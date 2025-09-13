OBRAZEM: Z ruiny se má stát lákadlo pro turisty. Nadšenci ve Vilémově opravují unikátní podstávkový dům
Nadšenci ve Vilémově opravují podstávkový dům, jenž byl podle památkářů na prahu své životnosti. Opravy trvají několik let, a to za odborného dozoru. Jde totiž o kulturní památku. Majitelé očekávají, že ještě další roky rekonstrukce potrvá, uvedl jeden z vlastníků pro region typického objektu Jakub Cimr. Ústecký kraj se podílel na projektu, jenž měl za cíl podstávkové domy v regionu nabídnout pěším i cyklistům jako další turistický cíl. Na projekt navazuje další, je více zaměřený na spolupráci s německou stranou.
Podstávkové domy se v Čechách začaly stavět v 15. a 16. století. Většina domů stojících dnes na pomezí severních Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska ale pochází z 18. a 19. století. Pro tento typ lidové architektury je charakteristická podstávka. Jde o dřevěnou sloupovou konstrukci, která stojí před roubenými stěnami přízemí. Podpůrná konstrukce nese zatížení střechy a u dvoupodlažních domů také patro.
Majitel podstávkového domu ve Vilémově se věnuje opravě památek a na dům z konce 18. století narazil náhodou. Zakoupil ho s dalšími členy rodiny v roce 2018, kdy už byla budova v havarijním stavu. „Stav byl tristní. Po odsunu německého obyvatelstva začal chátrat,“ vysvětlil Cimr. Po přípravě projektové dokumentace se za dozoru Národního památkového ústavu pustili v roce 2020 do postupné rekonstrukce.
FOTOGALERIE: Podívejte se na průběh oprav
„Musíme využívat technologie, které odpovídají konstrukci domu. Jedná se třeba o práci s hlínou,“ nastínil postupy Cimr. Domy jsou z velké části dřevěné a je potřeba tesařských prací. I ty se však liší od dnešních moderních postupů. Cimr upozornil, že není žádoucí, aby bylo na domě vidět, které části bylo nutné nahradit. Dům se opravuje pátým rokem. Letos v něm poprvé rodina strávila několik dní. O jeho využití do budoucna teprve přemýšlí. Jednou z možností je tradiční stavbu nabídnout turistům k rekreaci.
Patrová budova má půdorys ve tvaru písmene T. Přízemí objektu je zčásti roubené s podstávkami, a zčásti zděné. Patro je pak hrázděné. Střecha je sedlová krytá břidlicí. „Je příkladem menšího, pro region typického podstávkového domu, který neměl přežít rok 2025. Naštěstí získal majitele, který jej jako soukromá osoba opravuje a zachránil ho před zánikem,“ podotkla Lucie Radová, ředitelka pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem.
Nový cíl pro turisty
Zástupci Ústeckého a Libereckého kraje v roce 2022 představili podstávkové domy jako nový cíl pro turisty. „Vznikla brožura v české, anglické a německé verzi s tipy na přeshraniční výlety na kole i pěšky kolem podstávek včetně mapy,“ informovala mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Turistický produkt je v nabídce na cestovních veletrzích v tuzemsku i zahraničí. Pro návštěvníky může jít o alternativu pro přeplněné České Švýcarsko. Na pěti okruzích se mohou vydat po stopách nejen lidové architektury.
Různé trasy vedou přes Šluknovský výběžek, Lužické hory i přírodním parkem Žitavské hory. Trasy jsou vedené mezi česko-německými hranicemi. Na německé straně navazují všechny trasy na trasu Saským středohořím. Náklady pro Ústecký kraj činily 3,6 milionu korun, 80 procent přispěla Evropská unie a pětiprocentní příspěvek přišel ze státního rozpočtu.
Další navazující projekt takzvané Podstávky 2.0 má za cíl zhodnotit turistický potenciál roubených podstávkových domů v Sasku a na severu ČR, nabízet podstávkové domy turistům v obou zemích jednotně a cílit je na konkrétní skupiny. Ústecký kraj se již na projektu nepodílí, zástupcem je místní akční skupina Český sever se sídlem ve Varnsdorfu.
