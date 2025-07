David Ondráčka: Bude Babiš premiér? Střet zájmů 2.0

Za kulisami komické kampaně, kdy Babiš jezdí po Ostravsku, předstírá, že je fanoušek Baníku a šaškuje na tanečním festivalu Beats for Love, se odehrává důležitější rozhodování. Chce být a bude Babiš premiér, pokud ANO volby vyhraje? Nebo bude řídit vládu přes mobil ze sokolovny a úkolovat Havlíčka? Do hlavy mu nevidíme, do voleb i po nich se může stát dost věcí, ale dost to ovlivní Česko v dalším období.

Babiš samozřejmě hraje ve volbách o hodně. Chce se vrátit k moci a mít pojištěné pokračování v dojení státu přes dotace a EU fondy do svého holdingu. Převedením akcií Agrofertu ze svěřenského fondu zpět na sebe, se dostává znovu do stejné hry, kdy bude ve střetu zájmů a hra před českými institucemi, soudy a EU se rozjede nanovo. A mimochodem tím potvrdil, že roky v této věci bezostyšně veřejně lhal.

A k tomu kauza Čapí hnízdo směřuje po velmi direktivním rozhodnutí odvolacího soudu k jeho odsouzení. Patrně dostane podmínku (je to už hodně stará věc). Není to pro něj konečná, ale dost to politickou budoucnost komplikuje, byl by to odsouzený premiér. A v podmínce si musí dávat velký pozor, aby neudělal chybu a fakt nešel sedět.

Volební koleje jsou natažené

V této chvíli se nezdá pravděpodobné, že by někdo mohl ANO zhatit výhru. Koleje jsou dlouhodobě natažené tak, že v preferencích ANO jasně vede. Fiala není schopen být rovnocenný soupeř a navíc se Spolu topí v šíleném bitcoinovém průšvihu a je v defenzívě. Babiš je tak teflonový, že jeho běžné skandály a opakované lži po něm stečou. Musela by přijít nějaká nečekaná last-minute bomba stylu, že by se třeby objevily dokumenty z Maroka a Švýcarska, jak to bylo s původní privatizací Agrofertu, vazby na tajné služby jiných zemí a podobně. Ale myslím, že pokud někdy takové důkazy existovaly, tak jsou hluboce a nadobro pohřbené.

Svěřenské fondy a střet zájmů 2.0

Na začátku roku přišel jeho zajímavý krok, kdy převedl akcie ze svěřenského fondu zase zpět na sebe. Takhle mu to statut fondu celou dobu umožňoval. Ale krok otvírá další otázky. Protože za aktuálního stavu by byl v pozici premiéra opět ve stejném a jednoznačném střetu zájmů vůči dotacím, EU fondům a zakázkám. Tedy stejném, jako když Transparency International v roce 2018 zahájila přezkumy v Česku i EU (tehdy jsem ty věci podepisoval). Takže někdy v listopadu může opět začít podobná litigace. Buď ji iniciuje zase TI nebo někdo jiný, argumentačně nabito bude.

Prodat holding nebo zrušit zákon?

Teoreticky by mohl Babiš Agrofert prodat, ale je to velmi složitá transakce. Pokud by už něco takového zkoušel, asi by se to na trhu vědělo, nezdá se to moc pravděpodobné. Nebo může holding zkusit nějak přepsat na děti a neformálně to samozřejmě mít a řídit dál. Tím by se mohl vyvléct z toho přímého střetu zájmů, který popisuje zákon. Minimálně to může zkusit.

Nebo může zkusit přímo změnit zákony a zrušit všechna ustanovení v zákoně o střetu zájmů a dalších předpisech, které by mu komplikovaly čerpání veřejných peněz. Byla by to samozřejmě jasná účelovka a určitě by ji přezkoumával Ústavní soud, ale představitelné to je.

Teoreticky ještě může zase akcie vrátit zpátky do svěřenského fondu a hrát tu svou verzi stejně jako předtím, ale pak to celé dost ztrácí smysl. Ani v nejmenším zatím nenaznačil, jak to vlastně chce udělat, aby zákon o střetu zájmů neporušoval. Nebo mají vymyšlenou ještě nějakou jinou kulišárnu a novou strukturu, jak to udělat? Vyloučit se nedá ani to.

Premiér přes mobil a náhradník Havlíček

Varianta povolební situace může být, že si Babiš tak chce za každou cenu Agrofert a dotace nechat, že premiérské křeslo Karlu Havlíčkovi pustí. Samozřejmě ve hře bude prezident a jeho role v povolebním vyjednávání bude výrazná. A hlavně možní koaliční partneři a jejich mocenské zájmy. Nevypadá to, že by ANO mohlo sestavovat vládu samo. Okamura, Stačilo (anebo i Spolu či STAN), budou zvažovat své možnosti a povolební karty, se kterými mohou hrát. Možnost nechat v tom Babiše utopit, bude určitě lákavá. Přes Havlíčka by to určitá cesta být mohla.

Přesto si pořád myslím, že Babiš se chce stát premiérem. Havlíčka udělá nějakým místopředsedou vlády pro ekonomiku, aby mu fakticky administroval ministry a reálně tu vládu každodenně řídil provozně. A Babiš si bude řešit větší věci, evropskou politiku a hlavně svůj byznys. Ale uvidíme, hra je otevřená.