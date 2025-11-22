Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Politika J.D. Vance: Ukrajina by nezvítězila ani při větší podpoře

J.D. Vance: Ukrajina by nezvítězila ani při větší podpoře

J.D. Vance
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní, uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody zastavit zabíjení a zachovat ukrajinskou suverenitu. Kritiky, které se snesly na plán, jsou podle něj nepochopení reality či nedorozuměním.

Návrh citovaný tiskem počítá s tím, že Ukrajina postoupí Rusku i ty části Doněcké a Luhanské oblasti, které ruská armáda dosud nedobyla. V případě Chersonské a Záporožské oblasti, které nyní Rusko zčásti okupuje, bude hranici tvořit současná frontová linie. Plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i možnému budoucímu rozšiřování Severoatlantické aliance o další země. Návrh obsahuje i omezení velikosti ukrajinské armády na 600 tisíc vojáků.

Podle amerického viceprezidenta má návrh tři cíle a vlastnosti. Podle něj může zastavit zabíjení při zachování ukrajinské suverenity, mohl by být přijatelný pro Rusko a Ukrajinu a měl by maximálně zvýšit pravděpodobnost, že válka znovu nezačne.

Vance odmítá kritiku

Vance odmítl kritiky vůči plánu. Podle něj se jedná o nepochopení jeho rámce či o nesprávné vyhodnocení zásadních prvků reality na bojišti. „Je tu smyšlená představa, že by vítězství bylo na dosah, kdybychom dávali více peněz, více zbraní nebo (zaváděli) více sankcí,“ uvedl Vance. Podle něj míru nedosáhnou „zkrachovalí diplomaté nebo politici žijící v říši snů“.

K přijetí plánu vyzval v pátek večer Ukrajinu i americký prezident Donald Trump. V Bílém domě řekl, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj musí dokument schválit, jinak budou Ukrajinci pokračovat v boji. Trump také při jiné příležitosti v pátek řekl, že by chtěl vědět oficiální postoj Ukrajiny do příštího čtvrtka.

Ukrajina napadená Ruskem se podle Čechů bude muset vzdát části území

USA chtějí mír do konce listopadu. Ukrajina pracuje na svých návrzích

Politika

Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany Spojených států, aby rychle přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupci americké strany chtějí, aby ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal do 27. listopadu. S odvoláním na nejmenované ukrajinské činitele o tom na svých internetových stránkách píše britský list Financial Times (FT).

ČTK

Přečíst článek

Místopředsedkyně hnutí ANO a pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová, předseda ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš a místopředseda ANO Karel Havlíček

David Ondráčka: DOGE v Česku, je to reálné?

Názory

Česko potřebuje moderní státní aparát pro 21. století. Nová vláda — stejně jako každá před ní i po ní — má před sebou téma efektivity státu. Kdo dokáže udělat reálné kroky tímto směrem, získá politické body; téma v Česku leží ladem. Návrh programového prohlášení rodící se vlády v tomto směru mnoho konkrétního nepřináší. Chce to méně prezentací, méně komisí, méně chaosu a více skutečného řízení státu.

David Ondráčka

Přečíst článek

Související

USA chtějí mír do konce listopadu. Ukrajina pracuje na svých návrzích

Ukrajina napadená Ruskem se podle Čechů bude muset vzdát části území
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajina čelí intenzivnímu tlaku ze strany Spojených států, aby rychle přijala plán na ukončení bojů vytvořený administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa a Moskvou. Zástupci americké strany chtějí, aby ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přijal do 27. listopadu. S odvoláním na nejmenované ukrajinské činitele o tom na svých internetových stránkách píše britský list Financial Times (FT).

Zástupci americké administrativy dali Zelenskému najevo, že Trumpovi lidé pracují na "agresivním" harmonogramu pro dokončení návrhu a že jejich cílem je zakončit válku do konce roku. Podle ukrajinských činitelů Američané očekávají, že Zelenskyj dohodu podepíše "před Dnem díkuvzdání", který se slaví poslední čtvrtek v listopadu. Pak chtějí dohodu prezentovat v Moskvě a celý proces uzavřít začátkem prosince.

Podle FT je nicméně nepravděpodobné, že se Američany prosazovaný harmonogram podaří dodržet, protože podle zástupců ukrajinské prezidentské kanceláře plán obsahuje několik bodů, které pro Kyjev znamenají nepřekročitelnou mez. Pracují proto na protinávrzích, které představí americké straně. Také se očekává, že ukrajinská občanská společnost se postaví proti jakékoliv dohodě, která se dá považovat za kapitulaci Ukrajiny nebo za příznivější pro Rusko. Jeho armáda invazi na Ukrajinu vede od 24. února 2022, kdy na sousední zemi zaútočila na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina.

"Je to nehoda o vzácných nerostech 2.0," podotkl nejmenovaný vysoce postavený ukrajinský činitel v narážce na dohodu, při jejímž vyjednávání ukrajinská strana rovněž byla pod tlakem Trumpovy administrativy a díky které Spojené státy získaly přístup ke strategickým surovinám na Ukrajině.

Kaja Kallasová

Brusel utahuje šrouby: Rusku přibydou sankce, Ukrajině podpora

Politika

Evropská unie má jednoduchý dvoubodový plán: oslabit Rusko a podporovat Ukrajinu. Řekla po jednání unijních ministrů zahraničí v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. EU bude pracovat na dalších sankcích proti ruské stínové flotile, oznámila mimo jiné.

ČTK

Přečíst článek

Návrh, pro který chtějí Američané získat souhlas Ukrajiny, například předpokládá, že se země napadená Ruskem de facto vzdá Krymu, Luhanské a Doněcké oblasti a že Chersonská a Záporožská oblast budou rozděleny podle současné frontové linie. Osmadvacetibodový plán by v případě schválení navíc zabránil nejen vstupu Ukrajiny do NATO, ale i rozšiřování Severoatlantické aliance v budoucnu o další země a přinutil by pro Ukrajinu snížit početní stav jejích ozbrojených sil. O omezeních pro ruskou armádu se návrh nezmiňuje.

Maďarský premiér Viktor Orbán, který navzdory ruské agresi vůči Ukrajině udržuje dobré vztahy s Moskvou, v maďarském státním rozhlasu k návrhu řekl, že se domnívá, že "jsme v rozhodujícím okamžiku, klíčové budou příští dva až tři týdny". Uvedl, že na obzoru je mírový summit v Budapešti.

To, že se v maďarské metropoli chystá americko-ruská vrcholná schůzka, oznámil v polovině října Trump, kterého Orbán považuje za svého spojence. Po necelých dvou týdnech ale šéf Bílého domu uvedl, že se schůzka s Putinem neuskuteční.

Maďarsko vyzývá evropské vůdce, aby nepodkopávali úsilí amerického prezidenta o vyřešení války na Ukrajině, uvedl dnes šéf maďarské diplomacie Péter Szijjártó podle agentury MTI. Podle ministra americký mírový plán obsahuje klíčové pilíře pro budoucí bezpečnost Evropy, přináší naději na mír a "jasně dokazuje", že Donald Trump "bude i nadále dělat vše v zájmu míru a svého úsilí se nevzdá". Plán, který se zaměřuje na obnovu vztahů s Moskvou, zrušení sankcí a opětovné začlenění Ruska do globální ekonomiky, je i v zájmu Maďarska. "Zatímco USA vypracovaly mírový plán, který podporujeme, Brusel chce Ukrajině poslat dalších 100 miliard eur na válku," prohlásil.

Související

Century 21 rekordně roste díky inovacím a vzdělávání

Century 21
Century 21 - použito se svolením
nst
nst

Realitní síť CENTURY 21 pokračuje v silném růstu. Za uplynutá tři čtvrtletí roku 2025 se počet nových makléřů zvýšil o 156 a celkový obrat společnosti vzrostl o 41,3 procenta na 252 milionů korun. Největší úspěch však zaznamenali nováčci – jejich průměrný obrat se v adaptačním období oproti loňsku více než zdvojnásobil, z 113,5 tisíc na 272 tisíc korun.

S více než 460 aktivními makléři, systematickou podporou nováčků a rostoucím důrazem na inovace potvrzuje CENTURY 21 své ambice stát se nejvýkonnější realitní sítí v Česku. Letošní rok lámal rekordy jeden za druhým. V porovnání s minulým rokem dosáhl nárůst obratu sítě v červenci, který byl druhým nejlepším měsícem v historii, a srpnu až o 66,3 procent

Úspěšný růst společnosti je tažen zejména komplexní náborovou strategií nových spolupracovníků, jejich efektivní adaptací a důrazem na vnitřní a organické posilováním týmů napříč celou realitní sítí. Tato metoda přivedla do kanceláří CENTURY 21 v Česku během devíti měsíců téměř 160 nováčků. Jsou to právě nové posily, kterým významně roste obrat, a to až o 153,4 procent v meziročním srovnání. Dokazuje to, že junioři procházejí rychlou a efektivní adaptací, podávají vysoce kvalitní výkony a čím dál tím více se stávají významným tahounem růstu celé sítě CENTURY 21.

Na trhu s byty je obrovský apetit, říká Tomáš Jelínek z Century 21

Reality

Realitní trh se po letech nejistoty nadechl k růstu a letos zažívá rekordní období. „Cítíme velký apetit trhu nakupovat. Měli jsme nejúspěšnější léto za celou historii Century 21,“ říká generální ředitel jedné z největších realitních společností v Česku Tomáš Jelínek. Červenec byl nejlepším měsícem z hlediska výsledků, jaký firma kdy zaznamenala. Investoři podle něj sázejí na malé byty a studenti jsou pro ně zlatý důl.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

„Za poslední rok jsme se intenzivně zaměřili na zkvalitnění naší vzdělávací akademie. Nováčci u nás absolvují komplexní měsíční školení a cílený mentoring, který přizpůsobujeme individuálním potřebám. Díky tomu vidíme, že i v prvních měsících dokážou být velmi úspěšní,“ říká Tomáš Jelínek, ředitel Century 21.

K hladkému startu pomáhá i silná firemní kultura. CENTURY 21 pravidelně pořádá akce pro celou realitní síť. Letošní Boot Camp, který se nesl v duchu „překonej sám sebe“ spojil týmové aktivity s osobním rozvojem. Makléři si vyzkoušeli například chůzi po žhavém uhlí či lámání lžičky myslí. „Cílem bylo ukázat, že stejně jako v obchodu i v životě je někdy potřeba vystoupit z komfortní zóny,“ dodává Jelínek.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Tomáš Jelínek, Century 21

Tomáš Jelínek: Staré rodinné domy budou neprodejné, kvůli vysokým nákladům na energie

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme