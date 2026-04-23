newstream.cz Politika Desítky miliard eur míří na Ukrajinu. EU schválila historickou půjčku

Desítky miliard eur míří na Ukrajinu. EU schválila historickou půjčku

Evropská unie odblokovala klíčovou pomoc Ukrajině i další sankce proti Rusku. Členské státy jednomyslně schválily bezúročnou půjčku pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) na roky 2026 a 2027 a zároveň přijaly už dvacátý balík sankcí vůči Moskvě. Rozhodnutí přišlo poté, co Maďarsko a Slovensko stáhly své výhrady – podmínkou bylo obnovení dodávek ruské ropy ropovodem Družba.

Obě opatření prošla takzvanou písemnou procedurou poté, co je ve středu podpořili velvyslanci členských států při EU. „Oba dokumenty byly přijaty jednomyslně,“ uvedlo kyperské předsednictví s tím, že Unie tím pokračuje v podpoře Ukrajiny v obraně její svrchovanosti.

Podle předsedy Evropské rady Antónia Costy spočívá strategie EU pro dosažení spravedlivého a trvalého míru na Ukrajině na dvou pilířích: posílení Ukrajiny a zvýšení tlaku na Rusko. „Dnes jsme pokročili v obou oblastech,“ napsal Costa na sociální síti X. „Vyplácení půjčky bude zahájeno co nejdříve a poskytne tak zásadní podporu pro nejnaléhavější rozpočtové potřeby Ukrajiny,“ doplnil kyperský ministr financí Makis Keravnos.

Blokace ze strany Budapešti měla přitom jasné pozadí. Dosluhující premiér Viktor Orbán podmínil souhlas obnovením tranzitu ruské ropy přes Ukrajinu. Dodávky přitom na Slovensko a do Maďarska přestaly proudit už v lednu, což obě země opakovaně kritizovaly.

Situace se změnila až tento týden. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil dokončení oprav ropovodu a maďarská skupina MOL následně potvrdila, že přeprava může být obnovena. Dnes se tak skutečně stalo – a Budapešť i Bratislava stáhly blokaci.

Hrozba státního bankrotu

Schválená půjčka má Ukrajině pomoci zvládnout kritickou finanční situaci v době, kdy válka s Ruskem pokračuje už více než čtyři roky. Peníze mají směřovat na obranu, chod státu i případnou poválečnou obnovu. Bez této pomoci by Kyjevu od druhého čtvrtletí roku 2026 hrozil státní bankrot.

Evropská unie si prostředky půjčí na kapitálových trzích a ručit za ně bude rezervou v rozpočtu. Ukrajina má dluh splatit až poté, co Rusko uhradí válečné reparace.

Nové saknce proti Rusku

Současně přijatý dvacátý balík sankcí míří především na energetiku, finanční služby a obchod. Nová omezení zahrnují úplný zákaz námořní dopravy ruské ropy a také zákaz dovozu některých kovů, chemikálií a kritických minerálů.

Unie zároveň rozšířila seznam takzvané ruské stínové flotily o dalších 43 lodí, které Moskva využívá k obcházení sankcí. Celkem jich je nyní na seznamu 640. Evropská komise také poprvé navrhla využít nástroj proti obcházení sankcí, který umožní zakázat vývoz citlivých technologií do zemí, odkud by mohly směřovat do Ruska.

Celý balík opatření měl být původně schválen už na konci února, kdy si Evropa připomínala čtvrté výročí ruské invaze. Spor o dodávky ropy přes Družbu ale rozhodnutí na týdny zablokoval.

První krok k zestátnění. ČEZ nabídne část byznysu investorům, ve hře je až 150 miliard

První krok k zestátnění. ČEZ nabídne část byznysu investorům, ve hře je až 150 miliard
Vedení energetické skupiny ČEZ navrhlo vznik nové dceřiné společnosti, do níž chce vyčlenit klíčové části svého byznysu – prodej a distribuci energií, obchodování i energetické služby. Jde o první krok k plánovanému zestátnění firmy. ČEZ by si v nové společnosti ponechal 51 procent, zbytek by nabídl investorům. O návrhu budou akcionáři rozhodovat na červnové valné hromadě.

Výnos z prodeje podílu by měl firmě pomoci financovat výkup minoritních akcionářů. Stát nyní drží zhruba 70 procent akcií ČEZ, zbytek patří soukromým investorům. Pokud by stát odkoupil i jejich podíly, stal by se jediným vlastníkem společnosti. Premiér Andrej Babiš už dříve uvedl, že vláda chce proces dokončit nejpozději do konce volebního období v roce 2029.

Podle ČEZ návrh vychází ze strategie schválené akcionáři v roce 2022, která počítá s oddělením výrobní a zákaznické části a s úpravou vlastnické struktury skupiny. Firma zároveň připouští, že zohlednila i vládní záměr vykoupit minoritní akcionáře.

Do nové dceřiné firmy mají přejít například společnosti ČEZ Prodej, ČEZ Distribuce, GasNet, ČEZ ESCO, tradingové aktivity i telekomunikační firma Telco Pro Services. Podle informací serveru iRozhlas a Radiožurnálu by tyto části měl řídit místopředseda představenstva Pavel Cyrani, který by se měl postavit i do čela nové společnosti.

Ve hře až 150 miliard

Hodnota podílu nabízeného investorům by podle odhadů mohla dosáhnout až 150 miliard korun. To by výrazně snížilo zadlužení skupiny a usnadnilo následný výkup minoritních akcionářů v mateřské firmě.

Ministr průmyslu Karel Havlíček krok vysvětluje snahou uvolnit firmě ruce pro další investice. Výkup minoritních akcionářů by měl ČEZ financovat z vlastních zdrojů. Konečná cena bude záviset na vývoji akcií na burze, podle dřívějších odhadů by se mohla pohybovat kolem 250 miliard korun.

Kritika opozice

Plán ale čelí kritice opozice i části analytiků. Podle nich by mohl zvýšit zadlužení firmy a snížit příjmy státního rozpočtu, protože by ČEZ přestal vyplácet dividendy. „Nedává to ekonomický smysl,“ uvedl dříve bývalý ministr průmyslu Lukáš Vlček.

ČEZ loni vykázal čistý zisk 27,4 miliardy korun, což je meziročně o 1,7 miliardy méně. Pokles zaznamenaly také provozní zisk i celkové výnosy společnosti.

Skupina Penta Hospitals CZ Marka Dospivy vybudovala jednu z největších sítí zdravotnických zařízení v Česku. Nyní provozuje 17 nemocnic a síť 54 center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou Senevida. Rozvoj zdravotní divize společnosti Penta, která je primárně vnímána jako developerská, bude pokračovat.

„Naše zdravotní aktiva patří mezi naše základní aktivity. Vedle Dr. Max, Fortuny, Real Estate developmentu či zdravotní pojišťovny je to náš klíčový obor,“ řekl pro newstream.cz Marek Dospiva, spoluvlastník skupiny Penta. Kolik přesně peněz do tohoto segmentu společnost investovala a kolik ještě investovat bude, Dospiva nedokázal určit. „Tyhle peníze nenosím v hlavě.“

„Před patnácti nebo dvaceti lety jsme se rozhodli rozvíjet zdravotnictví jako strategický investor. V těchto investicích chceme setrvat,“ říká Dospiva. „Budeme se rozvíjet na další trhy, analyzujeme každou potenciální investiční příležitost, která by byla vhodná pro Penta Hospitals,“ uvedl Dospiva v okamžiku, kdy společnost slavnostně otevírala ambulanci Florenc, moderní středisko lékařské péče hned vedle pražského autobusového nádraží Florenc.

Vzhůru do regionů

Penta míří na regiony, kde již funguje, tedy Česko, Slovensko nebo Polsko, ale také se poohlíží po dalších zemích. Nově jde o Pobaltí, a spolu se značkou Dr. Max obsluhuje Penta ve zdravotnictví i Srbsko, Rumunsko nebo Itálii. „Koukáme se na nové trhy, je to jednoznačně jedna z klíčových investic skupiny Penta,“ říká Dospiva.

Když se Penta pouštěla do zdravotnického byznysu, stál u toho Václav Jirků, který má nyní na starost medicínskou větev byznysu společnosti. „Jako první jsme koupili nemocnici Vrchlabí. Ta nám úplně nepomohla přesvědčit Pentu, že je to dobrá investice. Byla vybydlená a bez personálu.“

Za deset let Penta vybudovala největšího poskytovatele soukromé zdravotní péče. „Za uplynulých deset let jsme vybudovali stabilní a rozsáhlou síť zdravotnických zařízení. Od začátku jsme kladli důraz nejen na růst, ale také na kvalitu, dostupnost a dlouhodobou udržitelnost zdravotních služeb,“ uvedla Barbora Vaculíková, generální ředitelka Penta Hospitals CZ.

„Zdravotnictví patří mezi klíčové oblasti, kterým se v rámci portfolia Penta Investments věnujeme. Vnímáme ho jako sektor s velkým společenským významem i s potenciálem pro dlouhodobý rozvoj,“ tvrdí Jirků.

Důležitý milník na Florenci

Nová poliklinika Florenc nabídne propojení odborné diagnostiky, prevence a léčby s individuálním přístupem. „Poliklinika Florenc je pro Penta Hospitals CZ důležitým milníkem. Posilujeme tím naši přítomnost v Praze a pacientům nabízíme moderní a dobře dostupnou péči na jednom místě. Klíčová je pro nás návaznost. Pacient se v systému neztrácí, ale má jasný plán péče a podporu koordinátorek, které ho jednotlivými kroky provázejí,“ uvedla Vaculíková.

Pacienti na Florenci najdou péči v oblasti interního lékařství, urologie, neurologie, diabetologie, endokrinologie, ortopedie a dermatologie. Další odbornosti zahrnují alergologii a imunologii, ORL, gynekologii a porodnictví, praktické lékařství, pediatrii, fyzioterapii, stomatologii, kardiologii, chirurgii, oftalmologii a dentální hygienu.

