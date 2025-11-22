J.D. Vance: Ukrajina by nezvítězila ani při větší podpoře
Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní, uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody zastavit zabíjení a zachovat ukrajinskou suverenitu. Kritiky, které se snesly na plán, jsou podle něj nepochopení reality či nedorozuměním.
Návrh citovaný tiskem počítá s tím, že Ukrajina postoupí Rusku i ty části Doněcké a Luhanské oblasti, které ruská armáda dosud nedobyla. V případě Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko zčásti okupuje, bude hranici tvořit současná frontová linie. Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i možnému budoucímu rozšiřování Severoatlantické aliance o další země. Návrh obsahuje i omezení velikosti ukrajinské armády na 600 tisíc vojáků.
Podle amerického viceprezidenta má návrh tři cíle a vlastnosti. Podle něj může zastavit zabíjení při zachování ukrajinské suverenity, mohl by být přijatelný pro Rusko a Ukrajinu a měl by maximálně zvýšit pravděpodobnost, že válka znovu nezačne.
Vance odmítá kritiku
Vance odmítl kritiky vůči plánu. Podle něj se jedná o nepochopení jeho rámce či o nesprávné vyhodnocení zásadních prvků reality na bojišti. „Je tu smyšlená představa, že by vítězství bylo na dosah, kdybychom dávali více peněz, více zbraní nebo (zaváděli) více sankcí,“ uvedl Vance. Podle něj míru nedosáhnou „zkrachovalí diplomaté nebo politici žijící v říši snů“.
K přijetí plánu vyzval v pátek večer Ukrajinu i americký prezident Donald Trump. V Bílém domě řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj musí dokument schválit, jinak budou Ukrajinci pokračovat v boji. Trump také při jiné příležitosti v pátek řekl, že by chtěl vědět oficiální postoj Ukrajiny do příštího čtvrtka.
Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany Spojených států, aby rychle přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupci americké strany chtějí, aby ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal do 27. listopadu. S odvoláním na nejmenované ukrajinské činitele o tom na svých internetových stránkách píše britský list Financial Times (FT).
