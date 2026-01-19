Nový magazín právě vychází!

Špindlerův Mlýn stojí na prahu největší proměny za desítky let. Do hry vstupují světová architektonická jména

Špindlerův Mlýn stojí na prahu největší proměny za desítky let. Do hry vstupují světová architektonická jména

Centrum Špindlerova Mlýna
Petra Nehasilová
Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.

Jak má vypadat centrum horského města v 21. století? Má být především dopravním uzlem, kulisou pro turistický ruch, nebo skutečným místem setkávání, kde se dá žít po celý rok? Odpověď na tuto otázku dnes ve Špindlerově Mlýně hledá společnost Penta Real Estate, jeden z největších českých developerů, prostřednictvím mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na proměnu místního centra.

Soutěž, která nyní vstoupila do druhé fáze, se týká přibližně dvouhektarového území v samotném srdci města. Odborná porota z celkem 33 přihlášených týmů vybrala osm návrhů z Česka i zahraničí, které nyní své ideové skici rozpracují do podrobnějších urbanistických a architektonických konceptů.

Eva Jiřičná: V evropském kontextu jde o výjimečné zadání bez precedentu

Z těchto návrhů porota následně vybere čtyři finalisty. Jejich projekty budou na jaře 2026 vystaveny přímo v centru města a veřejnost k nim bude moci zasílat své komentáře online. Vítězný návrh, který určí budoucí podobu centra Špindlerova Mlýna, bude znám v červnu 2026.

„Z celkem 33 přihlášených jsme vybrali osm návrhů s největším potenciálem. Potěšila nás nejen jejich vysoká kvalita, ale i široký mezinárodní zájem týmů složených z architektů, urbanistů, krajinářů a dopravních inženýrů,“ říká David Musil, výkonný ředitel společnosti Penta Real Estate, majitele pozemku.

Výraznou změnou projde náměstí a jeho okolí, celkem dvouhektarové a dnes částečně zanedbané prostranství. Plán má podle předchozích vyjádření firmy vyjít na dvě miliardy korun, začátek výstavby je plánován na rok 2027. Na pozemku má vzniknout nové náměstí, hotely, apartmány, lázně a podzemní parkoviště pro 350 aut. Investor i tentokrát šel osvědčenou cestou, autora návrhu hledá v otevřené mezinárodní soutěži.

Porota zatím hodnotí úroveň odevzdaných ideových návrhů velmi pozitivně. „V evropském kontextu pro tento typ zadání prakticky neexistuje precedent. Do soutěže přišla mimořádně rozmanitá řešení a vybrali jsme týmy s největším potenciálem své návrhy dále rozvíjet,“ uvádí Eva Jiřičná, světoznámá architektka a členka poroty.

Podle předsedy poroty Igora Marka, zakladatele ateliéru Marko & Placemakers, bude nyní klíčová další spolupráce. „Citlivý přístup k místu a porozumění potřebám obyvatel jsou pro řešení centra zásadní. Během tří soutěžních workshopů budeme mít možnost s týmy diskutovat a společně hledat nejlepší možné řešení,“ dodal Marek.

Do druhé fáze soutěže postoupilo osm týmů s různorodým přístupem k architektuře, městu i krajině. Zastoupeny jsou české i mezinárodní ateliéry, které kombinují autorskou architekturu, urbanismus, krajinářská řešení a technické know-how. Vedle zkušených projekčních kanceláří a infrastrukturních specialistů se do výběru dostaly i týmy známé experimentálním přístupem a důrazem na udržitelnost, kvalitu veřejného prostoru a reálnou proveditelnost návrhů.

  • Týmy postupující do 2. fáze soutěže (v abecedním pořadí):
  • ADR s.r.o.
  • GRAS architects + WILDING X WHY + PROGEOK s.r.o.
  • Jakub Klaska ltd + ATELIER ROUGE + Pontex spol. s.r.o.
  • Kees Christiaanse + M2AU + C+S Architects + VECTURA Pardubice + Tomáš Babka
  • Opočenský Valouch Architekti (OVA) + IN SITE + PPU Inženýrský ateliér
  • Petr Hájek ARCHITEKTI + Ing. Věra Filipová + Ing. Václav Juppa
  • Sadovsky & Architects + Laboratórium Architektúry Krajiny (LABAK) + Dopravní Stavby-Prokos, s.r.o.
  • STOPRO Architects + Raz23. s.r.o. + Living in green s.r.o. + SBM telekomunikace s.r.o.

Vedení města proměnu centra vítá. „Většina obyvatel se shoduje, že současný stav centra není ideální. Uvědomujeme si, že zaznívají i obavy, ale věříme, že otevřená soutěž se zapojením města v porotě je nejlepší cestou k dobrému řešení,“ říkají starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura a zastupitelka města Jitka Hronešová.

Soutěž probíhá ve třech kolech podle soutěžního řádu České komory architektů.

Širší trend

Proměna centra Špindlerova Mlýna není ojedinělým projektem, ale součástí širšího trendu, v němž české hory v posledních letech procházejí zásadními změnami. Do tradičních horských středisek stále výrazněji vstupují silní investoři a miliardáři, kteří zde realizují rozsáhlé developerské, hotelové i infrastrukturní projekty. Ty zásadně ovlivňují podobu krajiny, ekonomiku regionů i každodenní život místních obyvatel.

Ve Špindlerově Mlýně připravuje společnost Estate Grand ze skupiny CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka záměr výstavby nového hotelu na místě bývalého Grand hotelu u cesty na Medvědín. Projekt, který počítá s demolicí stávající budovy a vznikem hotelového komplexu se zázemím, podzemním parkováním a úpravou veřejného prostoru, je zatím podmíněn změnou územního plánu a uzavřením plánovací smlouvy s městem.

Ve Špindlerově Mlýně působí také Renáta Kellnerová, nejbohatší Češka, která se zapojuje do místních hotelových a realitních projektů prostřednictvím Nordic Investors Group. Spolu s jejím zakladatelem Tomášem Otrubou plánuje další investice do hoteliérství a developmentu, přičemž Kellnerová už spoluvlastní hotel Harmony. Špindlerův Mlýn se tak stává jedním z horských center, kde se koncentruje zájem nejvýznamnějších domácích investorů.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Bydlení v roce 2026: žádný pád cen. Jen drahá realita

Levné hypotéky jsou pryč, byty nezlevní a čekání na „správný moment“ se může prodražit. Rok 2026 ukáže, že český trh bydlení se nehroutí, jen definitivně vystřízlivěl.

Rok 2026 nebude pro české bydlení rokem zvratů, ale potvrzením nové reality. Trh se normalizoval – bez cenového kolapsu, ale i bez euforie. Očekávání, že byty výrazně zlevní, se definitivně rozplynulo. Důvod je prostý: poptávka se vrací, nabídka zůstává omezená.

Domácnosti se smířily s hypotékami kolem čtyř procent a odložená poptávka se znovu objevuje na trhu. Tlak na ceny dnes nevychází ani tak ze stavebních nákladů, ale z prostého faktu, že se zejména ve velkých městech staví málo. Výrazné zlevnění novostaveb proto není realistické.

Změna v chování kupujících

Zásadně se však mění chování kupujících. Neřeší cenu za metr, ale měsíční splátku a pocit hodnoty. Kvalitní projekty v dobrých lokalitách se prodávají i v pomalejším trhu, zatímco průměrná výstavba bude muset bojovat cenou, pobídkami nebo čekat.

Praha zůstává bezpečným přístavem pro kapitál, ale s nízkým výnosem. Skutečný růstový potenciál se přesouvá do regionů – zejména tam, kde vzniká nová dopravní infrastruktura. Železnice, okruhy a nové terminály mění realitní mapu rychleji než samotná výstavba.

Rok 2026 tak nebude o otázce, zda ceny klesnou. Ale kde porostou rychleji a kde se investice ještě vyplatí. Trh bydlení už není o spekulaci. Je o trpělivosti, kvalitě a schopnosti číst mapu dřív, než ji ostatní uvidí.

Dům z 50. let se měnil hned dvakrát. První proměna už nefungovala

Navenek nedává dům zásadní rekonstrukci vnitřních prostor příliš znát.
Užito se svolením Petra Poláka
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Dům se v průběhu let mění stejně jako lidé, kteří v něm žijí. Tahle proměna na Břevnově není o návratu do minulosti, ale o tom, jak se v domě žije dnes.

Původní dům z padesátých let 20. století prošel na přelomu milénia rekonstrukcí podle návrhu studia ADR, která jej přizpůsobila potřebám pětičlenné rodiny. Současná přestavba od architektů z ateliéru Mimosa reaguje na novou životní situaci. Vytváří komfortní bydlení pro manželský pár a zároveň nabízí velkorysé prostory pro setkávání s rodinou a přáteli. Změny se netýkaly pouze dispozic a kompletní proměny interiéru, ale také povrchů, barev a materiálového řešení exteriéru.

24 fotografií v galerii

Zvenčí dům zásadní proměnu vnitřních prostor příliš neprozrazuje. Barevně tlumená fasáda, kombinující jemnozrnnou a hrubou omítku se vstřikovaným kamenným zrnem, zklidnila celkový výraz stavby. Historizující členění oken nahradilo soudobé řešení, které výrazně prosvětlilo interiér. Okna různého konstrukčního i materiálového provedení – dubová, bezrámová nebo s bělenými smrkovými rámy – reagují na charakter jednotlivých místností. Rozdílný rozsah původních a nových oken naznačuje jejich materiálové řešení. Nejvýraznějším zásahem do exteriéru jsou dispoziční úpravy patra, kde původní dva malé vikýře nahradil jeden velkorysý, bezrámově prosklený směrem do zahrady.

Vnitřní členění domu prošlo výraznou proměnou. Vstup na nejnižší úrovni byl rozšířen a prosvětlen díky proskleným dveřím, odstranění podhledů a změně materiálů i barev. Hlavní obytné prostory se nacházejí v přízemí a jsou v přímém kontaktu se zahradou. Pro její umístění se podařilo najít prostor zmenšením průchodu do zahrady a několika drobnými dispozičními úpravami. V patře se bývalé dětské pokoje proměnily v salon určený pro slavnostní setkání rodiny, domácí kino i pokoj pro hosty. Zásadní proměnou prošlo také podkroví, které dnes umožňuje dlouhodobější pobyt hostů při zachování soukromí jak návštěv, tak hostitelů.

Architekt Petr Kolář

Architekt miliardářů Kolář: Luxus není zlatý kohoutek, ale dokonalá funkčnost

Leaders

Petr Kolář patří k nejžádanějším českým architektům současnosti, i miliardáři na něj stojí frontu. Staví hotelové resorty, vesnice, olympijské parky i rodinné domy. Označení „architekt miliardářů” se ale brání. „Kvalitní architektura jde dělat i s útlým rozpočtem, stavíme projekty i za milion,” říká Kolář v rozhovoru pro newstream.cz.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

V interiéru byly zachovány a citlivě doplněny některé původní prvky. Patří k nim například pozinkované zábradlí. Renovací prošly také původní parkety a podlahové lišty z pozinkovaného plechu. Barevně utlumené stěny v odstínech bílé a šedé dávají vyniknout obrazům, část ploch je obložena překližkou v přírodním tónu. Koupelny se proměnily jak dispozičně, tak výrazově – bílé velkoformátové obklady o rozměru 3 × 1 metr doplňuje teracová dlažba a truhlářské prvky z dubového masivu. Původní vnitřní dveře s nadsvětlíky byly renovovány, nové dveře jsou řešeny se skrytými zárubněmi.

Návrh radnice ve Slezské Ostravě

Ostrava se mění k nepoznání. Město, které bylo symbolem průmyslu, dnes udává směr architektuře

Reality

Z bývalých hald vznikají nové čtvrti, radnice dostává soudobou přístavbu a světová architektura míří do centra města. Ostrava přestává žít minulostí a krok za krokem se zapisuje na mapu evropských měst, která se nebojí budoucnosti.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Architekt Petr Kolář

Architekt miliardářů Kolář: V zahraničí stavíme raději, v Česku je to náročné

Reality

Hodně času tráví architekt Petr Kolář mimo Česko. Ateliér ADR, který s Alešem Lapkou založil před více než 30 lety, má hodně zakázek v zahraničí. Stavět tam je totiž mnohem jednodušší než v tuzemsku. Aktuálně pracuje třeba na projektu vesnice v Kanadě nebo resortu v Hondurasu. Ale realizace ateliéru lze najít i v Česku, třeba v Krkonoších.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

