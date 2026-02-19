Ronaldo investuje 7,5 milionu dolarů do projektu Herbalife. Společnost dříve čelila pokutám
Cristiano Ronaldo rozšiřuje své podnikatelské aktivity. Jak informuje agentura Bloomberg, portugalská fotbalová hvězda investovala 7,5 milionu dolarů do společnosti HBL Pro2col Software, která je digitální platformou vlastněnou firmou Herbalife. Za tuto částku získal desetiprocentní podíl.
Jedenačtyřicetiletý Ronaldo, který od roku 2023 působí v Saúdské Arábii, tak podle Bloombergu vkládá část svého majetku do oblasti zdravotních a wellness technologií. Platforma Pro2Col využívá individuální data uživatelů k tvorbě personalizovaných plánů zahrnujících každodenní návyky i sledování výživy.
„Investice do Pro2col byla přirozeným krokem — nejde jen o zastupování Herbalife, ale o možnost podílet se na budování platformy, která může změnit způsob, jakým lidé přistupují ke zdraví,“ citovala Ronalda společnost Herbalife.
Společnost OpenAI je blízko uzavření první fáze nového kola financování, které by mohlo přesáhnout 100 miliard dolarů. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. Pokud se transakce dokončí, půjde o jednu z největších investičních operací v historii technologického sektoru.
Největší investice v historii AI? OpenAI je blízko financování za 100 miliard dolarů
Zprávy z firem
Společnost OpenAI je blízko uzavření první fáze nového kola financování, které by mohlo přesáhnout 100 miliard dolarů. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené s jednáním. Pokud se transakce dokončí, půjde o jednu z největších investičních operací v historii technologického sektoru.
Ronaldo je ambasadorem značky Herbalife už od roku 2013. V roce 2025 se zároveň stal prvním fotbalistou zařazeným do Bloomberg Billionaires Index s odhadovaným majetkem 1,4 miliardy dolarů.
Akcie letí vzhůru
Trhy reagovaly rychle. Akcie Herbalife podle Bloombergu v předobchodní fázi vzrostly o 15 procent. Analytik Mizuho Securities John Baumgartner uvedl, že zapojení Ronalda „posiluje potenciál značky“. Firma navíc vykázala další oživení tržeb nad očekávání trhu.
Růst přichází po letech slabší výkonnosti akcií. Za posledních pět let titul ztratil zhruba dvě třetiny své hodnoty. Společnost má za sebou i bouřlivou historii – v roce 2012 na ni miliardář Bill Ackman vsadil jednu miliardu dolarů v rámci sázky na pokles ceny akcií, což vyvolalo mediálně sledovaný spor s investorem Carlem Icahnem.
Moderní medicína umí prodloužit život, ale kvalitu stáří ovlivňují jiné věci. Každodenní návyky, vztahy a prostředí, ve kterém žijeme. Lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají, že bez změny životního stylu nás žádná pilulka nezachrání a že o zdraví v sedmdesáti se rozhoduje už v dětství.
Dlouhověkost se nerodí v laboratoři. Začíná v nákupním košíku, v dětství a v hlavě, říkají odborníci
Enjoy
Moderní medicína umí prodloužit život, ale kvalitu stáří ovlivňují jiné věci. Každodenní návyky, vztahy a prostředí, ve kterém žijeme. Lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají, že bez změny životního stylu nás žádná pilulka nezachrání a že o zdraví v sedmdesáti se rozhoduje už v dětství.
V roce 2016 musela Herbalife zaplatit 200 milionů dolarů a restrukturalizovat podnikání v rámci dohody s americkými úřady kvůli obvinění z klamání zákazníků. Ackman svou pozici uzavřel v roce 2018, přičemž v únoru 2024 akcie firmy propadly o 43 procent na nejnižší úroveň za 14 let.
Ronaldo tak vstupuje do společnosti, která se snaží obnovit důvěru investorů — a jeho jméno může být klíčovou součástí tohoto návratu.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.