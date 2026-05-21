Chemapol půjde k zemi. O nový blok ve Vršovicích soutěží pět architektonických týmů
Místo někdejší administrativní budovy Chemapol ve vršovické Kodaňské ulici se má v příštích letech proměnit v nový městský blok s bydlením, službami a veřejnými prostory. Mezinárodní architektonická soutěž Kodaňská 1441 postoupila do finále. Investor Daramis vybírá z pěti týmů z Česka i zahraničí.
Developer Daramis je o krok blíž k proměně jednoho z výrazných brownfieldových míst ve Vršovicích. Mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž Kodaňská 1441, která hledá podobu nového městského bloku na místě dnešního administrativního komplexu Kodaňská 4D Center, uzavřela první fázi. Do finále postoupilo pět architektonických týmů.
Řešené území leží mezi ulicemi Kodaňská, Kavkazská a Moldavská. Dnešní administrativní areál, dříve známý jako budova Chemapol-Investa, má nahradit nová městská zástavba s byty, obchody, službami a veřejnými prostranstvími. Soutěž připravuje vlastník území, společnost Kodaňská Office Center ze skupiny Daramis, ve spolupráci s hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 10.
Hlavní město eviduje přibližně dvě desítky brownfieldů o celkové rozloze téměř 90 hektarů. Podle developerů jde o lokality s výrazným potenciálem pro další rozvoj města, který zatím zůstává z velké části nevyužitý.
Z kanceláří má být městský blok
Stávající 4D Center je obchodně-administrativní komplex o ploše zhruba 30 tisíc metrů čtverečních. Nachází se v centrální části Vršovic poblíž Vršovické třídy, Edenu, sportovního areálu Slavie a správních úřadů Prahy 10.
Podle veřejných údajů Centra architektury a městského plánování Praha má záměr počítat s přibližně 64 tisíci metry čtverečními nové kapacity. Součástí projektu mají být komerční i nájemní byty, aktivní parter s obchody a službami a také samostatně stojící mateřská škola. Výstavba by podle současných předpokladů měla začít nejpozději v roce 2029, dokončení je plánováno na rok 2032.
Soutěž má určit nejen podobu samotného bloku, ale také řešení okolních ulic a veřejných prostor. Česká komora architektů uvádí, že záměrem je dotvořit urbanistickou strukturu Vršovic, vytvořit průchozí blok a doplnit parter o obchody a služby.
Ve finále jsou Češi, Portugalci, Nizozemci i Italové
Do druhé fáze soutěže postupují portugalská kancelář OODA Arquitectura s krajináři LJ-Group, inženýrskou firmou LAIII a českým studiem Upstructure; brněnský ateliér Pelčák a partner architekti společně s německým studiem Müller Reimann Architekten; nizozemský Powerhouse Company s krajináři Felixx International, českým Studiem T-vektor a firmou BREED Integrated Design; pražský ateliér Schindler Seko architekti s Atelierem Rouge, European Transportation Consultancy a kanceláří NĚMEC POLÁK; a italská kancelář Stefano Boeri Architetti s ESA engineering, GROSS.MAX a dopravní kanceláří Systematica.
Porota vybírala z jedenácti týmů, které v první fázi představily své koncepty. Původně se do soutěže podle serveru Stavbaweb přihlásilo 65 týmů, z nichž porota vybrala jedenáct účastníků první fáze.
Praha chce soutěž jako standard i u soukromých projektů
Soutěž probíhá formou dvoufázového soutěžního workshopu. Ten umožňuje průběžný dialog mezi architekty, investorem, městem, městskou částí a odbornou porotou. Předsedou poroty je nizozemský urbanista a architekt Kees Christiaanse. V nezávislé části poroty jsou mimo jiné architekt David Tichý, architekt Zdeněk Jiran nebo krajinářská architektka Martina Forejtová. Závislou část tvoří zástupci města, Prahy 10 a investora.
Projekt nevzniká pouze jako bytová výstavba uvnitř soukromého pozemku, ale má řešit i prostupnost území, parter, veřejná prostranství a návaznost na okolní blokovou strukturu Vršovic.
Finální týmy nyní dopracují své návrhy. Odevzdání je plánováno na začátek června, na konci června má proběhnout třetí soutěžní workshop, na kterém porota vybere vítězný návrh.
Do procesu se má znovu zapojit i veřejnost. Odevzdané návrhy mají být vystaveny ve veřejném prostoru a na webu soutěže. Komentáře veřejnosti mají následně dostat členové poroty jako jeden z podkladů pro rozhodování.
