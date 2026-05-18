newstream.cz Zprávy z firem Mangan u Chvaletic slibuje vyšší výnosy, než se čekalo. Projekt je na téměř tři desítky let

Mangan u Chvaletic slibuje vyšší výnosy, než se čekalo. Projekt je na téměř tři desítky let

Elektrárna Chvaletice
Projekt zpracování manganu z odkališť u Chvaletic a Trnávky má podle nového nezávislého ekonomického posudku lepší potenciál, než se původně předpokládalo. Společnost Mangan Chvaletice, která patří kanadské Euro Manganese, počítá s provozní marží 48 procent a zahájením provozu přibližně v roce 2032.

Projekt těžby a zpracování manganu z odkališť u Chvaletic na Pardubicku má podle předběžného ekonomického hodnocení PEA výrazný ekonomický potenciál. Posudek zpracovala nezávislá společnost Tetra Tech Canada.

Podle ředitele společnosti Mangan Chvaletice Jana Votavy hodnocení potvrzuje provozní marži ve výši 48 procent. Firma zároveň uvádí, že navzdory inflaci zůstávají náklady v souladu s původními odhady z roku 2022.

„Projekt tak vykazuje vyšší efektivitu, neboť aktuální rozpočet počítá s vyšší produkční kapacitou vysoce čistého síranu manganatého a tržby nově podpoří i prodej vedlejšího produktu uhličitanu hořečnatého,“ uvedl Votava.

Roční produkce má dosáhnout 150 tisíc tun

Projekt počítá s roční produkcí 50 tisíc tun vysoce čistého kovového manganu. Ten má být následně konvertován na 150 tisíc tun vysoce čistého monohydrátu síranu manganatého, známého pod zkratkou HPMSM. Tato surovina je důležitá pro výrobu většiny lithium-iontových baterií.

Životnost projektu je plánována na 26 let. Čistá současná hodnota po zdanění má podle aktuálních odhadů dosáhnout 492 milionů dolarů, tedy zhruba 10,3 miliardy korun, při diskontní sazbě osm procent.

Společnost do ekonomického modelu nově zahrnula také výrobu uhličitanu hořečnatého jako vedlejšího produktu. Té by mohlo vznikat až 20 tisíc tun ročně, což má zvýšit celkovou výnosnost projektu.

Výstavba má proběhnout ve dvou fázích

Firma počítá s dvoufázovou výstavbou. Tento postup má snížit počáteční kapitálovou náročnost projektu a zároveň omezit rizika při financování.

Celkové náklady na vybudování závodu na výrobu vysoce čistých manganových produktů se dříve odhadovaly přibližně na 750 milionů dolarů, tedy asi 15,7 miliardy korun. Závod by měl vytvořit kolem 400 pracovních míst, část z nich v nepřetržitém provozu.

Studie proveditelnosti má být hotová v roce 2027

Společnost se nyní zaměří na přípravu úplné studie proveditelnosti. Dokončit ji chce v první polovině roku 2027. Samotný provoz by mohl začít přibližně v roce 2032.

„Aktualizovaná data potvrzují, že projekt má veškeré předpoklady pro to, aby z naší země učinil klíčového hráče na evropském trhu s kritickými surovinami,“ uvedl Votava. Podle něj je cílem finální zpracování materiálu s vysokou přidanou hodnotou přímo v místě.

Strategická surovina pro Evropu

Mangan se využívá jako přísada do slitin, katalyzátorů a barevných pigmentů. V případě chvaletického projektu je klíčový především jeho potenciál pro bateriový průmysl.

Podle Votavy se zhruba 90 procent manganu zatím dováží z Číny. Projekt u Chvaletic by tak mohl posílit evropskou soběstačnost v oblasti kritických surovin.

Zásoby manganu poblíž Chvaletic byly rozhodnutím vlády zařazeny mezi ložiska strategického významu. Společnost Mangan Chvaletice chce přebudovat odkaliště, která vznikla v letech 1951 až 1975 u Chvaletic, Trnávky a Řečan.

Euro Manganese bude podle Votavy pokračovat v jednáních s potenciálními zákazníky, přípravě financování, zajištění zbývajících práv k pozemkům i ve využívání evropských a českých nástrojů na podporu strategických průmyslových projektů.

Anthropic předběhl OpenAI a je nejdražším AI startupem světa. Brzy vstoupí na burzu

Anthropic má valuaci 900 miliard dolarů
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

AI společnost, která letos způsobila šok svým novým modelem Mythos, finišuje nejnovější kolo financování. Účastní se jej tradiční investorské těžké váhy jako Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital či Altimeter Capital a Anthropic by mohl získat až 30 miliard dolarů nového kapitálu. Tím by se podle Financial Times hodnota společnosti vyšplhala na 900 miliard dolarů a přeskočila by v hodnotě konkurenční OpenAI.

Svět největších AI společností se v posledních měsících výrazně proměňuje a ukazuje se, že jedna inovace může zásadně proměnit celé prostředí. To se povedlo společnosti Anthropic, která letos na jaře představila nový model Mythos. Ten je podle ní natolik účinný, že může představovat kyberbezpečnostní hrozbu pro celý svět. I proto jej Anthropic neuvedl do provozu, poskytl jej institucím a nevětším firmám spravujícím bezpečný chod internetu, aby mohli Mythos využít k zabezpečení infrastruktury.

Zároveň Mythos může přinést revoluci nejen v kybernetické bezpečnosti, ale řadě IT oblastí. Náklady by mohly klesnout na zlomek dosavadních výdajů.

Private markets

Nejhodnotnější soukromé firmy světa

Reportované valuace vybraných private companies. Anthropicu dominuje nová valuace kolem 900 mld. USD.

2026
Skokan žebříčku Anthropic
$900 mld.
nová reportovaná valuace při chystaném funding roundu
1
SpaceX vesmír, satelitní internet, AI
$1,75 bil.
2
Anthropic generativní AI, Claude
$900 mld.
3
OpenAI generativní AI, ChatGPT
$852 mld.
4
ByteDance TikTok, digitální reklama, AI
$550 mld.
5
Tether stablecoiny, krypto infrastruktura
$500 mld.
6
xAI AI modely, Grok
$250 mld.
7
Stripe fintech, platby
$159 mld.
8
Databricks data, AI infrastruktura
$134 mld.
Pozn.: U soukromých firem jde o reportované valuace, nabídky investorů, sekundární transakce nebo cílové IPO valuace. Nejde o burzovní tržní kapitalizaci.

To se samozřejmě pozitivně projevuje na zájmu o Anthropic mezi investory. Podle listu The Financial Times Anthropic aktuálně finišuje další kolo financování, kterého se účastní velcí investoři včetně Sequoia Capital či Altimeter Capital. Firma by do konce měsíce mohla upsat nové akcie až v hodnotě 30 miliard dolarů, což by podle FT celou AI společnost nacenilo na částku 900 miliard dolarů. Tím by se Anthropic stal druhým nejhodnotnějším startupem světa po SpaceX a zároveň by přeskočil rivala OpenAI, který celou AI revoluci v roce 2022 spustil.

Nejrychleji rostoucí startup světa

Vývoj hodnoty Anthropicu je přitom bezprecedentní a firma předvádí pravděpodobně nejstrmější růstovou křivku v novodobé historii technologického byznysu. Z původního startupu založeného odchodníky z OpenAI v roce 2021 se během pouhých pěti let stala entita s hodnotou blížící se bilionu dolarů.

V květnu 2021 byla prvotní hodnota kolem 500 milionů dolarů, valuaci jedné miliardy (tedy zisk statutu takzvaného jednorožce) firma získala již v následujícím roce při investičním kole série B. Klíčový růst přichází vloni. V březnu ještě firma měla hodnotu 61,5 miliardy dolarů, v září již 183 miliard. A na přelomu roku již šlo o částku 350 miliard.

V souvislosti s uvedením modelu Mythos byla poptávka po neveřejně prodávaných akciích taková, že to vyhnalo hodnotu firmy nad hranici 1 bilionu dolarů, firma pak sama ochlazovala investorská očekávání. Aktuálně se tak valuace blíží k 900 miliardám.

Na burzu nejspíš ještě letos

Pro srovnání: OpenAI bylo nedávno oceněno trhem na 852 miliard dolarů. Tím se Anthropic poprvé dostává do čela pelotonu AI startupů, kde dlouho byl právě za OpenAI a také za xAI Elona Muska. Jenomže ten kvůli chystanému IPO SpaceX svou AI firmu spojil právě s vesmírným startupem a očekává se, že díky tomu nabídne IPO SpaceX největší burzovní start historie.

Právě Anthropic pak společně s OpenAI patří k dalším žhavým kandidátům na vstup na burzu. Podle FT.com by k tomu mělo dojít „v pozdní fázi roku 2026“.

Odpovídají takové valuaci hospodářské výsledky Anthropicu, nebo roste bublina? Financial Times odhadují tržby Antrhopicu pro letošní rok na 45 miliard dolarů (jde o odhad na základě tržeb po představení modelu Mythos). To přitom představuje devítinásobek loňských tržeb.

Privatbanka končí, přichází Penta Bank. Skupina chce z banky udělat evropskou platformu

Marek Dospiva
ČTK
nst
nst

Privatbanka ze skupiny Penta Investments mění název na Penta Bank a chystá výraznější expanzi. Nejprve se chce zaměřit na český trh, poté i na další evropské země, kde Penta působí. Banka zároveň představila novou vizuální identitu a digitální produkty.

Privatbanka ze skupiny Penta Investments mění název na Penta Bank. Banka se chce nyní výrazněji rozvíjet v Česku a později i v dalších zemích, kde skupina Penta působí, například v Polsku. Na tiskové konferenci to uvedl ředitel banky Petr Řehák.

Banka, která se zaměřuje na individuální a firemní bankovnictví, představila také novou vizuální identitu a produktovou řadu vytvořenou v AI laboratoři.

Privatbanka působí na trhu 31 let. Posledních osm let je vedle Slovenska aktivní také v Česku. Součástí investiční skupiny Penta je od roku 2007. Podle spoluzakladatele Penty Marka Dospivy jí silné zázemí skupiny otevírá nové příležitosti.

„V sektoru bankovnictví a finančních služeb, který v naší skupině reprezentují Privatbanka, Penta Fund a Prima banka, vidíme s ohledem na vývoj trhu významný růstový potenciál. Privatbanka má ambici vytvořit platformu s přesahem mimo český a slovenský trh,“ řekl Dospiva.

Penta Bank se nyní soustředí hlavně na růst v Česku. Podle obchodního ředitele a člena představenstva Marka Benčata je český trh investic a depozit v cílových segmentech banky třikrát až čtyřikrát větší než slovenský. V první fázi rozvoje je proto podle něj vstup na český trh logickým krokem.

V další fázi se banka podle Řeháka zaměří na další evropské trhy, kde už skupina Penta působí. Kromě organického růstu zároveň vyhodnocuje i možné akvizice, které by mohly posílit její tržní pozici. Cílem je budovat jednu banku s mezinárodním přesahem, nikoli paralelní banky v každé zemi.

Petr Řehák vede banku od listopadu 2025. Podle Dospivy do ní přišel s cílem vybudovat další růstovou platformu skupiny. Změně značky předcházela analytická fáze. Ředitelka marketingu Penta Bank Henrieta Arslanová uvedla, že znalost značky Penta dosahuje v Česku 75 procent a na Slovensku 98 procent.

Penta Bank chce stavět také na digitálních inovacích a moderních technologiích. Ty mají klientům umožnit rychlejší přístup ke kvalitním informacím a efektivnější správu majetku.

„Budujeme technologickou platformu, na které naši bankéři budou klientům poskytovat poradenství,“ řekl provozní ředitel a člen představenstva Penta Bank Jiří Mizera. Technologickou platformu začala banka stavět v prosinci 2025. Nyní představila nový web, internetové bankovnictví, digitální onboarding a mobilní aplikaci.

Privatbanka, nově Penta Bank, poskytuje finanční služby v Česku a na Slovensku. Privátním i firemním klientům nabízí individuální správu majetku, investiční poradenství a firemní financování.

Penta je středoevropská investiční skupina založená v roce 1994. Působí hlavně v maloobchodu, zdravotnictví, developmentu, finančních službách, médiích a výrobě. Její portfoliové firmy zaměstnávají více než 60 tisíc lidí a hodnota souhrnného obratu skupiny loni dosáhla 296 miliard korun. Penta působí v 11 evropských zemích a má kanceláře v Praze, Bratislavě, Varšavě a Limassolu.

