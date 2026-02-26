Havlíček: Babišovo opatření proti střetu zájmů jde daleko nad rámec standardu
Český premiér Andrej Babiš přistoupil ohledně svého potenciálního střetu zájmů k opatření, které jde daleko nad rámec standardu, uvedl v Bruselu vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček. Reagoval tak na informace serveru Seznam Zprávy, že Evropská komise zaslala do Česka dopis, ve kterém žádá vysvětlení, jak Česko brání střetu zájmů předsedy vlády Babiše (ANO). Babiš tvrdí, že odstranil svůj střet zájmů tím, že vložil veškeré akcie holdingu Agrofert do soukromého svěřenského fondu RSVP Trust.
Havlíček uvedl, že neví, jestli se dopis zaslaný komisí bude řešit i na úrovni české vlády. Předpokládá ale, že se jím bude zabývat ministerstvo pro místní rozvoj, kterému byl dokument adresován. „V každém případě pan premiér k tomu přistoupil tak, že udělal opatření, které jde daleko nad běžný standard, které je víc, než dělají běžně politici nejen napříč Evropou, ale i světem. Nedokážu si představit, že by někdo měl udělat ještě něco víc,“ řekl vicepremiér českým novinářům. „Tím to pro mě skončilo, ale pochopitelně, pokud chce kdokoliv nějaké dovysvětlení, tak v tom nevidím problém,“ dodal.
Evropští komisaři žádají další informace
„Vzhledem k tomu, že může docházet ke střetu zájmů u dotací z fondů politiky soudržnosti poskytovaných společnostem náležejícím předsedovi vlády nebo jím ovládaným, uvítali bychom poskytnutí podrobných informací o opatřeních zavedených na vnitrostátní úrovni za účelem řešení potenciální situace střetu zájmů,“ uvedla v dopise Evropská komise. Zároveň chce ujištění, že od doby, kdy se Babiš stal premiérem, do Agrofertu další evropské dotace nemířily.
Odpověď na dopis žádá EK do jednoho měsíce. Dopis vznikl před tím, než Babiš vložil Agrofert do svěřenského fondu. To se stalo minulý týden.
Pokud EU odpovědi vyhodnotí jako neuspokojivé, může s Českem zahájit oficiální auditní řízení, což se stalo, když byl Babiš premiérem naposledy. EU pak některé dotace, které směřovaly Agrofertu, Česku odmítla proplatit.
Česko není zemí bez strategií, ale bez kontinuity. Jedna vláda reformu prosadí, druhá ji zruší, aby si připsala politické body. Dopad to má na důchody, daně i podnikatelské prostředí. Bez stability pravidel se investovat nedá. Růst podkopávají politická diskontinuita a krátkodobé myšlení, říká v rozhovoru ekonom Dominik Stroukal.
Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou
Money
Česko není zemí bez strategií, ale bez kontinuity. Jedna vláda reformu prosadí, druhá ji zruší, aby si připsala politické body. Dopad to má na důchody, daně i podnikatelské prostředí. Bez stability pravidel se investovat nedá. Růst podkopávají politická diskontinuita a krátkodobé myšlení, říká v rozhovoru ekonom Dominik Stroukal.
Dle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd si 20 procent Čechů udržuje pozitivní názor na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro tyto příznivce však existuje víc než jen politická podpora. Svou loajalitu mohou dát najevo i jinak – nákupem prémiově naceněného propagačního zboží z jeho oficiálního e-shopu.
Každý pátý Čech věří Trumpovi. A může si koupit i jeho osušku za cenu víkendového pobytu
Názory
Dle průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd si 20 procent Čechů udržuje pozitivní názor na amerického prezidenta Donalda Trumpa. Pro tyto příznivce však existuje víc než jen politická podpora. Svou loajalitu mohou dát najevo i jinak – nákupem prémiově naceněného propagačního zboží z jeho oficiálního e-shopu.