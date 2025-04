Dominik Rusinko: Kdy začnou Ameriku (reálně) bolet celní tarify?

Kotrmelce v americké obchodní politice se již několik týdnů propisují do dění na finančních trzích, první zhoršení přinesla i dubnová šetření podnikatelských a spotřebitelských nálad. Za jak dlouho se Trumpův šok, především oslabení obchodu mezi USA a Čínou, promítne v reálné ekonomice?

K významné redukci obchodní výměny na trase Washington-Peking došlo od 10. dubna, kdy vzájemná cla dosáhla prohibitivních 100 procent. Lodní kontejnerová doprava z Číny do Los Angeles zabere zhruba 30 dní, do New Yorku dorazí cargo za přibližně 55 dní. Jinými slovy, americká ekonomika zatím ještě nepocítila přímé dopady obchodních válek.

V květnu se ukáže

Ty lze očekávat zhruba od druhého květnového týdne. Tomu odpovídají výrazně nižší plánované dodávky kontejnerů do amerických přístavů (Los Angeles meziročně -36 procent), což negativně zasáhne celý logistický řetězec – od poklesu poptávky po skladovacích kapacitách až po kamionovou dopravu. Následně se však může nákaza šířit dále napříč ekonomikou. Některé zboží nemusí být v regálech k dispozici vůbec, jiné bude kvůli clům s výrazně vyšší cenovkou.

Celá tato situace připomíná zkušenost z pandemie Covid-19, kdy přísné lockdowny vyústily v zadření dodavatelských řetězců. A přineslo jedno poučení z krizového vývoje – i pokud by Donald Trump v reakci na hrozící pokles ekonomiky zareagoval prudkým snížením cel, obnovení funkčnosti dodavatelských řetězců může trvat. A v mezidobí působit stagflačním způsobem – ve směru nižšího růstu ekonomiky a vyšší spotřebitelské inflace.

To by byla zvláště nepříjemná situace pro Fed, který je v posledních týdnech pod palbou kritiky prezidenta Trumpa, aby snižoval úrokové sazby. Na tento scénář může nakonec dojít, zvláště pokud by americká ekonomika propadla do recese. Každopádně, zatímco v případě výše celních tarifů máme pravděpodobně to nejhorší již za sebou, negativní dopady do reálné ekonomiky, tedy na hospodářský růst a zaměstnanost, se teprve naplno projeví.

