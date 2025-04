Trumpova cla jsou špatnou zprávou pro české firmy, shodli se analytici

Nová americká cla jsou pro české firmy špatnou zprávou, tvrdí analytici. Dopad na tuzemský průmysl podle nich bude zejména nepřímý, cla ale mohou ovlivnit i tuzemský export do dalších zemí. Experti také varují před zpomalením evropské i tuzemské ekonomiky. Předpokládají odvetné kroky ze strany EU i dalších zemí. Analytici zároveň upozorňují, že zatím není jasné, na co vše budou americká cla platit.

Americký prezident Donald Trump představil rozsáhlý balíček recipročních cel. Na zboží z Evropské unie bude činit 20 procent. Trump oznámil, že minimální clo pro všechny obchodní partnery má činit deset procent, například u Číny bude 34 procent. Kromě toho americký prezident vyhlásil 25procentní cla na dovoz automobilů. Trump chce cly podpořit americkou výrobu.

„Bude třeba čekat na skutečné znění příkazu,“ zdůraznil analytik Natlandu Petr Bartoň. Nová americká cla sníží podle Bartoně ekonomiku EU o 0,2 procentního bodu na 0,8 procenta.

V případě cel na dovoz automobilů očekává Bartoň přímo pro Českou republiku nižší dopady než například na sousední Slovensko. Zdůvodňuje to tím, že tuzemské automobilky do USA nevyvážejí. „Postiženi budeme spíše jen nižšími dodávkami dílů do německých automobilek,“ podotkl Bartoň. Zavedené clo podle něj dopadne především na české výrobce měřících přístrojů.

Rána pro globální automobilový průmysl. USA začínají vybírat clo na dovážená auta Zprávy z firem Spojené státy začínají vybírat 25procentní clo na dovoz osobních a lehkých užitkových aut. Pro automobily vyrobené mimo Spojené státy platí od čtvrtečního rána pětadvacetiprocentní přirážka, což je tvrdá rána pro automobilový průmysl ve světě, napsala agentura AFP a dodala, že následovat budou i 25procentní cla na dovážené automobilové součástky a náhradní díly. A mezitím americký prezident Donald Trump oznámil zavedení mnoha dalších cel. ČTK Přečíst článek

Analytik XTB Pavel Peterka upozornil, že zatím není jasné, pro které skupiny zboží a služeb mají vyhlášená cla platit. „Rétorika vyznívá tak, že cla mají platit na všechno zboží, což se ale nezdá být v takto krátkém časovém intervalu pravděpodobné,“ uvedl Peterka.

Pro český průmysl jde podle Peterky každopádně o špatnou zprávu, i když americký trh není pro české exportéry tím hlavním. V této souvislosti připomněl, že české firmy dodávají své výrobky a komponenty do dalších zemí, pro které už je americký trh tím cílovým.

„Pokud vlivem cel klesne konkurenceschopnost těchto firem, které ztratí svůj tržní podíl, tak klesne poptávka po českém zboží, což se projeví ve zpomalení našeho ekonomického růstu. Pomalejší ekonomika povede k pomalejšímu růstu mezd a životní úrovně,“ popsal Peterka. V případě odvetných cel ze strany EU Peterka čeká další negativní dopady v podobě proinflačních tlaků a pomalejšího růstu ekonomiky.

Podle analytika Capitalinked.com Radima Dohnala je otázkou, jak dlouho bude tabulka nových cel ve skutečnosti platit. „Osobně čekám, že sazby cel na dovoz do USA zůstanou, ale hlavně pro subdodávky budou stanoveny výjimky,“ řekl Dohnal.

Podle Bartoně zároveň není jasné, odkud Trump vzal čísla o údajných clech dalších zemí na USA. „Absolutně neodpovídají realitě, a to ani po započítání DPH v tamních zemí, které rád Trump připočítává,“ podotkl Bartoň.

Byznys first. Musk končí s prací pro Trumpa, stálo ho to hodně Leaders Americký prezident Donald Trump sdělil členům svého kabinetu a dalším důvěrníkům, že miliardář Elon Musk brzy odejde ze své funkce v administrativě a vrátí se ke svému podnikání. Šéf Bílého domu však s Muskovou prací zůstává spokojen. S odkazem na tři informované zdroje to dnes napsal server Politico. Bílý dům dnes podle agentury Reuters uvedl, že Musk odejde, až dokončí svou práci v rámci skupiny pro zefektivnění státní správy. ČTK Přečíst článek

Analytici upozornili také na další důsledky cel. Podle Peterky Trump zvýšením cel nejspíš vyprovokuje reakci ostatních zemí. „Hromadná celní odpověď by dále vedla ke zpomalení globální ekonomiky a ochlazení ekonomického růstu a zahraniční poptávky. Z toho budou nejvíce trpět exportní země jako jsou Česko, Německo a například Slovensko,“ uvedl Peterka.

Dohnal připomněl také klesající kurzy akcií řady amerických akcií. Podle něj nyní u amerických firem nyní panuje velká nejistota a středeční rozhodnutí situaci ještě zhorší. „Namísto rozpoutání spirály celních sazeb by americká administrativa měla snížit rozpočtový deficit a snižovat zahraniční zadlužovaní. Toto by americkou ekonomiku dostalo do rovnováhy udržitelněji,“ dodal Dohnal.