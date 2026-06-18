Trump a Pezeškján podepsali první dohodu. Hormuz se má znovu otevřít

Spojené státy a Írán udělaly první krok k mírové dohodě. Prezidenti Donald Trump a Masúd Pezeškján elektronicky podepsali memorandum, které má mimo jiné otevřít Hormuzský průliv.
Memorandum o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem, které otevírá cestu k mírové dohodě, ve středu elektronicky podepsali americký prezident Donald Trump a jeho íránský protějšek Masúd Pezeškján. Podle agentury Reuters to oznámil mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Baghaí.
Následně podpis potvrdil i představitel Bílého domu. Memorandum o porozumění tak vstoupilo v platnost, napsal server Axios. Oficiální podpisová ceremonie ve Švýcarsku, plánovaná na pátek, je nyní nejistá.
Hormuz se má znovu otevřít
Čtrnáctibodová předběžná dohoda, která by měla vést k ukončení války, má především zajistit znovuotevření Hormuzského průlivu. Jde o klíčovou námořní trasu pro vývoz ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) ze zemí Perského zálivu.
Dohoda má zároveň ukončit americkou blokádu íránských přístavů. Po původně plánovaném pátečním podpisu dohody, kterou zprostředkoval Pákistán, měla po dobu 60 dnů pokračovat jednání o konečné mírové dohodě.
Babiš: Nesplnění závazku vůči NATO jde za Fialou. Bývalý premiér se brání
Penta Real Estate společně se Sekyra Group zahájila výstavbu rezidenčního projektu Momentum v pražské ulici Na Knížecí. Na místě bývalého parkoviště vznikne 240 plně vybavených mikroapartmánů, doplněných o wellness, fitness, coworking a střešní terasu. Projekt za odhadovaných 1,3 miliardy korun má být dokončen v roce 2028.
Pražský Smíchov získá další rezidenční projekt, který má rozšířit nabídku městského bydlení v jedné z nejrychleji se měnících částí metropole. Penta Real Estate začala společně se Sekyra Group stavět projekt Momentum v ulici Na Knížecí, nedaleko stanice metra Anděl a autobusového terminálu.
Pozemek, který v minulosti sloužil jako parkoviště, získala Penta v roce 2023 v rámci akvizice společnosti ČSAD Praha holding. Projekt už má pravomocné stavební povolení a jeho dokončení je plánováno na rok 2028. Odhadovaná hodnota investice činí 1,3 miliardy korun.
Dr. Max zvýšil tržby o desetinu na 32,6 miliardy korun. E-shop vynesl 3,7 miliardy
Tuzemská síť lékáren Dr. Max loni zvýšila tržby o 9,6 procenta na 32,6 miliardy korun. Významně rostl také e-shop, jehož tržby dosáhly 3,71 miliardy korun. Firma dál posiluje pozici jedničky na českém lékárenském trhu.
Momentum vzniká na vstupu do nové smíchovské čtvrti a navazuje na širší transformaci brownfieldů v okolí železniční stanice. Lokalita patří k nejvýraznějším rozvojovým územím v Praze.
Bydlení pro generaci, která chce žít v centru dění
Projekt nabídne celkem 240 bytů v dispozicích od 1+kk do 2+kk. Nejmenší jednotky budou mít 22 metrů čtverečních, největší přibližně 45 metrů čtverečních. Všechny byty budou prodávány kompletně vybavené, včetně kuchyně se spotřebiči, vestavěného nábytku a interiérového zařízení.
Penta tím vstupuje do segmentu mikroapartmánů, který reaguje na změnu životního stylu části městských obyvatel. Cílovou skupinou mají být především mladí profesionálové, kteří hledají bydlení v dobře dostupné lokalitě a kladou důraz spíše na polohu, služby a komunitní zázemí než na velkorysou výměru samotného bytu.
Karlín čeká další proměna. V Rohan City vyroste 640 nových bytů
„Mladá generace dnes hledá něco jiného než před deseti nebo patnácti lety. Chce žít v centru dění, mít vše na dosah a neztrácet čas dojížděním,“ říká Rudolf Vacek, výkonný ředitel Penta Real Estate pro Českou republiku.
Wellness, coworking i terasa s výhledem na Prahu
Menší výměry bytů má kompenzovat rozsáhlé společné zázemí. Součástí domu bude komunitní wellness, fitness centrum, společenská místnost, coworkingové prostory, relaxační zóny i střešní terasa s výhledem na Prahu.
Na střeše vznikne také vodní ochlazovací prvek určený obyvatelům domu. Parter budovy má být aktivní a doplní jej obchody a služby orientované do veřejného prostoru.
Podle Vacka mají sdílené prostory rozšířit kvalitu bydlení za hranice jednotlivých jednotek. „Byt není jediným místem, kde mladí lidé tráví svůj volný čas. Proto vedle samotných bytů vzniknou také rozsáhlé sdílené a komunitní prostory,“ doplňuje.
Architektonická soutěž a odkaz na pražské činžovní domy
Podobu projektu navrhlo studio Aulík Fišer Architekti, které uspělo v otevřené architektonické soutěži. Autoři návrhu chtějí podle hlavního architekta Davida Zalabáka navázat na charakter pražských ulic a současným jazykem interpretovat prvky tradiční městské architektury.
Fasáda budovy má být členěna do menších modulů inspirovaných činžovními domy. Výrazným prvkem budou rizality, které mají do bytů přivádět více denního světla a zároveň formovat chráněný veřejný prostor v parteru.
„Možnost podílet se na proměně Smíchova a vzniku nové čtvrti Smíchov City vnímáme jako mimořádnou příležitost i odpovědnost,“ uvedl Zalabák.
Důraz na úsporný provoz a zdravé vnitřní prostředí
Projekt má podle investora klást důraz také na energetickou efektivitu a kvalitu vnitřního prostředí. Byty budou vybaveny rekuperací vzduchu, chytrou domácností ve standardu Smart Home a úsporným systémem vytápění a chlazení.
Ten bude využívat geotermální vrty a stropní sálavé systémy, které mají přispět ke komfortu obyvatel i nižší energetické náročnosti domu.
Umění jako součást veřejného prostoru
Momentum nebude jen rezidenčním domem. Penta do projektu zapojí také umění ve veřejném prostoru. Na fasádě vznikne velkoformátové dílo autorů Jiřího Franty a Davida Böhma, kteří uspěli v otevřené umělecké soutěži. Soutěž se konala v rámci iniciativy Penta Art, kterou developer využívá k podpoře současného umění v městském prostředí.
Michal Nosek: Kdo má klíče, má pravdu. Česká bytová politika pro vyvolené
Česká politika zřejmě objevila nový typ dostupného bydlení. Pro běžné občany zůstává nedostupné, pro vybrané veřejné činitele je ale překvapivě levné, stabilní a občas i zapomenutelné v majetkových přiznáních. Stačí být u správných dveří, mít správné klíče – a když se někdo zeptá, umět se z toho vylhat.
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.
Související
FOTOGALERIE: Takhle se může proměnit Špindl. Podívejte se na tři návrhy centra
Česká národní banka bude rozhodovat o výši úrokových sazeb. Všeobecné očekávání trhu je, že bankovní radní zvýší základní úrokovou sazbu z 3,50 na 3,75 procenta. Stane se tak? A co by to znamenalo pro českou ekonomiku?
Guvernér České národní banky Aleš Michl v rozhovoru pro agenturu Bloomberg uvedl, že argumenty pro zvýšení úrokových sazeb na červnovém zasedání bankovní rady zesílily. To je jasné sdělení. Česká ekonomika podle něj čelí domácím inflačním tlakům, silnému růstu mezd, přetrvávajícímu zdražování služeb a bydlení a takzvané expanzi peněžní zásoby. To znamená, že Čechům v průměru neustále rostou příjmy.
Inflace se v květnu držela na solidních 2,1 procenta. Jenže, a to je ten problém, takzvaná jádrová inflace je na úrovni 2,9 procenta. Jádrová inflace je ta, do které se nezapočítávají státem regulované ceny, typicky ceny paliv. A jelikož je nyní téměř tři procenta, znamená to, že ceny rostou rychleji, než je pro rozvoj ekonomiky vhodné. Rozhodnutí ČNB o zvýšení sazeb lze tedy jednoduše predikovat.
Jenže máme tady další dimenzi měnové politiky, která má zajistit stabilitu cen a za kterou Michl odpovídá. Je tu vláda. Ta přirozeně chce získat podporu voličů a dělá to utrácením peněz. Aby byly nové dálnice, důchodci měli na dovolenou, zdravotnictví zdarma, bohatí učitelé a tak dále. Vláda prostě chce utrácet a zaštiťuje se tím, že utrácením podporuje ekonomický růst.
Kdo má pravdu? Má stát bezuzdně utrácet, aby se nám dobře dařilo, nebo má národní banka pomocí úrokových sazeb tlumit růst cen, a tím i ekonomiky, aby se nám dobře dařilo?
Premiér Andrej Babiš na poslední tiskové konferenci vypočítával přínosy svého vládnutí a zmínil i fakt, že jeho vláda umožnila růst platů státních zaměstnanců. O nějakých v průměru sedm procent. Milion zaměstnanců tleská, nicméně objektivně jde o tlak na růst cen. Lidé mají víc peněz, mohou víc utrácet, zboží a služby mohou zdražovat. To je přesně to, čemu chce guvernér Michl bránit.
Růst ekonomiky by měl stát na pevných základech, na schopnostech, inovacích, pracovitosti. Ne na utrácení nevydělaných peněz. O to jde. To je podstata sporu ČNB a vlády o růst sazeb.
Guvernér Michl správně podotýká, že když udržíme dole růst cen, česká ekonomika dostává prostor pro rozvoj. Může v klidu dýchat bez obav, že vytvořené hodnoty ztratí cenu. Andrej Babiš na druhé straně nechce, aby se při vyšších sazbách staly půjčky nebo hypotéky pro lidi ještě méně dostupné. Je to jemné vyvažování.
Čtyřka na spořáku nemusí být strop. Další desetiny teď může střádalům přihrát ČNB
ČNB může tento týden poslat sazby nahoru. A pravděpodobně tak i učiní, zní z trhu. Oslovené banky naznačují, že její krok nezůstane bez odezvy. Pro střadatele to bude znamenat lepší úroky na spořicích účtech, pro banky další kolo boje o vklady. Kde nyní vaše úspory pracují nejlíp? A které banky slibují víc a za jakých podmínek?
Michl v nedávném rozhovoru pro jedno z médií prohlásil, že klidně zdrtí ekonomiku, jen aby udržel inflaci nízko. Jinými slovy, klidně zvýší úrokové sazby. Nebylo to příliš diplomatické sdělení a také vyvolalo ve vládních řadách bouři. Cože, guvernér ČNB chce drtit naši ekonomiku? Jenže z vládní strany nezaznělo, že ono drcení je vlastně ochrana ekonomiky. Růst ekonomiky na dluh je krátkozraká cesta. Michl chce stavět ekonomiku na pevných základech, vláda na dluhu.
Boj o úrokové sazby má ještě jednu linku. Michl byl v minulosti, než se stal guvernérem ČNB, poradcem Andreje Babiše. Mohlo by se zdát, že jde o nějaký tandem, kdy Babiš nakonec vždy rozhodne. Není to tak; situace se změnila. Michl je zdatný ekonom. Babiš je pragmatik, obchodník. Pro Českou národní banku je nyní nejdůležitější udržet si svou nezávislost. Při správné měnové politice potom každá vláda docení výsledky.
Mimochodem, velmi podobné dění můžeme vidět ve Spojených státech. Donald Trump bezohledně tlačí tamní centrální banku, Fed, ke snižování úrokových sazeb. Aby tím podpořil ekonomický růst. A to v době, kdy je v USA inflace nejvyšší za poslední tři roky. Trump sleduje svůj politický prospěch, šéf Fedu Kevin Warsh tak stojí před podobnou zkouškou jako Michl. Ať už bude rozhodnutí ČNB o sazbách jakékoliv, i v Česku se vede neviditelný boj o nezávislost měnové politiky, která je cennější než vůle aktuální vlády.
Související
Dalibor Martínek: Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB? Měl by mlčet, národní banka pracuje dobře