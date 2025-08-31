Biohacking: Rozhodujícím faktorem u obezity není nedostatek pohybu, ale strava, ukázala nová studie
Nová rozsáhlá studie publikovaná v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences přináší možná překvapivý pohled na příčiny nárůstu obezity v souvislosti s ekonomickým rozvojem světa. Vědci zkoumali více než čtyři tisíce dospělých osob ze čtyřiatřiceti populací na šesti kontinentech a systematicky tak porovnali celkový denní energetický výdej, bazální metabolismus, výdej spojený s pohybem, ukazatele obezity a úroveň ekonomického rozvoje. Do výzkumu byly zahrnuty jak lovecko-sběračské a pastevecké komunity, tak ty nejbohatší národy. Výsledky ukázaly, že to není nedostatek pohybu či pouze množství stravy, které způsobují nárůst hmotnosti ve vyspělých populacích, ale že kvalita stravy hraje daleko větší roli, než se předpokládalo.
V absolutních číslech lidé v rozvinutých zemích vydávají více energie, protože mají vyšší tělesnou hmotnost, a větší tělo spotřebuje více kalorií i v klidu. Když ale vědci čísla očistili o vliv věku, pohlaví a velikosti těla, ukázalo se, že bazální i celkový energetický výdej jsou v bohatších společnostech dokonce mírně nižší, a to přibližně o šest až jedenáct procent. Výdej energie spojený s pohybem přitom zůstává prakticky stejný, což znamená, že lidé v industrializovaných zemích se nehýbou výrazně méně než lidé v tradičních společnostech.
Rozdíly v energetickém výdeji vysvětlují jen asi deset procent nárůstu obezity a rozhodujícím faktorem není nedostatek pohybu, ale strava. Zásadním zjištěním ve studii je, že největší spojitost s nárůstem obezity má podíl ultrazpracovaných potravin (UPF) v jídelníčku. To jsou potraviny, které jsou podle definice průmyslově vyrobené a obsahují 5 a více složek.
Srpen je v České republice měsícem vrcholné sezóny, kdy zahrady i farmářské trhy přinášejí bohatou úrodu čerstvých plodin. Pro spotřebitele to znamená možnost vybírat potraviny, které nejen podporují zdraví a jsou ekonomicky nejvýhodnější, ale také přispívají k udržitelnému stravování. Mezi plodinami, které v tomto období dosahují vrcholné kvality patří také švestky, ostružiny, mrkev a hrášek. Každá z těchto plodin nabízí specifickou kombinaci vitamínů, minerálů, fytochemikálií a vlákniny, které podporují imunitní systém, zdraví trávicího traktu, kardiovaskulární systém, zrak, pokožku a celkovou vitalitu organismu.
Nárůst ultrazpracovaných surovin
Studie ukázala, že s rostoucí úrovní ekonomického rozvoje se zvyšuje i spotřeba ultrazpracovaných potravin a tento trend silně koreluje s procentem tělesného tuku. UPF obsahují rafinované složky, aditiva, emulgátory a často velká množství cukru, soli či nasycených tuků a v posledních desetiletích se stávají hlavní složkou jídelníčku. Vědci upozorňují, že tyto produkty mají hned několik vlastností, které podporují přibírání, i když zcela přesný mechanismus není znám.
Víme ale, že jsou energeticky velmi husté, takže v malém objemu dodají hodně kalorií. Zároveň mají nízkou sytivost, protože postrádají vlákninu, která přirozeně tlumí chuť k jídlu a daleko menší množství mikro živin, jako vitamíny, minerály a fytochemikálie. Navíc jsou snadněji stravitelné než přirozené potraviny. To znamená, že tělo z nich získá více využitelné energie a naopak méně ztrácí při trávení.
Laktoferrin je druh proteinu, který patří do rodiny transferinů. Tedy látek, které jsou zodpovědné za vazbu a transport železa v organismu. Jak většina lidí ví, železo je pro náš organismus naprosto nezbytné. Většina je ho v našem těle vázána v hemoglobinu, kde zajišťuje přenos kyslíku po celém těle. Bez hemoglobinu a železa v něm by buňky doslova nemohly dýchat. Dále se ještě železo podílí na tvorbě hormonů, enzymů, neurotransmiterů a také hraje roli v imunitním odpovědi organismu. Laktoferrin se přirozeně vyskytuje v našem těle. Nejvíce je ho přítomno v mateřském mléce, ale i ve slinách, slzách a některých dalších tělesných tekutinách.
Vysoká atraktivita chuti, vysoká energetická hustota, specifické formulace komponentů a vzhled ultrazpracovaných potravin mohou narušovat přirozené signály sytosti a podporovat nadměrnou konzumaci.
Ukazuje se také, že míra průmyslového zpracování potravin zvyšuje podíl kalorií, které tělo skutečně absorbuje, místo aby byly vyloučeny, což přispívá k celkovému energetickému přebytku a podporuje nárůst tělesné hmotnosti. Člověk může být fyzicky aktivní a přesto postupně přibírat, pokud je jeho jídelníček založen na průmyslově vyráběných potravinách. Pohyb je stále nezastupitelný pro zachování zdraví, ale jeho vliv na hubnutí či udržení vhodné hmotnosti je i přes stále jasnější výsledky výzkumu neustále přeceňován.
Je tedy účinnější zaměřit se na kvalitu stravy a dlouhodobé změny životního stylu. Klíčem je postupný návrat k minimálně zpracovaným potravinám, pravidelné a vyvážené stravování a vědomé rozhodování při výběru jídel, které podporují přirozený energetický výdej těla. Důležité je také vnímat tělo a jeho signály sytosti, věnovat pozornost tomu, jak se po jednotlivých jídlech cítíme, a kombinovat stravu s pravidelným pohybem. Prakticky to znamená konzumovat jídela z čerstvých surovin, omezit konzumaci balených a ultrazpracovaných produktů, přidat více zeleniny a luštěnin, věnovat pozornost tomu, kdy opravdu cítíme hlad, a doplnit každodenní aktivitu o procházky, jógu či lehké posilování. Namísto rychlých diet se doporučuje vytvářet udržitelné návyky, které z dlouhodobého hlediska snižují ukládání tuku, podporují stabilní hladinu energie a zlepšují celkové zdraví.
