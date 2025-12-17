Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Trhy AI mění byznys technologických gigantů. A testuje nervy investorů

AI mění byznys technologických gigantů. A testuje nervy investorů

AI mění byznys technologických gigantů. A testuje nervy investorů
iStock
ČTK
ČTK

Americké technologické firmy sázejí na umělou inteligenci bezprecedentní částky. Podle Bloombergu se jejich budoucí nájemní závazky na datová centra blíží půl bilionu dolarů, což začíná znervózňovat investory.

Americké technologické společnosti Oracle, Microsoft a Meta Platforms se zavázaly investovat v příštích letech zhruba 500 miliard dolarů (10,38 bilionu korun) do pronájmu datových center a související infrastruktury pro rozvoj umělé inteligence (AI). Vyplývá to z analýzy agentury Bloomberg založené na kvartálních výkazech firem.

Sam Altman

Gigantické sázky na umělou inteligenci. Partneři OpenAI si půjčili 2 biliony na budování infrastruktury

Money

Partneři projektů datových center americké společnosti OpenAI si půjčili téměř 100 miliard dolarů (dva biliony korun), jejichž splacení závisí na úspěšnosti tohoto ztrátového start-upu. Jen firmy SoftBank, Oracle a CoreWeave už si půjčily nejméně 30 miliard dolarů, aby investovaly do OpenAI nebo její infrastruktury, vyplývá z analýzy listu Financial Times.

ČTK

Přečíst článek

Skryté závazky Oraclu znervóznily investory

Budoucí závazky Oraclu ohledně pronájmu dosáhly 248 miliard dolarů. Z toho za tři měsíce do konce listopadu firma uzavřela nové smlouvy v objemu zhruba 150 miliard dolarů. Částky zatím nejsou plně viditelné v rozvahách, protože se projeví až v okamžiku, kdy začnou skutečné platby, dodal Bloomberg.

Oracle přitom tyto plány zveřejnila v tichosti pouze v regulatorním podání. Investoři, kteří již byli nervózní z rostoucích výdajů, následně podle Bloombergu přikročili k prodeji cenných papírů firmy. „Toto dodatečné zveřejnění vnímáme jako známku toho, že Oracle bude mít značné problémy s kapitálem,“ napsal minulý týden analytik Gil Luria ze společnosti DA Davidson.

Kanceláře společnosti Oracle

Oracle chystá rekordní investici do umělé inteligence. Banky mu půjčí 800 miliard korun

Zprávy z firem

Jednorázově si na budování AI infrastruktury ještě nikdy nikdo nepůjčil. Americké banky se však těší, že budou moci půjčit Oraclu 38 miliard dolarů, tedy v přepočtu téměř 800 miliard korun. Nabídka by podle agentury Bloomberg měla přijít na začátku příštího týdne.

sta

Přečíst článek

Dlouhodobé nájmy jako nové riziko

Cloudové firmy v posledních čtvrtletích astronomicky navýšily budoucí nájemní smlouvy na serverové farmy, které mohou platit až 19 let. Podle Bloombergu se investoři obávají, že i když se nájemní smlouvy rozkládají na dlouhé období, představují významné riziko v případě zpomalení poptávky po službách v oblasti AI.

Oracle má navíc obrovskou expozici u jediného klienta, kterým je OpenAI, upozornil Ed Gavin, zakladatel společnosti DC Byte zabývající se výzkumem datových center. To zvyšuje citlivost Oraclu na případné změny strategie či investičního tempa v oblasti AI.

OpenAI jako klíčový zákazník

OpenAI s Oraclem letos podepsala smlouvu, podle níž má OpenAI svému partnerovi za poskytování služeb v oblasti datových center zaplatit 30 miliard dolarů ročně. Podle nedávné analýzy listu Financial Times (FT) si Oracle na infrastrukturní projekty pro OpenAI půjčil desítky miliard dolarů.

Larry Ellison z Oracle

Žebříček miliardářů se zamíchal. Zuckerberga přeskočil nenápadný ajťák z Oracle

Money

Druhým nejbohatším člověkem světa po Elonu Muskovi je podle prestižního žebříčku Bloomberg Billionaires zakladatel Oracle Larry Ellison. Pomohla mu k tomu sázka Oracle na AI.

tzv

Přečíst článek

Microsoft a Meta: velké sázky, menší obavy

Microsoft a Meta Platforms rovněž podepsaly smlouvy o pronájmech infrastruktury za desítky miliard dolarů. Investoři jsou však v jejich případě klidnější vzhledem k silným peněžním tokům (tzv. cash flow), dodal Bloomberg.

Microsoft zaznamenal prudký růst nájemních nákladů už v roce 2023, kdy začal obsluhovat enormní poptávku po výpočetním výkonu spojenou s partnerstvím s firmou OpenAI. Meta se zase rozhodla pro pronájem místo budování vlastních center, například si pronajímá klíčové datové centrum pro AI v Louisianě. Budoucí nájemní závazky Mety dosahují 58 miliard dolarů, což je trojnásobek oproti stavu před rokem.

Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl

Trhy

Zuckerbergův sen o novém metaverzu narazil na hořkou realitu: minimální adopce, drahý vývoj a mizerná technologie. Reality Labs, divize Mety, pálí miliardu dolarů měsíčně a technologickému miliardáři dochází s projektem trpělivost. Pozornost a peníze přesouvá do AI - technologie, která má skutečný komerční potenciál. A investoři Mety její zatím nejdražší omyl přecházejí jakoby nic. Akcie Mety dokonce rostou.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Přidává se i Google

K trendu se přidává i Google ze skupiny Alphabet, který tradičně datová centra většinou vlastnil. V posledních čtvrtletích však také výrazně zvýšil plánované pronájmy. Ke konci září měl budoucí nájemní závazky ve výši 42,6 miliardy dolarů, což představuje zhruba sedminásobný meziroční nárůst.

Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,5 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by se výdaje mohly vyšplhat přes dva biliony dolarů, předpovídá Gartner. V posledních měsících se objevují varování před možnou investiční bublinou spočívající v nadhodnocení akcií navázaných na technologii AI. Podle analýzy listu Der Standard je řada slibů od představitelů start-upů zaměřených na AI přehnaných a realita je daleko od jejich plánů.

Amazon chce podíl v OpenAI. Nabízí až deset miliard dolarů

Zprávy z firem

Po Microsoftu by mohl do OpenAI vstoupit další technologický gigant. Amazon jedná s vývojářem chatovacího systému ChatGPT o investici ve výši 10 miliard dolarů.

ČTK

Přečíst článek

Výkonná ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgievová upozornila, že optimismus ohledně AI rozproudil trhy a pomohl podpořit globální ekonomiku. Prudká korekce u cen akcií by však podle ní mohla zbrzdit ekonomický růst, odhalit zranitelná místa globálního systému a zkomplikovat život zejména rozvojovým zemím.

Britská centrální banka uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index Nasdaq Composite, v němž je zastoupeno mnoho akcií technologických firem, vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 klesl o 78 procent a smazal veškeré zisky z předchozího období.

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI

Google se drápe na vrchol. Po zádech Nvidie

Zprávy z firem

Hodnota Alphabet, mateřská firma gigantu Googlu, se dostala těsně k hranici 4 bilionů dolarů. Nad ní jsou jen dvě firmy, Apple a Nvidia. A právě Nvidii teď Google těžce dýchá za krk.

Tereza Zavadilová

Přečíst článek

Související

Budoucnost patří AI, ne avatarům. Zuckerberg přiznává svůj nejdražší omyl

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Amazon chce podíl v OpenAI. Nabízí až deset miliard dolarů

Amazon chce podíl v OpenAI. Nabízí až deset miliard dolarů
Profimedia
ČTK
ČTK

Po Microsoftu by mohl do OpenAI vstoupit další technologický gigant. Amazon jedná s vývojářem chatovacího systému ChatGPT o investici ve výši 10 miliard dolarů.

Americký internetový obchod Amazon jedná o záměru investovat kolem deseti miliard dolarů (přes 200 miliard korun) do společnosti OpenAI, která vyvinula populární chatovací systém ChatGPT založený na umělé inteligenci (AI). S odvoláním na zdroje o tom informují média. Podle zdroje agentury Reuters by transakce mohla celou firmu OpenAI ohodnotit na více než 500 miliard dolarů (přes deset bilionů korun).

Server The Information uvedl, že OpenAI by v rámci dohody měla využívat čipy společnosti Amazon. Dodal, že po dohodě s firmou Amazon by OpenAI mohla pracovat na získávání kapitálu od dalších investorů.

Společnost OpenAI koncem října oznámila, že dokončila reorganizaci své vlastnické struktury. Dodala, že klíčový partner Microsoft v ní teď vlastní 27procentní podíl, jehož hodnota se odhaduje na 135 miliard dolarů. Podle serveru CNBC reorganizace poskytuje firmě OpenAI větší prostor k získávání nového kapitálu a k uzavírání partnerství s dalšími podniky.

Souboj technologických gigantů

Amazon už podle CNBC investoval nejméně osm miliard dolarů do společnosti Anthropic, která je konkurentem OpenAI. Microsoft v listopadu oznámil, že do firmy Anthropic investuje až pět miliard dolarů a vytvoří s ní strategické partnerství. Dohoda o tomto partnerství předpokládá, že Anthropic nakoupí od Microsoftu cloudové služby za 30 miliard dolarů.

Chatboti jako motor zájmu o AI

Společnost OpenAI v roce 2022 svůj systém ChatGPT zdarma zpřístupnila veřejnosti. Systém si rychle získal popularitu a výrazně přispěl k vlně zájmu veřejnosti, médií a investorů o umělou inteligenci. Vlajkovým produktem konkurenta Anthropic je chatbot Claude, který vstoupil na trh v roce 2023.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Dalibor Martínek: Auto, nebo elektroauto? Bruselským úředníkům hlodá mozek brouk

Tesla u nabíjecí stanice
Profimedia.cz
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Mají být auta elektrická, nebo spalovací? Únavná veřejná (ne)debata. Lidé volí spalovací motory, politici jim vnucují elektrické. Mašinérie propagace elektrických aut je velmi propracovaná. Nicméně, zákazníci, ty bestie, si pořád nedají říct.

Výsledek siločar je pořád stejný. Občané Evropy, stejně jako Češi, se nechtějí nechat zmanipulovat. Drží si svou duši, ačkoliv jim ji někdo chce násilím vyrvat. Nedaří se. Elektroauta tahají politicky za delší část provazu, u zákazníků ale stále nenacházejí důvěru.

Evropská komise proto pomalu ustupuje. Jen velmi pomalu. Oznámila, že základní směřování se nemění a evropský cíl na snižování emisí v automobilovém průmyslu nadále „zůstává agresivní“. Budoucnost dopravy v Evropské unii je elektrická. „Jen se k cíli bude postupovat tempem, které je přijatelnější pro evropský průmysl,“ uvedl tajemník Elektromobilní platformy Lukáš Folbrecht.

Brusel zmírní zákaz, některé spalovací motory zůstanou i po roce 2035
Aktualizováno

Brusel couvá a zmírňuje pravidla pro auta se spalovacími motory

Politika

Evropská komise zmírní plán zákazu prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh požaduje, aby se emise oxidu uhličitého u nových automobilů do deseti let snížily o 90 procent, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno. Určitá nová auta se spalovacími motory se tak budou moci i nadále prodávat, uvedl předseda Evropské lidové strany Manfred Weber.

ČTK

Přečíst článek

Komise zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh, který zástupci komise představili, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o sto procent, jak bylo původně plánováno.

Z moci úřední 

Německý svaz automobilového průmyslu tvrdí, že navrhovaná opatření jsou spojena s řadou překážek, takže hrozí, že v praxi nebudou mít žádný účinek. „V době, kdy roste mezinárodní konkurence a kdy je ekonomická síla Evropy klíčová, je tento balík z Bruselu katastrofální,“ uvedla prezidentka svazu Hildegard Müllerová.

Jak již komentovala nová česká vláda, za Babišova Česka je to špatný cíl. Babiš nechce tak silnou regulaci výroby a prodeje aut s normálním motorem. Tak jak ho vymyslel Karl Benz. Češi v tomto s Babišem souzní. Potvrzují to i data prodeje aut.

Jakub Kott z E.ONu

Jakub Kott z E.ON: Lidé pochopili, že nemohou nabíjet auta jen ze slunce, zájem o flexibilitu roste

Zprávy z firem

Nedostatek dobíjecích stanic nebo příliš vysoká cena nabíjení. To jsou podle průzkumu E.ONu jedny z nejčastějších mýtů ohledně elektromobility. Podle Jakuba Kotta, který u dodavatele energií vede oddělení mobility, je to hlavně o osobní zkušenosti. Majitelé elektroaut nejenže vnímají rychle se rozšiřující síť veřejných stanic, ale hlavně dávají přednost výhodnějšímu domácímu dobíjení.

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Za listopad bylo v Česku nově registrováno 14 600 aut s benzínovým motorem, téměř sedmdesát procent trhu. S naftou to byly necelé čtyři tisíce vozů, něco přes osmnáct procent trhu. Registrováno bylo jedenáct set elektroaut, přes pět procent. To je pro elektroauta slušný výsledek. Násobně vyšší než třeba před pěti lety, dvě stě aut, jedno procento trhu. Prodej elektroaut se evidentně posouvá kupředu, paralelně s tím, jak jsou výrobci nuceni evropskou legislativou zvyšovat podíl těchto vozů na celkové výrobě.

Co se týká pohonu vozu, nikdo dosud nepřišel s lepším řešením, než je ten spalovací. Věrozvěsti elektroaut jsou snaživí, ale pořád ještě zobáci stojící proti víc než sto lety vyvíjené a osvědčené technologii. Jako uživatelé si na výsledky bádání v oblasti elektromobility rádi počkáme. Ale nenuťte nás kupovat polotovar.

Zásadní argument proti spalovacím motorům zní z úst „expertů“ politologie, že škodí životnímu prostředí a že je neperspektivní. Chyba za chybou. Nové spalovací motory již po dekádách inovací nevypouštějí do ovzduší prakticky nic. Mohli byste si k jejich výfuku lehnout na noc. Dalším nonsensem je, že elektrická technologie je vrcholem vývoje. Není to jen slepá větev? Nebylo to ještě ověřeno letitou zkušeností.

Evropská komise zmírnila zákaz, některé spalovací motory zůstanou i po roce 2035
Aktualizováno

Fanoušci spalováků mohou slavit. Brusel zmírnil plán na jejich zákaz

Politika

Evropská komise zmírnila plán na zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory v Evropské unii od roku 2035. Nový návrh, se kterým zástupci EK seznámili novináře, požaduje, aby se emise oxidu uhličitého (CO2) u nových aut snížily o 90 procent proti úrovni z roku 2021, tedy nikoli o 100 procent, jak bylo původně plánováno.

ČTK

Přečíst článek

Dalším často zmiňovaným argumentem pro záhubu spalovacích motorů je, že docházejí fosilní paliva, že jsme vydrancovali planetu a za pár let nebude co dávat do nádrží. Opět fejk. Do nádrží aut se spalovacím motorem bude co dávat další stovky let. Suroviny je dost na to, aby se mezitím našlo skutečně funkční řešení pro budoucí generace. Třeba to bude elektromobilita. Ta je nyní stále v plenkách, evidentně bude na zvyšování její efektivity dost práce. Elon Musk ještě není Karl Benz.

Bohužel, v Evropě nyní neřídí trh s auty zájem kupujících ani kvalita vozů. Řídí ho úředníci. To je ten problém, kvůli kterému vyhrávají volby napříč evropskými státy populistické strany. Mění se na tomto schématu něco? Ústupek Evropské komise od sta procent k devadesáti v poměru elektrických a spalovacích motorů se zdá být skutečně jenom kosmetikou.

Klíčovou otázkou zůstává: V kterých hlavách se líhne ta komunistická myšlenka, že z moci úřední máme říkat lidem, jak se mají chovat? Pochází snad ze zemí, které ještě nebyly zrůdností bolševického přemýšlení dostatečně postiženy?

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Nerealistické. Osmička zemí unie včetně Česka podepsala dokument proti emisní normě Euro 7

Nerealistické. Osmička zemí unie včetně Česka podepsala dokument proti emisní normě Euro 7

Leaders

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme