coral a HSF System umožní našim klientům stavět rychleji, udržitelně a s vysokým designovým standardem,“ uvádí Tomáš Kosa, ředitel HSF System.

Coral Construction Technologies tak představuje strategický krok českých holdingů do globálního trhu 3D stavebnictví, s cílem stát se lídrem v oblasti automatizovaných staveb.

Jana Hasík

Ostravský developer: Stavíme průmyslové haly i kostely

Reality

Ve stavebním průmyslu se Jan Hasík pohybuje přes dvacet let. Z nenápadné firmy v nenápadném regionu vybudoval miliardový holding, který rozvíjí průmyslové a komerční nemovitosti a také rezidenční projekty.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Češi v Lucembursku postavili první 3D tištěný dům z betonu

Úspěch Čechů v Lucembursku. „Vytiskli“ tam dům z betonu, trvalo jim to lehce přes den

Enjoy

V Lucembursku byl slavnostně otevřen domek vytvořený 3D tiskem z betonu, který postavila česká firma ICE Industrial Services ze Žďáru nad Sázavou. Dům, který vznikl v lucemburské obci Niederanven, má sloužit jako startovací bydlení pro mladé páry. Tisk celého objemu o velikosti 2+kk trval robotu pouze 27,5 hodiny, celková realizace se pak protáhla na přibližně deset týdnů kvůli mnoha návštěvám a administrativě.

ČTK

Přečíst článek

Josef Průša z Prusa Research

Český 3D tisk míří do USA. Do roka tam chceme být největším výrobcem tiskáren, uvedl Průša

Zprávy z firem

Firma Prusa Research českého vývojáře a podnikatele Josefa Průši začne v červenci vyrábět své 3D tiskárny a materiály pro tisk v USA. Produkovat je bude prostřednictvím své americké dceřiné společnosti Printed Solid, kterou koupila před dvěma lety. Hlavním cílem je lépe uspokojit potřeby amerických zákazníků a firem.

ČTK

Přečíst článek

Související

Londýn

Dalibor Martínek: V Česku je stavební boom. Přesto zůstáváme v duši malí, nestavíme do výšky

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek
Polyfunkční dům Václav v centru Ostravy.

Další z hodně očekávaných projektů. Proluku u nejstaršího kostela v Ostravě zaplní skleněný dům

Reality

pej

Přečíst článek

Pravý „Tokio zážitek“. Do Česka míří kiosky s japonskými pochutinami

Pravý „Tokio zážitek“ zákazníci poznají nejprve v pražských hypermarketech Kaufland
Newstream Michal Nosek
nst
nst

Společnost Sushi Circle expanduje do Česka. Od září odstartovala koncept autentických kiosků, které nabízí japonskou kuchyni v čele s oblíbeným sushi a rýžovými či nudlovými pokrmy. Pravý „Tokio zážitek“ zákazníci poznají nejprve v pražských hypermarketech Kaufland.

Restaurace Sushi Circle, která vznikla v roce 1997 ve Frankfurtu jako první restaurace s pohyblivým samoobslužným pásem, se během let rozrostla do konceptu kiosků, odkud si zákazníci mohou odnést čerstvé japonské pokrmy, které personál připravuje přímo na místě do boxů. Jedná se o sushi rolky, rýžové a nudlové speciality, poke bowls či japonské street food. Aktuálně má Sushi Circle více než 300 poboček po celém Německu.

„Český trh je pro nás zajímavý nejen blízkostí, ale také s ohledem na preference zákazníků, které se v posledních letech značně posunuly právě k novým gastronomickým zážitkům a rostoucí oblibě exotické kuchyně. Japonskou kuchyni konzumují 3 ze 4 Čechů, což je pro nás indikátor velkého potenciálu. Chceme jim nabídnout vysokou kvalitu surovin a autentických ingrediencí,“ komentuje vstup na český trh John Örmä, ředitel Sushi Circle.

Do Sushi Circle před dvěma lety vstoupil gigant Zensho Holdings, největší poskytovatel gastronomických služeb v Japonsku, díky čemuž společnost získala další know how, prostředky na expanzi a vývoj inovativních konceptů pro maloobchod.

Společnost v posledních letech zaznamenala výrazný růst a v současnosti působí s více než 300 sushi kiosky v německém maloobchodním segmentu s potravinami. Patří mezi klíčové hráče v oboru s obratem ve vyšších desítkách milionů eur a zaměstnává 750 pracovníků.

REPORTÁŽ: Táckárna v Peruci si na nic nehraje. Na obědě za kilo si tady denně pochutnají stovky strávníků

Enjoy

Více než deset let tradice, spolehlivý rozvoz, česká klasika a ekonomická stabilita. Jídelna Stravování Kučera v Peruci je důkazem, že i na malém městě může fungovat přístupná gastronomie. A potvrzují to stovky zákazníků.

Michal Nosek

Přečíst článek

Zdeněk Pohlreich, šéfkuchař a gastropodnikatel
video

VIP Eva Talks: Restaurační byznys je hlavně o lidech. Hned se pozná jak se starají, říká Zdeněk Pohlreich

Enjoy

Eva Čerešňáková, autorka, moderátorka, bývalá modelka a Česká vicemiss v pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. V repríze vám přinášíme rozhovor s jedním z nejznámějších kuchařů a moderátorů pořadů o gastronomii Zdeňkem Pohlreichem.

nos

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Doporučujeme