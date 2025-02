ČNB ve čtvrtek sníží sazby. Ale jen kosmeticky a možná nadlouho naposledy

Členové rady České národní rady již ve čtvrtek zasednou, aby letos poprvé projednali nastavení měnové politiky. Očekává se, že základní sazbu sníží o 0,25 procenta, na což radní trhy dostatečně připravili dopředu. Výraznější snížení by nedávalo smysl a příliš by svázalo ruce radních pro další měsíce. I tak ale letos žádné dramatické pohyby sazeb směrem dolů čekat nelze.

Reklama

Mírně naslepo. Tak bude Česká národní banka rozhodovat o nastavení úrokových sazeb pro další období. Naslepo proto, že data o inflaci Český statistický úřad zveřejní až v příštím týdnu. Mírně pak proto, že ještě před samotným zasedáním ČSÚ zveřejní první rychlý odhad inflace.

Neočekává se žádné drama, a to navzdory tomu, že inflace v eurozóně rostla rychleji, než všichni předpokládali. A nejspíš na tom nic nezmění ani čerstvé údaje o prosincových tržbách maloobchodu, které meziročně vzrostly o více než čtyři procenta. Ekonomové se totiž shodují na tom, že Češi stále ještě utrácejí méně, než by si podle aktuální ekonomické situace mohli dovolit.

Sazby tak ve čtvrtek téměř jistě půjdou dolů, a to pravděpodobně o 0,25 procenta, na což ostatně hned několik členů rady ČNB včetně guvernéra Aleše Michla předem připravovali trh.

„Je velmi pravděpodobné, že banka příští týden sníží úrokové sazby o 25 bazických bodů ze 4 % a obnoví tak cyklus snižování sazeb, který začal v prosinci 2023,“ citoval guvernéra ČNB prestižní list The Financial Times.

Reklama

Blíží se bod zlomu?

Ačkoli dvoutýdenní reposazba pravděpodobně klesne na hodnotu 3,75 procenta, tedy na úroveň, kde byla v prosinci 2021, odborníci neočekávají, že by letos došlo k nějakému dalšímu razantnímu snižování. To ostatně potvrdil také viceguvernér ČNB Jan Frait.

„Předpokládám, že nejsme příliš daleko od místa, kde by měnová politika začala působit skutečně neutrálně nebo mírně podpůrně, jsme od něj vzdáleni asi půl procentního bodu,“ uvedl Frait v rozhovoru pro agenturu Reuters. „Pokud se vše bude vyvíjet podle očekávání, budou sazby na konci roku nad úrovní tří procent, kterou centrální banka předpokládá ve svých ekonomických prognózách,“ dodal Frait pro Reuters.

To ostatně potvrdil také hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář, který v rozhovoru pro newstream.cz uvedl, že čeká od ČNB spíše „jemné ladění, asi ne více než dvakrát o čtvrt procentního bodu“.

Petr Sklenář: Směřujeme do světa vyšších úrokových sazeb. Bude to mít vliv na akcie i ceny nemovitostí Trhy Japonská centrální banka dnes nad ránem zvýšila úrokové sazby. Zahájila tím období, kdy budou zasedat všechny významné centrální banky a řešit, jak nastaví měnovou politiku pro další období. Co lze očekávat od České národní banky, Fedu a ECB? A jak se bude letos vyvíjet růst českého HDP? Odpovídá hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář. Stanislav Šulc Přečíst článek

Fed zůstal k Trumpovým výzvám imunní, sazby nesnížil Money Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny v pásmu 4,25 až 4,50 procenta. Vzepřela se tak tlaku staronového prezidenta Donalda Trumpa, který centrální bankéře opakovaně vyzýval ke snížení sazeb. Naposledy tak Trump učinil minulý týden ve videokonferenčním projevu na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu. nst Přečíst článek