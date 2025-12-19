Těžbě lithia na Cínovci nic nebrání, uvedla studie. O obří investici rozhodne Geomet
Těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách a zpracovatelskému závodu v Prunéřově na Chomutovsku nebrání žádné technologické překážky, ukázala studie proveditelnosti. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík. O realizaci rozhodnou akcionáři Geometu, kterými jsou Severočeské doly a australská EMH. Celková investice je odhadována na více než 42 miliard korun, což by ji řadilo mezi tři největší investice do průmyslu v Česku v posledních letech. Kraji s vysokou nezaměstnaností by přinesla tisíce míst.
Studie potvrdila, že na Cínovci je možné těžit 3,2 milionu tun rudy ročně, ze které se vyrobí přibližně 37 tisíc tun uhličitanu lithného bateriové kvality až pro 1,3 milionu elektrických vozidel, uvedl mluvčí. Do konce roku Geomet odevzdá ministerstvu životního prostředí dokumentaci k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Ústecký kraj teď odložil důležité rozhodnutí o vymezení koridoru pro technologické zařízení pro přepravu vytěžených hornin mezi areálem dolu Cínovec a překladištěm Dukla.
Plánovanou těžbu má na starosti společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australský holding EMH. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem. Vytěžený materiál se bude do Prunéřova přepravovat vlakem. Nakládat se bude v průmyslové zóně Dukla na Teplicku, kam ho dopraví z Cínovce dopravník.
Těžba a závod na zpracování přinesou napřímo zhruba dva tisíce pracovních míst, dalšídva tisíce míst vznikne v navazujícím dodavatelském řetězci, uvedl ředitel Geometu Martin Pohlodek. V Ústeckém kraji je největší nezaměstnanost v zemi. "Budoucí pracovníci budou nadstandardně ohodnoceni, což bude mít pozitivní přínos na ekonomiku celého ústeckého regionu. Zároveň může náš projekt přilákat další podnikatele," uvedl Pohlodek.
Těžbu lithia v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v nařízení o kritických surovinách. Jako ložisko strategického významu označila Cínovec v březnu také česká vláda. Lithium se považuje za kov budoucnosti, klíčové bude například v automobilovém průmyslu. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko na Cínovci je největší v Evropě.
Lithium letos zlevnilo o více než 80 procent, především kvůli přebytku nabídky a ochlazení poptávky po elektromobilech. Přesto trh vykazuje známky stabilizace a poptávka po bateriích a obnovitelné energii by měla v dlouhodobém horizontu růst.
Zpracovatelský závod s překladištěm na Dukle má stát zhruba 25 miliard korun. Samotný důl by měl vyjít přibližně na pět miliard korun. Zbytek připadá na další potřebnou infrastrukturu a nepřímé náklady, jako je například zajištění pozemků, uvedl Gazdík. Stát poskytne až 8,8 miliardy Kč na závod v Prunéřově. Dotaci pro Geomet schválila na konci listopadu vláda v demisi Petra Fialy (ODS).
Plánovaná těžba, o níž se mluví řadu let, vyvolává na severu Čech stále řadu kontroverzních reakcí. Po odporu obyvatel proti plánu vybudovat zpracovatelský závod přímo v Krušných horách Geomet změnil lokalitu na areál bývalého hnědouhelného dolu Prunéřov.
