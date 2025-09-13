Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Enjoy OBRAZEM: Z ruiny se má stát lákadlo pro turisty. Nadšenci ve Vilémově opravují unikátní podstávkový dům

OBRAZEM: Z ruiny se má stát lákadlo pro turisty. Nadšenci ve Vilémově opravují unikátní podstávkový dům

Na Děčínsku opravují podstávkový dům, architektura má v kraji lákat turisty
ČTK
ČTK
ČTK

Nadšenci ve Vilémově opravují podstávkový dům, jenž byl podle památkářů na prahu své životnosti. Opravy trvají několik let, a to za odborného dozoru. Jde totiž o kulturní památku. Majitelé očekávají, že ještě další roky rekonstrukce potrvá, uvedl jeden z vlastníků pro region typického objektu Jakub Cimr. Ústecký kraj se podílel na projektu, jenž měl za cíl podstávkové domy v regionu nabídnout pěším i cyklistům jako další turistický cíl. Na projekt navazuje další, je více zaměřený na spolupráci s německou stranou.

Podstávkové domy se v Čechách začaly stavět v 15. a 16. století. Většina domů stojících dnes na pomezí severních Čech, Horní Lužice a Dolního Slezska ale pochází z 18. a 19. století. Pro tento typ lidové architektury je charakteristická podstávka. Jde o dřevěnou sloupovou konstrukci, která stojí před roubenými stěnami přízemí. Podpůrná konstrukce nese zatížení střechy a u dvoupodlažních domů také patro.

Majitel podstávkového domu ve Vilémově se věnuje opravě památek a na dům z konce 18. století narazil náhodou. Zakoupil ho s dalšími členy rodiny v roce 2018, kdy už byla budova v havarijním stavu. „Stav byl tristní. Po odsunu německého obyvatelstva začal chátrat,“ vysvětlil Cimr. Po přípravě projektové dokumentace se za dozoru Národního památkového ústavu pustili v roce 2020 do postupné rekonstrukce.

FOTOGALERIE: Podívejte se na průběh oprav

17 fotografií v galerii

„Musíme využívat technologie, které odpovídají konstrukci domu. Jedná se třeba o práci s hlínou,“ nastínil postupy Cimr. Domy jsou z velké části dřevěné a je potřeba tesařských prací. I ty se však liší od dnešních moderních postupů. Cimr upozornil, že není žádoucí, aby bylo na domě vidět, které části bylo nutné nahradit. Dům se opravuje pátým rokem. Letos v něm poprvé rodina strávila několik dní. O jeho využití do budoucna teprve přemýšlí. Jednou z možností je tradiční stavbu nabídnout turistům k rekreaci.

Patrová budova má půdorys ve tvaru písmene T. Přízemí objektu je zčásti roubené s podstávkami, a zčásti zděné. Patro je pak hrázděné. Střecha je sedlová krytá břidlicí. „Je příkladem menšího, pro region typického podstávkového domu, který neměl přežít rok 2025. Naštěstí získal majitele, který jej jako soukromá osoba opravuje a zachránil ho před zánikem,“ podotkla Lucie Radová, ředitelka pracoviště NPÚ v Ústí nad Labem.

Nový cíl pro turisty

Zástupci Ústeckého a Libereckého kraje v roce 2022 představili podstávkové domy jako nový cíl pro turisty. „Vznikla brožura v české, anglické a německé verzi s tipy na přeshraniční výlety na kole i pěšky kolem podstávek včetně mapy,“ informovala mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. Turistický produkt je v nabídce na cestovních veletrzích v tuzemsku i zahraničí. Pro návštěvníky může jít o alternativu pro přeplněné České Švýcarsko. Na pěti okruzích se mohou vydat po stopách nejen lidové architektury.

Dřevěný ateliér si pro sebe postavil architekt Jan Tyrpekl.

Dá se stavět s rozpočtem pod milion? Dá, i s architektem

Reality

Lesní atelier ve Stříbrné skalici postavili převážně svépomocí a využili k tomu materiály zbylé z jiných staveb. Domeček vyšel na necelý milion.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Různé trasy vedou přes Šluknovský výběžek, Lužické hory i přírodním parkem Žitavské hory. Trasy jsou vedené mezi česko-německými hranicemi. Na německé straně navazují všechny trasy na trasu Saským středohořím. Náklady pro Ústecký kraj činily 3,6 milionu korun, 80 procent přispěla Evropská unie a pětiprocentní příspěvek přišel ze státního rozpočtu.

Další navazující projekt takzvané Podstávky 2.0 má za cíl zhodnotit turistický potenciál roubených podstávkových domů v Sasku a na severu ČR, nabízet podstávkové domy turistům v obou zemích jednotně a cílit je na konkrétní skupiny. Ústecký kraj se již na projektu nepodílí, zástupcem je místní akční skupina Český sever se sídlem ve Varnsdorfu.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

Pražské planetárium vstupuje do nové éry s unikátní LED technologií.

Praha se pyšní světovým unikátem. Planetárium má jednu z největších LED obrazovek

Enjoy

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V Krumlově zachránili ruinu. Češi rekonstruovat památky umí

Letohrádek Bellarie v zahradě zámku Český Krumlov
Se svolením Česká cena za architekturu/Ladislav Bezděk
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Letohrádek Bellarie v českokrumlovském zámeckém parku prošel rozsáhlou rekonstrukcí. Objekt, který byl od roku 1958 spíše kulisou pro otáčivé hlediště, prošel největší obnovou své více než třísetleté historie.

Rekonstrukce památky v Česku není jen o nátěru fasády. Bellarie, belveder v areálu zámku v Českém Krumlově, je toho důkazem, během rekonstrukce se obnovily fasády, terasy, kočárové rampy i vnější schodiště, opravily se krovy a stropy, sály s barokní výmalbou. A zprovoznila se i barokní kuchyně.

Letohrádek Bellarie v zahradě zámku Český Krumlov, byl postaven v letech 1690 – 1692 za knížete Jana Kristiána z Eggenbergu a jeho manželky Marie Ernestiny ze Schwarzenbergu. Jihovýchodní pohled s parterem. V popředí bohatá zahradní úprava (v současnosti prostor zastavěn divadelním otáčivým hledištěm). Foto pochází z roku 1900. Pohled na letohrádek Bellarie od severu, stav před obnovou. 20 fotografií v galerii

„V suterénu pak došlo k restaurování groty (umělé jeskyně), konzervaci s doplněním funkčnosti zařízení dobové kuchyně s jídelními výtahy. Výměnu prvků zdravotních a elektro instalací doplnil nově požární a zabezpečovací systém,“ přibližují Miroslav Tupý a Miloslav Hanzl z českobudějovického ateliéru Domus, který se na rekonstrukci historických a památkově chráněných objektů specializuje. Na kontě má například rekonstrukci zámku v Českém Krumlově nebo v Hluboké.

Český Krumlov táhne

Kdo to zaplatil? Obnova by nebyla možná bez státní podpory. Ministerstvo kultury uvolnilo na rekonstrukci bezmála 57 milionů korun, další téměř čtyři miliony přidal Národní památkový ústav. Ten letohrádek také spravuje, protože je součástí státního hradu a zámku Český Krumlov.

Český Krumlov patří dlouhodobě mezi nejnavštěvovanější místa v Česku. V posledních letech sem mířilo přes milion turistů ročně. Investice do památek tak i ekonomickou strategií. Obnova Bellarie navazuje na předchozí projekty, jako byla rekonstrukce Plášťového mostu nebo části zámeckých zahrad.

Jedno téma ale zůstává nadále otevřené, a to je rekonstrukce otáčivého hlediště, které od 50. let stojí přímo v zámecké zahradě. Pro některé je ikonické, pro jiné nevhodné. Jisté je jedno, letohrádek Bellarie už není jen jeho kulisou.

Projekt je jedním z přihlášenách do letošního ročníku klání Česká cena za architekturu, do užšího nominačního kola se ovšem nedostal.

Zámek Bezdružice stát nabízí za 52 milionů.

OBRAZEM: Ze zámku Bezdružice by klidně mohl být luxusní hotel. Ale nikdo ho nechce

Reality

Bylo tam vězení i rekreační areál ČKD. Teď se stát snaží barokního zámku Bezdružice zbavit. Zatím ale o něj nikdo neprojevil zájem, ani po několika milionovém zlevnění. Historická památka má našlápnuto na to, stát se dalším ležákem v majetku státu.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Radomír Kočí

Makléř: Není to jako v devadesátkách, kdy se dalo prodat cokoliv. I tak opuštěných zámků ubývá

Reality

Nemovitostem se Radomír Kočí věnuje profesně jako realitní makléř. Výjimečné domy, vily či zámky jsou zároveň jeho koníčkem. Databáze Poznej domy, kterou založil, přináší příběhy téměř dvou tisíc objektů z celého Česka. Osudy památek popisuje také ve svých knihách. „Před válkou na Ukrajině patřili k významným investorům také Rusové, což už samozřejmě dávno neplatí. Jak ukazuje i příběh vily Ernesta Solvaye, kterou vlastnil ruský investor, záměr zrekonstruovat ji pro své soukromé účely neuskutečnil. Vila zůstala v ruinách a hledá nového majitele," říká Radomír Kočí.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Speciál Realitní Club

Realitní Club je multiplatformní projekt serveru newstream.cz věnovaný nemovitostem, zaměřený pro B2B i B2C segment. Má tři základní části –  webovou, printovou a eventovou se silným zaměřením na sociální sítě. Jako první odstartovala speciální stránka Realitního Clubu. Speciál je rozdělen do čtyř kategorií, které se „deep dive“ způsobem věnují klíčovým oblastem nemovitostního trhu. 

  • Brownfieldy: vize a budoucnost nezastavěných území především ve velkých městech;
  • Komerční reality: kanceláře, coworking;
  • Nová výstavba: development, nájemní bydlení, družstevní bydlení, hypotéky;
  • Reality a politika: jak se municipality i nejvyšší patra centrální politiky podílejí na výstavbě.

Součástí budou rozhovory s developery, politiky, architekty i designéry. 

Témata související s realitami:

Související

Pragerovy kostky po rekonstrukci

Do Pragerových kostek u Emauz zatéká. Praha proto spustila miliardovou rekonstrukci

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Dům v Jihlavě

Kam za skvělou architekturou? V Jihlavě opravili renesanční Stříbrný dům, má i novou funkci

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Ilustrační foto

Zájem o stavební spoření i nadále roste. Spořitelny na bydlení půjčily už přes 26 miliard

Money

ČTK

Přečíst článek

Praha postaví novou uměleckou školu. Za 280 milionů korun

Děti získají novou uměleckou školu
iStock
ČTK
ČTK

Pražský magistrát vypíše tendr s předpokládanou hodnotou 280 milionů korun na výstavbu areálu umělecké školy ve Znojemské ulici v Praze 4.

Nový areál bude sloužit konzervatoři Duncan Centre a Základní umělecké škole Prahy 4 a nabídne učebny, taneční sály, ateliéry, jídelnu či multifunkční sál pro zhruba 150 žáků.

Výstavbou nového areálu chce město zajistit kvalitnější podmínky pro výuku a zároveň obě školy umístit do vlastního objektu, který nahradí dosavadní pronajímané prostory. Stavba by měla být podle plánů magistrátu dokončená v roce 2028.

Via Beroun

Spolumajitelé Tipsportu si v Berouně postavili školu za více než miliardu

Zprávy z firem

Nová prestižní škola v Česku? VIA Beroun, kterou vlastní nadace Tipsport, otevírá rozsáhlý vzdělávací kampus. Bude bilingvní a s důrazem na kritické myšlení a pojme děti od školky po gymnázium.

nst

Přečíst článek

V novém areálu dělníci postaví osm nových učeben, tři tělocvičny určené pro taneční výuku, dva výtvarné ateliéry a multifunkční sál pro pořádání koncertů či jiných kulturních akcí. Součástí areálu bude také stravovací část s jídelnou a veškeré potřebné zázemí pro žáky i pedagogy.

Magistrát zřizuje střední školy, dále také zřizuje vyšší odborné, speciální, jazykové a právě základní umělecké školy. Základní a mateřské školy mají na starosti městské části.

Učitelům vzrostou platové tarify o sedm procent

Dalibor Martínek: Nenasytní učitelé. Platy jim rostou, nestačí jim to

Názory

Ne rozšíření Dukovan. Ani výstavba dálnic, ani bydlení. Dokonce ani ne valorizace důchodů. Klíčovým tématem Česka je růst platů učitelů. Kupodivu nejde o vzdělávání našich dětí a posouvání Česka vpřed v soutěži národů. Jde prostě a jenom o ty platy. Že prý když budou vyšší platy, děti budou chytřejší.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

J&T Banka Art Index Pop-up

Startuje největší přehlídka současného českého umění. Art Index Pop-up nabízí hvězdy scény

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Expozice Kiss / Monsters kissing better v DSC Gallery

Proč monstra líbají lépe? DSC Gallery láká na světové autory i české studenty

Enjoy

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Dr. Stephan Koja

Šéf lichtenštejnských sbírek Stephan Koja: Tato díla jsou součástí evropských dějin a nesou hodnoty rodiny

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme