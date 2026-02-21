Vyberte si z našich newsletterů

Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny

Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny

Slovenský premiér Robert Fico
ČTK
ČTK
ČTK

Slovenský premiér Robert Fico pohrozil Ukrajině zastavením dodávek elektřiny ze Slovenska, pokud Kyjev v pondělí neobnoví tranzit ropy na Slovensko. Dodávky ruské ropy přes Ukrajinu ropovodem Družba na Slovensko a do Maďarska jsou přerušeny po lednových útocích na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

„Pokud v pondělí nebudou obnoveny dodávky ropy na Slovensko, požádám SEPS o zastavení nouzových dodávek elektřiny na Ukrajinu. Jen za leden 2026 bylo těchto nouzových dodávek potřebných ke stabilizaci ukrajinské energetické sítě dvakrát více než za celý rok 2025,“ napsal Fico v prohlášení, které poskytl úřad slovenské vlády.

Společnost SEPS, kterou vlastní slovenský stát, provozuje na Slovensku elektrickou přenosovou soustavu.

Fico tvrdil, že Slovensko dělá pro Ukrajinu více než některé jiné země a že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se chová vůči Bratislavě zlomyslně. Fico znovu kritizoval Ukrajinu, která se od února 2022 brání vojenské invazi Ruska, za to, že před více než rokem neprodloužila smlouvu s Moskvou o tranzitu ruského zemního plynu přes své území na Slovensko.

„Není zřejmé, kdo ropovod poškodil“

Podle světových médií byly důvodem přerušení provozu ropovodu Družba útoky Ruska. Fico tento týden před novináři ale tvrdil, že není zřejmé, kdo ropovod poškodil. Bratislava také uvedla, že Kyjev opakovaně odkládá zprovoznění Družby. Podle pátečního vyjádření slovenského ministerstva hospodářství ukrajinská strana posunula obnovení dodávek na příští úterý.

Fico dříve řekl, že Kyjev z politických důvodů blokuje obnovení dodávek ropy. Podobně se vyjádřilo tento týden i Maďarsko. Jeho ministr zahraničí Péter Szijjártó hovořil o politickém vydírání, jehož cílem je přimět Maďarsko ke splnění požadavků Kyjeva, mimo jiné umožnit vstup Ukrajiny do Evropské unie.

Slovensko a Maďarsko už ve středu shodně oznámily zastavení vývozu nafty na Ukrajinu. Budapešť pak uvedla, že zvažuje také zastavení exportu elektřiny a plynu na Ukrajinu, pokud Kyjev neobnoví dodávky ropy ropovodem Družba.

Slovensko a Maďarsko i po ruské vojenské invazi na Ukrajinu kupovaly ruskou ropu. Fico a jeho maďarský kolega Viktor Orbán dlouhodobě zpochybňují sankce EU proti Moskvě za její agresi vůči sousední zemi. Například Česko na surovině z Ruska již není závislé a ropu dostává západní trasou.

Slovenská vláda ve středu kvůli přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vyhlásila stav ropné nouze. Současně umožnila bratislavské rafinerii Slovnaft, která patří do maďarské skupiny MOL, čerpat z nouzových rezerv státu až 250 tisíc tun ropy. Stejné množství ropy vyčlenilo ze svých strategických rezerv také Maďarsko; přednostní přístup k surovině bude mít MOL.

Slovnaft už dříve oznámil, že pracuje na dodávkách ropy prostřednictvím ropovodu Adria, který vede z Chorvatska. Chorvatský ministr hospodářství Ante Šušnjar pak uvedl, že jeho země nepovolí přepravu ruské ropy do Maďarska a na Slovensko.

Německé podniky bijí na poplach: Čína podle nich ohrožuje férový obchod

Asijsko-pacifický výbor německých podniků varoval před destabilizačními a nepoctivými obchodními praktikami Číny, a to krátce před plánovanou cestou německého kancléře Friedricha Merze do Pekingu. Podle dokumentu, k němuž získala přístup agentura Reuters, vlivné německé podnikatelské sdružení obviňuje Peking z vytváření nadbytečných výrobních kapacit, rozsáhlých subvencí a politicky motivované regulace zahraničního obchodu.
ČTK
nst
nst

Asijsko-pacifický výbor německých podniků varoval před destabilizačními a nepoctivými obchodními praktikami Číny, a to krátce před plánovanou cestou německého kancléře Friedricha Merze do Pekingu. Podle dokumentu, k němuž získala přístup agentura Reuters, vlivné německé podnikatelské sdružení obviňuje Peking z vytváření nadbytečných výrobních kapacit, rozsáhlých subvencí a politicky motivované regulace zahraničního obchodu.

Dokument uvádí, že konkurence, systémová rizika a narušování hospodářské soutěže ze strany Číny nabírají na intenzitě a stávají se „klíčovou výzvou pro prosperitu a bezpečnost Evropy“. Sdružení zároveň varuje před hrozbou dalších obchodních konfliktů mezi Evropou a Čínou, pokud bude Peking pokračovat v čím dál agresivnějších praktikách ve světovém obchodu.

Přesto dokument připomíná také roli Číny jako partnera v mezinárodním obchodě a inovacích. Evropu vyzývá k jednotě a k přípravě „robustní“ reakce na čínské obchodní praktiky. Čínská vláda obvinění z nepoctivých obchodních praktik opakovaně odmítá.

AI rozpoutala čipovou krizi. Paměti mizí, ceny explodují

Čipy pro AI dusí trh. Jejich nedostatek může trvat i roky

Zprávy z firem

Svět technologií čelí nové krizi. Nedostatek paměťových čipů DRAM — základního stavebního kamene téměř veškeré moderní elektroniky — začíná tvrdě dopadat na globální výrobu, zisky firem i koncové ceny produktů. A podle šéfů největších technologických společností bude situace ještě horší.

nst

Přečíst článek

Varování podnikatelského sdružení kontrastuje s nedávnými vstřícnějšími výroky kancléře Merze. Ten před návštěvou Pekingu uvedl, že jeho cílem je hovořit „o budoucí spolupráci mezi Evropou a Německem na jedné straně a Čínou na druhé straně“. Podle Reuters chce přehodnotit vztahy s Čínou v reakci na nové obchodní bariéry ze strany Spojených států.

Merz se na cestu vydá v úterý a do Pekingu dorazí ve středu. Setká se s čínským premiérem Li Čchiangem i prezidentem Si Ťin-pchingem. Podle mluvčího německé vlády chce jednat o bezpečnosti, obchodu i lidských právech. Pravděpodobným tématem rozhovorů bude také válka na Ukrajině a možnosti jejího zastavení.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

AI horečka v Indii: Světové firmy slibují stovky miliard dolarů

Stovky miliard do indické AI. Technologičtí giganti rozjíždějí investiční ofenzivu
ČTK
nst
nst

Technologičtí giganti se zavázali investovat stovky miliard dolarů do rozvoje umělé inteligence v Indii. Oznámení padla během velkého summitu Indian AI Impact Summit zaměřeného na AI, který v zemi spojil světové státníky i šéfy nejvýznamnějších technologických firem. Informoval o tom server CNBC.

Do umělé inteligence nyní proudí rekordní částky, protože vlády i společnosti po celém světě soupeří o co nejrychlejší zavádění této technologie. Takzvaní hyperscaleři, mezi něž patří Amazon, Microsoft, Meta a Alphabet, letos podle CNBC plánují kapitálové výdaje na AI, které by mohly dosáhnout až 700 miliard dolarů.

Výrazné investiční plány oznámily i indické firmy. Skupina Reliance hodlá investovat 110 miliard dolarů do datových center a další infrastruktury. Společnost Adani představila plán vybudovat během příští dekády AI datová centra v hodnotě 100 miliard dolarů.

Silné zastoupení měly také americké technologické společnosti. Microsoft na summitu uvedl, že do konce desetiletí investuje 50 miliard dolarů do AI v zemích globálního Jihu. OpenAI a výrobce čipů AMD oznámily partnerství s konglomerátem Tata Group za účelem budování kapacit v oblasti umělé inteligence. Správce aktiv Blackstone se podle CNBC podílel na navýšení kapitálu ve výši 600 milionů dolarů pro indickou AI infrastrukturní společnost Neysa.

Indie chce mezi technologické velmoci

Summit se konal v době, kdy se Indie snaží upevnit svou pozici mezi světovými technologickými lídry. Země schválila čipové projekty v hodnotě 18 miliard dolarů, aby posílila domácí dodavatelský řetězec.

Současně se Spojené státy a Indie přibližují uzavření obchodní dohody, která má snížit cla a prohloubit hospodářskou spolupráci. Na summitu došlo také k podpisu dohody Pax Silica, iniciativy vedené Spojenými státy a spuštěné administrativou Donalda Trumpa, jejímž cílem je zajistit globální dodavatelský řetězec pro technologie založené na křemíku.

Zájem o indický trh byl patrný i ze seznamu účastníků. Na akci vystoupili generální ředitel OpenAI Sam Altman, šéf Alphabetu Sundar Pichai, ředitel společnosti Anthropic Dario Amodei i šéf Google DeepMind Demis Hassabis. Výrobce čipů Nvidia zároveň oznámil rozšíření partnerství s fondy rizikového kapitálu v Indii, aby posílil svou přítomnost u perspektivních technologických firem.

Podle Anirudha Suriho z fondu India Internet Fund však Indii stále chybí dostatek soukromého kapitálu. „To, co jsme zatím možná tolik neviděli, jsou investice rizikového kapitálu a private equity do indických podnikatelů v oblasti AI,“ řekl CNBC.

AI vysává paměťový trh. Zdraží mobily, laptopy i auta

Money

Umělá inteligence mění svět – a teď i ceny elektroniky. Výrobci čipů dávají přednost ziskovějším pamětem pro datová centra před těmi do mobilů a počítačů. Výsledkem je prudký růst cen a obavy z nové čipové krize.

ČTK

Přečíst článek

Prezident Microsoftu Brad Smith uvedl, že přestože Indie zatím zaostává za Spojenými státy a Čínou, v některých specializovaných oblastech by se situace mohla změnit. „Když se podíváte na inženýrský talent, rychle dojdete k závěru, že i Indie může být místem, kde se vyvíjejí modely,“ citoval jej server CNBC. Podle něj se v budoucnu objeví „řada různých momentů typu DeepSeek“ a některé z nich se mohou odehrát právě v Indii.

Ne všichni však sdílejí optimismus. Analytik Udith Sikand ze společnosti Gavekal uvedl pro CNBC, že Indie sice podniká výrazné kroky k nastartování rozvoje AI, činí tak však především prostřednictvím mediálně atraktivních pobídek, aniž by řešila základní problémy spojené s podnikáním v zemi.

Summit však provázely i kontroverze. Spoluzakladatel Microsoftu Bill Gates svou účast stáhl po veřejné kritice kvůli dřívějšímu vztahu s finančníkem Jeffrey Epsteinem. Jedna indická univerzita se navíc dostala pod kritiku poté, co tvrdila, že vyvinula komerčně dostupného robotického psa, který se ukázal být čínské výroby.

