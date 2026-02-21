Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině za 2,2 bilionu korun, na které se ovšem ani nepodílejí
Maďaři zablokují půjčku EU Ukrajině v objemu v přepočtu takřka 2,2 bilionu korun. Hodlají ji vetovat tak dlouho, dokud Ukrajina neobnoví přepravu ruské ropy právě Maďarsku (a Slovensku). Pikantní je, že Maďarsko společně se Slovenskem a Českem se na zmíněné půjčce ani nepodílí.
Bezúročná půjčka EU Ukrajině, dojednaná loni v prosinci, totiž ve skutečnosti není tak úplně půjčkou, a ani ne ze strany celé EU. Zúčastnění už nyní tuší, že s velkou pravděpodobností nebude splacena a že jde tedy fakticky o jejich dar Ukrajině. Leda že by Rusko zaplatilo Ukrajině válečné reparace, což ovšem předpokládá jeho válečnou kapitulaci. Nebo že by se půjčka splatila z ruských devizových rezerv, ve zmrazeném stavu ležících na účtech zejména v Belgii, která ale jejich využití pro takový účel kategoricky odmítá.
Za účelem poskytnutí tohoto daru Ukrajině si nejprve musí země EU samy půjčit od mezinárodních investorů typu bank či třeba penzijních fondů, aby jej následně mohly Kyjevu převést. Zde už je na místě hovořit opravdu o půjčce se vším všudy. Nikoli však o půjčce v podání celé EU. Půjčí si pouze 24 z 27 zemí EU, a to bez Česka, Slovenska a Maďarska. Daný trojlístek zemí nebude za půjčku ani ručit, a nebude ji ani splácet. Jak se dojednalo rovněž loni v prosinci.
Slovensko, stejně jako Maďarsko učinily kroky k zahájení nouzového čerpání ropy ze svých strategických rezerv. Obě země tak činí v reakci na snížení a posléze úplné zastavení dodávek ropy potrubím Družba. Tím surovina neteče už takřka tři týdny.
Putin „zavařil" Orbánovi, jenž před blížícími se volbami čelí závažnému výpadku dodávek ruské ropy
Dar může odblokovat Trump
Maďarsko tedy přesto nyní hodlá tuto půjčku, dar, blokovat. Další pikantností je, že dar Ukrajině může odblokovat americký prezident Donald Trump. Pokud totiž jeho administrativa poskytne výjimku z ustanovení, na které se odvolává Chorvatsko, Záhřeb ztratí zdůvodnění, jímž nyní pro změnu blokuje přepravu ruské ropy Maďarsku (a Slovensku). Chorvatsko totiž hlásá, že nemůže přes své území přepravovat Maďarsku námořně dodanou ruskou ropu, neb to právě zapovídají Trumpovy loňské sankce.
Pokud by Trump poskytl výjimku, Maďarsko by získávalo ruskou ropu jadranským ropovodem Adria. Budapešť by pak mohla ztratit důvod blokovat půjčku-dar Ukrajině. Ostatně i sama Ukrajina by jaksi ztratila páku na Budapešť, protože by náhle existovala i jiná cesta – byť, pravda, nákladnější –, jak do Maďarska ruskou ropu přepravovat. Ta chorvatská.
Není vyloučeno, že Trump výjimku poskytne. Ví, že by tím pomohl maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi, jemuž už před blížícími se volbami vyjádřil jednoznačnou podporu. Výjimka by mohla odvrátit riziko růstu cen paliv v Maďarsku, který může být předvolebním hřebíkem do Orbánovy politické rakve.