Německé podniky bijí na poplach: Čína podle nich ohrožuje férový obchod

Asijsko-pacifický výbor německých podniků varoval před destabilizačními a nepoctivými obchodními praktikami Číny, a to krátce před plánovanou cestou německého kancléře Friedricha Merze do Pekingu. Podle dokumentu, k němuž získala přístup agentura Reuters, vlivné německé podnikatelské sdružení obviňuje Peking z vytváření nadbytečných výrobních kapacit, rozsáhlých subvencí a politicky motivované regulace zahraničního obchodu.
Dokument uvádí, že konkurence, systémová rizika a narušování hospodářské soutěže ze strany Číny nabírají na intenzitě a stávají se „klíčovou výzvou pro prosperitu a bezpečnost Evropy“. Sdružení zároveň varuje před hrozbou dalších obchodních konfliktů mezi Evropou a Čínou, pokud bude Peking pokračovat v čím dál agresivnějších praktikách ve světovém obchodu.

Přesto dokument připomíná také roli Číny jako partnera v mezinárodním obchodě a inovacích. Evropu vyzývá k jednotě a k přípravě „robustní“ reakce na čínské obchodní praktiky. Čínská vláda obvinění z nepoctivých obchodních praktik opakovaně odmítá.

AI rozpoutala čipovou krizi. Paměti mizí, ceny explodují

Čipy pro AI dusí trh. Jejich nedostatek může trvat i roky

Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.

Varování podnikatelského sdružení kontrastuje s nedávnými vstřícnějšími výroky kancléře Merze. Ten před návštěvou Pekingu uvedl, že jeho cílem je hovořit „o budoucí spolupráci mezi Evropou a Německem na jedné straně a Čínou na druhé straně“. Podle Reuters chce přehodnotit vztahy s Čínou v reakci na nové obchodní bariéry ze strany Spojených států.

Merz se na cestu vydá v úterý a do Pekingu dorazí ve středu. Setká se s čínským premiérem Li Čchiangem i prezidentem Si Ťin-pchingem. Podle mluvčího německé vlády chce jednat o bezpečnosti, obchodu i lidských právech. Pravděpodobným tématem rozhovorů bude také válka na Ukrajině a možnosti jejího zastavení.

Motoristé by se teď do Sněmovny nedostali. Pokud by se volby konaly nyní, dostali by těsně pod pět procent hlasů nutných pro zisk poslaneckých křesel. Stejný podíl hlasů jako Motoristé by mělo nové hnutí Naše Česko v čele s jihočeským hejtmanem Martinem Kubou (dříve ODS). Vyplývá to z únorového průzkumu agentury NMS pro server Novinky.cz. Volby by nyní stejně jako původně loni v říjnu vyhrálo hnutí ANO. Na druhou ODS má stále výrazný náskok.

Hnutí Motoristé sobě, které je součástí nynější vlády s ANO a SPD, se po volbách několikrát dostalo do střetu s prezidentem Petrem Pavlem, který odmítl jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Na konci ledna Pavel zveřejnil SMS, které jeho poradci Petru Kolářovi poslal ministr zahraničí a předseda Motoristů Petr Macinka. Pavel je označil za vydírání a obrátil se na policii. Na podporu prezidenta se pak konaly v celém Česku demonstrace.

Motoristé by ve sněmovních volbách nyní získali 4,7 procenta hlasů. Loni v říjnu dostali Motoristé při sněmovních volbách 6,77 procenta hlasů.

Naše Česko se dotáhlo na Motoristy

Přesně stejného výsledku jako vládní Motoristé by v současnosti dosáhlo hnutí Naše Česko, které jeho lídr Kuba představil před několika týdny. Hejtman Kuba loni na podzim oznámil, že po 22 letech odchází z ODS a zakládá nové hnutí, které povede na jihu Čech do říjnových komunálních voleb. Již dříve patřil ke kritikům fungování ODS.

„K výsledku hnutí Naše Česko přispěla doba sběru i zvolená metodologie. Data jsme sbírali jen dva týdny po oznámení založení strany, což je dostatečně dlouhá doba na to, aby se informace rozšířila a zároveň ji voliči ještě nestihli zapomenout,“ řekla serveru Novinky.cz politická analytička NMS Tereza Friedrichová.

Mírně si oproti výsledku voleb pohoršily kromě Motoristů i ostatní vládní strany. ANO premiéra Andreje Babiše v průzkumu vede s výrazným náskokem před jinými stranami, podobně jako ve volbách, ale podíl hlasů pro ANO by teď činil 32,6 procenta. Výsledek hnutí ve volbách byl 34,51 procenta. Hnutí SPD by nyní získalo 6,5 procenta hlasů. Ve volbách, kdy tehdy kandidovalo navíc s podporou PRO, Svobodných a Trikolory, dostalo 7,78 procenta.

Opoziční strany sdružené loni ve volbách v koalici Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) získaly tehdy dohromady 23,36 procenta hlasů. Nyní by ODS samostatně dostala podle NMS 14,7 procenta, a jako jediná ze stran Spolu by se dokázala sama dostat do Sněmovny. Lidovci by aktuálně získali 2,6 procenta hlasů a TOP 09 by měla 2,4 procenta hlasů.

Další opoziční strana, Starostové, by si oproti volbám polepšila. Získala by 14,6 procenta, takže by byla na třetím místě za ANO a ODS. V říjnových volbách pro Starosty hlasovalo 11,23 procenta voličů. Horší výsledek zaznamenali Piráti, kteří by teď měli 7,2 procenta hlasů, kdežto ve volbách jich dostali 8,97 procenta.

Z dalších stran pak průzkum uvedl ještě například, že KSČM by měla 1,7 procenta hlasů. Její politici v posledních volbách kandidovali za hnutí Stačilo!, které dostalo 4,30 procenta hlasů. Hnutí PRO by mělo 1,6 procenta hlasů a Přísaha a Svobodní shodně 1,4 procenta. Členové PRO a Svobodných byli loni ve volbách na kandidátkách SPD.

Průzkum prováděla agentura NMS v polovině února. Zúčastnilo se ho 1001 lidí.

Rey Koranteng: Moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu

Rey Koranteng s Evou Čerešňákovou mluví otevřeně o tom, proč se necítí být slavný, jak vnímá zkušenosti s odlišným původem i proč je živé vysílání práce „na sekundy“. V rozhovoru popisuje náhodný vstup do televize, adrenalin zpravodajství i hodnoty, které si po letech v médiích drží.

Ray Koranteng patří k nejstabilnějším tvářím českého televizního zpravodajství. Přesto se označení „slavný“ brání. „Já to nechápu jako popularitu. Slavný je Jarda Jágr. Já jsem spíš známý,“ říká. Podle něj lidé zaměňují slávu s mediální známostí. Výhodu své profese vidí především v tom, že ho lidé oslovují. „Lidi mě považují za svého známého. Tudíž jsou k vám otevřenější,“ vysvětluje. Právě díky tomu má možnost překračovat sociální bubliny a získávat pohledy z různých prostředí. Od běžných profesí až po vrcholný byznys či politiku.

Dětství v Praze osmdesátých let, kdy vyrůstal jako syn Ghaňana a Češky, nebylo bez narážek. Otevřené konflikty nezažil, občasné poznámky však ano. Časem si z této zkušenosti vytvořil vlastní postoj. „Když někdo má pocit potřebu trousit takové blbosti, tak je to blbec… a víte, že už ho nepotřebujete,“ říká s odstupem. Zajímavé pro něj bylo i to, že někteří lidé se mu po letech za dětské poznámky omluvili.

Hvězda počasí

Do médií se nedostal plánovaně. Sám sebe popisuje spíše jako stydlivého člověka, který by se na konkurz nikdy nepřihlásil. Začínal prací na grafice pro vznikající televizi Nova. Zlom přišel náhodou. „A bum, a byl jsem v počasí,“ shrnuje moment, kdy se poprvé objevil před kamerou. Práce ho bavila nejen obsahem, ale i atmosférou tehdejšího týmu.

Zásadní proměnu znamenal přechod do zpravodajství. Přiznává, že zpočátku váhal, zda je ve svých pětadvaceti letech dostatečně přesvědčivý pro roli moderátora hlavní zpravodajské relace. Důvěra diváků je podle něj klíčová a nevychází pouze z textu, který čte. Dnes považuje živé vysílání za nejintenzivnější část své práce. „V televizi se nepracuje na minuty, tam se pracuje na sekundy,“ říká. Zpravodajství je týmová disciplína a finální podoba relace vzniká až krátce před vysíláním. Stoprocentní jistota podle něj neexistuje ani během samotného přenosu.

V reálném čase

Adrenalin přinášejí zejména mimořádné události. Při oznámení úmrtí britské královny se scénář měnil doslova v reálném čase. „My jsme si říkali dvacet nebo patnáct sekund před tím, co tam vlastně bude,“ popisuje. Podobné situace podle něj ukazují, že moderátor není jen „mluvící hlava“, ale součást dynamického procesu.

Vedle televize si splnil i dětský sen stát se pilotem. Profesionální dráhu si však nevybral, létání zůstalo osobní vášní. „Toto je splněný sen,“ konstatuje. V soukromí investuje především do cestování. Preferuje méně turisticky exponované země, kde je zachován místní charakter. Navštívil například Gruzii či Černou Horu, v budoucnu by rád poznal Arménii a také Ghanu, kde má rodinu.

Po více než dvaceti letech ve zpravodajství působí Koranteng vyrovnaně a střízlivě. Popularitu relativizuje, důraz klade na profesionalitu a důvěru. Možná právě proto zůstává pro diváky dlouhodobě čitelnou a respektovanou tváří české televizní scény.

