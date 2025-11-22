Nový magazín právě vychází!

Pád Trumpovy spojenkyně. Greeneová rezignuje po obvinění ze zrady

Republikánská politička Marjorie Taylorová Greeneová
ČTK
ČTK
ČTK

Republikánská politička Marjorie Taylorová Greeneová, která byla kdysi věrnou spojenkyní amerického prezidenta Donalda Trumpa, oznámila rezignaci ze Sněmovny reprezentantů. Stalo se tak po ostré kritice od Donalda Trumpa, který jí nazval zrádkyní, uvedly agentury. Spor se týká například zveřejnění dokumentů ohledně sexuálního delinkventa Jeffreyho Epsteina.

Taylorová Greeneová byla poprvé zvolena do Sněmovny reprezentantů v roce 2020 a byla považována za představitelku hnutí skalních Trumpových příznivců MAGA. Politička podporovala různé spiklenecké teorie a například tvrdila, že jiné kongresmanky muslimského vyznání nebyly právoplatnými členkami Sněmovny reprezentantů, protože při vstupu do funkce přísahaly na korán.

Vztahy mezi političkou z Georgie a exprezidentem se začaly ochlazovat po nástupu Trumpa do Bílého domu na začátku roku. Taylorová Greeneová například kritizuje Trumpovu administrativu za to, že zcela nechává stranou Kongres.

Kritika kvůli Epsteinovi

Politička také Trumpa kritizovala za jeho původní odmítavý postoj k zveřejnění dokumentů, které se týkají sexuálního delinkventa Epsteina. I kvůli tomu ji Trump nazval podle agentur zrádkyní a bláznem. Prezident nakonec svůj odmítavý postoj změnil, vyzval republikány, aby podpořili návrh zákona na zveřejnění dokumentů, který tento týden i podepsal. Trump dnes řekl, že odchod političky ze Sněmovny reprezentantů je „skvělou zprávou pro zemi“.

„Loajalita by měla být oboustranná,“ uvedla ve svém proslovu Taylorová Greeneová. Dodala, že nechce být jako manželka, která je obětí domácího násilí a pasivně čeká, že se situace zlepší. Podle ní příští rok republikáni prohrají volby v polovině prezidentského mandátu, kdy se mimo jiné volí celá Sněmovna reprezentantů a část Senátu.

Politička uvedla, že na svůj mandát rezignuje 5. ledna. Alespoň dočasně tak oslabí republikánskou většinu, která se bude moci spolehnout na 218 hlasů ze 435 členů Sněmovny reprezentantů.

J.D. Vance

J.D. Vance: Ukrajina by nezvítězila ani při větší podpoře

Politika

Ukrajina by neměla na dosah vítězství proti Rusku, ani kdyby dostávala více peněz a více zbraní, uvedl americký viceprezident J.D. Vance. Podle něj je cílem návrhu americké dohody zastavit zabíjení a zachovat ukrajinskou suverenitu. Kritiky, které se snesly na plán, jsou podle něj nepochopení reality či nedorozuměním.

ČTK

Přečíst článek

Český slavík má nové vítěze: Kapelou roku je Kabát, zpěvačkou Farna, zpěvákem Noid Bárta, objevem Dang

Cenu Absolutní slavice s nejvyšším počtem hlasů vyhrála Ewa Farna, cenu předával Radomír Lapčík
Roman Souček/užito se svolením
nst
nst

Hlavní cenu Absolutní slavík s nejvyšším počtem hlasů získala zpěvačka Ewa Farna. Generálním partnerem soutěže a sponzorem byla Trinity Bank.

Českého slavíka v kategorii hudební skupina letos opět získala kapela Kabát. Pro severočeskou formaci je to 15. prvenství v této anketě. Zpěvákem roku je Václav Noid Bárta, zpěvačkou Ewa Farna, která ocenění získala již počtvrté.  Slavnostní udílení cen se konalo v pražském Foru Karlín, generálním partnerem populární hudební události byla už popáté Trinity Bank. Její zakladatel Radomír Lapčík spolu s ředitelem TV Nova Danielem Grundem předali hlavní cenu Absolutního slavíka Ewě Farné. 

Objevem roku se stal zpěvák Renne Dang.  Trinity Bank zaštítila i tuto kategorii . „Pevně věříme, že mladé talenty si zaslouží podporu a pomoc na cestě k úspěchu. I proto jsme se v letošním ročníku Českého slavíka opět rozhodli podpořit kategorii Trinity Bank Objev roku a jejího vítěze odměnit částkou 200 tisíc korun,“ uvádí Radomír Lapčík, zakladatel Trinity Bank. Dang uvedl, že získané peníze použije na dobročinné účely, na podporu duševního zdraví. 

Jiřina Bohdalová předala cenu pro nejpopulárnějšího zpěváka roku Václavu Bártovi Radomír Lapčík s Ewou Farnou Radomír Lapčík předává klíče od Mercedesu pro jednoho z hlasujících, vpravo šéf TV Nova Daniel Grund 18 fotografií v galerii

„Trinity Bank je už pátým rokem hrdým partnerem výjimečné ankety Český slavík. Máme z této spolupráce skutečně radost. Jako ryze české bance nám dává smysl být součástí legendární hudební události, která má v Česku dlouhou tradici a své pevné místo. Těší nás, že jako generální partner tohoto večera můžeme podpořit naši kulturu a pomoci českým slavíkům k úspěchu,“ vysvětlil Radomír Lapčík. Předal také tradiční výhru jednomu z hlasujících, který získal luxusní vůz Mercedes. 

V Síni slávy Mišík

Vladimír Mišík se stává po Jiřím Suchém, Václavu Neckářovi a Martě Kubišové čtvrtým, kdo vstoupí do Síně slávy ankety. Osmasedmdesátiletý hudebník čelí zdravotním problémům, které mu znesnadňují pohyb a neumožňují hru na kytaru, takže pět let veřejně nehrál.  Cenu převzal jeho syn Adam Mišík s rodinným přítelem Benem Cristovao. 

Na vyhlášení zazpívali Václav Noid Bárta se skupinou Dymytry, Monika Absolonová, Richard Krajčo, Ben Cristovao, Dara Rolins, O5 & Radeček, Čechomor, Lenka Dusilová, Drupi a skupina Lucie. Marta Jandová, Milan Peroutka a Felix Slováček mladší uctí památku zesnulé zpěvačky a herečky Anny Julie Slováčkové.

V loňském roce se objevem roku stal zpěvák Sofian Medjmedj, v kategorii Hip Hop & Rap zvítězil Calin a skupinou roku byla kapela Kabát. Zpěvákem roku se stal Marek Ztracený, zatímco zpěvačkou roku a absolutním slavíkem stejně jako letos Ewa Farna. Do Síně slávy vstoupila Marta Kubišová.

Celonárodní anketu o nejpopulárnějšího zpěváka, zpěvačku a hudební skupinu vymysleli podle ČTK v roce 1962 v tehdejší redakci časopisu Mladý svět. Do roku 1991 nesla název Zlatý slavík. V minulosti se anketa potýkala s kauzami ohledně nejasností v hlasování. Práva na pořádání ankety nyní vlastní TV Nova.

Pozn. red. Majitel Trinity Bank Radomír Lapčík je investorem zpravodajského serveru newstream.cz a magazínů Newstream Club a Realitní Club.

Český slavík

Trinity Bank opět podpořila Českého slavíka

Enjoy

Ryze česká tradiční banka Trinity Bank se s populární hudební anketou Český slavík propojila již potřetí. Vítěze má také soutěž o luxusní Mercedes.

nst

Přečíst článek

Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích

Snímek Ještě nejsem, kým chci být usiluje o dva Oscary
Aerofilms - použito se svolením
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Oceňovaný snímek Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, zachycující život a tvorbu světoznámé fotografky Libuše Jarcovjákové, si může připsat největší historický úspěch české kinematografie. Americká filmová akademie jej totiž pro nadcházející boj o Oscary zařadila mezi kandidáty na nejlepší zahraniční film i nejlepší dokument.

Tah České filmové a televizní akademie, když do bojů o Oscary za Českou republiku vyslala dokument Ještě nejsem, kým chci být, se může vyplatit. Film, který již získal řadu ocenění a jenž vychází ze snímků světoznámé fotografky Libuje Jarcovjákové, totiž nakonec může získat hned dvě cenné sošky. Podle seznamů, které zveřejnila americká filmová akademie udělující Oscary, totiž český dokument figuruje mezi možnými kandidáty na nejlepší neanglicky mluvený film, ale také nejlepší dokument.

Akademie zveřejnila seznamy tří kategorií, na nichž figurují snímky, z nichž budou akademici vybírat. Vedle nejlepšího dokumentu a neanglicky mluveného filmu je to ještě kategorie nejlepší animovaný snímek. Dohromady je na všech třech seznamech více než 300 snímků. Seznam pro nejlepší dokument je ze všech nejdelší — obsahuje dvě stě titulů — zatímco na nejlepší neanglicky mluvený snímek aspiruje 86 filmů.

Kdy budou nominace?

Nyní zasedají odborné poroty akademie, které zúží výběr snímků pro budoucí nominace. V obou kategoriích, kde bojuje český dokument, bude znám shortlist s patnácti kandidáty 16. prosince.

Z něj pak již bude širší část akademie vybírat kandidáty pro finální nominace na Oscary. Pětici vybraných pak oznámí s nominacemi v ostatních kategoriích 22. ledna.

Zájemci mohou snímek zhlédnout například na streamovací platformě Netflix.

České filmy na oscarovou nominaci čekají déle než dvacet let. Naposledy se ji podařilo získat snímku Želary. Filmy Šarlatán a Vlny se dostaly alespoň do užšího výběru 15 snímků, z nichž akademici vybírali.

Světoznámá umělkyně

Dokument Ještě nejsem, kým chci být natočila česká dokumentaristka Klára Tasovská. Film zcela vychází z fotografií Libuše Jarcovjákové, která zejména v osmdesátých letech zachycovala českou ilegální queer scénu, věnovala se také vietnamské a kubánské komunitě v tehdejším Československu. Po pádu komunismu se její snímky dočkaly mimořádného ohlasu po celém světě.

Od září 2024 do března letošního roku probíhala v Národní galerii retrospektivní výstava jejího díla.

Galeristka Olga Trčková

Olga Trčková: Čeští sběratelé jsou dnes vášnivější než mnohde na světě

Leaders

Vybudovala DSC Gallery, která se zařadila mezi nejvýraznější komerční galerie u nás. Vystavuje největší jména tuzemské scény, ale také mladé talenty, a hlavně do Prahy vozí významná jména berlínské, londýnské i newyorské scény. Olga Trčková je vášnivou sběratelkou, pomáhá umělcům, ale také jiným sběratelům. „Jednou vás pozvu do DSC Gallery London,“ slibuje v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB, z něhož nabízíme ochutnávku.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

