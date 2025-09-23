Vyberte si z našich newsletterů

Ukrajina s NATO v zádech? Mohla by dobýt zpět okupovaná území, uvedl Trump

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a jeho americký protějšek Donald Trump
Ukrajina by podle amerického prezidenta Donalda Trumpa mohla s podporou EU a NATO dobýt zpátky veškeré území, které ztratila kvůli ruské invazi, a možná by mohla zajít i dál. Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským na okraj Valného shromáždění OSN. Je to výrazný posun oproti dřívějším výzvám Trumpa k tomu, aby Kyjev učinil územní ústupky Rusku výměnou za mír, píše agentura AP. Za velký posun Trumpova slova označil také Zelenskyj.

Zelenskyj po společném jednání ocenil zapojení amerického prezidenta do řešení konfliktu a uvedl, že s Trumpem hovořil o ruské ekonomické situaci, kterou označil za velmi špatnou. Podobná slova použil v příspěvku i Trump, který uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin a „Rusko jsou ve velkých ekonomických potížích“, a Ukrajina by toho měla využít a jednat.

Trump podle agentury Reuters také uvedl, že Rusko by mělo zastavit válku. „Vztah s Putinem bohužel nic neznamenal,“ doplnil americký prezident.

Polský premiér Donald Tusk

Tusk: Sestřelíme všechna ruská letadla a drony, která naruší polský vzdušný prostor

Politika

Polsko sestřelí jakékoliv ruské letadlo nebo dron, pokud takový stroj naruší jeho vzdušný prostor, řekl polský premiér Donald Tusk podle serveru Politico. Tusk se takto vyjádřil v návaznosti na řadu incidentů, kdy ruské drony nebo válečná letadla vnikly do vzdušného prostoru NATO.

Bezcílný boj

„Rusko už tři a půl roku bezcílně bojuje ve válce, kterou by skutečná vojenská velmoc měla vyhrát za méně než týden,“ pokračoval Trump v příspěvku. Šéf Bílého domu doplnil, že USA budou dál dodávat zbraně NATO, které s nimi bude moci nakládat tak, jak bude chtít.

Server BBC označil Trumpův nejnovější příspěvek na jeho sociální síti za možný pokus oživit mírová jednání, která stagnují měsíc po summitu s Putinem na Aljašce. BBC připomíná také Trumpovy předchozí výroky, kdy trval na tom, že situace na Ukrajině je zoufalá a že Zelenskyj nemá pro vítězství správné karty.

Česko není připraveno na hrozbu kvantových počítačů. Ty za pár let mohou prolomit i státní tajemství

Česko není připraveno na hrozbu kvantových počítačů
Firmy a stát by se měly intenzivně začít zabývat riziky spojenými s kvantovými počítači. Technologie by na digitálních zařízeních mohly do pěti let prolomit dnes nejvíce využívané asymetrické šifrování, což by znamenalo, že by přestala být bezpečná většina internetové komunikace, od bankovnictví a e-mailů až po státní tajemství, uvedli zástupci společností IBM a ITS a Českého vysokého učení technického v Praze. Připravenost Česka na tuto hrozbu je podle nich zatím velmi malá.

V národním superpočítačovém centru IT4Innovations při VŠB-Technické univerzitě v Ostravě byl spuštěn první kvantový počítač v Česku, který je druhým veřejně dostupným takovým počítačem v Evropě. Kvantový počítač dokáže vyřešit úlohy, které by pro klasické počítače byly časově náročné.

Postkvantová doba, kdy bude kvůli výkonným kvantovým počítačům nutné změnit zabezpečení, nastane podle Martina Švíka z IBM relativně brzy. Situaci by mělo vyřešit zavedení nových algoritmů. Na vývoji třech ze čtyř algoritmů, které jsou standardizované americkým Národním ústavem pro normy a technologie (NIST), se podílela společnost IBM.

NIST nařídil americké vládě, aby do roku 2032 zabezpečila systémy postkvantovou kryptografií. Český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost hovoří o tomto doporučení ve výhledu dvou tří let.

V řadě firem o rizicích, která s sebou nese používání starého šifrování v době kvantových počítačů, nevědí důležití lidé, uvedl Lumír Srch z ITS. „Pokud se tomu firmy nebudou věnovat, ohrožují samy sebe, ale také svoje zákazníky,“ řekl. Firmy podle něj musí obměnit technologie, protože nebude možné spoléhat na to, co fungovalo doposud.

Kyberútok vyřadil automobilku Jaguar Land Rover až do října

Kyberútok vyřadil automobilku Jaguar Land Rover až do října, výrobu má i na Slovensku

Zprávy z firem

Britská automobilka Jaguar Land Rover (JLR) prodloužila odstávku výroby způsobenou kybernetickým útokem do 1. října. Společnost o kybernetickém útoku informovala začátkem září a výroba se kvůli tomu zastavila i ve slovenském závodě.

„Ta nejvíce používaná asymetrická šifra RSA byla vyvinutá v roce 1976. Pokud jsme měli větší výpočetní výkon počítačů, tak se zdvojnásobila délka šifry,“ uvedl Švík. Výpočetní výkon kvantových počítačů je exponenciální.

„Západní Evropa se na to připravuje mnohem více než východní,“ řekl Švík s tím, že v postkvantové kryptografii je na tom východní Evropa špatně. Jako zemi, která se na situaci nejlépe připravuje, označil Holandsko, kde stát hledá projekty a partnery, kteří mu pomohou, protože stát ani firmy se na to samy připravit nedokážou. Chybí specialisté a metodologie.

Přispět k řešení situace v Česku může spolupráce společností IBM a ITS s ČVUT, dalšími univerzitami a Akademií věd ČR v Kvantovém inovačním centru. „Můžeme od IBM využívat výpočetní část na kvantovém počítači a od partnera ITS máme k dispozici unikátní hardware a software na postkvantovou kryptografii,“ popsala spolupráci prorektorka ČVUT Veronika Kramaříková. ČVUT také letos otevřela akreditovaný obor Kvantová informatika.

Firma International Business Machines Corporation, zkráceně IBM, byla založená v roce 1911. V 80. letech začala s výrobou osobních počítačů. Tuto divizi prodala v roce 2005 firmě Lenovo Group. V dnešní době se soustředí hlavně na vývoj v segmentu nejnovějších technologických trendů.

Trump v projevu pustil do OSN. Ukončil jsem sedm neukončitelných válek, prohlásil

Americký prezident Donald Trump
OSN podle amerického prezidenta Donalda Trumpa financuje útoky na západní země a jejich hranice podporou migrace. OSN má invaze zastavovat, ne je financovat, prohlásil dnes Trump na Valném shromáždění OSN, kde světovou organizaci opakovaně tvrdě kritizoval. Řekl také, že Evropa je ve vážných problémech, protože do ní proudí „nelegální přistěhovalci“, a nikdo s tím nic nedělá. Vaše země jdou do pekla, řekl.

Trump ve svém projevu k prezidentům a šéfům vlád z celého světa kritizoval světovou organizaci také za to, že mu nepomohla a ani nenabídla pomoc, když se snažil ukončit některé války ve světě. OSN má podle něj obrovský potenciál, ale ani se nepřibližuje jeho naplnění.

„Ukončil jsem sedm neukončitelných válek,“ prohlásil Trump, podle něhož zatím nikdo, ani žádná země, nic takového v tak krátké době nedokázali. „Škoda, že jsem to musel udělat já, spíše než OSN,“ řekl Trump, který zmínil konflikty mezi Izraelem a Íránem, Arménií a Ázerbájdžánem či Kongem a Rwandou. Světová organizace mu ale podle jeho slov ani telefonicky nenabídla pomoc s finalizací mírových dohod.

„Každý říká, že bych měl dostat Nobelovu cenu za mír za každý jeden z těchto úspěchů,“ poznamenal dále. „Mně nejde o získávání cen, ale o záchranu životů,“ podotkl pak Trump, který velkou část projevu strávil tím, že chválil sebe a svou vládu, která USA dovedla do „zlatého věku“.

Dopisy plné silných slov

OSN podle něj umí psát dopisy plné silných slov, ale jsou to prázdná slova a prázdná slova neukončí války. „Jediné, co vyřeší války, je akce,“ míní.

V další části projevu označil nekontrolovanou migraci za největší problém dnešní doby. „Vaše země ničí (migrace),“ řekl mimo jiné delegátům s tím, že USA se trend podařilo zvrátit. Například v Evropě ale podle něj politická korektnost brání tomu, aby s tím někdo něco dělal. OSN podle něj zase nese zodpovědnost, protože dává na pomoc migrantům finance a humanitární pomoc.

Americký prezident Donald Trump

Trump jde po krku lidem, kteří se podíleli na pokusu o impeachment

Politika

Americký prezident Donald Trump vyzval ministryni spravedlnosti Pam Bondiovou k ostřejšímu vyšetřování jeho politických odpůrců, uvedl server BBC. Trumpovi odpůrci z řad opozičních demokratů jeho výrok označují za cestu k autoritářství.

Dvouocasé monstrum

Evropu také kritizoval v souvislostí se snahami o ochranu klimatu, když mimo jiné poznamenal, že kontinent chce zřejmě vybít všechny krávy. „Miluji Evropu, miluji obyvatele Evropy. A nerad vidím, jak je ničena energií a migrací — tím dvouocasým monstrem, které ničí vše, co mu přijde do cesty,“ uvedl.

Tvrzení o změnách klimatu označil za „největší podvod, jaký byl kdy spáchán na světě“. V neposlední řadě americký prezident vyjádřil přesvědčení, že měl ve všem pravdu. Jak ale poznamenává agentura AP, klimatické změny skutečně vedly k tomu, že se zvyšují hladiny moří, zesiluje intenzita bouří a výrazně stoupají náklady na rekonstrukci po přírodních katastrofách.

Světové organizaci, zřejmě v lehké nadsázce, vyčetl také na začátku projevu nefungující čtecí zařízení a jezdící schody, které se s ním a jeho manželkou Melanií zasekly. „To jsou dvě věci, které jsem od Organizace spojených národů dostal: Špatné jezdící schody a špatný teleprompter,“ poznamenal.

Trumpův velmi sledovaný projev před Valným shromážděním je podle agentury DPA prvním od roku 2019, kdy zde vystoupil během svého prvního volebního období.

Americký prezident Donald Trump

„Nejzvrhlejší hlásná trouba Demokratů“. Trump žaluje deník The New York Times, chce 310 miliard

Politika

