ČEZ s Australany koupil za miliardu pozemek. Postaví na něm fabriku na zpracování lithia

Společnost Geomet, kterou z 51 procent vlastní ČEZ a menší polovinu pak australská těžební společnost European Metals Holdings, koupila pozemky v průmyslovém areálu Dukla. Postavit na nich hodlá postavit závod na zpracování lithia z nedalekého Cínovce na Teplicku. Kupní cena pozemku se podle serveru Seznam Zprávy vyšplhala skoro na miliardu korun.

Reklama

„Ano, můžu potvrdit, že jsme pozemky získali,“ sdělil mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž. Geomet podle serveru Seznam Zprávy podepsal smlouvy s budoucími opcemi na získání všech potřebných pozemků v lokalitě Dukla v celkové hodnotě 966 milionů korun. V průmyslovém areálu plánuje postavit závod na zušlechťování rudy a na výrobu lithia pro baterie.

Na Cínovci je největší evropské ložisko lithia, které je klíčovou surovinou pro výrobu baterií do elektromobilů a baterií pro obnovitelné zdroje.

Pozemky areálu Dukla vlastnily čtyři soukromé firmy, přičemž všechny přilehlé pozemky relevantní pro tuto lokalitu jsou ve vlastnictví státu nebo místních úřadů, uvedl server. Geomet v rámci smlouvy jeden z pozemků koupila, na získání dalších tří uzavřela předkupní právo. Jeden z koupených pozemků vlastní podle serveru firma Datou. Jejím majitelem je Jan Lichtneger, odvolaný ředitel středočeských silničářů, známý z takzvané kauzy Dozimetr.

Cena lithia opět na rekordu. Zdraží elektromobily? Trhy Cena uhličitanu lithného v Číně vyskočila v pátek podle údajů společnosti Asian Metal na nový rekord 500 500 jüanů (asi 1,75 milionu korun) za tunu. Cena materiálu zásadního pro baterie do elektromobilů se za poslední rok zhruba ztrojnásobila a je o více než 1150 procent vyšší než v době pandemie v červenci 2020. Výrobci vozů na elektrický pohon jsou tak opět pod tlakem, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

15 miliardový projekt těžby z Cínovce

Ústecký krajský odbor územního plánování už obdržel žádost o změnu územního plánu v okolí areálu Dukla, aby mohl vzniknout koridor pro dopravu rudy. Rozhodnout se má v posledním čtvrtletí letošního roku. Na výsledku pak závisí i koupě dalších tří pozemků, respektive využití opcí na jejich koupi.

Pod Cínovcem v Krušných horách se nachází největší ložisko lithia v Evropě. Firma Geomet v oblasti provádí průzkum a v následujících letech tam plánuje hlubinnou těžbu tohoto strategického kovu. Finální studie proveditelnosti, která odpoví na základní otázky spojené s možnostmi produkce lithia na Cínovci, bude hotová do konce letošního roku, uvedl nedávno místopředseda představenstva ČEZ Pavel Cyrani. Těžba by mohla začít na přelomu roku 2026 a 2027 za předpokladu, že ve druhé polovině roku 2025 bude mít Geomet stavební povolení. Náklady na celý projekt se odhadují na 15 miliard korun.

Premiér Petr Fiala (ODS) při květnové návštěvě Teplicka řekl, že v těžbě lithia vidí příležitost pro Ústecký kraj. Z kdysi uhelného regionu může podle něj vzniknout centrum moderní energetiky a obnovitelných zdrojů. Důležitá je podle premiéra spolupráce i se sousedním Saskem. I proto vzniklo česko-saské memorandum o spolupráci na projektech strategického významu, mimo jiné při získávání surovin, jako je lithium.

Do popředí se dere levný sodík. V bateriích by mohl nahradit drahé lithium Enjoy Poptávka po kvalitních nabíjecích bateriích, ať už v mobilních telefonech nebo elektromobilech, zvyšuje zájem o lithium, které je jejich nejdražší součástí. Výzkumníci tedy samozřejmě zkoumají možnosti jeho nahrazení. V posledních měsících se do popředí prodírá sodík. Jeho razantní tažení právě teď přichází z Číny. Josef Tuček Přečíst článek

Kde Volkswagen postaví gigafactory? Jasno bude později, než se čekalo Zprávy z firem Automobilka Volkswagen odložila rozhodnutí o výstavbě takzvané gigafactory na výrobu automobilových baterií o půl roku na pololetí roku 2022. Uvedl to vicepremiér Karel Havlíček (za ANO). O umístění továrny se uchází i Česko. ČTK, vku Přečíst článek