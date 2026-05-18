Mangan u Chvaletic slibuje vyšší výnosy, než se čekalo. Projekt je na téměř tři desítky let
Projekt zpracování manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky má podle nového nezávislého ekonomického posudku lepší potenciál, než se původně předpokládalo. Společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské Euro Manganese, počítá s provozní marží 48 procent a zahájením provozu přibližně v roce 2032.
Projekt těžby a zpracování manganu z odkališť u Chvaletic na Pardubicku má podle předběžného ekonomického hodnocení PEA výrazný ekonomický potenciál. Posudek zpracovala nezávislá společnost Tetra Tech Canada.
Podle ředitele společnosti Mangan Chvaletice Jana Votavy hodnocení potvrzuje provozní marži ve výši 48 procent. Firma zároveň uvádí, že navzdory inflaci zůstávají náklady v souladu s původními odhady z roku 2022.
„Projekt tak vykazuje vyšší efektivitu, neboť aktuální rozpočet počítá s vyšší produkční kapacitou vysoce čistého síranu manganatého a tržby nově podpoří i prodej vedlejšího produktu uhličitanu hořečnatého,“ uvedl Votava.
Roční produkce má dosáhnout 150 tisíc tun
Projekt počítá s roční produkcí 50 tisíc tun vysoce čistého kovového manganu. Ten má být následně konvertován na 150 tisíc tun vysoce čistého monohydrátu síranu manganatého, známého pod zkratkou HPMSM. Tato surovina je důležitá pro výrobu většiny lithium-iontových baterií.
Životnost projektu je plánována na 26 let. Čistá současná hodnota po zdanění má podle aktuálních odhadů dosáhnout 492 milionů dolarů, tedy zhruba 10,3 miliardy korun, při diskontní sazbě osm procent.
Společnost do ekonomického modelu nově zahrnula také výrobu uhličitanu hořečnatého jako vedlejšího produktu. Té by mohlo vznikat až 20 tisíc tun ročně, což má zvýšit celkovou výnosnost projektu.
Výstavba má proběhnout ve dvou fázích
Firma počítá s dvoufázovou výstavbou. Tento postup má snížit počáteční kapitálovou náročnost projektu a zároveň omezit rizika při financování.
Celkové náklady na vybudování závodu na výrobu vysoce čistých manganových produktů se dříve odhadovaly přibližně na 750 milionů dolarů, tedy asi 15,7 miliardy korun. Závod by měl vytvořit kolem 400 pracovních míst, část z nich v nepřetržitém provozu.
Studie proveditelnosti má být hotová v roce 2027
Společnost se nyní zaměří na přípravu úplné studie proveditelnosti. Dokončit ji chce v první polovině roku 2027. Samotný provoz by mohl začít přibližně v roce 2032.
„Aktualizovaná data potvrzují, že projekt má veškeré předpoklady pro to, aby z naší země učinil klíčového hráče na evropském trhu s kritickými surovinami,“ uvedl Votava. Podle něj je cílem finální zpracování materiálu s vysokou přidanou hodnotou přímo v místě.
Strategická surovina pro Evropu
Mangan se využívá jako přísada do slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. V případě chvaletického projektu je klíčový především jeho potenciál pro bateriový průmysl.
Podle Votavy se zhruba 90 procent manganu zatím dováží z Číny. Projekt u Chvaletic by tak mohl posílit evropskou soběstačnost v oblasti kritických surovin.
Zásoby manganu poblíž Chvaletic byly rozhodnutím vlády zařazeny mezi ložiska strategického významu. Společnost Mangan Chvaletice chce přebudovat odkaliště, která vznikla v letech 1951 až 1975 u Chvaletic, Trnávky a Řečan.
Euro Manganese bude podle Votavy pokračovat v jednáních s potenciálními zákazníky, přípravě financování, zajištění zbývajících práv k pozemkům i ve využívání evropských a českých nástrojů na podporu strategických průmyslových projektů.
