Biohacking: Kreatin dodává energii a zpomaluje proces stárnutí, ukazují studie

Kreatin se v poslední době stal jedním z nejdiskutovanějších doplňků stravy. Přestože byla suplementace keratinem původně doménou kulturistů, dnes se stává tématem pro mnohem širší skupinu lidí. Od těch, kteří hledají přirozený způsob, jak zvýšit energii, po ty, kteří se zajímají o dlouhověkost, vitalitu a zpomalení kognitivního úpadku.

Z chemického hlediska je kreatin látka tvořená třemi aminokyselinami – argininem, glycinem a methioninem. Organismus si ho dokáže vytvářet sám, především v játrech a ledvinách, a ukládá ho z převážné většiny ve svalech, kde funguje jako zásobárna energie. Mění se na kreatinfosfát, který pomáhá rychle obnovovat ATP – molekulu dodávající energii všem buňkám.

Vědecký konsenzus dnes říká, že kreatin zlepšuje krátkodobý fyzický výkon, urychluje regeneraci a podporuje růst svalové hmoty. Méně známé, ale neméně zajímavé jsou jeho účinky na mozek. Kreatin se nachází i v nervové tkáni a hraje roli při tvorbě energie v mozkových buňkách. Studie ukazují, že suplementace může zlepšit paměť, koncentraci i odolnost vůči únavě, a to zejména v obdobích stresu, spánkové deprivace nebo psychické zátěže. U starších lidí, vegetariánů a veganů byly tyto efekty často výraznější, protože u nich bývají zásoby kreatinu nižší. Mozek je energeticky extrémně náročný orgán – spotřebovává přibližně pětinu energie těla – a právě zde se ukazuje význam buněčných mechanismů, jako je regenerace ATP.

Anti-aging efekt

Některé práce naznačují, že kreatin by mohl mít i mírný anti-aging efekt na úrovni vitality a schopnosti těla reagovat na zátěž. Působí na úrovni buněk, kde podporuje energetický metabolismus a stabilitu buněčných membrán. Pomáhá snižovat oxidační stres a podporuje funkci mitochondrií, což může zlepšit schopnost těla reagovat na fyzickou i psychickou zátěž. Ukazuje se tak, že dlouhodobě stabilní hladina kreatinu může ovlivňovat procesy stárnutí, například zachováním vitality svalů a udržováním energetické kapacity buněk.

Přirozeným zdrojem kreatinu je strava, zejména maso a ryby, ale organismus si ho dokáže vytvářet i sám z jednotlivých aminokyselin obsažených jak v živočišné, tak v rostlinné stravě. Hlavními zdroji těchto aminokyselin jsou luštěniny (čočka, fazole, cizrna, hrách), ořechy a semena (mandle, kešu, dýňová a slunečnicová semínka) a obiloviny (oves, quinoa, pšenice, rýže, ječmen). Přibližně 100 g syrového masa obsahuje asi 1 g kreatinu, tělo zároveň dokáže syntetizovat přibližně 1 g denně. Celková denní potřeba kreatinu pro průměrného dospělého člověka se pohybuje kolem 3–5 g. To znamená, že většina populace si pokryje základní potřebu běžnou stravou a vlastní syntézou.

Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy

Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.

Suplementace tedy není nezbytná, ale může být praktickým způsobem, jak zvýšit zásoby kreatinu v těle a tím podpořit výkon, regeneraci nebo kognitivní funkce a zvýšit hladinu energie. Kreatin samozřejmě nenahradí dostatečný a kvalitní spánek, rozumnou výživu ani duševní hygienu, ale může posílit základní energetickou kapacitu buněk. Efekt je spíše postupný – tělo si vytvoří určité zásoby, které se projeví lepší výdrží, rychlejší regenerací a menším poklesem výkonu při stresu.

Dlouhodobě je suplementace kreatinem považována za bezpečnou, pokud se dodržují běžné dávky. Nejvíce ověřenou formou je klasický kreatin monohydrát, který má i nejlepší poměr ceny a účinnosti. Typické dávkování se pohybuje kolem tří až pěti gramů denně, ideálně po jídle nebo s malým množstvím sacharidů, které usnadňují vstřebávání. Kreatin se v těle kumuluje postupně a po dvou až třech týdnech dosahuje stabilní hladiny. Důležité je však pít dostatek vody, protože kreatin zvyšuje hydrataci svalových buněk. U lidí s onemocněním ledvin nebo výrazně omezeným příjmem tekutin není vhodný, a u těch, kteří mají dostatek energie, se jeho účinek nemusí výrazně projevit. Tělo s dostatkem kreatinu dokáže lépe reagovat na okamžitou potřebu energie – ať už jde o fyzickou námahu, náročné myšlení nebo stres. Jeho síla spočívá v tom, že doplňuje to, co tělo běžně využívá, a tím zefektivňuje jeho práci.

Enjoy

Enjoy

Enjoy

Na Česko dolehla pohřební chudoba. Ceny posledního rozloučení rostou rychleji než důchody

Na Česko dolehla pohřební chudoba
Lukáš Kovanda
Ceny posledního rozloučení se v Česku zvedají rychleji než důchody i inflace. Pohřeb, který ještě před dvěma lety vyšel v průměru na necelých 30 tisíc, dnes běžně stojí o 5 až 10 tisíc víc. Základní kremace bez obřadu se pohybuje mezi 18 a 23 tisíci korunami, přičemž v Praze vychází průměrná částka na 25 tisíc korun. V Brně je cena o něco nižší, kolem 17 a půl tisíce. Tradiční obřad s hudbou, květinovou výzdobou a pronájmem síně pak v metropoli stojí zhruba 37 tisíc, v Brně dokonce lehce přes 39 tisíc.

Poslední rozloučení zdražuje napříč republikou. Zatímco ještě před dvěma lety vyšel běžný pohřeb s obřadem na zhruba 30 tisíc korun, dnes se za stejné služby platí kolem 35 až 40 tisíc. Nejlevnější varianty, takzvané tiché pohřby bez obřadu, si lidé volí stále častěji právě proto, že se do rozpočtu vejdou „nejsnáze“.

Za růstem stojí kombinace faktorů, které se v posledních letech promítly do všech odvětví – dražší energie, vyšší mzdové náklady, pohonné hmoty i materiály. Krematoria platí víc za plyn a elektřinu, pohřební služby zase za dopravu a chlazení. Ceny dřeva i květin navíc vzrostly o desítky procent, což se promítá do konečných účtů.

Francii padá rating, už jej má horší než Česko u většiny ratingových agentur

Lukáš Kovanda: Francii padá rating. Už ho má horší než Česko u většiny ratingových agentur

Názory

Francie, druhá největší ekonomika platící eurem, dostává další těžký ratingový úder v krátkém sledu. Agentura Standard & Poor’s jí zlomově zhoršuje rating, z AA- na A+. Přeřazuje ji tedy do nižší kategorie, pouze „jednoáčkové“, než v jaké se nachází „dvouáčkové“ Česko.

Státní podpora je minimální

Podle statistik pohřební služby Goodbye činila na začátku roku 2024 průměrná cena objednávky 23 500 korun, zatímco na jeho konci už 28 175 korun. To znamená nárůst o necelých pět tisíc korun, tedy o pětinu za jediný rok. Pro srovnání: průměrný starobní důchod v Česku činí zhruba 21 tisíc korun. I nejzákladnější pohřeb tak odpovídá téměř jednomu a půl měsíčnímu důchodu. Není proto divu, že lidé čím dál častěji volí nejlevnější varianty bez obřadu. Podle dat Goodbye se pro ně v roce 2024 rozhodlo 72 procent zákazníků. Tradiční obřady s účastí hostů tvořily pouze necelou třetinu.

Státní podpora je přitom minimální. Takzvané pohřebné, tedy jednorázový příspěvek na úhradu nákladů, činí 5 000 korun a náleží pouze těm, kteří vypraví pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo jeho rodiči. Pro většinu rodin tedy žádná finanční pomoc neexistuje. Pokud se o pohřeb nikdo nepostará, úhradu přebírá stát – tzv. sociálních pohřbů proto přibývá. Ministerstvo pro místní rozvoj za ně letos do září zaplatilo 21,8 milionu korun, zatímco před pěti lety šlo o méně než 14 milionů. Za celý loňský rok to bylo 22,6 milionu a letošek tak bude zřejmě rekordní.

Pohřební chudoba se tak stává reálným problémem i v Česku. Zatímco inflace se po pandemii i energetické krizi postupně uklidňuje, ceny posledního rozloučení rostou dál. A pro mnohé dnes představují finanční zátěž, která přesahuje jejich možnosti.

Názory

Místo kadibudky, vířivka s výhledem. Chataření mají Češi v krvi, jen jsou náročnější

Chalupa Hajan
Petra Nehasilová
České chataření a chalupaření prochází proměnou. Chatky i chaloupky se dnes stávají svébytnou architektonickou disciplínou. Útěk z města však zůstává nedílnou součástí české národní identity, říká Petr Kotík, zakladatel platformy Kouzelné Chaloupky.

Češi a chalupy. To k sobě patří odjakživa. Tradice víkendových úniků do přírody, vůně dřeva, praskání ohně a pomalé tempo života mají hluboko zakořeněné. Chalupaření není jen způsob, jak trávit dovolenou. Je to návrat ke kořenům. A právě na tuto tradici navazují Kouzelné Chaloupky. Platforma vznikla z jednoduchého důvodu, v Česku chybělo přehledné místo, kde by lidé našli kouzelná ubytování bez sdílených prostor, od útulných chatek přes roubenky až po moderní tiny housy či glamping.

„Chtěli jsme propojit majitele s hosty, kteří hledají klid, soukromí a místo, kde se budou cítit jako doma,“ říká Petr Kotík, zakladatelprojektu. Češi mají podle něj chalupaření v srdci, i proto se říká, že „co Čech, to chalupář.“ „Jsou to vzpomínky na dětství u babičky, prázdniny u rybníka, večery u ohně. Kouzelné Chaloupky tuto nostalgii přenášejí do moderní doby,“ dodává Kotík.

Češi jsou náročnější než dřív

Ne všechno ale zůstává stejné. Zatímco dříve ke koloritu chat patřila kadibudka a studna, dnes nechybí vířivky s výhledem do údolí, sauna s panoramatickým oknem nebo stylová kamna v minimalistickém interiéru. Čeští architekti navíc dávají chataření nový rozměr, vznikají moderní dřevostavby a tiny housy, které propojují design, udržitelnost a harmonii s krajinou.

Chaty a chalupy v pololetí zdražily

Reality

Lidé stále více touží po místě, kde se mohou odpojit od něj. „Největší zájem je o chaloupky obklopené přírodou, ať už jde o roubenku v horách, nebo moderní tiny house u lesa,“ potvrzuje Kotík. A jsou hosté ochotni si za kvalitu připlatit? Určitě ano. Pokud místo nabízí něco výjimečného: jedinečnou atmosféru, klid, výhled nebo příběh.

A kam směřuje trend chataření? Všechno nasvědčuje tomu, že jeho popularita poroste dál. Pandemie i současný důraz na „slow travel“ naučily lidi vážit si klidu, přírody a autentických zážitků.

Na tomhle místě uprostřed posázavské krajiny stávala v minulosti chatka s kamennou podezdívkou, typická pro 70. léta minulého století. Současní majitelé, kteří si ji pořídili nejenom pro víkendové úniky do přírody, jezdí se i pracovat, si ji nechali přestavit. Původní přízemní chatka nejenom nevyhovovala, majitelé chtěli rozšířit obytnou místnost o ložnici v podkroví, byla i ve špatném technickém stavu. 17 fotografií v galerii

Chaty a chalupy jako architektonická disciplína

Kdysi bývala chata prostým útočištěm. Malá, skromná, často svépomocně postavená. Stačilo pár prken, kamna, voda ze studny a víkendový klid. Jenže dnes se z chaty stává architektonický fenomén.  Dřevěné konstrukce, lokální materiály, minimalistické formy jsou znaky, které propojují současné realizace od Beskyd po Šumavu. Architekti se vracejí k tvarům roubenek, sedlovým střechám i přírodním materiálům, ale v moderním pojetí.

Inspirováni tradičními rybářskými boudami navrhli architekti ze studia A111 na břehu rybníka, zasazeného v malebné krajině Vysočiny, malou chatu. Její velikost limituje legislativa.

Enjoy

„O venkovské chalupy je v posledních letech čím dál víc zájem, vedle snahy vyvážit rychlé tempo města souvisí i s touhou po něčem autentickém a tradičním. Obecně je tedy výzvou, jak vyhovět současným nárokům na komfort, a přitom udržet původního ducha stavby,“ dodává respektovaná architekta Lenka Míková.

Realizace rekreačních objektů se dostávají i do hledáčku odborníků. Není výjimečné, že některé z nich se každoročně dostávají do užšího nominačního kola architektonického klání Česká cena za architekturu.

Věděli jste, že Česko má jednu z největších hustot chat a chalup na obyvatele v Evropě? Že mnohé chalupy se dědí v rodinách po generace, i proto je na ně vazba tak silná a že, nejoblíbenější destinace jsou Středočeský kraj, Vysočina a jižní Čechy? 

Enjoy

Reality

Reality

