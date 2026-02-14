Pavel: Rusko je slabá země s mnoha jadernými zbraněmi
Spojené státy musejí zvýšit politický tlak na Rusko a donutit ho usednout k jednacímu stolu, jinak nebude možné míru na Ukrajině dosáhnout. Na takzvaném ukrajinském obědě, který na okraj Mnichovské bezpečnostní konference uspořádala Nadace Viktora Pinčuka to řekl český prezident Petr Pavel. V současné době podle něj Moskva k jednání ale není mentálně připravena.
„Je na nás všech, včetně Spojených států, a možná především na nich, abychom zvýšili politický tlak na Rusko, a ne na Ukrajinu, protože to Putina ke stolu nepřivede,“ řekl. Rusko podle něj musí pochopit, že „jedinou cestou je jednat“. „Nejsem si jistý, že Rusko dospělo mentálně do tohoto bodu,“ dodal.
Pavel připomněl své vystoupení v Mnichově před rokem, ve kterém varoval před přehnaným optimismem ohledně brzkého konce války na Ukrajině. Řekl, že nechtěl, aby přehnaná očekávání vyvolala zklamání a frustraci. Ve své promluvě zdůraznil, že situace na bojišti není „příznivá“ ani pro Rusko. „Cena každého čtverečního metru (zabraného) ukrajinského území je enormně vysoká,“ řekl.
„Skandinávský duch“
Podle českého prezidenta by se v Evropě měl rozšířit „skandinávský duch“. Země na severu Evropy se podle něj totiž nebojí vzdorovat i velmocím, jak se ukázalo v případě nedávného sporu Dánska se Spojenými státy o Grónsko či v případě ruských hrozeb vůči Finsku před jeho vstupem do NATO. „Rusko je slabá země s mnoha jadernými zbraněmi,“ řekl prezident. Tak by se k Moskvě mělo podle něj přistupovat.
Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.
Válka na Ukrajině rozdělila Rusko. Moskva bohatne, regiony chudnou
Politika
Ruské regiony jsou dlouhodobě ekonomicky velmi rozdílné, ale válka na Ukrajině podle odborníků tyto rozdíly ještě výrazně prohloubila. Zatímco Moskva a oblasti napojené na vojenský průmysl zaznamenávají růst, jiné regiony – zejména exportně orientované či závislé na státním rozpočtu – čelí poklesu životní úrovně.
Prezident v debatě rovněž podpořil názor ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, který v dnešním projevu na bezpečnostní konferenci řekl, že Ukrajina nyní disponuje nejsilnější evropskou armádou a měla být součástí NATO. Podle Pavla by bylo „opravdu velmi chytré“ mít armádu, jako je ta ukrajinská, v NATO, protože je nyní vedle té ruské „nejzkušenější“ na světě.
Pavel vystoupil v panelové diskuzi společně s lotyšským prezidentem Edgarsem Rinkévičsem, dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou, chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem a nizozemským premiérem Dickem Schoofem. Také podle čtveřice těchto evropských politiků Rusko nyní nemá zájem o uzavření míru. Od ruské invaze na Ukrajinu uplynou přespříští týden čtyři roky.
Ukrajinský oběd v Mnichově navštívil dnes také ukrajinský skeletonista Vladyslav Heraskevyč, který byl po sporu o helmu s fotografiemi sportovců zabitých ve válce na Ukrajině diskvalifikován z olympijských her. Vysloužil si potlesk vestoje a označení hrdina.