Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Ronaldo investuje 7,5 milionu dolarů do projektu Herbalife. Společnost dříve čelila pokutám

Ronaldo investuje 7,5 milionu dolarů do projektu Herbalife. Společnost dříve čelila pokutám

Cristiano Ronaldo
ČTK
nst
nst

Cristiano Ronaldo rozšiřuje své podnikatelské aktivity. Jak informuje agentura Bloomberg, portugalská fotbalová hvězda investovala 7,5 milionu dolarů do společnosti HBL Pro2col Software, která je digitální platformou vlastněnou firmou Herbalife. Za tuto částku získal desetiprocentní podíl.

Jedenačtyřicetiletý Ronaldo, který od roku 2023 působí v Saúdské Arábii, tak podle Bloombergu vkládá část svého majetku do oblasti zdravotních a wellness technologií. Platforma Pro2Col využívá individuální data uživatelů k tvorbě personalizovaných plánů zahrnujících každodenní návyky i sledování výživy.

„Investice do Pro2col byla přirozeným krokem — nejde jen o zastupování Herbalife, ale o možnost podílet se na budování platformy, která může změnit způsob, jakým lidé přistupují ke zdraví,“ citovala Ronalda společnost Herbalife.

Sam Altman

Největší investice v historii AI? OpenAI je blízko financování za 100 miliard dolarů

Zprávy z firem

Společnost OpenAI je blízko uzavření první fáze nového kola financování, které by mohlo přesáhnout 100 miliard dolarů. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. Pokud se transakce dokončí, půjde o jednu z největších investičních operací v historii technologického sektoru.

nst

Přečíst článek

Ronaldo je ambasadorem značky Herbalife už od roku 2013. V roce 2025 se zároveň stal prvním fotbalistou zařazeným do Bloomberg Billionaires Index s odhadovaným majetkem 1,4 miliardy dolarů.

Akcie letí vzhůru

Trhy reagovaly rychle. Akcie Herbalife podle Bloombergu v předobchodní fázi vzrostly o 15 procent. Analytik Mizuho Securities John Baumgartner uvedl, že zapojení Ronalda „posiluje potenciál značky“. Firma navíc vykázala další oživení tržeb nad očekávání trhu.

Růst přichází po letech slabší výkonnosti akcií. Za posledních pět let titul ztratil zhruba dvě třetiny své hodnoty. Společnost má za sebou i bouřlivou historii – v roce 2012 na ni miliardář Bill Ackman vsadil jednu miliardu dolarů v rámci sázky na pokles ceny akcií, což vyvolalo mediálně sledovaný spor s investorem Carlem Icahnem.

Tomáš Prouza a jeho hosté
video

Dlouhověkost se nerodí v laboratoři. Začíná v nákupním košíku, v dětství a v hlavě, říkají odborníci

Enjoy

Moderní medicína umí prodloužit život, ale kvalitu stáří ovlivňují jiné věci. Každodenní návyky, vztahy a prostředí, ve kterém žijeme. Lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají, že bez změny životního stylu nás žádná pilulka nezachrání a že o zdraví v sedmdesáti se rozhoduje už v dětství.

Michal Nosek

Přečíst článek

V roce 2016 musela Herbalife zaplatit 200 milionů dolarů a restrukturalizovat podnikání v rámci dohody s americkými úřady kvůli obvinění z klamání zákazníků. Ackman svou pozici uzavřel v roce 2018, přičemž v únoru 2024 akcie firmy propadly o 43 procent na nejnižší úroveň za 14 let.

Ronaldo tak vstupuje do společnosti, která se snaží obnovit důvěru investorů — a jeho jméno může být klíčovou součástí tohoto návratu.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental

RECENZE: Tady s Multisportkou nepochodíte. Wellness Club v hotelu Mandarin Oriental

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
Nemocný v Africe

Poučení z pandemie neproběhlo. Globální výdaje na zdravotnictví klesají. A nejen kvůli Trumpovi

Politika

Karel Pučelík

Přečíst článek

Dopravní peklo v Praze? Místo cyklopruhů mají růst parkovací domy

Dopravní peklo v Praze? Místo cyklopruhů mají růst parkovací domy
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Doprava a parkování je podle průzkumu STEM/MARK pro ANO jedním z klíčových témat před podzimními komunálními volbami. Pro 88 procent respondentů jde o důležitou otázku, která není dobře řešená. Politické strany hledají řešení, jedním z nich má být masivní výstavba parkovacích domů.

Hlavní město má v sekci doprava v rozpočtu na letošní rok 31 miliard korun. Parkovat ve městě je však čím dál složitější. „Řada lidí u nás parkuje takzvaně na prasáka,“ říká Michal Frauenterka, místostarosta pro dopravu Prahy 15, kam spadá například Hostivař.

Podle průzkumu, jehož se zúčastnilo přes osm set respondentů, trápí Pražany nejvíce právě přetížená doprava a špatné parkování. Zatímco se současné vedení města, kde má dopravu na starosti Pirát Zdeněk Hřib, zabývalo rozvojem cyklocest a přísnějšími postihy za špatné parkování, odtah auta v hlavním městě už stojí přes čtyři tisíce korun, 3800 korun odtah, pět set korun první den „parkování“, političtí konkurenti hledají řešení v růstu parkovacích míst. Zejména v okrajových částech města.

Vinoř

Dříve venkov, dnes milionová adresa. Vinoř láká rodiny i investory

Reality

Ještě nedávno byla Vinoř přehlíženým okrajem metropole. Dnes tu ceny nemovitostí začínají dohánět zavedenější pražské čtvrti.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Palčivé téma

Rozvíjí se myšlenka fondu, který by shromažďoval peníze na výstavbu parkovacích domů na sídlištích. Základní myšlenkou, ve kterou souzní zástupci ANO nebo ODS je, že by peníze vybrané za parkování byly využity na projekty nových parkovacích kapacit. Z části by půjčky platilo město, z části městské části. „S myšlenkou fondu, který by takovou výstavbu umožnil, souhlasíme,“ tvrdí Martin Benkovič (ODS), místostarosta Prahy 17, což jsou třeba Řepy.

Parkování je palčivé téma zejména pro části, které jsou v sousedství se středočeským krajem. Z něj tisíce lidí míří každý den za prací do Prahy. Současná kapacita záchytných parkovišť P+R je necelých pět tisíc vozů. Dvanáct projektů tohoto typu parkování je nyní v různém stádiu řízení. Podle starostů částí na okraji města to však neřeší situaci.

Spojení „prstence“

Řešení vidí jednak ve spojení „prstence“ do jedné parkovací zóny, a za druhé ve výstavbě parkovacích míst s podporou hlavního města. V Praze je registrováno už víc než 1,3 milionu aut, každý rok jich přibývají desítky tisíc. Ve hře je kromě budování parkovacích domů i výstavba nadzemních pater nad již hotovými parkovacími plochami. Jde o relativně levné a v případě potřeby dočasné řešení.

Důležité je, aby místa pro parkování byla co nejblíže k městské hromadné dopravě, metru. „Kilometr vám nikdo šlapat nebude,“ uvedl Benkovič na pracovním setkání kolem dopravy ve městě na pražském magistrátu.

DB Cargo

Krize na kolejích: Německý lídr propouští tisíce, dopad může pocítit i Česko

Zprávy z firem

Německý železniční nákladní dopravce DB Cargo plánuje do roku 2030 zrušit zhruba 6200 pracovních míst, tedy téměř polovinu současných pozic v zemi. Agentuře DPA to potvrdil nový šéf společnosti Bernhard Osburg. Opatření se mají dotknout prakticky všech oddělení – od řízení a dispečinku přes plánování, administrativu a prodej až po IT.

nst

Přečíst článek

Cena za modré zóny půjde nahoru

Klíčovou otázkou je cena za parkování. To je to, co městské části nyní nejvíce řeší. Podle architekta Jiřího Řezáka, jehož studio Quarta vyprojektovalo několikapodlažní parkovací dům v Nových Butovicích, se cena jednoho stání vyšplhala nad osm set tisíc korun. Městské části chtějí, aby se na takových projektech hlavní město podílelo. Z debaty vyplynulo, že na budoucím magistrátu se bude řešit také cena za modré zóny. Půjde nahoru. Část těchto peněz by se podle návrhů ODS nebo ANO měla vracet do výstavby infrastruktury parkování.

Podle průzkumu STEM/MARK jsou dvě třetiny Pražanů ochotné za kryté parkovací stání platit. Nejvíce z nich by si představovalo cenu do tisíce korun (45 procent) nebo od tisíce do dvou tisíc (17 procent). Kryté parkování by podle průzkumu mezi starosty městských částí mělo být maximálně do pěti minut chůze od domu. Na projektech nového parkování nyní pracuje většina městských částí.

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Krize na kolejích: Německý lídr propouští tisíce, dopad může pocítit i Česko

DB Cargo
ČTK
nst
nst

Německý železniční nákladní dopravce DB Cargo plánuje do roku 2030 zrušit zhruba 6200 pracovních míst, tedy téměř polovinu současných pozic v zemi. Agentuře DPA to potvrdil nový šéf společnosti Bernhard Osburg. Opatření se mají dotknout prakticky všech oddělení – od řízení a dispečinku přes plánování, administrativu a prodej až po IT.

DB Cargo, které zaměstnává přibližně 14 tisíc lidí na plný úvazek, se s problémy potýká už několik let. Podle Osburga firma loni vykázala provozní ztrátu v dvouciferné částce v řádu milionů eur. Masivní propouštění je součástí restrukturalizačního plánu, jehož cílem je vrátit podnik do zisku. Odborový svaz EVG už oznámil, že bude bojovat o zachování každého pracovního místa.

DB Cargo je součástí státní skupiny Deutsche Bahn, která celkem zaměstnává asi 220 tisíc lidí. Pokud to bude možné, mají propuštění zaměstnanci dostat nabídku práce v jiných částech koncernu. Firma je však pod tlakem i ze strany Evropské komise, která požaduje omezení státní podpory. DB Cargo proto musí do konce letošního roku vykázat zisk, protože mateřská společnost už nemůže dlouhodobě krýt ztráty nákladní divize.

železnice

Skupina TTC kupuje Ayudate. Posiluje v zabezpečení vlaků ETCS

Zprávy z firem

Česká technologická a realitní skupina TTC dokončila akvizici tuzemské konzultační a projektové společnosti Ayudate. Prostřednictvím firmy TTC HOLDING získala ve společnosti stoprocentní podíl. Hodnotu transakce strany nezveřejnily.

nst

Přečíst článek

Železniční nákladní doprava je silně závislá na průmyslu a energetice. Propad průmyslové výroby v Evropě se tak přímo promítá do nižších přepravních objemů. V Německu se po železnici denně přepraví zhruba milion tun zboží. Ačkoli je DB Cargo stále lídrem trhu, konkurence podle agentury Reuters drží dohromady už asi 60 procent trhu.

Dění v Německu může mít význam i pro Česko. DB Cargo je mateřskou společností ostravské DB Cargo Czechia. Český železniční trh navíc podobné otřesy zná – dominantní ČD Cargo prošlo transformací už v roce 2025 a loni firmu opustilo více než 1200 zaměstnanců. Vývoj u německého lídra tak může být dalším signálem, že evropská nákladní železnice prochází hlubokou proměnou.

Související

Doporučujeme