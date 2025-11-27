Nový magazín právě vychází!

Obří investice na severu Čech. Stát za 8,8 miliardy vybuduje závod na zpracování lithia

Obří investice na severu Čech. Stát za 8,8 miliardy vybuduje závod na zpracování lithia

Lithium
Stát poskytne až 8,8 miliardy korun na vybudování nového závodu na zpracování lithia v Prunéřově na Chomutovsku. Dotaci pro společnost Geomet, která je součástí skupiny ČEZ, schválila vláda v demisi Petra Fialy (ODS). Podpora bude určena výhradně na investici do továrny, zejména pořízení technologií, uvedlo ministerstvo průmyslu a obchodu. Celkové náklady na vybudování závodu by měly činit přes 25 miliard korun. Celý projekt těžby a zpracování lithia podle firmy vytvoří přímo 2000 pracovních míst a dalších 2000 míst v dodavatelském řetězci.

Těžbu lithia připravuje společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem z dolu na Cínovci v Krušných horách. ČEZ loni rozhodl, že v případě využití lithia bude závod na jeho zpracování u elektrárny v Prunéřově.

Přesná výše dotace bude podle ministerstvo průmyslu a obchodu stanovena až v rozhodnutí o její poskytnutí. Geomet ji bude moci čerpat v letech 2029 až 2031. Podpora se podle úřadu vztahuje výhradně na investici do závodu, především na pořízení výrobních technologií pro zpracování lithia, stavební a technickou infrastrukturu a vytvoření nových pracovních míst.

Kov budoucnosti

Těžbu lithia na Cinovci v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v rámci nařízení o kritických surovinách. Měl by tak přispět ke zvýšení soběstačnosti EU u kriticky důležitých materiálů. Lithium je totiž považováno za kov budoucnosti, klíčové bude například v automobilovém průmyslu. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko v oblasti Cínovce je největší v Evropě.

Česko nebude jediné, které podpoří využití lithia dotacemi. Granty nebo úvěry už firmám k podobným účelům například poskytli v Německu, Finsku nebo Portugalsku, podporu poskytují i další státy ve světě. Většinu výroby z lithia ovšem v současné době ovládá Čína.

Vláda v březnu schválila, že zásoby lithia v oblasti Cínovce se stanou ložiskem strategického významu. Podle kabinetu je v lokalitě lithium v takové kvalitě, která je využitelná například pro baterie do elektromobilů a dalších zařízení. Cílem opatření je pak podle ministerstva průmyslu a obchodu usnadnit případnou těžbu suroviny v budoucnu a předejít možnému narušení dodávek.

Doporučujeme