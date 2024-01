„Bílé zlato“ ztrácí lesk. Vyplatí se kutat lithium pod Cínovcem?

Lithium, kobalt, nikl a měď jsou kovy, bez nichž se neobejde výroba bateriových článků do elektromobilů, solárních článků ani větrných turbín. Země, které mají jejich těžbu pod palcem, si v éře nastupující elektromobility a transformace celého energetického odvětví malovaly pohádkové zisky. Pak ale přišlo něco nečekaného. Loni ceny těchto kritických nerostných surovin zažily mimořádný sešup. Nejhůře dopadlo lithium, jehož největší evropské naleziště je pod Cínovcem v Krušných horách.

Klíčové suroviny pro výrobu baterií do elektromobilů se v posledních letech staly horkým zbožím, jejich ceny se dostaly do vývrtky. Loni ale přišla poněkud překvapivě studená sprcha. Ceny lithia, niklu a dalších bateriových minerálů se k překvapení početné řady analytiků zhroutily.

Od konce roku 2022 klesly ceny lithia o více než 80 procent, nikl a kobalt zlevnily shodně asi o 40 procent. A měď odepsala asi „jen“ 10 procent.

A brzký obrat trendu se nečeká. „Ceny lithia se v lednu 2024 stabilizovaly a udržely tak 80procentní propad z roku 2023. Nyní jsou na úrovních, na kterých byly naposledy v roce 2021,“ říká Lukáš Raška, analytik společnosti Portu.

Lithia je moc

I když poptávka po elektromobilech nadále roste, zaostává za predikcemi, což právě umožnilo vytvořit nerovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po tomto „bílém zlatu“, jak se lithiu pro jeho charakteristické zbarvení začalo přezdívat.

Těžaři povzbuzení zprávami o důležitosti dosažení globálně energetických a klimatických cílů otevírali jeden důl za druhým. Nabídka lithia se za poslední dva roky téměř zdvojnásobila, uvedla společnost Business Intelligence CRU. Letos by měla růst o dalších 40 procent, předpovídá švýcarská banka UBS.

Produkci budou navyšovat těžaři lithia napříč světem. Australané asi o pětinu, ti z Latinské Ameriky asi o 30 procent a Číňané dokonce o 40 procent. Na dvojnásobek loňských objemů by se letos měli dostat i provozovatelé dolů v Africe, zejména těch v Zimbabwe, píše se dále ve zprávě banky UBS.

Tento další prudký nárůst nabídky povede k celosvětovému přebytku lithia ve výši 12 procenta, oproti letošním 4 procentům.

Martin Jackson a Sam Adham z CRU, kteří analyzují trhy s materiály pro baterie, tvrdí, že ceny surovin by se mohly zotavit poté, co budou těžaři s vyššími náklady nuceni omezit výrobu. Klesající ceny lithia již nulují marže nejméně konkurenceschopných těžařů a pokud dojde k omezení produkce, mohlo by to vrátit trh s lithiem zpět do rovnováhy.

„Zdá se ale, že současný přebytek nabídky bude trvat alespoň několik příštích let, pokud neuvidíme dramatickou změnu na straně nabídky,“ uvedli Jackson a Adham ve společném prohlášení.

Těžba na Cínovci

Plán na těžbu lithia pod Cínovcem je zatím pouze na papíře, i když vyhotovení těchto geologických map a průzkumné vrty už stály společnost Geomet stovky milionů korun. ČEZ vlastní 51 procent Geometu, zbývající podíl je australské těžební společnosti EMH. Výsledkem těchto příprav je poznání, že na Cínovci je jedno z největších nalezišť lithia v Evropě, jde asi o tři procenta světových zásob v hodnotě stovek miliard korun. S poklesem ceny kovu ale klesá i hodnota „pokladu“ ukrytého pod Cínovcem.

Budoucnost projektu je zatím nejistá. Stejně jako to, jakým směrem se vydají ceny lithia. Podle prognózy poradenské společnosti Benchmark Mineral Intelligence se světový trh s lithiem vrátí do deficitu nejdříve v roce 2028. A to je také rok, kdy se má začít kutat na Cínovci.