AI mění byznys technologických gigantů. A testuje nervy investorů
Americké technologické firmy sázejí na umělou inteligenci bezprecedentní částky. Podle Bloombergu se jejich budoucí nájemní závazky na datová centra blíží půl bilionu dolarů, což začíná znervózňovat investory.
Americké technologické společnosti Oracle, Microsoft a Meta Platforms se zavázaly investovat v příštích letech zhruba 500 miliard dolarů (10,38 bilionu korun) do pronájmu datových center a související infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence (AI). Vyplývá to z analýzy agentury Bloomberg založené na kvartálních výkazech firem.
Partneři projektů datových center americké společnosti OpenAI si půjčili téměř 100 miliard dolarů (dva biliony korun), jejichž splacení závisí na úspěšnosti tohoto ztrátového start-upu. Jen firmy SoftBank, Oracle a CoreWeave už si půjčily nejméně 30 miliard dolarů, aby investovaly do OpenAI nebo její infrastruktury, vyplývá z analýzy listu Financial Times.
Gigantické sázky na umělou inteligenci. Partneři OpenAI si půjčili 2 biliony na budování infrastruktury
Money
Partneři projektů datových center americké společnosti OpenAI si půjčili téměř 100 miliard dolarů (dva biliony korun), jejichž splacení závisí na úspěšnosti tohoto ztrátového start-upu. Jen firmy SoftBank, Oracle a CoreWeave už si půjčily nejméně 30 miliard dolarů, aby investovaly do OpenAI nebo její infrastruktury, vyplývá z analýzy listu Financial Times.
Skryté závazky Oraclu znervóznily investory
Budoucí závazky Oraclu ohledně pronájmu dosáhly 248 miliard dolarů. Z toho za tři měsíce do konce listopadu firma uzavřela nové smlouvy v objemu zhruba 150 miliard dolarů. Částky zatím nejsou plně viditelné v rozvahách, protože se projeví až v okamžiku, kdy začnou skutečné platby, dodal Bloomberg.
Oracle přitom tyto plány zveřejnila v tichosti pouze v regulatorním podání. Investoři, kteří již byli nervózní z rostoucích výdajů, následně podle Bloombergu přikročili k prodeji cenných papírů firmy. „Toto dodatečné zveřejnění vnímáme jako známku toho, že Oracle bude mít značné problémy s kapitálem,“ napsal minulý týden analytik Gil Luria ze společnosti DA Davidson.
Jednorázově si na budování AI infrastruktury ještě nikdy nikdo nepůjčil. Americké banky se však těší, že budou moci půjčit Oraclu 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu téměř 800 miliard korun. Nabídka by podle agentury Bloomberg měla přijít na začátku příštího týdne.
Oracle chystá rekordní investici do umělé inteligence. Banky mu půjčí 800 miliard korun
Zprávy z firem
Jednorázově si na budování AI infrastruktury ještě nikdy nikdo nepůjčil. Americké banky se však těší, že budou moci půjčit Oraclu 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu téměř 800 miliard korun. Nabídka by podle agentury Bloomberg měla přijít na začátku příštího týdne.
Dlouhodobé nájmy jako nové riziko
Cloudové firmy v posledních čtvrtletích astronomicky navýšily budoucí nájemní smlouvy na serverové farmy, které mohou platit až 19 let. Podle Bloombergu se investoři obávají, že i když se nájemní smlouvy rozkládají na dlouhé období, představují významné riziko v případě zpomalení poptávky po službách v oblasti AI.
Oracle má navíc obrovskou expozici u jediného klienta, kterým je OpenAI, upozornil Ed Gavin, zakladatel společnosti DC Byte zabývající se výzkumem datových center. To zvyšuje citlivost Oraclu na případné změny strategie či investičního tempa v oblasti AI.
OpenAI jako klíčový zákazník
OpenAI s Oraclem letos podepsala smlouvu, podle níž má OpenAI svému partnerovi za poskytování služeb v oblasti datových center zaplatit 30 miliard dolarů ročně. Podle nedávné analýzy listu Financial Times (FT) si Oracle na infrastrukturní projekty pro OpenAI půjčil desítky miliard dolarů.
Druhým nejbohatším člověkem světa po Elonu Muskovi je podle prestižního žebříčku Bloomberg Billionaires zakladatel Oracle Larry Ellison. Pomohla mu k tomu sázka Oracle na AI.
Žebříček miliardářů se zamíchal. Zuckerberga přeskočil nenápadný ajťák z Oracle
Money
Druhým nejbohatším člověkem světa po Elonu Muskovi je podle prestižního žebříčku Bloomberg Billionaires zakladatel Oracle Larry Ellison. Pomohla mu k tomu sázka Oracle na AI.
Microsoft a Meta: velké sázky, menší obavy
Microsoft a Meta Platforms rovněž podepsaly smlouvy o pronájmech infrastruktury za desítky miliard dolarů. Investoři jsou však v jejich případě klidnější vzhledem k silným peněžním tokům (tzv. cash flow), dodal Bloomberg.
Microsoft zaznamenal prudký růst nájemních nákladů už v roce 2023, kdy začal obsluhovat enormní poptávku po výpočetním výkonu spojenou s partnerstvím s firmou OpenAI. Meta se zase rozhodla pro pronájem místo budování vlastních center, například si pronajímá klíčové datové centrum pro AI v Louisianě. Budoucí nájemní závazky Mety dosahují 58 miliard dolarů, což je trojnásobek oproti stavu před rokem.
Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.
Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl
Trhy
Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.
Přidává se i Google
K trendu se přidává i Google ze skupiny Alphabet, který tradičně datová centra většinou vlastnil. V posledních čtvrtletích však také výrazně zvýšil plánované pronájmy. Ke konci září měl budoucí nájemní závazky ve výši 42,6 miliardy dolarů, což představuje zhruba sedminásobný meziroční nárůst.
Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,5 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje mohly vyšplhat přes dva biliony dolarů, předpovídá Gartner. V posledních měsících se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na technologii AI. Podle analýzy listu Der Standard je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaných a realita je daleko od jejich plánů.
Po Microsoftu by mohl do OpenAI vstoupit další technologický gigant. Amazon jedná s vývojářem chatovacího systému ChatGPT o investici ve výši 10 miliard dolarů.
Amazon chce podíl v OpenAI. Nabízí až deset miliard dolarů
Zprávy z firem
Po Microsoftu by mohl do OpenAI vstoupit další technologický gigant. Amazon jedná s vývojářem chatovacího systému ChatGPT o investici ve výši 10 miliard dolarů.
Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a zkomplikovat život zejména rozvojovým zemím.
Britská centrální banka uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho akcií technologických firem, vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.
Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.
Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie
Zprávy z firem
Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.