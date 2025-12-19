Nový magazín právě vychází!

Těžbě lithia na Cínovci nic nebrání, uvedla studie. O obří investici rozhodne Geomet

Těžbě lithia na Cínovci nic nebrání, uvedla studie. O obří investici rozhodne Geomet

Lithium
Těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách a zpracovatelskému závodu v Prunéřově na Chomutovsku nebrání žádné technologické překážky, ukázala studie proveditelnosti. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík. O realizaci rozhodnou akcionáři Geometu, kterými jsou Severočeské doly a australská EMH. Celková investice je odhadována na více než 42 miliard korun, což by ji řadilo mezi tři největší investice do průmyslu v Česku v posledních letech. Kraji s vysokou nezaměstnaností by přinesla tisíce míst.

Studie potvrdila, že na Cínovci je možné těžit 3,2 milionu tun rudy ročně, ze které se vyrobí přibližně 37 tisíc tun uhličitanu lithného bateriové kvality až pro 1,3 milionu elektrických vozidel, uvedl mluvčí. Do konce roku Geomet odevzdá ministerstvu životního prostředí dokumentaci k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Ústecký kraj teď odložil důležité rozhodnutí o vymezení koridoru pro technologické zařízení pro přepravu vytěžených hornin mezi areálem dolu Cínovec a překladištěm Dukla.

Plánovanou těžbu má na starosti společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australský holding EMH. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem. Vytěžený materiál se bude do Prunéřova přepravovat vlakem. Nakládat se bude v průmyslové zóně Dukla na Teplicku, kam ho dopraví z Cínovce dopravník.

Těžba a závod na zpracování přinesou napřímo zhruba dva tisíce pracovních míst, dalšídva tisíce míst vznikne v navazujícím dodavatelském řetězci, uvedl ředitel Geometu Martin Pohlodek. V Ústeckém kraji je největší nezaměstnanost v zemi. "Budoucí pracovníci budou nadstandardně ohodnoceni, což bude mít pozitivní přínos na ekonomiku celého ústeckého regionu. Zároveň může náš projekt přilákat další podnikatele," uvedl Pohlodek.

Těžbu lithia v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v nařízení o kritických surovinách. Jako ložisko strategického významu označila Cínovec v březnu také česká vláda. Lithium se považuje za kov budoucnosti, klíčové bude například v automobilovém průmyslu. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko na Cínovci je největší v Evropě.

Těžba lithia v solné poušti Salar de Uyuni na jihu Bolívie.

Lithium letos zlevnilo o více než 80 procent, především kvůli přebytku nabídky a ochlazení poptávky po elektromobilech. Přesto trh vykazuje známky stabilizace a poptávka po bateriích a obnovitelné energii by měla v dlouhodobém horizontu růst.

Zpracovatelský závod s překladištěm na Dukle má stát zhruba 25 miliard korun. Samotný důl by měl vyjít přibližně na pět miliard korun. Zbytek připadá na další potřebnou infrastrukturu a nepřímé náklady, jako je například zajištění pozemků, uvedl Gazdík. Stát poskytne až 8,8 miliardy Kč na závod v Prunéřově. Dotaci pro Geomet schválila na konci listopadu vláda v demisi Petra Fialy (ODS).

Plánovaná těžba, o níž se mluví řadu let, vyvolává na severu Čech stále řadu kontroverzních reakcí. Po odporu obyvatel proti plánu vybudovat zpracovatelský závod přímo v Krušných horách Geomet změnil lokalitu na areál bývalého hnědouhelného dolu Prunéřov. 

Unie se dohodla na půjčce pro Ukrajinu. Česko za dluh ručit nebude, uvedl Babiš

Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur, Česká republika si ale vyjednala, že za ni neručí, uvedl po skončení summitu v Bruselu premiér Andrej Babiš. Jednání unijních prezidentů a premiérů v noci na dnešek skončilo po více než patnácti hodinách.

Podle premiéra Babiše některé státy stále trvaly na použití zmrazených ruských aktiv, tedy takzvané reparační půjčce, před kterou ovšem opakovaně varoval belgický premiér Bart De Wever. Právě v Belgii se nachází většina těchto aktiv. "Já myslím, že tyto peníze se mají vzít, až skončí válka," řekl novinářům nový český premiér. "Já se divím, že už dneska dáváme peníze na dva roky dopředu, když bylo avizováno, že mírová dohoda se blíží, nějak mi to nejde dohromady," dodal. Textu, který se týkal reparační půjčky a který byl předložen v průběhu nočního jednání, podle Babiše většina lídrů vůbec nerozuměla.

Za půjčku ve výši 90 miliard eur, o které se nakonec rozhodlo, bude EU ručit rezervou v unijním rozpočtu. Půjčka, kterou si EU vezme na finančních trzích, má být pouze dočasným řešením. Technické a právní práce na takzvané reparační půjčce garantované zmrazenými ruskými aktivy deponovanými v rámci Evropské unie by totiž měly v nadcházejících měsících pokračovat.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj

Mír ano, ale ne za každou cenu. Zelenskyj brzdí rychlou dohodu

V tuto chvíli není hotov žádný ideální mírový plán, současný návrh nall v pondělí večer ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojené státy podle něj chtějí pokročit k mírové dohodě rychle, Ukrajina však potřebuje zajistit kvalitu takového míru, uvedl s tím, že američtí a ukrajinští vyjednavači by se mohli k dalšímu jednání sejít o víkendu v USA. Informovala o tom agentura Reuters.

"My jsme už před volbami říkali, že nebudeme posílat peníze na Ukrajinu, že potřebujeme peníze v Čechách," řekl Babiš českým novinářům v Bruselu. "My jsme řekli, že nebudeme ručit za tyto věci, a já si myslím, že je to správné," dodal.

Premiér zároveň zdůraznil, že Česká republika zastává jinou pozici než Maďarsko a Slovensko, kterých se rovněž týká výjimka z garancí. "My podporujeme Ukrajinu, podpořili jsme závěry summitu s jedinou výjimkou, že nechceme ručit za ty úvěry. Maďarsko a Slovensko zcela odmítly jakoukoli podporu Ukrajiny ohledně zbraní a tak dále," řekl Babiš.

Signál pro Putina

Evropská unie poskytne Ukrajině půjčku 90 miliard eur (zhruba 2,2 bilionu korun), shodl se po mnohahodinovém jednání summit v Bruselu. Na sociální síti X dohodu oznámil předseda Evropské rady António Costa. Česko, Maďarsko a Slovensko se ale nepřipojí ke garancím, které s tím budou spojené, a za půjčku se tak zaručí jen zbývajících 24 unijních států. Nadále přitom budou pokračovat práce na využití takzvané reparační půjčky pro Ukrajinu zajištěné zmrazenými ruskými aktivy, stojí v závěrech z jednání, které podpořilo 25 zemí, tedy sedmadvacítka bez Maďarska a Slovenska.

Rozhodnutí summitu o bezúročné půjčce pro Kyjev následně potvrdil i německý kancléř Friedrich Merz. "Z Evropy to Putinovi vysílá jasný signál: Tato válka se nevyplatí. Ruská aktiva si necháme zmrazená, dokud Rusko nezaplatí Ukrajině reparace,“ dodal.

Přední ruský vyjednávač pro Ukrajinu Kirill Dmitrijev, jenž je výkonným ředitelem Ruského fondu přímých investic (RFPI), označil výsledek summitu za "vážnou ránu pro válečné štváče v čele s neúspěšnou Ursulou". "Hlasy rozumu v EU zabránily nelegálnímu využití ruských zmrazených aktiv k financování Ukrajiny," uvedl Dmitrijev na síti X s odkazem na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS)

Fiala: Doufám, že vláda Andreje Babiše bude pokračovat v muniční iniciativě

Premiér v demisi Petr Fiala (ODS) doufá, že se nastupující kabinet ANO, SPD a Motoristů nechá přesvědčit o významu české muniční iniciativy a bude v ní nějakým způsobem pokračovat. Kritiku iniciativy, která zajišťuje velkorážovou munici pro Ukrajinu čelící ruské vojenské invazi, pokládá za mimořádně nezodpovědnou. Iniciativa je unikátní a v zahraničí oceňovaná věc, byla by velká chyba toto zničit, řekl Fiala.

Kombinované řešení bylo navrženo poté, co upravený kompromis ohledně reparační půjčky, který se během noci objevil na stole a jehož cílem bylo vyhovět Belgii, vyvolal více otázek, než se očekávalo. Ukázalo se, že definitivní řešení se nejspíš v dohledné době nepodaří nalézt, uvedl server Euronews. Belgie, kde je soustředěna většina ruských blokovaných aktiv, se obává, že po jejich využití v rámci reparační půjčky by mohla čelit požadavku Moskvy na vrácení těchto peněz.

Šéf unijních summitů António Costa v patové situaci tedy navrhl plán B, kterým je společná půjčka podpořená rozpočtem EU, aby se zajistilo, že Kyjev obdrží novou pomoc již v dubnu. "Proběhla dlouhá diskuse o tom, jak splnit závazek pokrýt finanční potřeby Ukrajiny na období 2026 a 2027. Diskutuje se nejen o reparační půjčce, ale také o možnosti využití rezervy v rozpočtu EU, jak zmínili někteří lídři," uvedl nejmenovaný unijní zdroj těsně před koncem summitu. "Po dlouhých diskusích je jasné, že reparační půjčka bude vyžadovat více práce, protože lídři potřebují více času na projednání detailů," dodal tento zdroj.

Andrej Babiš

Babiš se přidal k Belgii. EU musí najít jiné zdroje financí pro Ukrajinu, za nic ručit nebudeme, uvedl

Evropská komise musí najít jiné způsoby financování Ukrajiny, Česko nebude za nic ručit, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) ve videu, které zveřejnil na síti X. Finančními potřebami Ukrajiny v letech 2026 a 2027 se bude zabývat summit EU, který začne příští čtvrtek. Evropská komise pro jednání navrhla dvě možnosti, první je půjčka od Evropské unie, druhou reparační půjčka zajištěná zmrazenými ruskými aktivy.

Obří zakázka pro Strnada. Tatra Defence vyrobí korby pro tanky Leopard

Společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny Czechoslovak Group českého podnikatele Michala Strnada získala od zbrojního holdingu KNDS kontrakt na výrobu 150 korb pro německé tanky Leopard 2A8 s opcí na dalších až 300 kusů. Kontrakt potvrdil tiskový mluvčí CSG Andrej Čírtek, podle kterého zakázka v hodnotě stovek milionů eur představuje jedno z nejvýznamnějších zapojení českého obranného průmyslu do klíčových evropských obranných programů.

"Tento krok znamená význačný milník v rozvoji českého zbrojního průmyslu a podtrhuje schopnosti českých společností," uvedl holding KNDS Deutschland. Poznamenal, že partnerství je založeno na dlouhodobé spolupráci a vzájemné důvěře a že přesun know-how do Moravskoslezského kraje s sebou přinese nové technologie, dodatečné výrobní kapacity a pracovní místa.

"Potvrzuji, že společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny CSG uzavřela strategický kontrakt se společností KNDS Deutschland na výrobu korb pro tanky Leopard 2A8," sdělil Čírtek. Také on uvedl, že zakázka přinese nové pracovní příležitosti. "V souvislosti s jejím plněním se TD (Tatra Defence) rozšíří o dvě nové haly a vznikne 300 nových pracovních míst. Celková výše investic přesáhne jednu miliardu korun a bude směřovat do dlouhodobého rozvoje výrobních schopností českého obranného průmyslu," dodal.

KNDS upřesnil, že Tatra Defence bude zodpovědná za svařování korb tanků Leopard 2A8 včetně kontroly kvality a technologických procesů. Tisková zpráva KNDS cituje generálního ředitele společnosti Tatra Defence Vehicle Tomáše Mohapla, podle kterého strategické partnerství s holdingem posílí pozici firmy v Evropě jako spolehlivého a technologicky vyspělého partnera.

"Zároveň otevírá další možnosti budoucí spolupráce na nových projektech pro rozvoj a údržbu obrněných platforem," uvedl Mohapl.

Moderní německé tanky Leopard 2A8 bude mít ve výzbroji i česká armáda. V září ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na nákup 44 velitelských a bojových tanků. První stroje česká armáda získá v roce 2028, další dodávky jsou postupně plánovány do roku 2031.

Tomáš Richtr z CSG AI

Tomáš Richtr: CSG díky umělé inteligenci chystá revoluci v oblasti kybernetické bezpečnosti

Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnadův gigant CSG spustil nejmodernější linku na dělostřeleckou munici. Tatry bude vyrábět i na Slovensku

ZVS holding, společný podnik slovenského státu a skupiny CSG, která patří miliardáři Michalovi Strnadovi, uvedl do provozu nejmodernější plnicí linku na velkorážovou dělostřeleckou munici v Evropě. Zároveň Ministerstvo obrany SR a skupina CSG oznámily expanzi výroby vojenských vozidel Tatra na Slovensko v rámci rekordního kontraktu na čtyři tisíce vozidel.

