Špindlerův Mlýn stojí na prahu největší proměny za desítky let. Do hry vstupují světová architektonická jména
Kdo rozhodne o budoucí podobě centra Špindlerova Mlýna? Mezinárodní architektonicko-urbanistickou soutěž na proměnu klíčového veřejného prostoru vyhlásila developerská skupina Penta Real Estate. Z 33 týmů nyní porota vybrala osm návrhů, které budou dál rozpracovány.
Jak má vypadat centrum horského města v 21. století? Má být především dopravním uzlem, kulisou pro turistický ruch, nebo skutečným místem setkávání, kde se dá žít po celý rok? Odpověď na tuto otázku dnes ve Špindlerově Mlýně hledá společnost Penta Real Estate, jeden z největších českých developerů, prostřednictvím mezinárodní architektonicko-urbanistické soutěže na proměnu místního centra.
Soutěž, která nyní vstoupila do druhé fáze, se týká přibližně dvouhektarového území v samotném srdci města. Odborná porota z celkem 33 přihlášených týmů vybrala osm návrhů z Česka i zahraničí, které nyní své ideové skici rozpracují do podrobnějších urbanistických a architektonických konceptů.
Eva Jiřičná: V evropském kontextu jde o výjimečné zadání bez precedentu
Z těchto návrhů porota následně vybere čtyři finalisty. Jejich projekty budou na jaře 2026 vystaveny přímo v centru města a veřejnost k nim bude moci zasílat své komentáře online. Vítězný návrh, který určí budoucí podobu centra Špindlerova Mlýna, bude znám v červnu 2026.
„Z celkem 33 přihlášených jsme vybrali osm návrhů s největším potenciálem. Potěšila nás nejen jejich vysoká kvalita, ale i široký mezinárodní zájem týmů složených z architektů, urbanistů, krajinářů a dopravních inženýrů,“ říká David Musil, výkonný ředitel společnosti Penta Real Estate, majitele pozemku.
Výraznou změnou projde náměstí a jeho okolí, celkem dvouhektarové a dnes částečně zanedbané prostranství. Plán má podle předchozích vyjádření firmy vyjít na dvě miliardy korun, začátek výstavby je plánován na rok 2027. Na pozemku má vzniknout nové náměstí, hotely, apartmány, lázně a podzemní parkoviště pro 350 aut. Investor i tentokrát šel osvědčenou cestou, autora návrhu hledá v otevřené mezinárodní soutěži.
Porota zatím hodnotí úroveň odevzdaných ideových návrhů velmi pozitivně. „V evropském kontextu pro tento typ zadání prakticky neexistuje precedent. Do soutěže přišla mimořádně rozmanitá řešení a vybrali jsme týmy s největším potenciálem své návrhy dále rozvíjet,“ uvádí Eva Jiřičná, světoznámá architektka a členka poroty.
Podle předsedy poroty Igora Marka, zakladatele ateliéru Marko & Placemakers, bude nyní klíčová další spolupráce. „Citlivý přístup k místu a porozumění potřebám obyvatel jsou pro řešení centra zásadní. Během tří soutěžních workshopů budeme mít možnost s týmy diskutovat a společně hledat nejlepší možné řešení,“ dodal Marek.
Do druhé fáze soutěže postoupilo osm týmů s různorodým přístupem k architektuře, městu i krajině. Zastoupeny jsou české i mezinárodní ateliéry, které kombinují autorskou architekturu, urbanismus, krajinářská řešení a technické know-how. Vedle zkušených projekčních kanceláří a infrastrukturních specialistů se do výběru dostaly i týmy známé experimentálním přístupem a důrazem na udržitelnost, kvalitu veřejného prostoru a reálnou proveditelnost návrhů.
- Týmy postupující do 2. fáze soutěže (v abecedním pořadí):
- ADR s.r.o.
- GRAS architects + WILDING X WHY + PROGEOK s.r.o.
- Jakub Klaska ltd + ATELIER ROUGE + Pontex spol. s.r.o.
- Kees Christiaanse + M2AU + C+S Architects + VECTURA Pardubice + Tomáš Babka
- Opočenský Valouch Architekti (OVA) + IN SITE + PPU Inženýrský ateliér
- Petr Hájek ARCHITEKTI + Ing. Věra Filipová + Ing. Václav Juppa
- Sadovsky & Architects + Laboratórium Architektúry Krajiny (LABAK) + Dopravní Stavby-Prokos, s.r.o.
- STOPRO Architects + Raz23. s.r.o. + Living in green s.r.o. + SBM telekomunikace s.r.o.
Vedení města proměnu centra vítá. „Většina obyvatel se shoduje, že současný stav centra není ideální. Uvědomujeme si, že zaznívají i obavy, ale věříme, že otevřená soutěž se zapojením města v porotě je nejlepší cestou k dobrému řešení,“ říkají starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura a zastupitelka města Jitka Hronešová.
Soutěž probíhá ve třech kolech podle soutěžního řádu České komory architektů.
Širší trend
Proměna centra Špindlerova Mlýna není ojedinělým projektem, ale součástí širšího trendu, v němž české hory v posledních letech procházejí zásadními změnami. Do tradičních horských středisek stále výrazněji vstupují silní investoři a miliardáři, kteří zde realizují rozsáhlé developerské, hotelové i infrastrukturní projekty. Ty zásadně ovlivňují podobu krajiny, ekonomiku regionů i každodenní život místních obyvatel.
Ve Špindlerově Mlýně připravuje společnost Estate Grand ze skupiny CPI Property Group podnikatele Radovana Vítka záměr výstavby nového hotelu na místě bývalého Grand hotelu u cesty na Medvědín. Projekt, který počítá s demolicí stávající budovy a vznikem hotelového komplexu se zázemím, podzemním parkováním a úpravou veřejného prostoru, je zatím podmíněn změnou územního plánu a uzavřením plánovací smlouvy s městem.
Ve Špindlerově Mlýně působí také Renáta Kellnerová, nejbohatší Češka, která se zapojuje do místních hotelových a realitních projektů prostřednictvím Nordic Investors Group. Spolu s jejím zakladatelem Tomášem Otrubou plánuje další investice do hoteliérství a developmentu, přičemž Kellnerová už spoluvlastní hotel Harmony. Špindlerův Mlýn se tak stává jedním z horských center, kde se koncentruje zájem nejvýznamnějších domácích investorů.
