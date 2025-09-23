Ukrajina s NATO v zádech? Mohla by dobýt zpět okupovaná území, uvedl Trump
Ukrajina by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, které ztratila kvůli ruské invazi, a možná by mohla zajít i dál. Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN. Je to výrazný posun oproti dřívějším výzvám Trumpa k tomu, aby Kyjev učinil územní ústupky Rusku výměnou za mír, píše agentura AP. Za velký posun Trumpova slova označil také Zelenskyj.
Zelenskyj po společném jednání ocenil zapojení amerického prezidenta do řešení konfliktu a uvedl, že s Trumpem hovořil o ruské ekonomické situaci, kterou označil za velmi špatnou. Podobná slova použil v příspěvku i Trump, který uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin a „Rusko jsou ve velkých ekonomických potížích“, a Ukrajina by toho měla využít a jednat.
Trump podle agentury Reuters také uvedl, že Rusko by mělo zastavit válku. „Vztah s Putinem bohužel nic neznamenal,“ doplnil americký prezident.
Bezcílný boj
„Rusko už tři a půl roku bezcílně bojuje ve válce, kterou by skutečná vojenská velmoc měla vyhrát za méně než týden,“ pokračoval Trump v příspěvku. Šéf Bílého domu doplnil, že USA budou dál dodávat zbraně NATO, které s nimi bude moci nakládat tak, jak bude chtít.
Server BBC označil Trumpův nejnovější příspěvek na jeho sociální síti za možný pokus oživit mírová jednání, která stagnují měsíc po summitu s Putinem na Aljašce. BBC připomíná také Trumpovy předchozí výroky, kdy trval na tom, že situace na Ukrajině je zoufalá a že Zelenskyj nemá pro vítězství správné karty.