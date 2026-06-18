Krušné hory čeká boj o lithium. Místní řeší prach, hluk i vodu. Chtějí kompenzace
Strategická surovina, miliardová investice a slib nových pracovních míst. Pro obyvatele Dubí je ale plánovaná těžba lithia hlavně otázkou, co udělá s vodou, dopravou a životním prostředím. Veřejné projednání projektu trvalo téměř devět hodin a skončilo včera až k půlnoci.
O těžbě lithia v Krušných horách debatovali lidé v Dubí na Teplicku ve středu až do půlnoci se zástupci investora a zpracovateli posudku vlivu záměru na životní prostředí. Ti se během téměř devítihodinového veřejného projednání snažili zmírnit obavy místních z hlubinné těžby rudy.
Závazné stanovisko ministerstva životního prostředí k těžbě a zpracování lithia očekává ČEZ do konce letošního roku. Uvedl to Jaroslav Verner, mluvčí skupiny ČEZ, která má většinový podíl v Geometu, jenž je investorem projektu.
U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku má vyrůst obří hala pro Amazon. Developeři chtějí stavbu zahájit ještě letos, nejdřív ale musejí přesvědčit místní, že projekt obec nezahltí.
Půlkilometrová hala pro Amazon rozdělila Boršov. Stavět se má ještě letos
Reality
U Boršova nad Vltavou na Českobudějovicku má vyrůst obří hala pro Amazon. Developeři chtějí stavbu zahájit ještě letos, nejdřív ale musejí přesvědčit místní, že projekt obec nezahltí.
Lidé se bojí prachu, hluku i vody
Lidé mají obavy z prachu, hluku i problémů s vodou. Dotazy směřovaly také na kompenzace za zhoršení životního prostředí. Zástupci firem a zpracovatelé posudku argumentovali bezpečností provozu, dodržováním všech limitů i navrženými kompenzačními opatřeními. Obavy obyvatel z těžby ale trvají.
V sále Lidového domu se jich sešlo několik stovek. Na pořádek dohlížela policie. Policejní mluvčí Ilona Gazdošová řekla, že akce se odehrála v poklidu a bez konfliktů.
Zpracovatel posudku nejprve hodinu a půl představoval celý záměr, poté následovala vystoupení zástupců dotčených měst, obcí a veřejnosti. Někteří požadovali přepracování dokumentace.
Když nemáte konkurenci, dá se s nadsázkou říci, že neexistujete. Rektor Vysokého učení technického (VUT) Ladislav Janíček v rozhovoru pro Export.cz připomněl, že univerzity se dnes více než kdy jindy nacházejí v nekompromisní mezinárodní konkurenci. „Jako technická univerzita pracujeme s technologiemi a ty dnes představují žádaný strategický kapitál. Kromě toho je základem konkurenceschopnosti sepětí univerzity s potřebami společnosti, a to jak ve vzdělávání, tak v aplikovatelnosti a relevanci výsledků výzkumu,“ řekl rektor brněnské techniky.
Velké věci vznikají z rivality. Brno pohání fenomén druhého města, říká rektor VUT
Leaders
Když nemáte konkurenci, dá se s nadsázkou říci, že neexistujete. Rektor Vysokého učení technického (VUT) Ladislav Janíček v rozhovoru pro Export.cz připomněl, že univerzity se dnes více než kdy jindy nacházejí v nekompromisní mezinárodní konkurenci. „Jako technická univerzita pracujeme s technologiemi a ty dnes představují žádaný strategický kapitál. Kromě toho je základem konkurenceschopnosti sepětí univerzity s potřebami společnosti, a to jak ve vzdělávání, tak v aplikovatelnosti a relevanci výsledků výzkumu,“ řekl rektor brněnské techniky.
Dubí poslalo 73 požadavků
Starosta Dubí Jiří Kašpar (ODS) uvedl, že město poslalo 73 požadavků. „V minulosti už jsme tu zažili těžbu. Na Cínovci se těžilo do roku 1990, v dolní části Dubí se těžilo hnědé uhlí. Zmizely části katastru, příroda byla zdevastovaná. Teď, když se začíná vzpamatovávat, přišel další projekt. Město dalo republice mnoho, lidé za to dostali 2000 korun pohřebného. Nedivím se, že se lidé bojí, co bude,“ uvedl.
Obyvatelé se bojí otřesů domů, nákladní dopravy na komunikacích i prašnosti. Ptali se také na to, co z těžby budou mít a jaké budou kompenzace za zhoršení života v souvislosti s těžbou.
Každý zná kalifornské Silicon Valley čili Křemíkové údolí. Jen málokdo však ví o Lithium Valley neboli Lithiovém údolí, které leží v témže americkém státě. Mohlo by přispět k rozvoji nejmodernějších technologií, ale paradoxně tomu brání obavy z problémů starých dlouhé desítky let.
Lithiové údolí: Cesta k novým technologiím vede přes staré problémy
Názory
Každý zná kalifornské Silicon Valley čili Křemíkové údolí. Jen málokdo však ví o Lithium Valley neboli Lithiovém údolí, které leží v témže americkém státě. Mohlo by přispět k rozvoji nejmodernějších technologií, ale paradoxně tomu brání obavy z problémů starých dlouhé desítky let.
Investor slibuje pracovní místa
Zástupci Geometu a zpracovatel posudku zdůrazňovali přínos pro region, například v podobě nových pracovních míst, kterých má být přibližně 2000.
Starostové se ale ptali, odkud budou zaměstnanci dojíždět, kde budou bydlet a jak se těžba dotkne lázeňství. Nespokojeni byli také s tím, že na předložení připomínek k materiálu, který má několik tisíc stran, měli jen 30 dní.
Po veřejném projednání teď bude podle Vernera následovat důkladné posuzování dokumentace EIA, vypořádání obdržených připomínek, tvorba oponentního posudku a příprava závazného stanoviska EIA.
Stát poskytne až 8,8 miliardy korun na vybudování nového závodu na zpracování lithia v Prunéřově na Chomutovsku. Dotaci pro společnost Geomet, která je součástí skupiny ČEZ, schválila vláda v demisi Petra Fialy (ODS). Podpora bude určena výhradně na investici do továrny, zejména pořízení technologií, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkové náklady na vybudování závodu by měly činit přes 25 miliard korun. Celý projekt těžby a zpracování lithia podle firmy vytvoří přímo 2000 pracovních míst a dalších 2000 míst v dodavatelském řetězci.
Obří investice na severu Čech. Stát za 8,8 miliardy vybuduje závod na zpracování lithia
Zprávy z firem
Stát poskytne až 8,8 miliardy korun na vybudování nového závodu na zpracování lithia v Prunéřově na Chomutovsku. Dotaci pro společnost Geomet, která je součástí skupiny ČEZ, schválila vláda v demisi Petra Fialy (ODS). Podpora bude určena výhradně na investici do továrny, zejména pořízení technologií, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkové náklady na vybudování závodu by měly činit přes 25 miliard korun. Celý projekt těžby a zpracování lithia podle firmy vytvoří přímo 2000 pracovních míst a dalších 2000 míst v dodavatelském řetězci.
Ruda má putovat do Prunéřova
Důlní závod bude na Cínovci, odkud bude ruda přepravována štolou nebo závěsným pásovým dopravníkem. S překladištěm se počítá v průmyslovém areálu Dukla. Vytěžená ruda se má zpracovávat v prostoru bývalé tepelné elektrárny Prunéřov I na Chomutovsku.
Do Prunéřova se bude dopravovat po železnici. Zbytkové materiály se mají ukládat v Dolech Nástup Tušimice u Chomutova. Roční kapacita těžby má být 3,2 milionu tun, roční produkce uhličitanu lithného 37 500 tun. Geomet počítá s investicí 42 miliard korun.
Projekt zpracování manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky má podle nového nezávislého ekonomického posudku lepší potenciál, než se původně předpokládalo. Společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské Euro Manganese, počítá s provozní marží 48 procent a zahájením provozu přibližně v roce 2032.
Mangan u Chvaletic slibuje vyšší výnosy, než se čekalo. Projekt je na téměř tři desítky let
Zprávy z firem
Projekt zpracování manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky má podle nového nezávislého ekonomického posudku lepší potenciál, než se původně předpokládalo. Společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské Euro Manganese, počítá s provozní marží 48 procent a zahájením provozu přibližně v roce 2032.