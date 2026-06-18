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newstream.cz Názory Lukáš Kovanda: ČNB si kupuje čas. A Babišovi ukazuje, že ji neřídí

Lukáš Kovanda: ČNB si kupuje čas. A Babišovi ukazuje, že ji neřídí

Lukáš Kovanda: ČNB si kupuje čas. A Babišovi ukazuje, že ji neřídí
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česká národní banka poprvé po takřka čtyřech letech zvýšila úrokové sazby. Nezviklalo ji ani Trumpem oznámené křehké příměří, ani Babišova výzva, aby sazby nerostly.

Česká národní banka dnešním zvýšením úrokových sazeb dala najevo, že nechce připustit návrat inflačního problému – ani za cenu toho, že její krok bude působit tvrdě ve chvíli, kdy celková inflace není daleko od cíle. Zvýšení základní sazby z 3,50 na 3,75 procenta nepředstavuje dramatický obrat měnové politiky. Je to ale důležitý signál: ČNB se nechce řídit jen aktuální cenou ropy ani politickými výzvami, ale především domácími inflačními tlaky.

Příměří není jistota

Rozhodnutí je možné číst jako preventivní krok. Příměří mezi Spojenými státy a Íránem sice snížilo bezprostřední riziko drahé ropy a pohonných hmot, avšak dohoda je zatím křehká. Trh s ropou zůstává citlivý na jakýkoli vývoj v Hormuzském průlivu a geopolitická přirážka se může rychle vrátit. ČNB tím říká, že nechce stavět měnovou politiku na jedné diplomatické zprávě, byť pro Česko příznivé.

Lukáš Kovanda: ČNB dnes řeší dilema. Zvednout sazby, nebo nevypadat jako Babišův spojenec

Názory

Dnešní zasedání ČNB je testem nervů i kredibility, tedy toho, jak přesvědčivě dokáže centrální banka udržet obraz nezávislé instituce v prostředí, kde se najednou zkřížily geopolitika, globální měnová politika a domácí politika.

Lukáš Kovanda

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Fed zúžil ČNB prostor

Ještě důležitější je středeční zasedání Fedu. Americká centrální banka sice sazby ponechala beze změny, ale její nový výhled vyzněl zřetelně jestřábsky. To zužuje prostor malým otevřeným ekonomikám, jako je Česko, aby působily příliš holubičím dojmem. Jestřábí Fed může podporovat dolar, dolarové výnosy, a tím i cenu dovážených komodit. Pro ČNB je proto zvýšení sazeb také pojistkou proti oslabení koruny a proti návratu dovozní inflace.

Domácí inflace zůstává problém

Domácí část příběhu je však podstatnější. ČNB se dívá hlavně na služby, mzdy, trh práce, ceny nemovitostí a jádrovou inflaci. Právě zde zůstává riziko, že ani při nízké celkové inflaci není cenová stabilita plně zajištěna. Levnější benzin může dočasně vylepšit inflační obrázek, ale neřeší drahé služby, mzdové tlaky ani strukturální napětí na trhu bydlení.

Aktualizováno

Michlova ČNB zvedla sazby. Babiš před tím varoval

Money

ČNB poprvé za guvernéra Aleše Michla zvýšila sazby. Základní úrok poslala na 3,75 procenta, a to krátce poté, co premiér Andrej Babiš varoval, že dražší peníze poškodí domácnosti, podnikatele i ekonomiku.

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Vzkaz Babišovi

Zvýšení sazeb má i reputační rozměr. Premiér Andrej Babiš v posledních týdnech tlačil na nižší sazby. ČNB dnešním krokem ukazuje, že se politickým tlakem neřídí. To je důležité zejména proto, že důvěra v nezávislost centrální banky je sama o sobě nástrojem proti inflaci. Pokud veřejnost věří, že ČNB nebude podléhat vládě, jsou inflační očekávání lépe ukotvena.

Hypotéky nepodraží ze dne na den

Pro domácnosti nebude zvýšení o čtvrt procentního bodu okamžitým šokem. Hypotéky se řídí hlavně delšími tržními sazbami, které už část takového kroku předem zohledňovaly. Dopad bude proto spíše signální než mechanický. Pro firmy je to zpráva, že levnější financování nepřijde tak rychle, jak doufaly. Pro korunu jde naopak o podporu.

ČNB si kupuje čas

Dnešní zvýšení tedy nelze vykládat jako začátek agresivního cyklu zvyšování sazeb. Spíše jde o jednorázové utažení, kterým si ČNB kupuje čas a kredibilitu. Říká trhu, vládě i domácnostem, že i po odeznění energetického šoku zůstává připravena bránit dvouprocentní inflační cíl. Příměří na Blízkém východě jí dalo důvod vyčkat, Fed a domácí inflační tlaky jí však daly silnější důvod přitvrdit.

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Michlova ČNB zvedla sazby. Babiš před tím varoval

Michlova ČNB zvedla sazby. Babiš před tím varoval
Profimedia
nst
nst

ČNB poprvé za guvernéra Aleše Michla zvýšila sazby. Základní úrok poslala na 3,75 procenta, a to krátce poté, co premiér Andrej Babiš varoval, že dražší peníze poškodí domácnosti, podnikatele i ekonomiku.

Babiš chtěl levnější peníze. ČNB udělala opak a zvýšila sazby. Potvrdila tak svoji nezávislost na vládě. Znamená to první úpravu měnové politiky po 13 měsících. Naposledy byla základní úroková sazba na současné úrovni na počátku loňského května.

Bankovní rada ČNB zvýšila dvoutýdenní repo sazbu (2T repo sazbu) o 0,25 procentního bodu na 3,75 procenta. Ve stejném rozsahu zvýšila také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, nově činí 4,75 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada zvýšila na 2,75 procenta. Oznámil to Jakub Holas, ředitel odboru komunikace ČNB.

Převažují rizika vyšší inflace

Ke zvýšení úrokových sazeb vedla ČNB především obava z vyšší inflace, uvedl guvernér Aleš Michl. „V české ekonomice převažují rizika ve směru vyšší inflace,“ řekl po jednání bankovní rady. Nová prognóza podle něj ukazuje, že inflace by se na přelomu roku mohla znovu zvýšit. Pro růst sazeb hlasovalo šest ze sedmi členů bankovní rady, jeden byl pro jejich ponechání beze změny.

Podle Michla k inflačním tlakům přispívá rychlejší růst úvěrů i dluhové financování vyšších veřejných výdajů. „Trh práce zůstává napjatý a mzdy rostou rychlým tempem,“ uvedl guvernér.

Růst mezd se podle něj promítá hlavně do cen služeb, a tím i do jádrové inflace. Ta se dlouhodobě drží těsně pod třemi procenty a bankovní rada ji chce dostat níž. Pomoci k tomu má právě zpřísnění měnové politiky.

Záznam tiskové konference s guvernérem Alešem Michlem:

O dalším nastavení sazeb bude ČNB podle Michla rozhodovat podle nově dostupných dat a jejich dopadu na výhled inflace. „Otevřené jsou všechny možnosti dalšího postupu,“ uvedl guvernér. Zároveň zdůraznil, že kroky centrální banky budou dostatečné k udržení cenové stability.

Michl také řekl, že se podle něj nebude opakovat situace z doby před pandemií covidu-19, kdy byly úrokové sazby ČNB nižší než inflace a vyplatilo se vytvářet dluhy.

Guvernér připustil, že vyšší sazby mohou zpomalit růst ekonomiky. „Zřejmě přehodnotíme růst ekonomiky směrem dolů, ale naším hlavním cílem je cenová stabilita v české ekonomice,“ řekl Michl. Nízká inflace podle něj vytváří podmínky pro rozvoj podnikání i prosperitu země.

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Babišovo varování

Krátce před dnešním rozhodnutím bankovní rady České národní banky o nastavení úrokových sazeb premiér Andrej Babiš (ANO) varoval před jejich navýšením. Novinářům při odletu na unijní summit řekl, že zvýšení sazeb by zásadně poškodilo životy obyvatel, podnikatelů i celou ekonomiku.

„Nechápu, proč by ČNB měla navyšovat sazby,“ řekl premiér s tím, že Česko uplatňuje vyšší úrokovou sazbu než eurozóna. Evropská centrální banka nicméně minulý týden zvýšila svou klíčovou depozitní sazbu ze dvou na 2,25 procenta. Podle Babiše k tomu má důvod vzhledem k inflaci, v Česku ale takový problém nevidí.

„Pokud nás někdo kritizuje za výši hypoték a úvěrů, kdy hlavně na sazbě vydělávají komerční banky, tak nám se to nelíbí," uvedl Babiš, jehož hnutí čelí kritice kvůli předvolebním slibům, že sníží ceny hypoték.

ČNB nechce podcenit inflační rizika

Dnešní zvýšení úrokových sazeb České národní banky (ČNB) bylo očekávané, shodli se analytici. Bankovní rada ČNB podle nich udělala preventivní krok a není pravděpodobné, že by nyní začínal nový cyklus výrazného zvyšování sazeb. 

Podle analytika Raiffeisenbank Martina Krona dali zvýšením sazeb centrální bankéři najevo, že nechtějí inflační rizika podcenit. „Centrální bankéři vysílají signál, že jsou připraveni bojovat s inflačními riziky,“ uvedl Kron.

„ČNB sice mohla ještě určitou dobu vyčkávat, nakonec ale zvolila přístup ‚když už, tak hned‘. Taková strategie jí ve výsledku dává lepší pozici, čím dříve zareaguje, tím spíš nebude muset podobný krok v dalších měsících opakovat,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Hlavní ekonom Portu Jan Berka vidí zvýšení sazeb jako signál, že je bankovní rada ČNB obezřetná k inflačním tlakům. „Jde spíše o preventivní krok, jehož cílem je udržet inflační očekávání ukotvená a podpořit návrat inflace k cíli ČNB,“ uvedl. „V horizontu následujících 12 měsíců nelze vyloučit ještě jedno zvýšení úrokových sazeb, zejména s ohledem na setrvale zvýšenou jádrovou inflaci. Na rozdíl od roku 2021 však nevidíme podmínky pro výraznější cyklus zpřísňování měnové politiky,“ dodal Berka.

Podle hlavního ekonoma XTB Pavla Peterky k rozhodnutí bankovní rady přispěl silný růst mezd v prvním čtvrtletí. „Proinflačně dále působí sektor služeb. Inflaci tlumí vývoj v oblasti potravin. Ceny potravin jsou ale volatilní a nelze se proto spolehnout na pokračování trendu. Jeho obrat může inflaci tlačit vzhůru,“ doplnil Peterka.

Rozhodnutí ČNB se podle analytiků může postupně propsat i do trhu s hypotékami. Michael Opočenský z OVB Allfinanz upozornil, že banky mohou na vyšší sazby reagovat opatrnějším poskytováním slev nebo mírným zdražením úvěrů. „Některé instituce mohou omezit poskytované slevy, jiné přistoupí k mírnému zvýšení hypotečních sazeb,“ uvedl Opočenský. Dodal, že trh s možností zvýšení sazeb už počítal a část klientů si proto financování zajistila ještě před rozhodnutím ČNB.

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Kmotr AI se pustil do Muska. xAI je podle něj neúspěch

Kmotr AI se pustil do Muska. xAI je podle něj neúspěch
Profimedia
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Jeden z „kmotrů umělé inteligence“ zpochybňuje Muskovy ambice v AI. xAI podle něj doplácí na odchody lidí, drahou infrastrukturu a těžko bude konkurovat lídrům trhu.

Elon Musk chce se svou firmou xAI patřit mezi světovou špičku umělé inteligence. Jeden z nejvlivnějších lidí oboru mu ale nevěří. Yann LeCun, zakladatel AMI Labs a bývalý hlavní vědec pro AI ve společnosti Meta, označil v rozhovoru pro CNBC Muskovu xAI za „svým způsobem neúspěch“.

Podle LeCuna nebude xAI schopna držet krok s nejsilnějšími hráči v oboru, především s OpenAI a Anthropic. „Nejsem příliš pozitivní, pokud jde o vyhlídky xAI,“ řekl LeCun.

LeCun bývá označován za jednoho z „kmotrů umělé inteligence“. S Muskem se přitom dlouhodobě střetává. V minulosti kritizoval jeho názory na AI i konspirační teorie na sociálních sítích. Musk naopak LeCuna obvinil, že je v oblasti umělé inteligence „dlouho mimo realitu“.

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Odchody z xAI a drahá infrastruktura

LeCun kritiku Muskovy firmy opírá mimo jiné o odchody lidí z jejího vedení. „xAI je upřímně řečeno tak trochu neúspěch, protože zakládající tým odešel,“ uvedl.

Podle CNBC z xAI v posledním roce odešlo několik spoluzakladatelů. LeCun zároveň tvrdí, že Musk bude mít kvůli své pověsti problém najímat nejlepší odborníky na umělou inteligenci.

Muskova xAI ale dál investuje do obří infrastruktury. LeCun upozornil na datová centra Colossus 1 a Colossus 2 v Memphisu, jejichž výpočetní kapacitu si podle CNBC pronajímají i Google a Anthropic. Právě pronájem kapacity je podle něj způsob, jak se Musk snaží vrátit část obrovských nákladů.

CNBC uvádí, že za tři měsíce do konce března vykázal AI segment SpaceX, který zahrnuje xAI, provozní ztrátu 2,5 miliardy dolarů.

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Varování před bublinou

LeCunova kritika ale nemíří jen na Muska. Varuje i před širším rizikem v celém AI byznysu. Firmy podle něj utrácejí obrovské částky za provoz modelů, zatímco uživatelé nejsou ochotni platit tolik, kolik technologie skutečně stojí.

„Ceny těchto AI služeb rostou, ale náklady na jejich provoz neklesají zdaleka dost rychle. Všechny tyto společnosti prodělávají a používání AI pro většinu lidí v podstatě financují investoři. To nemůže pokračovat moc dlouho,“ řekl LeCun pro CNBC.

Pokud firmy jako OpenAI nebo Anthropic nezmění ekonomiku provozu, čeká podle něj trh bolestivé vystřízlivění. „Budou muset zvýšit ceny, snížit náklady, nebo přijde velká exploze bubliny,“ varoval.

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LeCun sází na jiný směr

LeCun zároveň zpochybňuje, že současné velké jazykové modely samy o sobě povedou k další zásadní etapě umělé inteligence. Jsou podle něj užitečné například při programování nebo matematice, jejich provoz je ale ve srovnání s tím, kolik jsou uživatelé ochotni platit, příliš drahý.

Sám proto s AMI Labs sází na takzvané world models, tedy modely, které se nemají pouze učit jazykové vzorce, ale chápat fungování reálného nebo simulovaného světa, vztahy mezi objekty, příčinami a následky.

„Osobně si nemyslím, že budeme mít obecně použitelné a spolehlivé agentní systémy, dokud nebudou založené na world models,“ uvedl LeCun.

AMI Labs letos v březnu získala od investorů jednu miliardu dolarů. Hodnota firmy před investicí dosáhla podle CNBC 3,5 miliardy dolarů.

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nst

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VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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