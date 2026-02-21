Trump podepsal globální clo. Deset procent na dovoz ze všech zemí

Americký prezident Donald Trump podepsal dokumenty o zavedení plošného desetiprocentního cla na dovoz ze všech zemí. Oznámil to Bílý dům s tím, že opatření vstoupí v platnost v úterý a bude platit 150 dní.
Clo se nebude vztahovat na některé položky, například vybrané zemědělské produkty, léčiva, automobily, elektroniku či suroviny. Informovala o tom agentura Reuters.
Trump podpis oznámil na své sociální síti Truth Social. „Je mi velkou ctí, že jsem právě v Oválné pracovně podepsal globální desetiprocentní clo na všechny země, které bude účinné téměř okamžitě,“ uvedl.
Nové opatření přichází poté, co americký Nejvyšší soud zrušil rozsáhlá cla, která prezident zavedl na základě zákona určeného pro mimořádné situace. Soud rozhodl, že Trump při jejich zavádění překročil své pravomoci.
Předseda Nejvyššího soudu John Roberts ve zdůvodnění uvedl, že ústava „velmi jasně“ svěřuje pravomoc zavádět daně, včetně cel, Kongresu. „Autoři ústavy nesvěřili žádnou část daňové pravomoci výkonné moci,“ prohlásil Roberts.
Trump verdikt označil za hluboké zklamání a reagoval rychlým krokem. Nové desetiprocentní clo zavádí na základě paragrafu 122 obchodního zákona z roku 1974, který prezidentovi umožňuje uvalit clo až do výše 15 procent na dobu maximálně 150 dní. Případné prodloužení musí schválit Kongres.
Každý zná kalifornské Silicon Valley čili Křemíkové údolí. Jen málokdo však ví o Lithium Valley neboli Lithiovém údolí, které leží v témže americkém státě. Mohlo by přispět k rozvoji nejmodernějších technologií, ale paradoxně tomu brání obavy z problémů starých dlouhé desítky let.
Křemíkové údolí je dávno zažitý, i když neoficiální název oblasti poblíž San Franciska přímo prošpikované firmami i výzkumníky zabývajícími se křemíkovými mikročipy a počítači. Tady se rodí největší počítačové zázraky a odtud nad nimi superbohaté společnosti vládnou světu.
Když se z Křemíkového údolí posuneme hluboko na jih, až téměř na hranice s Mexikem, narazíme na slané jezero zvané Saltonské moře. Nové geologické rozbory ukazují, že pod ním a v jeho okolí se nachází jedno z největších světových ložisek lithia – klíčové suroviny pro výrobu baterií do elektromobilů a malinkých i velkých elektronických přístrojů.
Vědecká studie z roku 2023, odhaduje, že obrovské ložisko by mohly pokrýt potřebu baterií pro téměř 300 milionů elektromobilů. „Spojené státy by se mohly stát nezávislými na globálním trhu a v podstatě jej začít ovládat,“ tvrdí geolog Michael McKibben, který se na studii podílel. Místní lithium by tak dodalo nové možnosti i pro zisky Křemíkového údolí na severu.
Až sem fajn. Ale teď přicházejí staré známé problémy.
Lidské zásahy v oblasti už v minulosti napáchaly – v dobré víře – pořádnou paseku. Vznik Saltonského moře je spojen s obrovským stavitelským průšvihem. Kvůli zúrodnění tamních pouští probíhala na přelomu 19. a 20. století mohutná výstavba zavlažovacích kanálů, které měly přivést vodu z řeky Colorado. Jenže kanály postupně ucpávaly nánosy bahna. Pokusy o nápravu se moc nedařily a zasáhly do nich v roce 1905 silné přívalové deště. Rozvodněná řeka Colorado prorazila provizorní hráze a voda téměř dva roky tekla do suché oblasti, kde vytvořila jezero Saltonské moře. To má dnes rozlohu asi 800 čtverečních kilometrů (o kus větší než náš Národní park Šumava). Leží nějakých 70 metrů pod hladinou světového oceánu, takže voda do něj vtéká, ale neodtéká a vypařuje se.
Na začátku třicátých let minulého století situaci zdánlivě úspěšně srovnala stavba Hooverovy přehrady. Ta vstoupila do historie ekonomie jakožto mohutný sociální projekt, který přinesl pracovní příležitosti pro zoufalé nezaměstnané široko daleko a současně rozhýbal ekonomiku v době velké hospodářské krize. Historie techniky zase připomíná, že šlo ve své době o největší přehradu a nejvýkonnější vodní elektrárnu na světě. Dodnes reguluje tok řeky Colorado a umožňuje následně řídit i zavlažování jižní Kalifornie včetně uchování Saltonského moře, které by jinak zase vyschlo.
V polovině minulého století to byl úžasný ekonomický úspěch. Farmáři měli vodu a ještě do oblasti jezdilo ročně kolem půldruhého milionu turistů, kteří si u vody užívali rekreace, chytali ryby, jezdili na lodích, poblíž vody hráli golf a hlavně utráceli peníze.
Jenomže do Saltonského moře postupně přitékala voda z polí. A protože neodtékala, hromadila se v něm chemická hnojiva, stoupala koncentrace soli. Od konce sedmdesátých let začaly ve velkém hynout ryby, ubývalo ptactva a ještě ke všemu jezero začalo smrdět. Z obnaženého dna po ustupující vodě se zvedá toxický prach způsobující místním obyvatelům dýchací potíže. Turisté samozřejmě přestali jezdit a bylo po blahobytu.
A teď je tu najednou zase nová šance. Jak se ukazuje, hluboko pod tímto problematickým povrchem leží geotermální rezervoár s horkou solankou bohatou na minerály. I právě na stále cennější lithium. Přímo v hlavním geotermálním rezervoáru (v hloubce asi jeden až tři kilometry pod zemí) se nachází přibližně 4,1 milionu metrických tun uhličitanu lithného (na který se zásoby tohoto kovu přepočítávají). Pokud by se těžba rozšířila i mimo tento hlavní rezervoár, celkové zdroje lithia v oblasti by mohly dosáhnout až 18 milionů metrických tun uhličitanu lithného. To by stačilo pro 300 milionů elektromobilů.
Potenciální těžba tedy slibuje obrovské zisky a nové pracovní příležitosti. Uvážíme-li dosavadní ekonomickou situaci, člověk by řekl, že tady po příležitosti vydělat na poptávce po surovinách pro moderní technologie všichni radostně skočí. Ale není tomu tak.
Zájem o těžbu má třeba těžařská společnost Controlled Thermal Resources, jež získala finanční podporu od automobilového gigantu Stellantis. Rovněž společnost EnergySource Minerals plánuje vybudovat vlastní zařízení na těžbu a získala příslib podpory od Ministerstva energetiky USA. Dobře našlápnuto má i Berkshire Hathaway Energy, dceřiná společnost firmy Warrena Buffetta. V oblasti již vlastní většinu geotermálních elektráren a plánuje začít s rekuperací lithia ze solanky, kterou tyto elektrárny využívají.
Tyto firmy plánují využít inovativní metodu zvanou přímá extrakce lithia. Na rozdíl od klasických dolů nebo obrovských odpařovacích nádrží v Jižní Americe má být tato metoda k přírodě šetrnější. Solanka se vyčerpá z hloubky několika kilometrů, lithium se z ní „vyfiltruje“ a voda se vrátí zpět pod zem.
Většinu obyvatel tamního dnes chudého regionu tvoří Hispánci. Pro ně myšlenka Lithiového údolí představuje vidinu tisíců pracovních míst a ekonomického rozkvětu. Avšak uvědomují si, že může jít jen o dočasné, hůře placené práce. Lepší příjmy logicky dostanou odborníci zvenčí. A zisky se přesunou jinam, nevznikne z nich nová místní dlouhodobá ekonomika.
„Pokud se nám to nepovede, zůstanou nám jen ekologické škody a zklamané naděje,“ říká Luis Olmedo, ředitel místní neziskové organizace Občanský výbor pro obyvatele údolí (Comité Cívico del Valle). Organizace se snaží vyjednávat, případně se soudit s úřady i podnikateli v zájmu místních obyvatel.
Aktuální situace tak připomíná, jak i nejnovější technologie závisejí na starých zkušenostech a obavách.
Andrej Babiš oznámil, že po získání souhlasů regulátorů ve třech státech EU vložil veškeré akcie Agrofertu do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Krok označil za naplnění českých i evropských pravidel o střetu zájmů. Vlastnictví holdingu přitom patří k nejcitlivějším politickým tématům posledních let.
Premiér k dnešnímu dni převedl všechny akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust. Uvedl to na sociální síti X s tím, že před dokončením transakce získal souhlasy regulatorních orgánů ve třech členských státech Evropské unie, kde holding působí.
„Na společnost Agrofert, a.s. nemám žádný vliv ani z ní nemám a nebudu mít žádný prospěch. Plně jsem tak dostál nárokům českého a evropského práva v oblasti prevence střetu zájmů,“ napsal premiér.
Podle zákonných podmínek měl převod uskutečnit do 30 dnů od jmenování do funkce předsedy vlády, k němuž došlo 9. prosince. Již dříve uvedl, že transakce čeká na schválení příslušných regulátorů v zemích EU.
Dlouhodobě sledovaný spor
Vlastnictví Agrofertu představuje dlouhodobě citlivé téma české politiky i vztahů s Evropskou unií. Holding patří k největším podnikatelským skupinám ve střední Evropě, působí v zemědělství, potravinářství, chemickém průmyslu, lesnictví či médiích a je významným příjemcem veřejných i evropských dotací.
Otázka možného střetu zájmů vychází z toho, že premiér jako člen vlády spolurozhoduje o národních i evropských politikách, které mohou mít dopad na podnikání skupiny. Evropské instituce v minulosti opakovaně posuzovaly, zda má Babiš na holding i po předchozích majetkových úpravách faktický vliv a zda může být konečným uživatelem výhod.
Svěřenský fond jako řešení
Převod akcií do svěřenského fondu má podle premiéra zajistit oddělení výkonu veřejné funkce od vlastnických práv. Ve svěřenském fondu vykonává vlastnická práva správce, nikoli zakladatel. Kritici však v minulosti upozorňovali na otázku, kdo je konečným beneficientem fondu a zda je možné zcela vyloučit nepřímý vliv.
Zřízení fondu RSVP Trust tak lze chápat jako snahu definitivně vyřešit právní i politické spory kolem vlastnictví Agrofertu v době výkonu premiérské funkce. Zda krok uzavře i případné další kontroly či právní řízení, však bude záležet na výkladu příslušných orgánů v Česku i na úrovni Evropské unie.
