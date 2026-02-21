Německé podniky bijí na poplach: Čína podle nich ohrožuje férový obchod
Asijsko-pacifický výbor německých podniků varoval před destabilizačními a nepoctivými obchodními praktikami Číny, a to krátce před plánovanou cestou německého kancléře Friedricha Merze do Pekingu. Podle dokumentu, k němuž získala přístup agentura Reuters, vlivné německé podnikatelské sdružení obviňuje Peking z vytváření nadbytečných výrobních kapacit, rozsáhlých subvencí a politicky motivované regulace zahraničního obchodu.
Dokument uvádí, že konkurence, systémová rizika a narušování hospodářské soutěže ze strany Číny nabírají na intenzitě a stávají se „klíčovou výzvou pro prosperitu a bezpečnost Evropy“. Sdružení zároveň varuje před hrozbou dalších obchodních konfliktů mezi Evropou a Čínou, pokud bude Peking pokračovat v čím dál agresivnějších praktikách ve světovém obchodu.
Přesto dokument připomíná také roli Číny jako partnera v mezinárodním obchodě a inovacích. Evropu vyzývá k jednotě a k přípravě „robustní“ reakce na čínské obchodní praktiky. Čínská vláda obvinění z nepoctivých obchodních praktik opakovaně odmítá.
Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.
Čipy pro AI dusí trh. Jejich nedostatek může trvat i roky
Varování podnikatelského sdružení kontrastuje s nedávnými vstřícnějšími výroky kancléře Merze. Ten před návštěvou Pekingu uvedl, že jeho cílem je hovořit „o budoucí spolupráci mezi Evropou a Německem na jedné straně a Čínou na druhé straně“. Podle Reuters chce přehodnotit vztahy s Čínou v reakci na nové obchodní bariéry ze strany Spojených států.
Merz se na cestu vydá v úterý a do Pekingu dorazí ve středu. Setká se s čínským premiérem Li Čchiangem i prezidentem Si Ťin-pchingem. Podle mluvčího německé vlády chce jednat o bezpečnosti, obchodu i lidských právech. Pravděpodobným tématem rozhovorů bude také válka na Ukrajině a možnosti jejího zastavení.
