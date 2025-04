Architekt Kamil Mrva: V Praze, Brně a pár velkých městech už architektura dýchá

Jeho ateliér působí převážně v Moravskoslezském kraji. Staví rodinné domy, rekonstruuje a revitalizuje brownfieldy. Architekt Kamil Mrva. Loni mu vyšla kniha, ve filmu objíždí v Porsche 911 svoje realizace. Snímek se jmenuje Muž, který sázel domy. A není to nijak nadnesené. Kamil Mrva má se svým ateliérem na kontě pětistovku menších i větších projektů. Většina z nich pak stojí v Moravskoslezském kraji.

Vaše práce se objevila už několikrát v prestižní Ročence architektury, za Dům služeb v Palkovicích jste získali ocenění Stavba roku a revitalizace Výdušné jámy v Dolních Vítkovicích byla jedním z projektů nominovaných do užšího kola klání Česká cena za architekturu. Máte z těchto úspěchů radost?

Máme radost. Jsme na východě tak trochu jako „zapadlí vlastenci“ a bojujeme tam s každou maličkostí, takže ano, podobná ocenění nás velmi těší.

Navrhovat v menších regionálních městech je obtížnější?

V Praze, Brně a dnes už možná i v Liberci či Olomouci architektura dýchá. My, ať už navrhneme cokoliv, musíme si to tvrdě obhájit. I ten nejmenší detail. Například teď v Kopřivnici, kde jsme navrhovali přeměnu náměstí, jsem musel využít služby renomovaného právníka na autorská práva. Zkrátka stále jsme několik let pozadu za většími městy. Neustále se nacházíme ve fázi, v níž musíme obhajovat svoji práci.

Není to i tím, že velmi často navrhujete v přísně hlídaných lokalitách, jako je chráněná krajinná oblast?

Neřekl bych, že je to pouze u těchto projektů. Aktuálně hodně bojujeme v Kopřivnici, kde se už 25 let snažím o kultivaci tamního centra. Založili jsme s přáteli politické hnutí Krásná Kopřivnice a o vyčištění města jsem se snažil i jako radní. Centrum je téměř hotové, ale „zasekli“ jsme se na pár drobných detailech, které už 1,5 roku nejsme schopni zkolaudovat. Na stole teď máme studii, v níž řešíme přestavbu stávajících chatek v chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Jde o krásný projekt rekreačního Areálu mezi dvěma sjezdovkami. Původní dřevěné chatky chceme nahradit, stávající betonovou podezdívku ponechat a posílit. Návrh jsme poslali k posouzení na CHKO a musela nad ním zasedat komise.

A jak to dopadlo?

Znají naši práci a snad návrh projde.

Když dodržíte všechna pravidla, pak přece musí projít.

Není to tak jednoduché. Bohužel o tom rozhodují velmi často lidé bez architektonického vzdělání.

Co tedy musíte v projektu pro CHKO dodržet?

CHKO mají svoje vnitřní předpisy, jak se má stavět. Například objekty musejí mít sedlovou střechu. I když v případě průmyslových objektů to nikdo neřeší, problém nastává až v případě menších objektů. Za mne nejsou pro všechny stejná pravidla. Schválí vám citronový dům s malými okny a červenou sedlovou střechou v krajině, a na druhé straně neprojde nízkoenergetický přízemní dům se zelenou střechou a dřevěnou fasádou, šetrný k přírodě.

Váš ateliér už dávno nenavrhuje pouze rodinné domy. Jaký největší projekt vám leží na stole?

V podhorské obci Ostravice v Beskydech navrhujeme pro společnosti J&T a TMR areál, jehož součástí bude kongresové centrum, ubytování, wellness, apartmánové a bytové domy. Máme již stavební povolení na inženýrské sítě a čekáme aktuálně na stavební povolení jednotlivých budov. Pro stejného investora řešíme v blízkosti také zastavovací území pro individuální bydlení s nádhernými výhledy na Lysou horu. To vše dohromady rozšíří obec možná o třetinu populace.

Zmiňoval jste, že v Kopřivnici jste si na pomoc musel přizvat právníka. Co konkrétně za vás řeší?

Rok a půl náměstí funguje, a ještě ho nemáme zkolaudované. Narazili jsme například na dlažbu pro handicapované občany. My jsme chtěli využít princip, který se běžně v západní Evropě používá, tj. drážkování již položené dlažby. Ale ukázalo se, že drážky u nás nestačí a požadují po nás kostky, nejlépe červené.

A baví vás ještě po tom všem architektura?

Je moc krásné něco navrhnout, vyprojektovat, domluvit se s investorem. Ale pak je potřeba to prosadit na úřadě, vybrat dobrou firmu a zkolaudovat. Je to dlouhý a leckdy náročný proces, ale baví mě to. Každý den přináší nové výzvy.

Řešil jste někdy nějaký projekt až u soudu?

U soudu jsem skončil, když naši fotografii našeho projektu využila nejmenovaná stavební firma do svého propagačního materiálu. Proces, v němž se řešila nekalá reklama a plagiátorství, se táhl dva a půl roku a vyhráli jsme.

Kamil Mrva

Po absolvování brněnské fakulty architektury a krátké praxi v pražském ateliéru Gama pod vedením Karla Pragera se vydal na studijní cestu do Severní Ameriky, kde studoval především stavby F. L. Wrighta. Vrátil se zpět do rodné Kopřivnice a pustil se do práce na jedné ze svých prvních staveb, vlastním rodinném domě s ateliérem. Pracuje přes dvacet pět let ve svém ateliéru v Kopřivnici, ovšem projekty už nejsou spjaty výlučně s beskydským regionem. I přes narůstající objem zakázek pracuje s malým týmem spolupracovníků.

