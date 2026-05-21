Chemapol půjde k zemi. O nový blok ve Vršovicích soutěží pět architektonických týmů

Budova Chemapolu ve Vršovicích
ON Plan, užito se svolením
Místo někdejší administrativní budovy Chemapol ve vršovické Kodaňské ulici se má v příštích letech proměnit v nový městský blok s bydlením, službami a veřejnými prostory. Mezinárodní architektonická soutěž Kodaňská 1441 postoupila do finále. Investor Daramis vybírá z pěti týmů z Česka i zahraničí.

Developer Daramis je o krok blíž k proměně jednoho z výrazných brownfieldových míst ve Vršovicích. Mezinárodní urbanisticko-architektonická soutěž Kodaňská 1441, která hledá podobu nového městského bloku na místě dnešního administrativního komplexu Kodaňská 4D Center, uzavřela první fázi. Do finále postoupilo pět architektonických týmů.

Řešené území leží mezi ulicemi Kodaňská, Kavkazská a Moldavská. Dnešní administrativní areál, dříve známý jako budova Chemapol-Investa, má nahradit nová městská zástavba s byty, obchody, službami a veřejnými prostranstvími. Soutěž připravuje vlastník území, společnost Kodaňská Office Center ze skupiny Daramis, ve spolupráci s hlavním městem Prahou a městskou částí Praha 10.

Z kanceláří má být městský blok

Stávající 4D Center je obchodně-administrativní komplex o ploše zhruba 30 tisíc metrů čtverečních. Nachází se v centrální části Vršovic poblíž Vršovické třídy, Edenu, sportovního areálu Slavie a správních úřadů Prahy 10.

Podle veřejných údajů Centra architektury a městského plánování Praha má záměr počítat s přibližně 64 tisíci metry čtverečními nové kapacity. Součástí projektu mají být komerční i nájemní byty, aktivní parter s obchody a službami a také samostatně stojící mateřská škola. Výstavba by podle současných předpokladů měla začít nejpozději v roce 2029, dokončení je plánováno na rok 2032.

Soutěž má určit nejen podobu samotného bloku, ale také řešení okolních ulic a veřejných prostor. Česká komora architektů uvádí, že záměrem je dotvořit urbanistickou strukturu Vršovic, vytvořit průchozí blok a doplnit parter o obchody a služby.

Ve finále jsou Češi, Portugalci, Nizozemci i Italové

Do druhé fáze soutěže postupují portugalská kancelář OODA Arquitectura s krajináři LJ-Group, inženýrskou firmou LAIII a českým studiem Upstructure; brněnský ateliér Pelčák a partner architekti společně s německým studiem Müller Reimann Architekten; nizozemský Powerhouse Company s krajináři Felixx International, českým Studiem T-vektor a firmou BREED Integrated Design; pražský ateliér Schindler Seko architekti s Atelierem Rouge, European Transportation Consultancy a kanceláří NĚMEC POLÁK; a italská kancelář Stefano Boeri Architetti s ESA engineering, GROSS.MAX a dopravní kanceláří Systematica.

Porota vybírala z jedenácti týmů, které v první fázi představily své koncepty. Původně se do soutěže podle serveru Stavbaweb přihlásilo 65 týmů, z nichž porota vybrala jedenáct účastníků první fáze.

Praha chce soutěž jako standard i u soukromých projektů

Soutěž probíhá formou dvoufázového soutěžního workshopu. Ten umožňuje průběžný dialog mezi architekty, investorem, městem, městskou částí a odbornou porotou. Předsedou poroty je nizozemský urbanista a architekt Kees Christiaanse. V nezávislé části poroty jsou mimo jiné architekt David Tichý, architekt Zdeněk Jiran nebo krajinářská architektka Martina Forejtová. Závislou část tvoří zástupci města, Prahy 10 a investora.

Projekt nevzniká pouze jako bytová výstavba uvnitř soukromého pozemku, ale má řešit i prostupnost území, parter, veřejná prostranství a návaznost na okolní blokovou strukturu Vršovic.

Finální týmy nyní dopracují své návrhy. Odevzdání je plánováno na začátek června, na konci června má proběhnout třetí soutěžní workshop, na kterém porota vybere vítězný návrh.

Do procesu se má znovu zapojit i veřejnost. Odevzdané návrhy mají být vystaveny ve veřejném prostoru a na webu soutěže. Komentáře veřejnosti mají následně dostat členové poroty jako jeden z podkladů pro rozhodování. 

Luxusní nemovitosti na jihu Francie, řetězec offshore firem a čtyřleté vyšetřování. Francouzská Národní finanční prokuratura se blíží k rozhodnutí, zda se realitní transakce českého premiéra Andreje Babiše posune ke stíhání, nebo skončí odložením.

Francouzská Národní finanční prokuratura (PNF) očekává, že do konce letošního roku rozhodne o možném stíhání českého premiéra Andreje Babiše kvůli realitní transakci na jihu země. Uvedla to tento týden mluvčí PNF Bérénice Dinhová. Vyšetřování českého politika a miliardáře trvalo čtyři roky. Francouzské úřady zkoumají podezření z možného praní špinavých peněz a daňového úniku. Babiš již dříve jakékoli provinění popřel.

Spis už má prokuratura

Vyšetřovatelé předali spis s poznatky prokuratuře na začátku května. Již dříve PNF uvedla, že vyšetřování nákupu luxusních nemovitostí začalo v únoru 2022.

Nyní prokuratura poznatky vyšetřovatelů vyhodnotí a rozhodne, zda věc odloží, nebo zda zahájí stíhání.

„Bude to před koncem letošního roku,“ uvedla Dinhová na dotaz, kdy se dá očekávat rozhodnutí o odložení věci či stíhání.

Mezinárodní imunita 

V prosinci francouzští odborníci na mezinárodní trestní právo uvedli, že před samotným stíháním, pokud by tak PNF rozhodla, by Babiše chránila mezinárodní imunita. Tu Francie přiznává premiérům, prezidentům či ministrům zahraničí.

Imunita trvá po dobu výkonu jedné z těchto funkcí. Před stíháním by Babiše naopak nechránila poslanecká imunita. Podle dalších právních expertů existuje možnost, že by některé činy, za které by Babišovi mohlo hrozit stíhání, mohly být promlčené.

Stopu přinesly Pandora Papers

Transakce, kterou francouzské úřady prošetřují, se objevila v uniklých dokumentech v rámci takzvané kauzy Pandora Papers. Podle francouzského deníku Le Monde v září 2009 Babiš prostřednictvím řetězce offshoreových společností koupil vilu na jihu Francie.

Dvě nemovitosti včetně vily s tříhektarovým pozemkem podle listu zakoupila společnost se sídlem v Monaku. Tehdy ji vlastnila offshoreová společnost ze Spojených států. Nemovitosti vyšly na 14 milionů eur, tedy přes 350 milionů korun podle tehdejšího kurzu.

Praha je blízko zásadní změně pravidel pro svůj budoucí rozvoj. Pražští radní schválili návrh Metropolitního plánu, dokument ale ještě čeká finální hlasování zastupitelů. Ti by o něm měli rozhodovat 28. května.

Nový plán má nahradit dosavadní územní plán z roku 1999 a určit, kde se bude v metropoli stavět, kde zůstane krajina, kudy povedou klíčové dopravní stavby a jak vysoké domy budou v jednotlivých částech města přípustné. Podle města má dokument otevřít prostor až pro 350 tisíc nových bytů včetně veřejné vybavenosti, jako jsou školy nebo nemocnice.

„Metropolitní plán může být klíčovým krokem k tomu, aby se v Praze konečně mohlo více stavět,“ uvedl již dříve v rozhovoru pro Newstream největší pražský developer Dušan Kunovský.

Praha má růst dovnitř, ne do polí

Základní princip Metropolitního plánu se dá shrnout jednoduše: Praha se má přestat nekontrolovaně roztahovat do krajiny a lépe využít prostor uvnitř města. Plán pracuje s takzvanou dostředností, tedy s rozvojem vnitřních rezerv, zanedbaných areálů, proluk a transformačních území. Nejde jen o ochranu krajiny, ale i o dopravu a náklady města. Výstavba na okrajích Prahy zvyšuje tlak na auta, silnice, parkování i veřejné služby, zatímco rozvoj uvnitř města může lépe využít metro, tramvaje, železnici i existující infrastrukturu.

Brownfieldy jako hlavní rezerva města

Největší příležitost mají představovat brownfieldy. Tedy bývalé průmyslové, železniční nebo dopravní areály, které dnes často leží ladem nebo jsou využité jen částečně. Právě tam má Praha hledat největší část budoucí bytové výstavby. Podle města tvoří brownfieldy 55 procent rozvojových ploch, ale soustředí se na nich až 73 procent kapacity nové výstavby. Většina těchto území navíc leží v dosahu tramvaje, metra nebo železnice, což z nich dělá logická místa pro vznik nových čtvrtí.

Mezi největší transformační území patří například Bubny-Zátory, Nákladové nádraží Žižkov, Smíchovské nádraží, Vysočany, Palmovka nebo části Letňan. Nemají se z nich stát jen soubory bytových domů. Plán počítá s tím, že nové čtvrti musí nabídnout také školy, školky, obchody, služby, parky, pracovní příležitosti a veřejný prostor. 

Až 350 tisíc bytů. Ale ne hned a ne automaticky

Číslo 350 tisíc nových bytů je nejviditelnější politický argument pro plán. Ukazuje, že Praha má uvnitř svého území stále velkou rezervu pro výstavbu. Zároveň je ale potřeba ho číst opatrně. Metropolitní plán neurčuje, kdy přesně byty vzniknou, kdo je postaví ani za jakou cenu. Je to rámec, který říká, kde pro ně může být místo. Investorům ale může pomoci tím, že omezí roky trvající žádosti o změnu územního plánu.

Developerský sektor proto sleduje přijetí plánu jako jeden z nejdůležitějších momentů posledních let. „Věříme, že po mnoha letech příprav se Metropolitní plán stane důležitým mezníkem v řešení dlouhodobého problému nedostatečné výstavby v Praze a že naplní očekávání v podobě zvýšení kapacity pro bytovou i komerční výstavbu,“ uvedl Zdeněk Soudný z Asociace developerů.

Infrastruktura: bez škol, tramvají a sítí město fungovat nebude

Metropolitní plán není jen o bytech. Nové čtvrti nemohou fungovat bez škol, školek, parků, zdravotnických zařízení, tramvajových tratí, silnic, kanalizace, vody, energií a dalších sítí. V praxi to znamená, že velké transformační lokality mají být plánovány jako plnohodnotné městské čtvrti. Nestačí postavit byty a zbytek nechat na městě. Rozvoj musí být provázaný s veřejnou dopravou, technickou infrastrukturou a občanskou vybaveností.

Plán má zároveň chránit koridory pro významné dopravní stavby, například metro D, nové tramvajové tratě, Městský okruh nebo železniční propojení. Základní úsek metra D má měřit 10,6 kilometru a propojit Náměstí Míru s Depem Písnice přes Pankrác, Krč, Libuš a Písnici. Tramvajová síť se má rozšířit o více než 70 kilometrů nových tratí, mimo jiné do Bohnic, Suchdola, na Jižní Město, do Komořan či nových čtvrtí typu Bubny-Zátory a Nákladové nádraží Žižkov.

Výškové limity: kde mohou růst věže a kde ne

Jedním z nejcitlivějších témat jsou výškové limity. Praha je město s historickým panoramatem, výraznými svahy, věžemi a chráněnými pohledy. Metropolitní plán proto nastavuje jasnější pravidla, kde je vyšší zástavba přípustná a kde musí zůstat zachována stávající výšková hladina.

Plán vyšší domy nevylučuje, ale chce je koncentrovat tam, kde dávají urbanistický smysl. Maximální hranice má být 100 metrů. Týkat se má jen vybraných lokalit mimo historické jádro, například Roztyl, Chodova nebo Nových Butovic.

Veřejný prostor nemá být zbytek mezi domy

Metropolitní plán klade velký důraz také na veřejná prostranství. Ulice, náměstí, parky a promenády nemají být jen doprovodem výstavby, ale základní kostrou města. Pro obyvatele jde o velmi praktickou věc. Znamená to lepší průchodnost čtvrtí, důraz na pěší vazby, lokální centra, živý parter, stromy v ulicích, náměstí a parky. 

